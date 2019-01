Dha İstanbul Bülteni - 5

1- YELDEĞİRMENİ YURDU KAPATILDI... SURİYELİ 2 GENCE TECAVÜZ İDDİASI



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Ali AKSOYER -Onur MERİÇ/İSTANBUL, KADIKÖY'de bulunan Yeldeğirmeni Çocuk Destek Merkezi kapatıldı. Mahalle sakinleri yurdun kapatılmasını geçtiğimiz aylarda yaşanan tecavüz olayına bağlarken yurt yetkilileri ise binanın depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltıldığını belirtti.



Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'nde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Yeldeğirmeni Çocuk Destek Merkezi 1 Ocak'ta kapatıldı. 2014 yılından sonra mültecilere hizmet veren yurtta 13-18 yaş aralığında 60 genç kalıyordu. Yurdun kapanmasıyla ilgili çeşitli iddialar var. Yurt yetkilileri, merkezin depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle bakanlıktan gelen talimatla kapatıldığını söylerken mahalle sakinleri daha önce de benzer olayın yaşandığı yurdun Temmuz ayındaki tecavüz skandalının ardından kapatıldığını iddia etti. Binanın bundan sonra Sosyal Hizmetler Merkezi olarak faaliyet göstereceği öne sürülüyor.



SURİYELİ 2 ÇOCUĞA TECAVÜZ İDDİASI



İddiaya göre, Yeldeğirmeni Çocuk Destek Merkezi'nde kalan Suriye uyruklu 15 yaşındaki R.U. ve 12 yaşındaki A.H., 28 Temmuz 2018'de mahallede marketi bulunan evli ve bir çocuk babası 60 yaşındaki R.Y. Ö.'nin tecavüzüne uğradı. Çocukların durumu yurt yetkililerine bildirmesi üzerine, çocukların psikolog eşliğinde ifadeleri alınarak savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Şüpheli R. Y. Ö. yakalanarak gözaltına alındı ve çıkartıldığı mahkeme tarafından da tutuklandı.



Mahalle sakinlerinden Maya Atacanova, "28 Temmuz'da talihsiz bir olay yaşandı. Çocukların ikisi tecavüze uğradı. O olaydan sonra çocuklar 1 ay içinde hızlıca başka illere dağıtıldı. Çocukların bana gelip yaşadıkları olayı anlatması sonrasında karakola giderek şikayetçi oldum. Yurt müdürlüğüne bilgi verdim. Bu konuyla ilgili bir dava açıldı ve şüpheli kişi şu an tutuklu, dava süreci devam ediyor" dedi.



"O ÇOCUKLAR İÇİN BİR ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞTIM"



Yurtta başka bir şehre gitmek istemeyen mülteci çocukların ise sokaklarda kaldığını iddia eden Atacanova, "Benim kafeme gelerek birlikte oyun oynadığımız çocukların birçoğu benimle bile vedalaşamadı. Gittiklerini duydum. Bir yere yollanamayan çocuklar ise yurdun yanında bulunan parkın içinde aylarca kaldılar. O çocuklar için bir şeyler yapmaya çalıştım. Kimi çocuğu bildiğimiz güvendiğimiz kişilerin yanına işe yerleştirdik. Çocukların hala birçoğunun sokaklarda olduğunu duyduk, kimi mendil satıyor, kimisi ise dilendiriliyor. Suriye, Kazakistan ve Türkmenistan uyruklu çocuklardı. Şu an birçoğu sokaklarda… Yaklaşık 10 gün önce bir tanesi buraya geldi. Mendil satmaya çalışıyor, küçücük çocuklar bunlar. Bu çocuklara destek çıkabilmek için aramadığım yerler kalmadı. Mülteci çocuklara yardımcı olabilecek derneklere varıncaya kadar her yeri aradım fakat kimse bu çocuklarla ilgilenmedi. Bu çocukların barınabilecekleri, okuyabilecekleri hiçbir yer bulamadım. Kendi imkanlarımızla bu çocuklara yemek ve giysi ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz. Bizim elimizden gelen bu kadar. Yetkililerden bu çocuklar için sıcak bir yuva, okuyabilecek, düzgün büyüyebilecek bir yer istiyoruz. Bu çocuklar bizim çocuklarımız bunların sokakta olmamaları gerekiyor" diye konuştu.



