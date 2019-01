Dha İstanbul Bülteni- 5

1- BAŞHEKİM: AYŞEN GRUDA'YI SAAT 13.45'TE KAYBETTİKTORUNU: CENAZE TÖRENİ CUMA GÜNÜ Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL DHATiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda, 74 yaşında tedavi gördüğü hastenede hayatını kaybetti.

1- BAŞHEKİM: AYŞEN GRUDA'YI SAAT 13.45'TE KAYBETTİK



TORUNU: CENAZE TÖRENİ CUMA GÜNÜ



Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL DHA



Tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda, 74 yaşında tedavi gördüğü hastenede hayatını kaybetti.



Ayşen Gruda'nın bir süredir tedavi gördüğü hastanenin Başhekimi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu, "Yeşilçam'ın son temsilcilerinden Ayşen Gruda'yı saat 13.45 itibarıyla kaybetmiş bulunmaktayız. Kendisini yaklaşık 1 aydır yoğun bakımda takip etmekteydik. Fakat iki gündür durumunun kötüleşmesi üzerine tansiyonu çok düşük seyretti. Tüm müdahalelere rağmen cevap alamadığımız Ayşen Gruda hanımı 13.45'te kaybetmiş bulunmaktayız. Yaklaşık bir buçuk yıldır kendisini ileri evre pankreas kanserinden dolayı takip etmekteydik" dedi.



TORUNU EMRE GRUDA: GERÇEK BİR SANATÇIYDI



Emre Gruda ise anneannesinin Cuma günü defnedileceğini belirterek, "Kelimeler boğazımda düğümleniyor. Türkiye için gerçekten çok önemli bir değer. Benim anneannem, hepimizin annesi aramızdan ayrıldı. Hepimize sevgiyi, insanlığı ve pek çok nesle pek çok güzel şeyi anlatmış bir insan. Kendisi hep' Türk halkı beni nasıl gömeceğini bilir' derdi. Cuma günü öğle namazını takiben Zincirlikuyu Camii'nde cenaze törenini yapacağız. Yoğun bakımda konuştuğumuz oldu. Durumu çok iyi değildi. Bilinci açıktı ve pek acı çekmedi. Bütün hastane personeline teşekkür ederim. Son konuşmalarımızda geçmişten, hayatımızdan bahsettik. Her zaman güçlü durmak hakkında konuştuk. Güçlü ve sert bir kadındı. Gerçek bir sanatçıydı. Ondan çok şey öğrendim. Kendi sanat hayatım için de. Ona çok şey borçluyum. Türk halkının başı sağ olsun" diye konuştu.



"AYŞEN HANIMIN VEFATI İLE BERABER HEPİMİZİN AİLESİNDEN SANKİ BİR CENAZE ÇIKTI"



Hastanenin Başhekim Yardımcısı Görkem Gökçelioğlu ise, "Bugün aslında hepimiz için acılı bir gün. Ayşen hanımın vefatı ile beraber hepimizin ailesinden sanki bir cenaze çıktı. Hepimiz çok üzgünüz. Ancak bizim içimiz şu açıdan rahat. Çünkü burada tıbbın en ileri en güncel şekliyle Ayşen hanımı tedavi etmeye çalıştık. Pankreas kanseriyle bir buçuk yıldır mücadele ediyordu. Yoğun bakımda son 1 aydır takip ediyorduk. Neredeyse son dönemini kadar şuuru açık bir şekilde tamamladı" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü:



--------------------



-Başhekim Kasapoğlu'nun konuşması



-Başhekim yardımcısının açıklamaları



-Torunu Emre Gruda'nın konuşması



-Detaylar



23.01.2019 - 16.15 Haber Kodu : 190123145



=================================



2- AYŞEN GRUDA, SON OYUNUNU AVCILAR'DA OYNAMIŞTI



İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,



Bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam eden ve bugün yaşamını yitiren Türk tiyatro ve sinema oyuncusu 74 yaşındaki Ayşen Gruda, son oyununu Avcılar'da oynamıştı.



Geçen 27 Ekim'de Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde 56'ncı sanat yılında sahneye çıkan ve Ayşen Gruda, "Deli kadın" oyunuyla sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Kuliste DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Gruda, Avcılar'daki oyunu turne öncesi son oyunu olarak nitelendirirken sırasıyla Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Antalya, Denizli'ye gideceğini, ardından İstanbul, Caddebostan Kültür Merkezi, Adana, Kayseri, Ordu ve 13 Şubat'ta İstanbul, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkez'nde sevenlerinin karşısına çıkacağını söylemişti. "Birkaç cümle ile kendisini anlatması" istenen ünlü sanatçı, "Ayşen Gruda, kitap gibi kadın. Birkaç cümle ile nasıl özetleyeyim? İyi kalpli, düzenli, işine çok sadık, çok dikkatli, dürüst ve oyundaki gibi deli. Bütün dünyayı zaten deliler idare ediyor" diyerek anlatmıştı.



