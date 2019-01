Dha İstanbul Bülteni -5

Başörtülü kızlara bir AVM'de hakaret ettiği iddia edilen oyuncu Deniz Çakır hakkında yürütülen soruşturmada savcılık, Çakır hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa...

Haber: Özden ATİK/ İSTANBUL DHA



Başörtülü kızlara bir AVM'de hakaret ettiği iddia edilen oyuncu Deniz Çakır hakkında yürütülen soruşturmada savcılık, Çakır hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından takipsizlik kararı verdi. Ancak Çakır hakkında "Hakaret" suçundan yürütülen soruşturma ise devam ediyor.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nca oyuncu Deniz Çakır hakkındaki yürütülen soruşturmayı yürüten savcılık, Deniz Çakır hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Öte yandan Çakır hakkındaki, TCK'nin 125/3-b maddesi uyarınca yürütülen "Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret" suçundan yürütülen soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi.



Savcılığın takipsizlik kararında, tarafların bu kararın kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün içinde itiraz hakkı bulunduğu kaydedildi. 15 gün içerisinde taraflar, itiraz etmezse takipsizlik kararı kesinleşecek. Bu durumda Çakır hakkında yürütülen "hakaret" soruşturması ise suçun uzlaşma kapsamında kalmasından dolayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderilecek.



Oyuncu Deniz Çakır, 11 Ocak 2019'da avukatı ile birlikte adliyeye gelerek basın suçlarından sorumlu Başsavcıvekili Murat Çağlak'a ifade vermişti. Çakır ifadesinde, müştekilerin iyi niyetli olmadıkları kanaatindeyim. Arabistan kelimesinin geçtiği tek cümle kendi masamdaki arkadaşlarımın duyabileceği şekilde, içkili bir mekanda içtiğim içkiye, çektiğim fotoğrafa karışılıyor, yargılanarak bakılıyor, 'Burası Arabistan mı? Atatürk Türkiye'si' şeklinde söyledim. Ancak bu söylemimi kesinlikle karşı tarafın duyacağı ses tonuyla ya da onlara hitaben söylemedim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmem" demişti.



İdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL DHA



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Gaziosmanpaşa'da ilçedeki amatör spor kulüp yöneticileriyle bir araya geldi. İmamoğlu, Spora teşvik etmek amacıyla 'Yürü Be İstanbul' projesini hayata geçireceklerini açıkladı.



31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında gününü Gaziosmanpaşa'da geçiren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, ilçede faaliyet gösteren 24 farklı amatör spor kulüp yöneticileriyle Yıldız Tabya Standı'nda bir araya geldi.



İmamoğlu, toplantının başında yaptığı kısa bir konuşmanın ardından sporcuların isteği üzerine yeşil sahaya çıktı. Farklı branşlardan oluşan sporcuların arasına karışan İmamoğlu, topun başına geçerek penaltı atışı yaptı. Penaltı atışını golle sonuçlandıran İmamoğlu, kaleye de geçerek genç bir sporcunun şutunu karşıladı.



Ekrem İmamoğlu burada yaptığı açıklamada, "İstanbul'da toplumsal spor kültürünün yerleşmesi lazım. Bu konuda da çok özel işler yapacağız. Bu çalışmaları bütün İstanbullu hemşerilerimiz görecek. Aynı zamanda İstanbul'daki bütün spor kulüplerine desteği de bir sisteme oturtacağız. Bu destekle çok iyi sporcular yetişecek. Çok sempatik bir kavramımız var. Bunu da ilk defa Yıldız Tabya'nın tarihine yakışan güzel bir ortamda söyleyelim. Hem de Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa'da biraz fazladır, bizim muhacir göçmen dediğimiz hemşerimiz. 'Yürü Be İstanbul' adlı bir süreci başlatacağız. 'Yürü Be İstanbul' aslında yürümekle puan kazanılan bir uygulama olacak. Telefonuna uygulama indirecek o kentte ne kadar yürüyebiliyorsa, o kadar puan kazanacak. Bizim kültür sanat, hatta ulaşımla ilgili düşüncelerimiz var. Bu etkinliklerden ücretsiz faydalanacaklar. Bu sempatik bir uygulama ama bunun temelinde şu var: Milletimizin spora olan yakınlığını ve sempatisini oluşturmak ve elbette yürünebilen ve bisiklete binilebilen bir İstanbul'u da hep beraber var edeceğiz. 'Yürü Be İstanbul' şimdiden bütün İstanbul'a hayırlı olsun. 1 Nisan'da yürümeye ve koşmaya başlayacağız" diye konuştu.



ESKİ EŞİ VE KARDEŞLERİNE KURŞUN YAĞDIRAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Haber: Çağatay KENARLI-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,



Gaziosmanpaşa'da, eski eşi tarafından silahlı saldırı uğrayan kadın ve iki erkek kardeşi yaralandı. Silahlı saldırgan Beyoğlu'nda sabah saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı.



Olay, dün gece Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sedat A. ile eski eşi Tuğçe C. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Sedat A. önce eski eşi Tuğçe C.'yi ardından eşinin erkek kardeşleri Batuhan ve Buğra C.'yi tabancayla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırıda hafif bir şekilde yaralanan Tuğçe C. ve kardeşleri Batuhan ve Buğra çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan saldırgan Sedat A.'nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarından Sedat A.'nın kaçtığı istikameti belirleyen ekipler sabah saatlerinde Sedat A.'yı Beyoğlu'nda bir arkadaşının iş yerinde saklandığını tespit etti. Sabah saatlerinde işyerine baskın düzenleyen ekipler, Sedat A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Sedat A.'nın yapılan üst aramasında olayda kullandığı tabanca ele geçirildi. Sedat A., sorgulanmak üzere Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Sedat A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.