Mahalle sakinlerinden Nuray Kerkük ise, "Merkezde yaşanan bazı talihsiz olaylar yüzünden kapatıldığını öğrendim. Kimsesiz buluğ çağındaki çocuklar için böyle bir merkezin İstanbul gibi büyük bir metropolde olması şart. Yetkililerden bu soruna bir çözüm bulmalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu.



KOLLARI OLMAYAN BİR ÇOCUK ABD BURSU KAZANIP GİTTİ



Mahalle sakini Elif Kireşci de "Onların orada yalnız olmadığını hissettirmek, onları mahallede düşünen kardeşleri olduğunu göstermek için gidiyorduk. Gerçekten çok mutlu oluyorlardı, hatta bazen yemekhanede çok coşup dışarı çıkmak istiyorlardı. Onları öğretmenleri eşliğinde yılbaşlarında yağmur yağsa bile okulun yanında bulunan parka götürüyorduk. Öğretmenler, eşleri ve bebekleri bile bize katılıyorlardı. Bu sene mahallede bu yurtla ilgili çocuklara yönelik cinsel saldırı olayından sonra yılbaşına doğru yurdun kapatıldığını öğrendik. Çocukların bazılarının başka şehirlerde, bazılarının ise sokakta kaldığını öğrendim. Bizi en çok etkileyen şey ise çocuklara yönelik bu saldırı olayıydı. Bu bizi çok yıprattı, yurdun kapatılmasını istemiyoruz. Çocuklar bir taraftan şiddet mağduru olmuşlar, bir taraftan da yuvalarından olmalarını istemeyiz. Bu isteklerimizin dışında yurdun tekrar açılmasını, hatta yurtta bu çocuklarımıza bir meslek eğitimi verilmesini isterim. Çocukların kapı dışarı edilmesine vicdanım el vermiyor. Yurtta kalan Afganistanlı bir çocuk vardı. Memleketinde meydana gelen bir patlamada iki kolunu kaybetmişti. Bu çocuk İstanbul'da bir yüzme kulübüne gidiyordu. Daha sonra ABD bursu kazanarak yurtdışında yaşamaya başladı" dedi.



"KÜÇÜK MÜLTECİ ÇOCUKLAR İÇİN YURT YAPILSIN"



Yeldeğirmeni Çocuk Destek Merkezi'nde 18 yaşına geldiği için yurttan çıkartılan ve 1 yıl merkezin yanında bulunan parkta kalan 5 çocuktan birisi olan 18 yaşındaki Suriye uyruklu Macit S., "18 yaşıma girdiğim için yurttan çıkartıldım. 5 arkadaşımla birlikte 1 yılı bu parkta geçirdik" dedi. 3 yıl önce Türkiye'ye geldiklerini belirten Macit S. "2 yıl Yeldeğirmeni Çocuk Destek Merkezi'nde yaşadım. Yurt kapandığı için çocuklar da bir süre burada bizimle kaldı. Küçük çocuklar parkta yatmasın. Sokaklarda yağmur var, her şey var yeni bir yurt açılmasını talep ediyorum. Parkta yaşadığımız zaman çevrede bulunan lokantalarda fazla yemek varsa istiyorduk bize yardım ediyorlardı" dedi. Yurt daha önce de tecavüz olaylarıyla gündeme gelmişti.



2018 YILINDA 1200 MÜLTECİ ÇOCUK YURTLARDAN KAÇTI



Bu arada emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre İstanbul genelinde 2018 yılında bin 200 yabancı uyruklu çocuğun yurtlardan kaçarak sokaklarda kaldığı öğrenildi. İstanbul genelinde 13-18 yaş aralığındaki mülteci erkek çocukların barınması için başka bir yer olmadığı kaydedildi.



2-AYŞEN GRUDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Güven USTA-Yılmaz BEZGİN-İSTANBUL DHA



İstanbul'da 75 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı.



Gruda için öğle vakti Zincirlikuyu Camii'nde tören düzenlendi. Taziyeleri cami avlusunda kızı Elvan Gruda, torunu Emre Gruda, eski eşi Yılmaz Gruda, kardeşleri Ayben ve Ayten Erman kabul etti. Cenaze törenine TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sanatçılar Erol Evgin, Rasim Öztekin, Nevra Serezli, Aydemir Akbaş, Ali Sunal, Müjdat Gezen ile sanat ve siyaset camiasında birçok isim, sevenleri ve yakınları katıldı. Cuma namazının ardından Gruda için cenaze namazı kılındı, helallik alındı.



