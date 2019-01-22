Dha İstanbul Bülteni - 5

Bağcılar Devlet Hastanesi
bahçesinde bir kişi yanında bulunan silahla göğsüne bir el ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay, saat 15.00 sıralarında Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cebinde eşinden boşanma kağıdı bulunan Ahmet Eröz (35), hastane bahçesine gelerek burada bir süre vakit geçirdi. Çevredeki vatandaşların yanında silah olduğunu görüp Eröz'den şüphelenmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören Eröz, silahını göğsüne dayayarak intihar girişiminde bulunmak istedi. Ekiplerin çabaları yetersiz kalınca Eröz, silahla göğsüne ateş ederek kanlar içinde yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle Ahmet Eröz, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Eröz'ün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis
ekipleri, olayın yaşandığı yere güvenlik şeridi çekerek incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerde olay yerinde bir silah ve boş kovan bulundu. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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Olay yerinden görüntü
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
Hastaneden görüntü
Silah'tan görüntü
Genel ve detaylar
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4-ESENYURT'TA BİR KİŞİ ARACININ İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU
Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA Esenyurt
'ta üzerinden kimlik çıkmayan bir kişi aracının içinde ölü bulundu.
Esenyurt, Doğan Araslı Bulvarı üzerinde araç içinde hareketsiz duran bir kişiyi görenler durumdan şüphelenerek, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Aracında ölü bulunan adamın cenazesi Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü:
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-Araçtan detay
-Çevrede toplananlar
-Direksiyondaki adam
-Adamın ambulansa konulması
-Genel ve detaylar
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5- FETÖ'NÜN SÖZDE 'BAYRAMPAŞA İMAMI' GÖZALTINA ALINDI
Çağatay KENARLI, İstanbul
DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün 2013 yılından 15 Temmuz darbe girişimine kadar sözde Bayrampaşa
imamı olarak görev yapan 1 kişiyi 15 Ocak'ta Gaziantep
'te düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.
TEM ekipleri gözaltına aldığı sözde Bayrampaşa imamı olan A.Ş.'yi İstanbul'a getirerek sorguya aldı. Vatan Caddesi
'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan A.Ş. dün 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme' suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, TEM ekipleri yaptığı çalışmalarda örgütün Türkiye
'yi 5 bölgeye ayırdığını, Marmara
bölgesinin ise 13 ilden oluşması sebebiyle İstanbul Avrupa
yakasında bulunan Bahçelievler
, Bakırköy
, Başakşehir
, Bayrampaşa, Beşiktaş
, Beylikdüzü
, Fatih
ve Sarıyer
ilçeleri ile Anadolu yakasında ise Üsküdar
, Kartal
ve Kadıköy
ilçelerine sözde il olarak işlem yaptığını belirlemişti. - İstanbul