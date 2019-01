Dha İstanbul Bülteni - 5

Küçükçekmece'de bulunan fatura ödeme merkezinde yüzlerce kişi dolandırıldı.



Mağdurlar ay sonunda elektrikleri kesilince faturalarının ödenmediğini anladı. Merkezin yolunu tutanlar, kapalı olduğunu görünce şikayetçi oldu. Açma bedeli ile birlikte faturalarını da ikinci kez ödemek zorunda kalanlar yaşananlara tepki gösterdi.



Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bulunan fatura ödeme merkezi uzun süredir faaliyet gösteriyordu. Ancak son aylarda buradan faturalarını yatıranlar kesintiler nedeniyle şok yaşadı. Fatura merkezine gelenler önce "sistemde sorun var, düzelecek" bahanesiyle karşılaştı bir süre sonra ise merkezin kapandığını gördü.



Mağdurlardan Süleyman Arslan, "Faturamı ödemeye geldiğimde, kapalı olduğunu gördüm. 58 TL olan faturam 179 TL geliyordu ve bu durum aylarca devam etti. Nedenini sorduğumda 'sistem yavaş işliyor, daha düşmemiştir' diyerek beni gönderiyorlardı. Ben de en son geldiğimde 'Sular İdaresine gidip tespit ettireceğim, bu sorun çözülmezse polise gideceğim, resmi yollardan hakkımı arayacağım' dedim. 'Hallederiz sen haftaya gel' dedi. 24 Ocak'ta geldiğimde de hiç kimse yoktu" şeklinde konuştu.



GÜNLERCE ELEKTRİKSİZ KALDILAR



Fatura ödeme merkezi mağduru olan Sevim Opuz da, "Ayın 3'ünde faturamı ödememe rağmen, 15 gün sonra sürekli faturalarımın yatmadığı üzerine mail geldi. Fatura ödeme merkezine geldiğimde ana merkeze mail atmayı unuttuklarını söylediler, ben de sorunu çözebileceklerini düşündüm. Ertesi gün elektriğim kesildi ve ben 3 gün elektriksiz kaldım. Yaşadığım mağduriyet bu" dedi.



Bahar Temel ise, "11 yıldır burada 6 daire tüm faturalarımızı sorunsuz ödüyorduk. 12. ay faturalarımız yatırılmadığı için, sorun yaşadık. Biz bütün faturalarımızı ödedik, elimizde makbuzlarımız var. Fatura ödeme merkezine geldik ve kapalı olduğunu gördük. Karşıdaki market bize buranın dolandırıcı olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.



Ziya Temel de, "Yetkililere sesleniyoruz, bize sahip çıksınlar. Vatandaş olarak mağduruz. Aile binasında yaşıyoruz, 6 dairemiz var. Bizim de 11. ay ve bu ay elektrik ve su ödememizi yatırmamış. Neyin nesidir anlamadık, biz de şaşırdık. Hem kapalı burası, cezamızı da ödedik. Ne yapacağız" dedi.



Atakent Mahalle Muhtarı Halime Totkanlı ise "Benim olaydan 18 Aralık'ta haberim oldu, şikayetler de artmaya devam ediyor. Elektrik, su, telefon konusunda mağdurlar bize ulaşıyor" ifadelerini kullandı.



20 MİLYON LİRA KORSANA GİDİYOR



Ödeme merkezlerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu(BDDK)'dan lisanslı olması gerekiyor. Bazı ödeme merkezleri lisanslı olmalarına rağmen elektrik, su, doğalgaz faturalarını ödemek için kurumlar ile anlaşmadığı için tüketici mağdur edilebiliyor. Anlaşmalı olmayan ödeme merkezlerinden fatura başına 1,5-2 TL alınırken, kredi kartı ile ödemede de yüzde 3 komisyon alınıyor. Bu da haksız kazanca neden oluyor. Anlaşmalı yasal kurumlarda fatura ödeme işlem ücreti alınmıyor, kredi kartı ödemelerinde ise anlaşmalı banka ne kadar yasal komisyon uyguluyorsa o kadar uygulanıyor.



CK Boğaziçi'nin yaptığı en son yazılı açıklamada, "Müşterilerimizin yaklaşık 1,5 milyonu 238 sayıları 238 olan Müşteri İşlem Merkezleri (MİM) üzerinden ödeme yapıyor. 860 bin müşterinin ortak ödeme talimatı var. 230 bin müşteri de PTT'de ödüyor. Yaklaşık 700 bin müşterini ise korsan olarak ifade edilen ve sayıları 950'yi aşan noktalardan ödeme gerçekleştiriyor. Bu sırada fatura başına 1,5-2 lira işlem ücreti ödüyor. Bu da vatandaşın cebinden yılda yaklaşık 20 milyon liranın korsana gittiğini gösteriyor. Güvenli olmayan bu noktalarsa vatandaşın parasını alıp hiç ödeme yapmayan ya da geç ödeyerek tüketiciyi mağdur edenler de var. Kredi kartı ve kimlik bilgileri bu yetkisiz kurumların ellerine geçerek başla bir tehlike oluşturuyor" denildi.



