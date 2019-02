Dha İstanbul Bülteni - 5

(ÖZEL) 1- BAĞCILAR'DA GÖRENİ ŞAŞKINA ÇEVİREN BİNA...*Sanki 2 farklı bina üst üste konulmuş...Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ / İSTANBUL, Bağcılar'da 9 katlı bir binayı görenleri şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Bağcılar'da 9 katlı bir binayı görenleri şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bağcılar'da bulunan 9 katlı binanın alttan 4 katı farklı bir bina, diğer 5 katı ise farklı bina gibi. Üst üste iki binayı andıran yapının dış cephesindeki çatlak ve döküntüler de dikkat çekiyor. Dış cephesi tamamlanmamış olan zemin kat ve 1. kat, tekstil atölyesi olarak kullanılıyor. Diğer katlarda ise daireler yer alıyor. Toplam 14 dairenin bulunduğu binanın sakinleri, apartmanın yan tarafında ve arkasında bulunan hükümet konağı inşaatı nedeniyle dış cephe çalışmalarına başlayamadıklarını belirtti. Daire sakinleri binanın görünümünden rahatsız olduklarını ifade ettiler.



"BİNANIN HOŞ BİR GÖRÜNTÜSÜ YOK"



Bina sakinlerinden tekstil atölyesinin sahibi Cebrail İlbeyi,şöyle konuştu: "Binanın arkadan ve önden kötü görüntüleri var ama bu binanın arkadan ve önden yapılan inşaatlarıyla ilgili. Yandaki ve arkadaki inşaatlar bittiğinde dış cephe çalışması yapacaklar ve düzeltecekler. Binanın sağlamlığıyla ilgili raporları var. DASK raporları, belediyenin gelip kolon testi yaptığı ve bu binada sorun yok dediği raporları var. Bununla ilgili bir sorunu yok. Sadece inşaatların bitmesi bekleniyor. Bitince dış cephede giydirmeler, düzenlemeler yapılacak. Binanın hoş bir görüntüsü yok. Sanki ekleme yapılmış gibi görülüyor ama bu düzeltilecek. Bizimle ilgili bir şikayet yok, biz de şikayette bulunmadık. Daha önce bina sahipleri belediyeden bu binanın sağlamlığıyla ilgili çalışma yapması istendi. Arkada da hükümet konağı inşaatı devam ediyor. Hükümet konağı bittiğinde dış cephesi yapılacak."



13.02.2019



2- ÇALIŞKAN: KAŞIKÇI CİNAYETİNDE OLAY YERİ İNCELEMESİNİ SIFIR HATAYLA TAMAMLADIK



Haber-Kamera. İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, - İSTANBUL Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, "Bizim olay yeri incelememiz çok başarılı ve uluslararası kriterlere uygun. Bunu Cemal Kaşıkçı olayında daha net gördük. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz sıfır hatayla görevini yerine getirdi" dedi.



İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan eğitim protokolü çerçevesinde tüm şubelerde görevli emniyet personeline 'Adli Tıp ve Kriminalistik' eğitimi verilmeye başlandı. Bu kapsamda eğitimlerini tamamlayan 50 kişilik ilk grup sertifikaları İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın katıldığı törende aldı. Törene İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu çok sayıda akademisyen, emniyet mensubu ve öğrenci katıldı.



"ÜNİVERSİTELERİMİZDEN FAYDALANMALIYIZ"



Tören öncesinde konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, üniversite ve emniyet iş birliğinin hayali olduğunu belirterek, "İstanbul gibi üniversitemizin çok olduğu bir şehirde yaşıyoruz. Bizim bundan faydalanmamız lazım. Mutlaka her ilçemiz ilçesinde bulunan üniversite ile kardeş üniversite olsun. Bir ileri aşamadaki hayalim 60 binlik İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosu ve bu kadronun yüzde 10'u devamlı eğitim alan bir kadro olması. 6 bin kişi her konuda devamlı eğitim alacak. Çünkü polisler toplumun her kesimiyle her gün karşı karşıya. Az da olsa kişinin bir fikri olması gerekiyor" diye konuştu.



