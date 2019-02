Dha İstanbul Bülteni - 5

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken bina ile ilgili, kriz merkezinde açıklamalarda bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile birlikte, Çaka Bey İmam Hatip Ortaokulu'nda oluşturulan kriz merkezindeki açıklamada yer aldı.



Bakan Soylu, "Şu ana kadar 14 vatandaşımızı kaybettik ve 14 vatandaşımız da bu göçükten, enkazın altından Allah'a şükürler olsun ki sağ çıkarabildik" diyerek yaralıların ismini şöyle sıraladı; "Hilal Tuana Alemdar 13 yaşında, Halil İbrahim Alemdar 23 yaşında, bunların durumu iyi. Adem Alemdar 47 yaşında yoğun bakımda ama yoğun bakım şartları çerçevesinde. Hatice Aliefendioğlu 81 yaşında yoğun bakımda. Adile Oral 77 yaşında genel durumu iyi, Nazan Tekgöz 37 yaşında genel durumu iyi, Güler Yılmaz 56 yaşında genel durumu iyi, Bahriye Aktar 75 yaşında yoğun bakımda. Tayyip Mahmut Alemdar 9 yaşında genel durumu iyi, Ali Alemdar 75 yaşında genel durumu iyi, Hüsniye Yaman 59 yaşında genel durumu iyi, Leyla Yaman 63 yaşında genel durumu iyi Azra Havva Tekgöz 6 yaşında yoğun bakımda ama gece 2 gibi bütün hastalarımızı gördük hem Azra Havva'yı gördük, hem de Mahmut Tayyip'i gördük gayet iyiler. Ama yoğun bakımda doktorların gözetiminde tutuluyorlar. En son biraz önce yani 45. saatte Mert Aydın 19 yaşında enkaz altından sağ çıkarıldı, kırık ve çıkıkları var. Bütün doktorlar şu anda yoğun olarak Mert ile ilgileniyor. Sağlık durumunun iyi olduğu iletildi. Bunu 45. saatin sonunda önemli bir gelişme olarak görüyoruz. Allah'a şükürler olsun"



HAYATINI KAYBEDENLER



Soylu hayatını kaybedenleri ise şöyle sıraladı: "Ayşe Alemdar, Yıldız Gündüzoğlu, Fatma Karaman, Mustafa Alemdar, Safiye Alemdar Mustafa Alemdar'ın annesi, yine Safiye Alemdar Mustafa Alemdar'ın eşi, Erdoğan Alemdar, Saime Alemdar, Ecrin Naz Alemdar,Eslem Alemdar, Gökay Alemdar, Ahmet Söğüt, Nuriye Söğüt, Melih Aydın. Dün en son açıklamayı yaptığımızda, kaybettiklerimzin sayısı 11'di. Bu saatten itibaren Gökay Alemdar, Ahmet Söğüt ve Melih Aydın vefat etiler. Enkazdan onları sağ çıkarmayı başaramadılar. Şu anda çalışmalar, aynı yoğunlukta devam ediyor. Sorulduğu için tekrar söylüyorum; hafif sağanağın kurtarma çalışmaları konusunda her hangi bir kutarma çalışmaları yavaşlatıcı bir engeli söz konusu değil. Şu anda üçüncü kattayız ve ön taraftan iki ve üçüncü katlarda arkadaşlarımız beraber çalışıyorlar. İnanıyoruz ve dua ediyoruz ki kalanları sağ salim bir şekilde oradan çıkarmayı umut ediyoruz. Bir taraftan çalışıyoruz ve bir taraftan da milletimizin dualarını bekliyoruz. Özellikle ailelere metanetleri, sabırları dolayısıyla minnettarız. Olayın başından itibaren özellikle Sayın Valimiz, bütün arkadaşlarımız, bütün birimlerimiz yüksek koordinasyon içerisinde bir çalışma yapıyorlar. Aileleri de sürekli bilgilendiriyoruz" şeklinde konuştu.