"ÇOK DEĞER VERDİĞİM DOSTUM, ÇOK ŞEY ÖĞRENDİĞİM BİR İNSANDI, ANNEANNEMDİ"



Tören öncesi kızı Elvan Gruda, annesinin Türk bayrağına sarılı tabutunun başında gözyaşları içinde bekledi. Torunu Emre Gruda, "Çok garip hissediyorum. Çok değer verdiğim dostum, çok şey öğrendiğim bir insandı, anneannemdi. Bu ülkenin de annesiydi, değer verdiği bir insandı. Bugün onun isteği olan toplumun her kesiminde, kucakladığı herkes birlikte uğurluyor. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu. Kardeşi Ayben Erman da "O kadar üzgünüm ki nasıl anlatayım, ablam gitti, öldü. Bunun daha ötesi yok" dedi.



"SON GÖREVİMİZİ YAPMAK ÜZERE BURADAYIZ"



TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım cenaze töreni öncesinde bir açıklama yaparak, "Hepimizin aklında 'domates güzeli' diye, filmleriyle yer etmiş, tiyatro ve kültür sanat dünyamıza büyük eserler kazandırmış bir sanatçı hakkın rahmetine kavuştu. Ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına baş sağlığı diliyorum. Son görevimizi yapmak üzere buradayız. İnsanlar doğar, büyür, yaşar ve nihayet dünyasını değiştirir. Bu hayatın vazgeçilmez bir kaidesidir. Bizim inancımıza göre "her canlı ölümü tadacaktır' diye ayet vardır. Allah o günümüzde yardımcımız olsunö dedi.



"BİZİM GÖREVİMİZİ HER ZAMAN ONLARI ANILARIYLA YAD ETMEK"



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da "En büyük değerlerimizi birer birer kaybediyoruz. Çok büyük bir kayıp. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Allah herkese sıralı ölüm nasip etsin. Bizim görevimizi her zaman onları anılarıyla yad etmek. Önemli olan yeni sanatçıların yetişmesi için gerekli ortamı yaratmak. Bununla ilgili gerekli yasa düzenlemelerini yaptık, meclisten geçti. İnşallah yeni sanatçılara vesile olması için elimizden geleni yapacağız. Ayşen Gruda'yı kaybettik, Allah bundan sonrakilere uzun ömür versinö diye konuştu.



"ONUN KADAR GÜZEL DİNLEYEN BÜYÜK, USTA SANATÇI GELMEZ"



Sanatçı Volkan Severcan, "1984'ten beri beraber oynuyoruz, çalışıyoruz, hayatı beraber geçiriyoruz. Bizim için sadece oyuncu arkadaşımız değil, ailemizin bir parçası. Türkiye için de çok büyük bir kayıp" dedi.



Nevra Serezli, "Cumhuriyet kadını, entelektüel, dost, oyuncu, müthiş bir insandı. Hakikaten Ayşen'i anlatmak çok üzün sürer. Komedyendi, komediyi çok iyi bilirdi. Çok güzel anılarımız oldu. Ayşen'in gidişi beni çok sarstı" şeklinde konuştu. Aydemir Akbaş, "Bir filme başlayacağım zaman, senaryoda ilk rol verdiğim insan Ayşen'di. Onun üstüne oyuncu gelmedi. Kim 'ben komedyenim' diyorsa oturup biraz düşünsün. Ayşen yeri doldurulmayacak insanlardan biri" dedi.



Sanatçı Rasim Öztekin, "Türkiye çok önemli bir kayıp verdi. Sinemanın, tiyatronun başı sağ olsun" diye konuştu. Müjdat Gezen, bütün sevenlerine baş sağlığı dileyerek, "Böyle günde konuşmalar klasiktir, üzüntülüyüz" dedi.



Erol Evgin, Ayşen Gruda ile neredeyse bin gece sahne ve kulis paylaştığını belirterek,"Çok değerli çok büyük sanatçı dostumdu. Hastalığını takip ediyorduk. Genç yaşta diyeceğim çünkü 90'lı, 100'lü yaşlardan söz edildiği günümüzde 70'li yaşlar neredeyse orta yaş kabul ediliyor. Ben müzikal oynarken, tiyatro sanatçısı olmadığım için Ayşen ve Adile ablaya danışırdım. Ayşen bana çok güzel bilgiler anlatırdı tiyatro ile ilgili. 'Tiyatro dinleme sanatıdır da' derdi. Onun kadar güzel dinleyen büyük, usta sanatçı gelmez. Boşluğunu doldurmak çok zor" şeklinde konuştu.