2-EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN: İSTANBUL DÜNYADA BİRÇOK ŞEHİRDEN DAHA GÜVENLİ







Çağatay KENARLI/ İstanbul DHA



İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, " İstanbul bugün dünyada çok güvenli olarak bildiğimiz birçok şehirden daha güvenli hale geldi. Açık kaynak istatistiklerine göre İstanbul, Berlin, Londra ve New York gibi şehirlerden çok daha güvenli" dedi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü görevlileri okulların yarıyıl tatiline girmesi üzerine 'Engin Gönüllüler Şenliği' düzenledi.



Zeytinburnu'nda bulunan Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde (PEKOM) gerçekleştirilen programa Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, eşi Müberra Çalışkan'ın ev sahipliği yaptı. Programa emniyet müdürlüğünde görevli 65 polisin 95 engelli çocuğunun da aralarında bulunduğu yaklaşık 250 kişi katıldı. Programda, Emniyet Müdür Yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürleri ve çeşitli şube müdürleri de hazır bulundu.



İSTANBUL GÜVENLİK AÇISINDAN PEK ÇOK METROPOLÜN ÖNÜNE GEÇTİ



İstanbul'un dünyanın sayılı metropollerinden biri olduğunu söyleyen Emniyet Müdür Mustafa Çalışkan, "Ülkemiz için bu denli önemli bir şehrin ve bu şehrin sakinlerinin huzuru ve güvenliği ise hiç şüphesiz İstanbul polisinin omuzlarında. Çok şükür şimdiye kadar gösterdiğimiz gayretleri rabbim boşa çıkarmadı. İstanbul bugün dünyada çok güvenli olarak bildiğimiz birçok şehirden daha güvenli hale geldi. Açık kaynak istatistik verilerine göre hemen hemen bütün suç türlerinde İstanbul, Berlin, Londra ve New York gibi şehirlerden çok daha güvenli…" dedi.



'ENGİN GÖNÜLLÜ' ÇOCUKLAR İÇİN YENİ PROJELER HAYATA GEÇİRİLDİ



Çalışkan, elde edilen başarının sadece İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosu olarak elde edilmediğini, bu başarının arkasında İstanbul polisinin fedakar aileleri olduğunu söyledi. Çalışkan, "'Engin Gönüllü' yavrularımız için de bir takım proje ve çalışmalarımız var. 'Atım Benim Kanatlarım' projesi başlattık. Şuana kadar 35 ailemiz bu programa başvurdu. Bir de, 'Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuklar Koro Ekibi' projesi başlattık. Bu proje sanatçı Yavuz Bingöl'ün şefliğinde 2018 yılı Aralık ayında çalışmaları başladı. Onlar hangi zorluklarla karşılaşırsa karşılaşsın, daima onların yanında olmak, onlara el uzatmak anne ve babanın görevi olduğu kadar bizlerinde vazifesi. Özellikle 'Engin Gönüllü' yavrularımızın hayatın her alanında özgür ve eşit bir şekilde yer alması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.



ÇOCUKLARA TİYATRO DAHA SONRA PASTA İKRAMI



Konuşma sonrasında engelli çocuklar ve aileleri, Emniyet Müdürü Çalışkan ve eşi Müberra Çalışkan'ın da katılımıyla bir tiyatro grubu tarafından sergilenen çocuk oyunu izledi. Çocuklar, daha sonra illüzyon gösteri izledi ve pasta keserek kutlama yaptı.



3-BAŞAKŞEHİR'DE HAFRİYAT KAMYONLARI ÇARPIŞTI



Ersan SAN/İSTANBUL - Başakşehir'de hafriyat kamyonu trafik ışıklarında duran hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada aracı içinde sıkışan Çağdaş Alkın itfaiye tarafından kurtarıldı.



Kaza Başakşehir Kayaşehir Mahallesi Fenertepe Işıkları'nda saat 13.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafriyat kamyonu sürücüsü Feyzullah Toprak ışıklara geldiğinde durdu. Bu sırada arkadan hızla gelen Çağdaş Alkın duran hafriyat kamyona çarptı.



Araç içerisinde sıkışan Alkın, olay yerine gelen itfaiye tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü hastaneye götürüldü.



(Geniş haber)



4-SADABAT VİYADÜĞÜ'NDE ZİNCİRLEME KAZA



Haber-Kamera: Özgür EREN/İSTANBUL,



Okmeydanı TEM bağlantı yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle TEM istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.