BAKANDAN UYARI



Bakan Soylu bazı haberlerin sürekli olarak ailelere iletilmesinin sağlıklı olmadığına dikkat çekerek, "Onları üzen bir durum ortaya koyuyor, çünkü burada bütün resmi açıklamalar bütün detayıyla beraber yapılıyor, ailelere bütün detaylarıyla beraber anlatılıyor. Ama nereden kaynaklandığını bilmediğimiz ve hakikaten burada bir umut içerisinde bekleyen aileleri de bazen umutsuzluğa bazen de çok yüksek umuda, bazen endişeye sevk eden bir takım telefonlar, mesajlar, haberler oluşuyor. Onun için özellikle onları tanıyanlardan, mümkün olan ölçüler içerisinde kaynağı belli olmayan bir takım söylemleri kendilerine aktarmamalarını istirham ediyoruz. Çünkü olayın her hali burada hep birlikte gözümüzün önünde yaşanmaktadır. Bu vesileyle basınımıza da gerek bilgilendirme yaptıklarında gerekse de özellikle çalışma yapan arkadaşlarımızın ricasını kırmayıp olay alanını rahat ve serbest bıraktıklarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah umutlu haberlerle ve müjdeli haberlerle ulaşabilmeyi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.



KOLONLAR KESİLDİ İDDİASI



Bakan Soylu açıklamasının ardından, bir gazetecinin, "Elinize geçen bir bulgu var mı acaba? Bir gelişme var mı soruşturmada? Kolonların kesildiği yönünde iddia var" şeklindeki soru üzerine, "Konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı çok geniş bir soruşturma yürütüyor. Dün, gecenin sabaha yaklaşan saatlerinde sayın valimiz ve tüm yetkili arkadaşlarımız, Anadolu Cumhuriyet Başsavcımız ve ilgili savcılarımız bir araya geldik, bir durum değerlendirmesi yaptık. Şu anda söylenen hiçbir şey doğru değil. Yani ne söyleniyorsa doğru değil. Şu anda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı, bir binanın yapım anı, menşeinin kim tarafından nasıl yapıldığı, kim tarafından teknik olarak sorumluluğunun alındığı, aynı zamanda ondan önceki gün dün ve bugün binadan bir takım malzemelerin alınarak onların tespitlerinin ve onların gerekli sonuçlarının alınmasına yönelik adımlar atıldı. Bu söylenenler, kolonların kesilmesi kesilmemesi, aynı zamanda diğer ortaya konulanların hemen hemen hepsinin bir tevatür olduğunu ve bu konuda netleşmiş bilgilerin tamamının Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılacak açıklamaya kadar hiçbir karşılığı olmadığını size ifade etmek isterim. Yani çok doğal olarak hepimiz böyle bir bina çöktüğü zaman, 'acaba kolonları kesilmiş miydi' diye bir soru, hayatın olağan akışı içinde aklımıza geliyor. Ama bu kesildiği anlamına veya kesilmediği anlamına gelmiyor. Dikkat ederseniz biz bu açıklamalarımızda net olmayan hiçbir bilgiyi hem basınımızla hem de kamuoyumuzla paylaşmıyoruz. Biz net bir bilgiyi basınla ve kamuoyuyla paylaşacağız. Ama hem bu olayda yakınlarını kaybeden veya yakınlarının hemen başucunda hastanede bulunan tüm yakınlar bilmelidirler ki, bu olayın sorumlusu, müsebbibi kimse cezasını bulacaktır. Ama biz adımlarımızı doğru bir şekilde ve doğru bilgi vererek atmak durumundayız" diye yanıtladı.



"GÖÇÜK ALTINDA KALAN DİĞER VATANDAŞLARIMIZA DA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ"



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da bir açıklama yaparak, "Bugün, bu iki gündür yaşadığımız acı elim durumdan en büyük tesellimiz tabii vatandaşlarımıza ulaşabilmek oldu. Göçük altında kalan diğer vatandaşlarımıza da ulaşmaya çalışıyoruz. Bakanımızın da ifade ettiği üzere, biz de bütün bakanlıklarımızla koordineli bir şekilde, tüm ihtiyaçların giderilmesi noktasında bütün gayretleri gösteriyoruz. Sosyal yardımlaşma, dayanışma vakıflarımızla bu alanda koordineli olarak çalışmaktayız" diye konuştu.



