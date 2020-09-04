DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4 - Son Dakika

İTÜ'LÜ HALİT AYAR CİNAYETİNDE 2 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Halit'in annesi karardan sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

Müebbet hapis cezası alan Emra Yaşar son savunmasında, "Keşke o gün ben ölseydim" dedi.

Özden ATİK/ İSTANBUL, İSTİKLAL Caddesi'nde 7 Eylül 2019'da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ı bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada, karar çıktı. Mahkeme, sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal'ı maktül Halit Ayar'ı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Her iki sanık hakkında "Birden fazla kişiyle gece vakti silahlı yağma" suçundan da ayrı ayrı toplam 29 yıl 3'ar ay hapis cezası verildi.

İTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Halit Ayar, 7 Eylül 2019'da iki arkadaşıyla birlikte tramvay durağında otururken ellerinde kırık şişe ve bıçakla para isteyen iki kişi tarafından saldırıya uğrayarak öldürülmüştü. Halit Ayar'ın öldürülmesine ilişkin davanın bugün karar duruşması görüldü. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal getirildi. Maktül Halit Ayar'ın annesi Hanife ve babası Mehmet Ayar da duruşma salonunda hazır bulundu.

"EN AĞIR CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUM"

Söz verilen şikayetçi anne Hanife Ayar, "En ağır cezayı almalarını istiyorum. Şikayetim devam etmekte. Çocuğumun kanı yerde kalmayacak inşaallah. Öyle temenni ediyorum" dedi. Baba Mehmet Ayar da sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

SON SAVUNMALARINDA "PİŞMAN" OLDUKLARINI SÖYLEDİLERDuruşmada son savunmasını yapan sanıklardan Emra Yaşar "Kimseden para istemedim. Sadece olayı ayırmak istemiştim. Bunu yaparken ilk karşı taraf vurdu. Beni öldürecekler diye korkuya kapıldım. Böyle olmasını istemezdim. Niyetim sadece ayırmaktı. Çok pişmanım. Keşke o gün ben ölseydim" dedi. Sanık Erhan Kurdal ise savunmasında "Söyleyecek çok bir şey yok. Tabii ki çok pişmanım. Allah ailesine sabır versin. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" dedi. Sanık Erhan Kurdal son sözünde, aileden özür diledi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

İKİ SANIĞA DA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASIMahkeme heyeti kararında, sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal'ı, maktül Halit Ayar'a yönelik nitelikli öldürme suçunu işledikleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanıkların geçmişi, sosyal ilişkileri, verilen cezanın ıslah edici etkisini göz önüne alarak cezalarında indirim yapmadı.

YAĞMA SUÇUNDAN DA İKİ SANIĞA AYRI AYRI TOPLAM 29 YIL 3 AY HAPİSMahkeme heyeti, her iki sanığa ayrıca maktül Halit Ayar ve şikayetçiler Mustafa Sinan Nalçacı ve Tolga Ozan'a yönelik "Birden fazla kişiyle gece vakti silahlı yağma" suçundan ayrı ayrı 9 yıl 9'ar ay hapis olmak üzere toplam 29 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Heyet, sanık Erhan Kurdal hakkında şikayetçiler Mustafa Sinan Nalçacı ve Tolga Ozan'a yönelik "Nitelikli adam öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmışsa da bu suçların yağma suçunun cebir unsurunu oluşturduğu gerekçesiyle ayrıca hüküm kurulmasına yer olmadığına hükmetti. Duruşma sonunda anne Hanife Ayar, "Daha dışarı çıkmaları yok değil mi" diyerek gözyaşı döktü.

Görüntü Cep telefonundan anne Hanife Ayar ve baba Mehmet Ayar adliye koridorunda.ARŞİV

===============

2- HALİT'İN ANNESİ HANİFE AYAR: ADALET YERİNİ BULDU

Elif YAVUZ-Kubilay ÖZEV/İSTANBUL, İSTİKLAL Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesi davasında her iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Halit Ayar'ın annesi Hanife Ayar, karar sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Ayar, "Adalet yerini buldu. Çocuğumun kanı yerde kalmadı. Bu dünyada gün yüzü görmeyecekler" dedi.

"ADALET YERİNİ BULDU"7 Eylül 2019'da arkadaşlarıyla gittiği İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülen 23 yaşındaki İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu elektrik mühendisi Halit Ayar'ın davasında her iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Kararın ardından anne Hanife Ayar gözyaşlarını tutamadı. İstanbul Adalet Sarayı'nda görülen davanın ardından mahkeme çıkışında DHA'ya konuşan anne Ayar, "Oğlum geri gelmeyecek. Bu kararın verilmesi için çok uğraştık. Çocuğumun kanı yerde kalmadı. Ben en çok ona seviniyorum. İstediğimiz cezayı aldılar. Ağırlaştırılmış müebbetle inşallah gün yüzü görmeyecekler. Benim çocuğum şu an mezarda yatmaya mahkumsa onlar da bu dünyada gün yüzü görmeyecekler. Adalet yerini buldu. Bu dünyada bir şey söyleyemedim ama öbür dünyada iki elim ikisinin yakasında olacak" dedi.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTILARI GÜN ÖLDÜRMÜŞLERDİ

Anne Ayar, "Kanunların tekrar tekrar gözden geçirilmesini istiyorum. İçerideki suçluların iyi niyetten dolayı dışarıya salındıkları zaman insanların başına neler geldiğini görüyoruz. Ne hayallerle, gözünün içine bakarak yetiştirdiğim çocuğumu katledebiliyorsa bu insanlar herkese yapabilirler bunu. Benim çocuğumun da insan hakları vardı ama benim çocuğum şu an mezarda yatıyor. Bunun hakkını kim verecek" diye konuştu. Baba Mehmet Ayar da, "Verilen hiçbir karar bizim evladımızı geri getirmeyecek bunu biliyoruz. Mahkeme tarafından verilen karar bir nebze de yüreğimize su serpti. Basına da ilgisinden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.