"OLAY YERİ İNCELEMEMİZ ÇOK BAŞARILI"



Türk emniyetinin olay yeri incelemede uluslararası kriterlere uygun olduğunu belirten Mustafa Çalışkan, "Bizim olay yeri incelememiz gerçekten çok başarılı. Bunu en son Cemal Kaşıkçı olayında gördük. Uluslararası mercek altında bir olay yeri incelememiz ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz vardı. Sıfır hatayla görevlerini yerine getirdiler. Bu nedenle arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizim olay yeri inceleme, bomba imha gibi teknik ve kriminal konularda daire başkanlığımız uluslararası standartlara uygun çalışmalar yapıyor ve laboratuvarımız gerçekten herkesin güvendiği laboratuvarlar olarak çalışıyor" ifadelerini kullandı.



"GÜVENİRLİKTE İKİNCİ SIRADAYIZ"



Toplum açısından polisin güvenilirlik oranına da dikkat çeken Çalışkan, "Cumhurbaşkanlığı'ndan sonra ikinci sıradayız. Bu çok çok güzel bir şey. Biz bu oranı muhafaza etmek daha yukarıya çıkarmak için çok çalışacağız. Ben böyle bir eğitim verildiği için başta rektörümüz olmak üzere emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Eğitimin devamı için desteklerinizi talep ediyorum" dedi.



"EĞİTİMLERİN DEVAMI GELECEK"



'Her şey bu ülke ve milletimiz için' diyerek sözlerine başlayan İstanbul Yeni Yüzyıl Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ise, "Üniversite olmanın bir gereği bu. Her şey bu ülke ve milletimiz için. İnsanlığın hala bir yerlerde yaşadığına inanarak buna da katkı sağlasın diye uğraşacağız. Bu tür eğitimlerin benim için en ulvi yanı budur. Eğitim, suçu önleme ve aydınlatma stratejilerinin çok önemli bir ayağını oluşturuyor. Bu eğitimle de sonlanmayacağı inancındayız. Bunun takibini yapacağız. Haziran sonuna kadar 300 emniyet mensubunun eğitim almış olması hedefleniyor. Bu eğitimin uluslararası sürecini takip edeceğiz. İnterpol akreditasyonu sağlandıktan sonra bunun takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.



Öğrencilere Çalışkan'ın kaleme aldığı 'Milli Vuruş' kitabını okumaları tavsiyesinde de bulunan Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Mutlaka okumanızı istiyorum. Ne yaşadığını ve niçin yaşadığını bilen toplumlar için gelecek vardır. 15 Temmuz karanlık gecesinin bir de aydınlığı vardır. Karanlıktı, bir ihanet gecesinin cüretinin vardığı noktayı yaşadık. Ama bu millet önderleriyle bedenini ortaya koyarak istiklalini nasıl teslim etmeyeceğini ortaya koydu. Emniyet müdürümüz o direnişi göstermiştir" dedi.



"GERİ BİLDİRİMLER MUHTEŞEM"



İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Bölüm Başkanı ise, "Bu ekip emniyet mensuplarına bir seminer programı oluşturdu. Haziran ayına kadar 200'ün üzerinde gönüllü emniyet mensuplarına eğitim vermiş olmayı hedefliyoruz. Geri bildirimlerimiz muhteşem. Bu etkinliğimizi önümüzdeki akademik yılda da sürdürmeyi planlıyoruz. Eğitimimiz tek taraflı bir model olmayacak. Hedefimiz üniversite ve emniyet arasında sürekliliği olan bir iş birliği gerçekleştirebilmek" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Dr. Mustafa Çalışkan, Dr. Azmi Ofluoğlu ve Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, emniyet mensuplarına sertifikaları takdim etti.



3- BANKA ÖNÜNDE GASP ETMEK İSTEDİKLERİ KİŞİYİ VURUP KAÇTILAR (ek görüntü 2)



Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,



Tuzla'da banka önünde bir kişiyi gasp etmek isteyen silahlı kişiler, banka güvenlik görevlilerinin müdahale etmesi üzerine soymak istedikleri kişiyi vurarak kaçtı.



Olay Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir bankanın önünde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bankaya 200 Bin TL yatırmak için gelen bir lojistik firmasının yöneticisi M. T.'nin (53) çantasını 2 kişi almaya çalıştı. M.T silahlı olan soygunculara direnmeye başladı. Banka güvenlik görevlilerinin müdahale etmesi üzerine gasp etmek istedikleri M.T'yi bacağından vuran saldırganlar geldikleri aracı da olay yerinde bırakarak kaçtı. Para dolu çantayı da alamayan saldırganlar kaçarken, bankanın güvenlik görevlileri olayı polise bildirdi. M. T. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırdı. Bankanın güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisler, şüphelileri yakalamak İçin çalışma başlattı. Ayağına 2 kurşun isabet eden M.T.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.