2- KARTAL BELEDİYESİ: ÇÖKEN BİNA HAKKINDA 'İMAR BARIŞI' BAŞVURUSU VAR



İSTANBUL,



Kartal Belediye Başkanlığı'ndan 14 kişinin öldüğü 14 kişinin de yaralandığı ilçedeki bina çökmesiyle ilgili açıklamalarda bulunuldu. Açıklamada, bina hakkında daha önce alınmış bir riskli yapı kararı bulunmadığı belirtilerek, "İmar Barışı" olarak bilinen mevzuat kapsamında hak sahipleri tarafından bina için Yapı Kayıt Belgesi başvurusu bulunduğu bildirildi.



Belediyenin basın bürosundan yapılan açıklamada Başkan Altınok Öz, çöken bina hakkında yıkım kararı olmadığını belirterek "O çöken binanın karşısında iki tane bina, riskli yapıya başvurdu ve Kartal Belediyesi tarafından yıkıldı. Kartal Belediyesi'nde yıkım kararı olan hiçbir bina, ayakta değildir. Bunu net söylüyorum. Dolayısıyla bu binanın da riskli raporu söz konusu değil. Yıkım isteği söz konusu değil ama imar barışına başvuru söz konusu" dedi. Çöken bina hakkında da şöyle denildi:



"Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken binanın ardından yapılan araştırmalar kapsamında; 23.10.1992 tarihinde Kartal Belediyesi tarafından yapı sahibi Hikmet Yeşilyurt adına düzenlenen 2-39 no'lu yapı ruhsatıyla Yeşilyurt Apartmanı'nın inşaatına başlanmış. Söz konusu bina toplam 6 Kat (Zemin+5 Kat) olarak ruhsatlandırılmışken, projeye 2 kat daha ruhsatsız ilave yapılmış ve bu katlarda oluşan 4 adet daireye de hak sahipleri tarafından 1998 tarihinde bina vergi beyanında bulunulmuş. Binanın imar arşiv dosyası incelendiğinde 3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili 32. ve 42. maddelerine göre ruhsatsız 2 kat ve 4 daire ile ilgili herhangi bir yıkım tutanağı veya para cezası uygulanmadığı görülmüş. 2017 yılına gelindiğinde binanın zemin katında bulunan dükkanın işletme ruhsatı bulunmaksızın gayrı kanuni bir şekilde çalıştığını tespit eden Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerince bu dükkanın tutanak tutulmak suretiyle ilgili binada faaliyetine son vermesi sağlanmıştır.



Bahse konu binanın 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında herhangi bir riskli yapı tespiti veya tespit başvurusu bulunmadığı, bunun aksine "İmar Barışı" olarak bilinen mevzuat kapsamında da hak sahipleri tarafından Yapı Kayıt Belgesi başvurusu bulunmaktadır."



4-- KARTAL'DA ÇÖKEN BİNADA ÖLEN KARI-KOCA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA



Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden Ahmet ile Nuriye Söğüt çifti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.



Kartal Cevizli Mahallesi'nde yıkılan 8 katlı binada, karı-koca Ahmet (80) ve Nuriye (75) Söğüt'ün, dün akşam 22.00 sıralarında enkaz altından cansız bedenlerine ulaşıldı. Söğüt çifti için Zeytinlik Ulu Camii'de ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, CHP Milletvekili Hamza Çebi, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Ardından omuzlarda taşınan cenazeler cenaze aracına konuldu. Söğüt çifti Sultanbeyli Mezarlığı'nda toprağa verildi



5- BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK, YARALILARI ZİYARET ETTİ



Gökhan ÇELİK -Onur MERİÇ/İSTANBUL,



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek, Kartal'da çöken 8 katlı bina enkazından yaralı olarak kurtarılan vatandaşların sağlık durumu ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Başhekim ile görüşen Bakan Selçuk daha sonra normal ve acil serviste tedavileri devam eden yaralıları ziyaret etti. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Selçuk, "Sabah enkaz alanındaydık. Şimdi de yaralı vatandaşlarımızın yanındayız. İnşallah, göçük altında kalan diğer vatandaşlara da en kısa zamanda ulaşmaya çalışıyoruz. Dualarımız yaralı vatandaşlarımızla. İnşallah en kısa zamanda eski sağlıklarına kavuşurlar. Hepsinin sağlık durumu iyi. Havva'yı da gördüm, o da iyi. Doktorlarımız hepsine gereken müdahaleyi yapıyorlar." dedi.