"BÜYÜK BİR HALK SEVDALISIYDI"



Yılmaz Gruda, "TRT'de bir hayli ilkler yaptık. Beraber orada oynadık TRT'yi hiçbir zaman unutmadık. Büyük bir yetenekti, o yeteneğiyle hızla yukarıya doğru yürüdü. Halkıyla, halkı aldı onu yukarıya zirveye götürdü. Hep söylerdi zaten 'ben halkım için varım' diye. ve onlara yüreğinden ne geliyorsa onu söyledi. Onların tercümanı oldu ve böylece hak ettiği yere oturdu. Güzel bir insandı. Her şeyi yürektendi, sahtekarlığı yoktu. Ne düşünüyorsa onu söylüyordu ama güzellikler için söylüyordu. Bu halkın mutluluğu için söylüyordu. Büyük bir halk sevdalısıydı ve elinden geldiği kadar bu halka layık olmaya çalıştı. Allah gani gani rahmet etsin" dedi.



Tuncay Akça ise "Sinemanın içinde hep onları tanıdım. Adile Naşit, Münir Özkul, Ayşen Gruda hep biz bir aileydik. Sinemayı hep tartışan, beraber konuşan, neyin nerde olduğunu bilen onun dışında dostlukların, samimiyetin, ailenin ne olduğunu ben orada öğrendim. Çok affeden birisiydi. Hepimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.



Demet Akbağ ise "Özellikle mizah ve komedyenler için mizah dünyamız için çok çok önemli bir isim Ayşen Gruda. Bizim mesleğimizde belki de ona öykünerek ona hayran olarak pek çok insan bu mesleğe başlamıştır. Çok çok güzel, masum, samimi, doğal, şahane bir oyuncuydu o. Hiçbir zaman unutmayacağız Ayşen Gruda'yı" diye konuştu.



"HEPİMİZİN ÇOCUKLUĞUYDU"



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da "Bu toprakların en kıymet verdiği sanatçılarımızdan ve hakikaten sanatçı olan, yıllar boyunca unutulmayacak olan Ayşen Gruda'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hepimizin başı sağ olsunö derken, Sezgin Tanrıkulu ise, "Hepimizin çocukluğuydu. Halkın sanatçısıydı. Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.



Gürsel Tekin, "Bizlerin bu oyuncuların tamamı bizlerin ablaları, ağabeyleri gibiydi. Hepimizin baş tacı olmuştu. Yıllar geçmesine rağmen onların filmlerini özlemle izliyoruz. Hayat böyle işte, bir gün son oluyorö dedi. CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi "Hayatımızda hep vardı. Hayatımızı güzelleştiren bir insandı. Sempatik ve güler yüzlüydü, sevgi doluydu. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.



ALKIŞLARLA UĞURLANDI



Ayşen Gruda cenaze töreninin ardından dua ve alkışlarla uğurlandı. Gruda, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.



3-İMAMOĞLU'NDAN BAHÇELİEVLER'DE ESNAF ZİYARETLERİ



Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL



CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Bahçelievler'deydi. Esnaf ve vatandaş ziyaretinin ardından CHP ilçe binası önünde partililere seslenen İmamoğlu, "İstanbul'da yeni bir anı, yeni bir dönemi ve yeni bir yaşamı herkesi kucaklayan ve herkesi ailesi gibi gören, siyasi ayrımcılık yapmaksızın herkese pırıl pırıl bir başlangıç sunan bir dönemi hep birlikte başlatacağız" dedi.



Bahçelievler'de esnaf ziyaretleri yapan CHP'li İmamoğlu, Cuma namazını Şirinevler Ulu Camii'nde kıldı. Ayaküstü vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, vatandaşların sorunlarını dinledi. İmamoğlıu burada yılbaşı öncesi bir televizyon kanalı röportajında, 'Milli Piyango bana çıkarsa kendime metrobüs alacağım' diyen Bahattin Çağrış ile konuştu. Çağrış, İmamoğlu'na, 'O röportajdan sonra şirket bana araç tahsis etti ama şimdi de otopark sorunu yaşıyorum. Her mahallede ve semtte bu sorunu yaşıyoruz. Arabayı park edecek yer bulamıyoruz' dedi. İmamoğlu da bunun üzerine, 'Araba aldıysan iyi. Madem bu sorunu yaşıyorsun bir gün seninle arabanla çıkalım. Nerelerde otopark sorunu yaşıyorsun oralara bakalım ve çözüm üretelim' diye cevap verdi.