Gruda tiyatro ve sinemanın ayrı oyunculuk ve teknikleri, keyifleri bulunduğunu bunları karşılaştıramayacağını ifade ederken Gruda, " Ben halka güvenirim. Onlar da bana güvenirler hiç birbirimizi aldatmadık bugüne kadar. Halkımızdan umutluyum. Mutluluk ise, saniyelerdir. Her dakika mutluyum diye bir şey olmaz. Eşyanın tabiatına aykırı" demişti.



Salonu dolduran hayranlarının karşısına iki perdelik oyuna Kemal Karağaç, Erhan Sefacı, Gamze Acı, Şadiye Yön ile çıkan Ayşen Gruda, oyunun bir sahnesinde izleyicilere, "Ben burada eğer oturuyorsam, sizler de beni oradan izliyorsanız Atatürk'ün bize Cumhuriyeti armağan ettiği için, alemin kadınları bisiklete bindiği için bayram ediyor. Biz istediğimiz zaman bisiklete, arabaya biniyoruz. Cumhuriyet'e sımsıkı yapışın" diye seslenmişti.



Eski film müziklerinin de kullanıldığı oyunda çocukluğunu geçirdiği Yeşilköy'deki yaşamından kesitler anlatan Gruda, rol arkadaşları Türk sinemasının unutulmaz isimleri Adile Naşit, Tarık Akan, Kemal Sunal, Münir Özkul'un yanı sıra Toto Karaca, Cem Karaca, Nilgün Belgün ile ilgili bilinmeyen anılarını anlattı. Gruda, rol arkadaşı Erhan Sefacı'nın çaldığı gitar eşliğinde söylediği Barış Manço ve Cem Karaca'nın şarkılarına da seyircilerle birlikte eşlik etmişti.



Görüntü dökümü:



-----------------



-Ayşen Gruda son röportajında DHA muhabiri ile konuşmuştu



-Ayşen Gruda'nın yaşamını anlattığı son oyununundan görüntüler



23.01.2019 - 16.01 Haber Kodu : 190123140



=========================



3- ŞİŞLİ'DE BİR KADINA TECAVÜZ ETTİĞİ İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ TİŞÖRTÜNDEN TESPİT EDİLDİ



Ali AKSOYER/İSTANBUL,



Şişli'de bir parkta akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen G.Y. adlı kadına tecavüz ettiği iddiasıyla polis tarafından aranan şüpheli E.O.(25) Tekirdağ Çerkezköy'de yakalandı. Polisin güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüpheliyi, sarı renkli uzun kollu tişörtünden tespit ettiği öğrenildi.



Şişli'de bir parkta 20 Ocak 2019'da meydana gelen olayda spor yapan bir vatandaş polisi arayarak, bir kadına tecavüz edildiği yönünde bir ihbar yaptı. Olay yerine gelen polis ekipleri G.Y. adlı kadını perişan bir halde buldu. 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından akli dengesi yerinde olmadığı tespit edilen G.Y. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.



300 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ



Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, şüphelinin sarı renkte uzun kollu tişört giydiği tespit edildi. Bunun üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 300 saatlik kamera görüntüsü titizlikle incelendi. Görüntülerdeki kişinin Çerkezköy'e gittiği belirlendi. Önceki gün polisin düzenlediği operasyonda şüpheli E.O. polis tarafından yakalanarak İstanbul'a getirildi.



"HATIRLAMIYORUM" DEDİ.



Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelinin daha önceden kasten yaralama ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı. Poliste verdiği ifadesinde olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduğunu söyleyen şüpheli "Hiç bir şey hatırlamıyorum. Kadını da tanımıyorum." dedi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Çağlayan adliyesine sevk edildi.



