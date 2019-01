Dha İstanbul Bülteni - 5

51-(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) KAĞITHANE'DE BİR BİNANIN İSTİNAT DUVARINDA ÇÖKME İstinat duvarı çöken binada oturan Fatma Çetin, "Çok korktum. Büyük bir gürültü geldi deprem oluyor sandım.

KAĞITHANE'DE BİR BİNANIN İSTİNAT DUVARINDA ÇÖKME



İstinat duvarı çöken binada oturan Fatma Çetin,



"Çok korktum. Büyük bir gürültü geldi deprem oluyor sandım."



Kağıthane'de iki binanın arasında bulunan istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı.



Merkez Mahallesi Kaan sokakta iki binanın arasında bulunan istinat duvarı yağış nedeniyle saat 14.30 sıralarında çöktü. Çökme nedeniyle etrafındaki iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çökmenin olduğu alanı şerit çekerek, kapattı. Olayda yaralanma ya da can kaybının olamadığı öğrenildi.



"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ DUYDUM DEPREM OLUYOR ZANNETTİM"



İstinat duvarı çöken binada oturan Fatma Çetin, "içeride namaz kılıyordum. Büyük bir gürültü duydum. Koştum balkona baktım ki burası çökmüş. Çok korktum. Büyük bir gürültü geldi deprem oluyor sandım. Bizim binada şu anda bir şey yok ama alt katlarda olabilir. Belediye bize yardım etsin. Bu kış ortasında nereye gidelim? Gidecek bir yerimiz yok. Sanırım yağmur nedeniyle çöktü. Bir aydan beri söylüyorum komşulara su gidiyor bu binanın altına bu bina çökecek. Yardımcı olun diyorum kimse ilgilenmiyor" dedi.



2- OYUNCU DENİZ ÇAKIR'IN SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Oyuncu Deniz Çakır hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, savcılığa verdiği ifadesi ortaya çıktı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Murat Çağlak tarafından ifadesi alınan Deniz Çakır ifadesinde, olay günü saat 19.00 sıralarında bir doğum günü kutlaması için arkadaşlarıyla beraber bir kafeye gittiklerini söyledi. Bir süre sonra iki kadının gelerek yan masalarına oturduğunu söyleyen Çakır'ın, "Bu kadınların bakışı ve hareketleri beni yargılar ve taciz eder şekildeydi. Ben yaptığım iş gereği insanların bana bakmasına alışkın olmama rağmen bu iki kadının davranışları sıradışı olduğu için rahatsız olmuştum. Sonra bu iki kadının arkadaşları da gelince bizden rahatsız olduklarını hissettirip arka masaya geçmeleri ve bana aynı şekilde bakmaları üzerine ben de 'Ne oluyor' der gibi onlara baktım. Bu şekilde böyle bir gerginlik oldu. Ancak sonrasında olayı önemsemeyip, masamıza döndük" dediği kaydedildi.



"KENDİLERİNİ ÇEKMEDİĞİMİZİ SÖYLEDİK"



Doğum günü kutlaması esnasında fotoğraf çektiklerini belirten Çakır'ın, "Sohbet ettik. Fotoğraf çekilme esnasında arkadaki kadın grubu kendilerinin fotoğrafını çektiğimizi düşünerek, 'Bizi mi çekiyorsunuz' dediler. Biz de kendilerini çekmediğimizi söyledik. Hatta arkadaşım Hande Canar telefonu götürerek kendilerine gösterdi. Fotoğraflarının olmadığını görünce ikna oldular. Bir süre her iki masadaki kişiler kendi eğlencesine devam etti. Bu arada kafenin garsonlarından birine kendi fotoğraflarının alındığını söylemişler. Garson gelip bize söylediğinde almadığımız konusunda bilgi verdik" dediği ifade edildi.



"BESMELE ÇEKİP JEST YAPMADIM"



Söz konusu kadınların fotoğraflarının çekildiği ısrarlarının sürdüğünü anlatan Deniz Çakır'ın, "Kadınların ısrarla fotoğraflarını aldığımızı söylemeleri nedeniyle telefonu hızlıca masaya koyduğumda camı kırıldı. Telefon evde. Size bugün ulaştıracağım. Sonrasında konu kapandı. Yarım saat sakin oturduktan sonra ayrıldım. Ayrılırken herhangi bir tartışma ya da olay çıkmadı. Ben kesinlikle anlattıklarım dışında kafeye girerken bu kadınlara bakarak alay eder tarzda euzü besmele çekip jest ve mimik hareketi yapmadım. Zaten bu kadınlar benden sonra kafeye geldiler. Yine bu kadınlara bağırarak 'Ben Atatürkçü'yüm, burası Atatürk Türkiye'si Arabistan değil. Siz Arabistan'a İran'a gideceksiniz' şeklinde herhangi bir cümle kullanmadım. Tüm hayatım boyunca ayrımcılık yapılmasına karşı durmuş bayanlar ile ilgili sosyal destek projelerinde yer almış bir insanım. Böyle bir konudan dolayı ifade vermek zorunda bırakıldığım için çok üzgünüm" dediği öğrenildi.



"İYİ NİYETLİ OLMADIKLARI KANAATİNDEYİM"



Çakır'ın "Olayın 30 Aralık 2018 tarihinde olmasına rağmen 4 Ocak 2019 tarihinde dilekçe verilmesi, kafeden ayrılırken herhangi bir tartışma ortamının olmaması ve olayın orada bitmiş olması hususlarını düşündüğümde müştekilerin iyi niyetli olmadıkları kanaatindeyim. Arabistan kelimesinin geçtiği tek cümle kendi masamdaki arkadaşlarımın duyabileceği şekilde, içkili bir mekanda içtiğim içkiye, çektiğim fotoğrafa karışılıyor, yargılanarak bakılıyor, 'Burası Arabistan mı? Atatürk Türkiye'si' şeklinde söyledim. Ancak bu söylemi mi kesinlikle karşı tarafın duyacağı ses tonuyla ya da onlara hitaben söylemedim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmem" dediği kaydedildi.



3- İSTANBUL'DA YAĞMUR ÖĞLE SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTTIRDI



İstanbul'da yağmur öğle saatlerinde etkisini arttırdı.



Yağmur, özellikle toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şirinevler'de etkili olan sağanak yağmur, otobüs durakları ve metrobüs duraklarında bekleyenleri zor durumda bıraktı. Yağmur trafiği de yer yer olumsuz etkiledi.



4-MANDABATMAZ KAHVESİNİN USTASI CEMİL FİLİK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



İstanbul'un tanınmış mekanlarından Mandabatmaz'ın ustası, ünlü kahveci Cemil Filik son yolculuğuna uğurlandı. Yoğun köpüğü ve koyuluğu ile bilinen Cemil Filik'in Mandabatmaz kahvesi, 35 ülkede gurme programlarına konu olmuştu.



Cemil Filik için Şişli Hasan Zeynep Cami'inde öğleyin cenaze töreni düzenlendi. Törene başta Cemil Filik'in ailesi olmak üzere çok sayıda seveni katıldı. Cenaze namazı öncesi Filik'in yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. 65 yaşında hayatını kaybeden Cemil Filik'in cenaze namazını, ilahiyatçı kardeşi Hıfzı Filik kıldırdı. Cenaze namazının ardından Cemil Filik Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.