Kaza Okmeydanı TEM Bağlantı Yolu Sadabat Viyadüğü'nde saat 14.30 sıralarında medyana geldi. İddialara göre 34 BIR 982 plakalı aracın sürücüsü viyadük üzerinde seyir halindeyken hızını düşürdü. Arkasında seyreden araçlar da duramayarak öndeki araca çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olamazken 3 araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazada araçlar 3 şeritli yolun sağ ve sol şeritlerine savrulurken trafik akışı orta şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu araçlar olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.



5-AB DELEGASYON BAŞKANI BERGER: MÜLTECİLER TÜRKİYE'NİN GÜZEL EV SAHİPLİĞİNİ VE CÖMERTLİĞİNİ GÖRÜYORLAR



Haber-Kamera: Harun UYANIK-İSTANBUL DHA



AB destekli "Mülteci Hakları için Medya ve Sivil Toplum İş Birliği" projesinin kapanış toplantısı Beşiktaş'ta bulunan bir otelde yapıldı. Toplantıya AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok da katıldı.



AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, toplantıda yaptığı konuşmada, "Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da, dünyanın dört bir tarafında mültecilerle ilgili bu olumsuz mesajları duyuyoruz. IGAM, Gazeteciler Cemiyeti ve Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bu projeyi yürüttükleri için özellikle teşekkür ediyorum. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum, insanlar istedikleri için ülkelerini terk etmiyorlar, mecbur kaldıkları için kaçıyorlar. Biz haber yaparken buna dikkat etmeliyiz. Uluslararası toplumda biz de destek sağlarken bunu aklımızda bulundurmalıyız. Yurt dışına gittiklerinde bir taraftan mültecilerin hakları var diğer taraftan da medyanın rolü var. Bu projede her ikisini bir araya getiriyor" dedi.



"TÜRKİYE'DE YAKLAŞIK 4 MİLYON MÜLTECİ VAR"



Berger, "Göçmenlerin yoğun olduğu ülkelerde medya zaman zaman mültecilerle ilgili 'Olayları olumlu mu, yoksa taraf tutarak mı vermeliyim?' çelişkisi içinde kalıyor. Bizim önerimiz medya bu konuyu adil ve dengeli bir şekilde yansıtmalı ki ben gazetecilerin zaten bu konuda hassas olduğunu düşünüyorum. Bu haberler yapılırken insanların evlerini, ülkelerini neden terk ettiklerini unutmamalıyız. Bu konu Türkiye için de önemli. Türkiye'de yaklaşık 4 milyon mülteci var. Bunun yaklaşık 3,6 milyonu sadece Suriye'den geldi. Geri kalanlar ise diğer ülkelerden. Bu ciddi bir göç baskısı oluşturuyor. Sadece Suriyeliler değil Afganlılar hatta daha doğudan gelen insanlar var. Aynı zamanda Türkiye'yi bir geçiş ülkesi olarak kullanan mülteciler var. Sahra Altı Afrika'dan gelen insanlar da var. Dolayısıyla çok geniş bir yelpazeden göçmenler var Türkiye'de ve bunlar Türkiye'nin güzel ev sahipliğini ve cömertliğini görüyorlar. Çok zor bir durumdan kaçarken Türkiye'ye sığınıyorlar. Biz de Avrupa Birliği (AB) olarak dünyanın dört bir yanındaki Birleşmiş Milletler (BM) ajanslarına da destek sağlıyoruz. Sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir tarafındaki göçmen ve mülteci konularının çözülmesi için desteğimizi sunuyoruz" diye konuştu.



"BM İLE HEMFİKİRİZ, TÜRKİYE İLE HEMFİKİRİZ"



Berger, "Özellikle seçim dönemlerinde mültecilerle ilgili olumsuz söylemler daha çok artıyor. Bu proje bağlamında, mültecilere yönelik olumsuz algıları, şiddet riskini, negatif dil kullanımını ve özellikle seçim konuşmalarında olumsuz söylemler riskini azaltmayı veya ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Birçok ülkede mültecilerin ayrıştırılması sorunu var. Çoğu zaman mülteciler şehrin belli bir yerine yerleşip izole oluyorlar. Bu da mültecilere yönelik korku ve ayırımcılık riskini arttırıyor. Bu projeler kapsamında Türkiye'ye verdiğimiz bir mali destek var. Biliyorsunuz bunun için ayrılmış bir 3 milyar avro harcanıyor. Bu sadece mültecilere yönelik harcanmıyor, ev sahibi ülkeler için de harcanıyor. Bunu özellikle vurguluyorum çünkü ev sahibi topluluklarla mülteciler arasındaki uzaklığı azaltmak, onları yaklaştırmak amacı taşıyoruz. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum, BM ile hemfikiriz, Türkiye ile hemfikiriz, eğitim sunulan desteğin merkezinde olmalı" ifadelerini kullandı.