GÖZTEPE'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI; UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU



Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA



Kadıköy Göztepe D- 100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı kaza nedeniyle trafikte uzun araç kuyruğu oluştu.



Kaza, D-100 Karayolu Göztepe Köprüsü Kadıköy istikametinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Seyir halinde olan Bünyamin Ç.



idaresindeki 34 BCF 750 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önünde seyreden 34 UD 3837 ile 34 KC 1475 plakalı araçlara çarptı.



Kazada yaralanan olmazken Kadıköy istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.



Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.



TAKSİM CAMİ İNŞAATINDAKİ DEV VİNÇ SÖKÜLDÜ



Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,



Taksim'de cami inşaatı için kullanılan dev vinç başka bir vinç yardımıyla söküldü.



Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden cami işaatında kullanılan dev vinç başka bir vinç yardımıyla söküldü.



SAN MARİNO'YU EUROVİSİON'DA TEMSİL EDECEK SERHAT BASIN TOPLANTISI YAPTI



Haber-Kamera: Harun UYANIK-İSTANBUL DHA



Tel Aviv'de düzenlenecek 64. Eurovision şarkı yarışmasında San Marino'yu ikinci kez temsil edecek olan Serhat Hacıpaşalıoğlu, Beyoğlu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Serhat, "Bu bir meydan okumadır. Tüm sanatçılar için. Eğer uluslararası bir yarışmaysa da ülkeler için. Uluslararası bir platform var. Bu platformda ülkeler kendi müzikleriyle yarışmayı istiyorlar. Bunu bir tanıtım platformu olarak görüyorlar. Ben bunu çok değerli olarak görüyorum. Oylamaya gelince, oylama işin belki de en küçük bölümü. Çünkü o ana gelinceye kadar geçirilen süreç ülkenin, sanatçının duruşu, müziği aslında gerçek kazancı beraberinde getiren süreçtir. Oylamada farklı faktörler olabilir. Jüri de var. Halk oylaması da var. Ben bunu çok doğal buluyorum" dedi.



Komşu olan ülkelerin birbirine oy verdiğini ve bu durumun normal olduğunu belirten Serhat, "Örneğin İskandinav ülkeleri birbirlerinin dillerini anlıyorlar. Benzer bir müzik zevkleri var. Ben bunu politik olarak ta değerlendirmiyorum. Coğrafi dağılımların dünya üstünde kendilerine yakın olan şeyleri sevme özelliği var. Biz balkanlar müziğini seviyoruz ama herkes sevmiyor. Türkler de demek ki balkan ülkelerine oy verebiliyorlar. Bu anlamda her şeyde politik olarak değerlendirmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Yakın coğrafya alanlar muhakkak ki avantajdır. Geçmişi birlikte yaşamış olan, eski Sovyetler Birliği'ne baktığımız zaman kaç tane ülke var şu anda onlar zaten birbirlerinin sanatçılarını tanıyorlar, biliyorlar. Dolayısıyla bu tip yakınlıkları görmek çok zor değil. Altını özellikle çizmek istiyorum, oylama olayın en son aşamasıdır. Birinciyi belirler ama asıl kazanç çok farklı olabilir" diye konuştu.



"AMERİKA LİSTELERİNE GİREBİLMEK ÇOK ZOR TÜRKİYE'DEN BİR BAŞKA SANATÇIYA BUGÜNE KADAR NASİP OLMADI"



Serhat, "3 yıl önce çok iyi yarıştığımıza inandığım bir süreç geçirdik. Bu sürecin sonunda ben birinci olmadım ama ilginçtir ki Eurovision camiasında, dünyada en çok konuşulan ülke ve kişi durumuna dönüştük. Devamında şarkı iki yıl boyunca hükmünü sürdürdü dünya listelerinde. Bu 2016 yılında çıkan tek şarkıydı. Amerika listelerine girebilmek çok zor bir konudur. Bundan da çok gurur duyuyorum çünkü Türkiye'den bir başka sanatçıya bugüne kadar nasip olmadı. Bir Eurovision şarkısıyla listelere girebilmek aslında belli kazançların olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.



"TÜRKİYE RESMİ OLARAK ORADA OLMASA DA TÜRK BAYRAĞIYLA BERABER BEN ORADA OLACAĞIM"



Serhat, San Marino adına yarışsa da Türkiye'yi de temsil ettiğini belirterek, "Bence çok abartılması gereken bir konu değil. Bana kalırsa bir şeye katılıp, katılmama kararının bu kadar fazla tartışılmasını doğru bulmuyorum. Biraz önce belirttiğim gibi Türkiye çok değerli, çok özel bir ülkedir. Benim vatanımdır. Ben Türkiye'nin kendi imajı açısından dünyadaki bütün platformlarda müzikten, spora, politikadan endüstriye ne kadar platform varsa ben Türkiye'nin buralarda bayrağının dalgalandırmasını çok arzu ederim. Türkiye'nin kazanmaması Türkiye'ye bir şey kaybettirmez. Türkiye kendi büyüklüğünü, gücünü her ortamda gösterebilecek bir ülkedir. Benim gönlüm tabi ki Türkiye'nin katılmasından yanadır. Bence günün birinde bu da gerçekleşir. Burada çok başarıları olan Eurovision'da çok sevilen bir ülkedir Türkiye. Ben ikinci kez San Marino'yu temsil ediyorum. Ama bir Türk olarak oradayım. Dolayısıyla Türkiye resmi olarak orada olmasa da muhakkak varlığıyla, Türk bayrağıyla beraber ben orada olacağım" diye konuştu.



