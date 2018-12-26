Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul Bülteni -5

Dha İstanbul Bülteni -5

25 dakika önce

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlileri ile hastaneye gelen bir kişi arasındaki kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlileri ile hastaneye gelen bir kişi arasındaki kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.

"SORUMLU KİŞİLER İLE İLGİLİ GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAKTIR"

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlilerinin karıştığı olay ile ilgili hastane başhekimliğince inceleme başlatılmış olup, sorumlu kişiler ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır" denildi

KAVGA GÖRÜNTÜLENDİ

Hastane bahçesinde dün çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansımıştı. İddiaya göre aracıyla hastaneye gelen bir kişi ile özel güvenlik görevlileri arasında park etme tartışması çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. iki güvenlik görevlisiyle bu kişi arasında kavga çıktı.  Karşılıklı yumruklaşan ve küfürleşen tarafların kavgasını çevredekiler  ayırdı. Çevredekiler güvenlik görevlilerine tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü:

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-Kavga görüntüleri

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5-KOLOMBİYALI DANSÇILAR ÜLKELERİNE DÖNDÜ

Haber: Enver ALAS-İSTANBUL DHA

Ülkelerine dönüş bileti alamayan ve kalacak yerleri olmadığı için Atatürk Havalimanı'nda 13 gün mahsur kalan Kolombiyalı dansçılar, ülkelerine döndü. Uçağa binişlerini cep telefonlarına kaydeden dansçılar, ülkelerine dönüşlerine ait görüntüleri de sosyal medya hesaplarından paylaştılar. 

Ünlü sanatçı Haluk Levent'in girişimlerinin ardından bazı işadamlarının yardımları ve THY'nin de bilet fiyatlarında indirim yapmasının ardından 7 dansçı, THY'nin 02.05'de kalkan tarifeli seferiyle Kolombiya'ya uçtu. Uçak biletlerinin temin edilmesinin ardından geçen Cumartesi günü Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nin talimatıyla bir otele yerleştirilen dansçılar, dün gece Bogota'ya gitmek üzere yeniden Atatürk Havalimanı'na geldiler. Bilet ve bagaj işlemlerinin ardından grup üyeleri, uçaklarına binişlerini görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaştılar. 

HAVALİMANINDA 13 GÜN

Otellerde dans gösterileri yaparak para kazanmak üzere Temmuz ayında Antalya'ya gelen Kolombiyalı dans grubunun üyeleri, uçak bileti alacak paraları olmadığı için Atatürk Havalimanı'nda 13 gün mahsur kalmışlardı. 

Görüntü Dökümü:

(CEP TELEFONU)

-Dansçıların uçağa binişleri

-Poz vermeleri

-Detaylar

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:19 Kaynak: DHA

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