13.02.2019



13.02.2019 - 13.56 - Haber Kodu : 190213103



13.02.2019 - 13.26 - Haber Kodu : 190213093



4- MALTEPE'DEKİ MARKET SOYGUN ANI KAMERADA



Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA



Maltepe'de markete giren bir kişi, kasiyer kadına silah göstererek etkisiz hale getirdikten sonra bin lirayı alıp kayıplara karıştı. Soygun anı marketin güvenlik kameralarına yansıdı.



Olay, saat 21.00 sıralarında Zümrütevler Mahallesi, Filiz Sokak üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Bir kişi, kapanış saatini bir süre beklediği markete girdi. Kasiyer kadına silah göstererek etkisiz hale getiren soyguncu, kasada bulunan yaklaşık bin lirayı alıp koşarak kaçtı.



SOYGUN ANI KAMERADA



Soygun anı marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, market önünde bir süre bekleyen soyguncu, içeri girerek bir şeyler alır gibi yapıp kasaya geliyor. Soyguncu kamera açısının göremeyeceği şekilde montuna gizlediği silahını kasiyer kadına gösteriyor. Ardından kadından kasadaki paraları vermesini istiyor. Bunun üzerine kasiyer kadın, paraları soyguncuya veriyor. Paraları alan soyguncu hızla marketten çıkarak uzaklaşıyor.



Güvenlik kameralarını inceleyen polis soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.



GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ(Özel)



-Şüphelinin market dışında beklemesi



-Şüphelinin markete girmesi



-Market içinde bir şeyler alacak gibi davranması



-Kasaya gelmesi



-Kasiyer kadına montuna gizlediği silahı göstermesi



-Paraları kasiyer kadından alıp çıkması



-Şüphelinin marketten kaçarak uzaklaşması



13.02.2019



5- YENİKAPI'DA METRUK BİNADA YANGIN



Haber-Kamera: İstanbul DHA



Fatih'te daha önce boşaltılan eski bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Aksaray, Alboyacılar Sokak'ta bulunan 3 katlı eski bir binada saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın çatısı ve üst katından alevler yükseldi. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Olay yerine ulaşan Fatih itfaiye grubuna bağlı ekipler yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevre güvenliği sağladı. Büyüyen yangına Beyoğlu ve Bakırköy itfaiye gruplarından takviye gönderildi. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmalar sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



13.02.2019



13.02.2019 - 15.35- Haber Kodu : 190213142



13.02.2019 - 15.20 - Haber Kodu : 190213138



13.02.2019 - 15.02 - Haber Kodu : 190213127



13.02.2019 - 14.46 - Haber Kodu : 190213125



6- SILA "MÜŞTEKİ" SIFATIYLA İKİNCİ KEZ İFADE VERDİ



Hayati ARIGAN/İSTANBUL,



Şarkıcı Sıla, bu kez oyuncu Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın'dan şikayetçi olduğu soruşturmada ifade vermek için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Avukatı Rezan Epözdemir ile otoparktan adliyeye giriş yapan Sıla soruşturmayı yürüten savcı Ekrem Aydıner'e "müşteki" sıfatıyla ifade verdi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Sıla ile Ahmet Kural arasında yaşanan olaydan sonra, ünlü şarkıcının eğlenirken çekilen videosu ortaya çıkmıştı. Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın, görüntüyü soruşturma dosyasına delil olarak sunarak, Sıla'nın vücudunda morlukların bulunmadığını iddia etmişti. Bunun üzerine Sıla görüntüde morlukların kapatılarak oynama yapıldığı iddiasıyla savcılığa Kural'ın avukatı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Avukat Sibel Aydın'dan şikayetçi olan Sıla, bugün avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla savcılığa ifade vermek için ikinci kez Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Adliye otoparkından direk savcıya çıkan Sıla ifadesinin ardından da sessizce adliyeden ayrıldı.



Soruşturmada savcılığın daha önce de Sibel Aydın'ın ifadesini aldığı öğrenildi.