6- İMAMOĞLU KARTAL'DA YARALILARI ZİYARET ETTİ



Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/ İSTANBUL



CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Kartal'da çöken 8 katlı bina enkazından yaralı olarak kurtarılan vatandaşları ve ailelerini ziyaret etti. İmamoğlu'na CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi eşlik etti.



Ziyaret sonrası açıklama yapan İmamoğlu, "Üzücü bir olay. Alana yine gideceğiz. Şükürler olsun gördüğümüz yaralıların sağlık durumu iyi. Umarım bundan sonra da iyi haberler alacağız. Ameliyatta olanlar var, yoğun bakımda olan hastalar var. İyi bir bakım görüyorlar. Umarım bundan sonra acı haberler artmaz. Allah şifa versin. Kaybettiğimiz vatandaşlar var. Mekanları cennet olsun. Ailelerine sabır diliyorum. Oldukça çıkaracağımız dersler var, konuşacağımız konular var. Ama bunları sonra konuşacağız. Serviste olanlar gayet iyi idi. Yoğun bakımda olanlar var. İyi gittiğini söyledi başhekimimiz. Yüksek riski bulunan ameliyatların olmadığını söylediler. Allah şifa versin." dedi.



Daha sonra konuşan Akif Hamzaçebi ise, "Yaralılarımızı ziyaret ettik 5'i yoğun bakımda, 7'si normal serviste olan 12 yaralımız var. Kendilerine geçmiş olsun. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Aileleri ayrıca taziye ziyaretinde bulunacağız. Acılarını paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.



7 - BEYOĞLU'NDA BİTİŞİK 3 BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI



Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA



Beyoğlu'nda bitişik üç binanın çatısı alev alev yandı.



Kocatepe Mahallesi Duvarcı Adem Sokak'ta bir binanın çatı katında saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, kısa sürede bitişikte iki binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Alev alev yanan çatılara müdahale eden itfaiye yangını yaklaşık yarım saatte kontrol altına aldı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken itfaiyenin çalışması sürüyor



8- BİNALİ YILDIRIM'DAN BEYKOZ'DA ESNAF ZİYARETİ



Haber: Gülseli KENARLI-İSTANBUL DHA



TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Cuma namazını Beykoz Paşabahçe Camii'nde kıldı. Yıldırım, namazın ardından 61 yaşında hayatını kaybeden Yılmaz Çakmak'ın cenaze namazına katıldı. Yıldırım daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafla oturup, sohbet eden Yıldırım, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Bir lokanta, çay ocağı ve kafeye uğrayan Yıldırım, daha sonra AK Parti Kadın Kolları Seçim Standını ziyaret etti. Yıldırım, bir diş kliniğinde bulunanların pencereden yaptıkları davet üzerine, onları ziyaret etti. Klinikte doktor İsa Demir, Yıldırım'a asistanı 22 yaşındaki Elif Pirdağ'ın dün gece gördüğü rüyasını anlattı. "Elif Pirdağ sizi dün gece rüyasında görmüş. Namaza gelip, kliniğe uğramışsınız " sözleri üzerine Yıldırım Elif Pirdağ'a, "Sen 31 Mart için de bir şey söyle" dedi.



9- "HATİCE CENGİZ ANLATIYOR, CEMAL KAŞIKÇI HAYATI-MÜCADELESİ-SIRLARI" KİTABININ TANITIMI YAPILDI



Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-İlkay DİKİCİ-İSTANBUL DHA



"Hatice Cengiz anlatıyor, Cemal Kaşıkçı Hayatı-Mücadelesi-Sırları" isimli kitap için düzenlenen basın toplantısına katılan Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, "Bu haber uzun süre gündemde kalmış olmasına rağmen uluslararası yaptırımlarda çok ciddi adımlar maalesef atılamadı. Çıkar dengeleri devreye girdi. Ben burada devletler adına konuşacak değilim" dedi.



Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve Sinan Onuş tarafından yazılan "Hatice Cengiz anlatıyor, Cemal Kaşıkçı Hayatı-Mücadelesi-Sırları" kitabın tanıtım toplantısına Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'de katıldı. Türk ve Arap Medya Derneği'nde düzenlenen basın toplantısında, kitabın yazılış süreci, içeriği ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunuldu.