Görüntü dökümü:



--------------------



-Güvenlik kamerası görüntüleri



-Bir çok güvenlik kamerasında sarı renkli uzun kollu tişörtle görüntüsü



-Şüphelinin emniyeten çıkarılması



23.01.2019 - 16.13 Haber Kodu : 190123144



===========================



4 - BİNALİ YILDIRIM TAKSİ DURAĞINI ZİYARET ETTİ



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA



TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı Binali Yıldırım Sultanbeyli'de bulunan bir taksi durağını ziyaret etti. Yıldırım, durakta bir süre oturarak taksicilerle sohbet etti. Yıldırım'a, eski bakan Ahmet Arslan, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de eşlik etti. Taksi durağı ziyareti sonrası Yıldırım, çevrede toplananlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Binali Yıldırım, gazetecilerin Ayşen Gruda'nın ölümüne ilişkin sorusu üzerine, "Allah rahmet eylesin, çok değerli bir sanatçıydı, yakınlarına başsağlığı diliyorum" yanıtını verdi.



CENAZEYE KATILDI



Yıldırım, taksi durağı ziyareti öncesinde, gazeteci Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın babası, Seyyid Tahir Özışık'ın Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına katıldı.



Görüntü Dökümü:



-------------------



Yıldırım'ın görüntüsü



Yıldırım'ın taksi durağına girmesi



Vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirmesi



Yıldırım'ın aracına binmesi



Yıldırım'ın açıklaması



Cenazeden görüntüler



Detaylar



23.01.2019 - 16.27 Haber Kodu : 190123151



=========================



5 - İMAMOĞLU'NA ERDOĞAN'IN ININ BULUNDUĞU BROŞÜRÜ GÖSTERDİ



Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'da bulunan Aydıntepe semt pazarını ziyaret etti.



Pazar esnafıyla sohbet eden İmamoğlu'na bir kadın, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu broşürü göstererek, "Bu bizim gönlümüze kurulmuş bir taht. Bundan başkası bize çözüm üretmez. Önceleri hatırlıyor musunuz hastanelerde neler çektik. Ben çocuklarım ile çok çektim. Biz onu seviyoruz. Seni de seviyoruz ve takip ediyoruz. Allah ondan razı olsun" dedi. İmamoğlu ise, "Teşekkür ederim. Onu seçimi geldiği zaman konuşursun" diyerek cevap verdi.



62 YILLIK ÇİFTE NİKAH TAZELEME SÖZÜ



Pazarda 62 yıllık evli Rukiye-Mümin Öztürk çiftiyle de karşılaşan Ekrem İmamoğlu, "Başkan seçilirsem size bir nikah tazeleyelim. 62 yıllık evlilik bulmak kolay mı" dedi. İmamoğlu, çiftin iletişim bilgilerini yardımcıları aracılığıyla aldı. İmamoğlu, yine pazarda karşılaştığı bir kadının, "Sen benim oğlumun yaşındasın. Sana her gün dua ediyorum. Allah seni kötülüklerden korusun" sözleri üzerine duygulanarak, "Beni de oğlun kabul et" diye konuştu. İmamoğlu daha sonra seçim ziyaretleri için Pendik'e geçti.



Görüntü dökümü



----------------------



-İmamoğu'nun Pazar ziyareti



-Elinde Ak Parti broşürü olan kadının İmamoğlu ile konuşması



-Pazar ziyaretinden ayrıntılar



-Rukiye-Mümin Öztürk çiftiyle sohbet



-İmamoğlu'nun seçim otobüsünün içinden görüntüsü



23.01.2019 - 16.21 Haber Kodu : 190123149



==============================



(havadan görüntülerle)



6- TAKSİM CAMİİ'NİN ALEMİ YERLEŞTİRİLDİ



Zeki GÜNAL/İSTANBUL, TAKSİM'de yapımına 2017 yılının Şubat ayında başlanan Taksim Camii'nin alemi yerleştirildi.



İstanbul, 2 numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun onay vermesinin ardından Vakıflar bölge Müdürlüğü'ne ait arazide 17 Şubat 2017 tarihinde inşaatına başlanan Taksim Camii'nde sona yaklaşılıyor. Taksim Camii'ne bugün alemi bugün vinç yardımıyla yerleştirildi. Alemi yerine yerleştiren işçiler hatıra fotoğrafı çektirdi. Taksim Camii'ne yerleştirilen alem havadan da görüntülendi



TAKSİM CAMİİ'NİN ÖZELLİKLERİ



Taksim Camii'nin zemin üstü bina yüksekliği 20.70 metre, ana kubbe yüksekliği ise 9.6 metre çapı ise 28 metre olarak tasarlandı. 12 bin 574 metre kare toplam kapalı alanı olan camide 165 araçlık 3 katlı otopark da bulunuyor. Sadece ibadet amacıyla kullanılmayacak camide konferans ve sergi salonları gibi alanlarda bulunacak. Taksim Camii tamamlandığında 2 bin 570 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Caminin bu yıl sonunda ibadete açılması planlanıyor.



