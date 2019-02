Dha İstanbul Bülteni - 5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da çöken binanın enkazında incelemelerde bulundu. Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti.



"KIZIMLA, HEMŞİRE ADAYI, İKİMİZ KALMIŞTIK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdaki incelemelerinin ardında Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Erdoğan burada çöken binadan kurtulanları ziyaret etti. Erdoğan bina enkazında kurtulan ve tedavisi devam eden bir kadınla sohbet etti. Kadın, şikayetçi olduğunu belirterek, "Beyim emekli oldu, bir ev alalım dedik. 200 bin lirayı verdim oraya, temel attı, ateş yaktı oraya. Tak tak çıktı, 2 seneye bana verdi. Zaten 5 kattı, 7 kat neden yapıyorsun onu" dedi. 2. katta olduğunu belirten başka bir kadın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Mucize kurtuldum. Eşim yoktu evde, camiye gitmişti. Kızımla, hemşire adayı, ikimiz kalmıştık. O da diğer hastaneden şu anda" şeklinde yaşadıklarını anlattı. Enkazdan ilk çıkarılanlardan birisi ise, "Eşim enkazda yanımda can verdi. Ben çok duygusal insanım ayakta duramazdım ama Allah öyle bir sabır verdi" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kaç saat kaldın enkazda?" sorusuna Sağlık Bakanı "İlk çıkanlardan, 3 saat kaldı" yanıtı verdi.



MUCİZE ÇOCUKLARI ZİYARET ETTİ



Erdoğan, enkazdan kurtarılan 9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar'ı yoğun bakımda ziyaret etti. Erdoğan, küçük Tayyip'e "Bana gel demedin mi? Nasılsın?" diye sordu. Tayyip, ise Erdoğan'a "İyiyim" cevabını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan adaşına, sırtında "Tayyip" yazan 2 Trabzonspor forması ve futbol topu hediye etti. Erdoğan daha sonra 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz'ü de ziyaret etti. Küçük kızın su isteği yerine getirilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan kızı öptü ve hediye verdi.



=========================



2 - ÇEVRE BAKANI KURUM KARTAL'DA İNCELEMELERDE BULUNDU



Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA, İSTANBUL ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Kartal'da çöken 8 katlı bina enkazına gelerek yetkililerden bilgi aldı. Bu sırada bir nöbetçi savcı da olay yerine geldi. Enkaz çevresinde yaklaşık 20 dakika kalan nöbetçi savcı incelemelerin ardından olay yerinden ayrıldı. Bir süre daha incelemelerini sürdüren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da olay yerinden ayrılarak kriz merkezine geçti.



Arama kurtarma ekiplerinin enkaz üzerindeki çalışmaları da devam ediyor. Vinç yardımıyla beton blokları kaldıran ekiplerin zemin kata kadar indikleri öğrenildi. Enkaz çevresindeki riskli binalar da lazerli ölçüm cihazı ile devamlı kontrol ediliyor.



(ÖZEL)



3- ÇÖKEN BİNANIN ALTINDA CAN VEREN CAMCI İÇİN İŞ YERİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI



Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA



Kartal'da çöken 8 katlı binanın altında kalarak can veren Volkan Balta'nın cenazesi iş yerinin önüne getirilerek helallik alındı.



Kartal'da Yeşilyurt apartmanının giriş katındaki dükkana cam takmak için gittiğinde çökme meydana gelen Volkan Balta (35) enkaz altında kaldı. Volkan Balta cansız bedenine sabah saatlerinde ulaşıldı. Volkan Balta'nın cenazesi helallik almak için iş yerinin önüne getirildi.



Çok sayıda yakını ve arkadaşı iş yeri önünde toplandı. Helallik vermeye gelenler gözyaşlarına hakim olamadı. Volkan Balta'nın bina yıkılmadan kısa süre önce yanından ayrılan yardımcısı Selçuk Çiçek de helallik vermeye geldi. Volkan Balta'nın cenazesi memleketi olan Trabzon Şalpazarı'na gönderildi.



4- ŞİŞLİ'DE PARA TRANSFER MERKEZİNDE SİLAHLI SOYGUN



Zeki GÜNAL/İSTANBUL Şişli'de uluslararası para transferi yapan merkeze gelen silahlı iki kişi, görevlileri etkisiz hale getirdikten sonra bir miktar dövizi alarak olay yerinden kaçtı.



Şişli Meşruriyet Mahallesi'nde bulunan uluslararası para transferi yapan merkeze gelen silahlı 2 kişi, içeride bulunan görevlileri etkisiz hale getirdi. Merkez kasasında bulunan dövizi alan soyguncular olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. Soygunda alınan para miktarının yapılacak inceleme sonucunda belli olacağı öğrenildi.



(ÖZEL)



5- ÇABALADILAR ANCAK YAVRU YUNUS KURTARILAMADI



Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,



Sarayburnu'nda yaralı olarak kıyıya vuran yavru yunus çevredekiler tarafından birkaç kez tekrar denize bırakılmasına rağmen kurtarılamadı. Burnunda ve kafasında kesikler bulunan yavru yunusun tekne pervanesine çarptığı tahmin ediliyor.



Eminönü Sarayburnu Sahili'nde gezen bazı vatandaşlar kayalıklar arasında bir yavru yunusun çırpındığını fark etti. Vatandaşlar, burnunda ve kafasının her iki yanında kesikler bulunan yavru yunusu tekrar denize bıraktılar. Bir süre sonra tekrar kıyıya vuran yunus yavrusu birkaç kez daha denize bırakılmasına rağmen kurtarılamadı. Yunusun cansız şekilde kıyıya vurmasının ardından vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Yunus, görevlilerce sahilden alınarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğüne götürüldü.



Yunusu görenlerden Recep Kocabayır, yaraların tekne pervanesince olmuş olabileceğini belirterek "Benim geldiğimde denizdeydi. Taşların arasındaydı. Kuyruğundan tutup çıkardım. Salladım ağzından kan geldi. Muhtemelen ölüydü, hiçbir hareket, belirti yoktu. Daha önceden arkadaşlar birkaç defa kıyıya vurunca denize atmışlar. O zaman canlıymış. Belki bir tekneye alıp açıkta salsalardı yaşıyor olabilirdi. Annesi buralarda, ölen yavru yunusu arar birkaç gün" dedi.



(ek bilgilerle)



6- BOĞAZ TURUNDA BÜYÜK ŞOK



Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,



İstanbul Boğazı'nda tur teknesinden atladığı belirtilen kişi hayatını kaybetti.



Olay saat 12.00 sıralarında yaşandı. Eminönü'nden hareket eden bir tur teknesi, Ortaköy açıklarına geldiğinde teknedeki yolculardan biri henüz bilinmeyen nedenle denize atladı. Çoğu turist olan ve olaya şahit olan yolcular büyük panik yaşadı. Olayı haber alıp kısa sürede bölgeye ulaşan Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri su üstündeki kişiyi bota çıkardı. Deniz Arama ve Kurtarma Birliği Başkanı Umur Zamanoğlu denizden çıkarılan kişiye ilk müdahalede bulundu. Kişi daha sonra Sahil Güvenlik ekipleri teknesine alınarak kıyıya çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri ambulansa aldıkları kişiyi ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Ortaköy iskelesine çekilen tur teknesindeki turist yolcular burada indirildi. Turistlerin olayın şokunu atlatamadığı görüldü. Denize düşen kişinin Türk olduğu hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.