"PIRIL PIRIL BAŞLANGIÇ SUNAN BİR DÖNEMİ HEP BİRLİKTE BAŞLATACAĞIZ"



İmamoğlu daha sonra Bahçelievler CHP ilçe başkanlığının organize ettiği halk buluşmasında katıldı. Burada konuşan İmamoğlu, "Bahçelievler benim için başka bir yer. Çok özel bir yeri var ruhumda, bedenimde. Ancak ne yazık ki bugün geldiğimde Bahçelievler'i hiç gelişmemiş olarak gördüm. Bu durum beni mutlu etmedi. Şu anda durduğumuz kadar yeşili olan bir yer Bahçelievler. Bu durum çok üzücü. Benim canımı sıktı. Bahçelievler 1. sınıfa 50 öğrencinin düştüğü bir yer olmuş. İnsanları mutsuz, mülteci sorunu burayı da yoruyor. İstanbul'un birçok ilçesini yoruyor. İstanbul'da yeni bir anı, yeni bir dönemi ve yeni bir yaşamı herkesi kucaklayan ve herkesi ailesi gibi gören, siyasi ayrımcılık yapmaksızın herkese pırıl pırıl bir başlangıç sunan bir dönemi hep birlikte başlatacağız" dedi.



4- İSTANBUL'DA "KURT KAPANI 2019" DENETİMLERİ



Cengiz ÇOBAN-Murat DELİKLİTAŞ-Ramazan EĞRİ-Özgür EREN-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL-DHA



İstanbul genelinde birçok noktada "Kurt Kapanı 2019" denetimi gerçekleştirildi.



Denetimlere İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki, tüm şube ve ilçelerden polisler katıldı. Özel harekat polisleri de denetim noktalarında önlem aldı. Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteri de denetimlere destek verdi. Denetim yapılan noktalardan birisi Kadıköy kuşdili caddesinde. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheli araç ve kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde durdurulan araçlar didik didik aranırken, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlere katılan 'ALF' adlı polis köpeği de araçların içinde arama yaptı. Toplu taşıma araçlarında da kontroller yapıldı.



15.00 başlayan uygulama 16.30 kadar devam edecek.



Beşiktaş'taki denetim noktalarında da aramalar yapıldı.



5 - MARMARA, EGE VE BATI AKDENİZ'DE ÇAMUR ŞEKLİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR



Haber: Mehmet İlkay ÖZER - İSTANBUL DHA



Meteoroloji, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış beklendiğini açıkladı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının güneybatılı akışlarla birlikte bu akşam saatlerinden itibaren ülkemizin batı kesimlerini etkilemesi beklemektedir. Toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar başta güneybatı kıyılarımız olmak üzere Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer etkili olacağı tahmin edilmektedir. Toz taşınımı sebebiyle, bu bölgelerde gerçekleşecek yağışların yer yer çamur şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.



(GENİŞ HABER)



-BAŞAKŞEHİR'DE AVM'DE YANGIN PANİĞİ



Haber-Kamera: Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ-İSTANBUL DHA



Başakşehir'de bulunan bir alışveriş merkezinin mal kabul deposunda çıkan yangında 4 güvenlik görevlisi dumandan etkilendi. Yangın, dükkanların olduğu alana sıçramadan kontrol altına alındı. Olay, saat 12.30 sıralarında Başakşehir'de bulunan bir AVM'nin mal kabul deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre AVM'nin depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede depo kısmını kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Başakşehir ve İkitelli itfaiye ekiplerinin depo kısmındaki dumanları tahliye etti. Yangın kontrol altına alınarak alevlerin dükkanlara sıçraması önlendi. Depo bölümünde bulunan 4 güvenlik görevlisi dumandan etkilendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen 4 kişinin tedavisini ambulansta yaptı. Polis yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.



6- KARTAL SAHİLİNDE KADIN CESEDİ BULUNDU



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Cesedin çıkarılması için olay yerine deniz polisi istendi. Denizden çıkartılan cesette herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadı. 35-40 yaşlarında olduğu düşünülen kadın cesedi, olay yeri inceleme ekipleri ve savcı incelemesinden sonra Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