Görüntü Dökümü:



-----------------



-Minarenin konulması



-İşçilerin alemi yerleştirmesi



-Fotoğraf çektiren işçiler



-Caminin son halinin havadan görüntüsü



DHA FEED



23.01.2019 - 13.14 Haber Kodu : 190123087



23.01.2019 - 13.12 Haber Kodu : 190123086



======================



7- İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR







Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, İSTANBUL'da öğle saatlerinde yağmur etkili oluyor. Okmeydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, Perpa metrobüs durağına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Yağmur nedeniyle E-5 Karayolu Okmeydanı mevkiinde trafik yoğunluğu oluştu.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Şemsiyeyle yürüyen vatandaşlar



-Metrobüsten inen yolcular



-Oluşan trafik



-Genel ve detaylar



23.01.2019 - 16.16 Haber Kodu : 190123146



===========================



8- DEMİRÖREN MEDYA ÇALIŞANLARINDAN KIZILAY'A 'KÖK HÜCRE VE KAN BAĞIŞI'



Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Harun UYANIK-İSTANBUL DHA



Demirören Medya çalışanları, Kızılay'a 'kök hücre ve kan bağışında' bulundu.



Türk Kızılayı'nın kan bağış aracı Demirören Medya Center bahçesinde stant açtı. Kızılay' a kök hücre ve kan bağışında bulunmak isteyen çalışanlar araca geldi. Burada Kızılay görevlileri tarafından kök hücre ve kan bağışı hakkında çalışanlara bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede kök hücre ve kan bağışının önemine dikkat çekilirken, kan bağışının sağlık açısından faydaları anlatıldı. Bağış formlarını dolduran çalışanlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kızılay tarafından kurulan stantlarda kök hücre ve kan bağışı yaptı.



Görüntü Dökümü:



--------------------



-Form dolduranlar



-Kök hücre ve kan bağışında bulunanlar



-Bağışçılarla röportaj



-Genel ve detaylar



23.01.2019 - 15.42 Haber Kodu : 190123128



========================



9- YAYINEVİNDEN AÇIKLAMA: YILMAZ ÖZDİL'İN KOLEKSİYONLUK BASKISI İLK DAKİKADA TÜKENDİ



Haber-Kamera: İSTANBUL,



Yılmaz Özdil'in kaleme aldığı Mustafa Kemal kitabının 1881 adet basılan koleksiyonluk baskısı bugün saat 09: 05'te Kırmızı Kedi Yayınevi aracılığıyla satışa çıktı ve ilk dakikada tükendi. Koleksiyon serisinden bir kitabı da sergilenmek üzere Yılmaz Özdil satın aldı.



Kırmızı Kedi Yayınevi'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Yılmaz Özdil'in çıktığı günden beri rekor kıran Mustafa Kemal kitabının 1881 adetle sınırlı koleksiyonluk özel baskısı ilk dakikada tükendi. Saat 09.05 itibariyle Kırmızı Kedi Yayınevi'nin web sayfasından ve okur temsilcileri aracılığı ile satışı gerçekleşen kitaba ilgi beklendiği gibi büyük oldu. Sabah saatlerinde yaklaşık iki saat süren siber saldırı ve okurların yoğun ilgisi ile sistem bir süre trafiğe kapalı kaldı. IT uzmanlarının zamanında müdahalesi sonucu sistemin yeniden aktif hale getirilmesiyle saat 09.05'te arayan okurların satış işlemleri saat 12.30'da tamamlandı. Sabah saat 09.05 itibariyle toplam 54 bin 702 kişi aynı anda Kırmızı Kedi'nin web sayfasını ziyaret ederken okur temsilcilerine düşen telefon sayısı ise 7 bin 500'ün üzerinde oldu."



Görüntü dökümü:



-----------------



-Yılmaz Özdil'in görüntüsü



-Satışın başlaması



-Özdil'in telefonla çekim yapması



-Genel ve detaylar



23.01.2019 - 16.02 Haber Kodu : 190123142

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Fatma Girik'in, Ayşen Gruda'nın Ölümü Üzerine Yaptığı Açıklama, Sosyal Medyada Gündem Oldu

CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu ile Vatandaş Arasında Dikkat Çeken Sohbet

Adnan Oktar'ın Cezaevindeki Son Hali Herkesi Şaşırttı

Hayatını Kaybeden Ayşen Gruda'nın Vasiyeti Ortaya Çıktı