"SİZİN HABER OLARAK BAKTIĞINIZ ŞEY BENİM İÇİN TRAJEDİYDİ"



Hatice Cengiz tanıtım toplantısında kitabın yazılma süreci hakkında bilgi verdi Cengiz, "Bu süreçte bir arkadaş, meslektaş olarak yanımda olduğu için Akif'e tekrar teşekkür ederim. Bu süreci kitap noktasında iyi bir şekilde bir araya getirmeye çalıştık, toplamaya çalıştık. Ha keza Sinan bey de çok uğraştı. Bunu yazmak o kadar kolay olmadı onlar açısından Çünkü anlatmak kolay olmadı. Bu normal bir hikaye değildi. Takdir edersiniz sizin haber olarak baktığınız şey benim için trajediydi. Sizin acınız bir başkası için haber niteliği taşıyor ama bunu siz acı olarak yaşıyorsunuz" dedi.



"UMUTLUYUM"



Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayeti ile ilgili hazırladığı rapor sorulan Cengiz, "Bu konuda sayın Callamard'la geldiği zaman ben de görüştüm. Kendisi benimle görüşmeyi arzu etmişti. 2 buçuk saati aşan bir görüşmemiz oldu kendisiyle. Biliyorsunuz kendisi inisiyatif kullanarak Birleşmiş Milletleri tabir caizse harekete geçirmek için gelmişti. Burada yapmış olduğu görüşmeler ve tutmuş olduğu rapor önemli. Dün yayımlanan rapor kendisinin buradaki izlenimlerinin olduğu bir rapor. Bu anlamda bakıldığında BM'nin yaptırım gücünü herkes kadar biliyorum. Temennim bundan sonraki sürecin hızlandırılması ve kalıcı şeyler yapılması yönünde daha etkili olması. Bunun dışında siyasi olarak bir yankı uyandırır mı? Geleceğe yönelik nasıl bir işaretçi olur bize? Bunu herkes gibi bende sizinle birlikte göreceğim. Ama umutluyum. Callamard'ın samimi olduğunu düşünüyorum. BM'de bu konu ile yapılan çok ciddi çalışmalar yok şimdiye kadar ama bundan sonraki süreçte daha fazla ümit var" diye konuştu.



"SORUŞTURMA HALEN DEVAM EDİYOR"



Cengiz, Cemal Kaşıkçı soruşturmasının devam ettiğini belirterek, "Hepimizin temennisi, duası ve edinin bulunması. Yaptığımız çalışmaların ve kamuoyunu gündemde tutan haberlerin ana hedefi bir an evvel cesedinin bulunması. Sevenlerinin başında dua edebileceği bir kabrinin olması bizim için çok önemli. Soruşturma halen devam ediyor. Dosya kapanmadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuyla ilgili çalışmalarını yürütüyor" ifadelerini kullandı.



"ÇIKAR DENGELERİ DEVREYE GİRDİ"



Hatice Cengiz, "Bu haber uzun süre gündemde kalmış olmasına rağmen uluslararası yaptırımlarda çok ciddi adımlar maalesef atılamadı. Çıkar dengeleri devreye girdi. Ben burada devletler adına konuşacak değilim. Kendi ülkemde devlet başkanımın hem siyasi olarak hem hukuki olarak süreci iyi takip ettiğini ve meselenin yaptırımlar noktasında, sonuca gelme noktasında iyi bir şekilde ilerletme anlamında elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Diğer ülkelerin hesapları, çıkarlarını hep beraber göreceğiz" iafadelerini kullandı.



10- İNTİHAR GİRİŞİMİ FSM TRAFİĞİNİ KİLİTLEDİ



Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL



Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İntihar girişimi nedeniyle Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişte trafik yoğunluğu yaşanıyor.



Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa yakasından Anadolu yakasına istikametinde saat 15.30 sıralarında ismi henüz belirlenemeyen bir kişi köprü korkuluklarına tırmandı. Sürücüler intihar teşebbüsünde bulunan kişiyi görüp durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen müzakereci polis intihar girişimde bulunan kişiyi ikna etmeye çalışıyor.



Denizden de sahil güvenlik, kıyı emniyeti ve deniz polisi önlem aldı. İntihar girişimi nedeniyle Avrupa'dan Anadolu yakasına geçmek isteyen sürücüler uzun araç kuyrukları oluşturdu. Cuma gününün de etkisi ile Anadolu yakasına geçişlerde trafik durma noktasına geldi.