İLK DAVA 7 MARTTA



Sıla geçtiğimiz Kasım ayında beraberlik yaşadığı Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine Ahmet Kural hakkında "Hakaret", "Tehdit", "Basit yaralama" suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istenmişti. Ahmet Kural 7 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.



13.02.2019



(ÖZEL)



7- KIRMIZIGÜL'ÜN AVUKAT EŞİ, KAYINVALİDESİNİN AVUKATLIĞINI YAPTI



Hayati ARIGAN/İSTANBUL



Şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün avukat eşi Ece Kırmızıgül, Türkmenistan uyruklu hasta bakıcısı ve 2 arkadaşı tarafından 2 milyon TL'lik para ve ziynet eşyası çalınan kayınvalidesi Faike Arık'ın (93) avukatlığını yaptı. Arık'ın banyoda duşakabinin altına sakladığı 2 milyon TL'lik ziynet eşyası ve parasını çaldığı iddiasıyla 15'er yıla kadar hapis cezaları istenen Türkmenistan uyruklu 3 sanık bugün hakim karşısına çıktı.



İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davaya tutuklu sanıklar Muyassar M., Zhavlonbek H. Sherzad H. avukatları ile birlikte katıldı. Şikayetçi Faike Arık'ı avukat gelini Ece Kırmızıgül temsil etti.



YAKINI VERDİ



Faike Arık'ın yanında hasta bakıcı olarak çalışan Muyassar M., 2004'ten beri Türkiye'de yaşadığını belirterek, "Evde yatılı olarak çalışmaya başlayalı bir hafta olmuştu. Faike hanımın yakınlarından Felek bana bir poşet verdi. İçinde altın ve para vardı. Korktum. Ankara'ya ticari taksi ile gittik" dedi.



Sanıklardan Sherzad H. ise sanık Muyassar'ın hemşehrisi olduğunu belirterek, "Beni aradı teyzesinin geleceğini söyledi. Havalimanından onu alıp Aksaray'a bıraktık. Sonra da evde Felek'in kendisine 'Sende dursun. Seni ararım' diye altın ve para dolu poşet verdiğini söyledi. Ticari taksi ile Ankara'ya gittik" dedi. Sanık Zhavlonbek H. ise kendisine verilen 3 poşetin içinde ne olduğunu bilmediğini sadece eve götürdüğünü anlattı.



"EYVAH TAPULAR GİTTİ, KUTU BOŞ"



Felek A. ise tanık olarak ifade verdi. Faike Arık'ın babasının teyzesi olduğunu belirten Felek A., "Teyzem düştüğü için kalçasını kırmıştı. Bakıcı olarak Muyassar tutuldu. O gece çok telaşlıydı. Sabah altıda kalktım. Uyanıktı. Neden erken kalktım dediğimde, teyzesinin geleceğini söyledi. Sırt çantası ve elinde poşet vardı. Teyzem uyandığında bakıcının gittiğini söyledim. O da banyoya giderek, 'Kutu boş, eyvah tapular gitti" dedi. Ben kimseye birşey vermedim" diye konuştu.



OĞLU İLE GELİP İFADE VERSİN



Faike Arık'ın avukatı ve aynı zamanda gelini Ece Kırmızıgül, şikayetçi olduklarını belirterek, "Şikayetçi 90 yaşındadır. Türkçe'yi biraz az bilmektedir. Ancak oğlu tercüme edebilir. Özel bir gün verildiğinde dinlenmesi mümkündür" dedi.



DAVA ERTELENDİ



Mahkeme Faike Arık'ın yaşı ve sağlık durumunu dikkate alarak, bir yakınıyla mahkemeye mesai saatlerinde gelip ifadesinin alınmasına karar verdi. Sanıkların tutukluluklarının devamına karar veren mahkeme davayı erteledi.



ÇALINAN 2 MİLYON TL'NİN ÜÇTE BİRİ GERİ GELDİ



Duruşma çıkışında konuşan avukat Ece Kırmızıgül, "2 milyon TL'nin üzerinde para ve ziynet eşyasından sadece üçte biri geldi geldi. Şikayetimiz devam ediyor" dedi.



İDDİANAMEDEN



Beşiktaş Akatlar'da tek başına yaşıyan bakıma muhtaç Mahsun Kırmızıgül'ün 93 yaşındaki annesi Faika Arık'a yakınları, geçtiğimiz 28 Ekim'de Türkmenistan uyruklu Muyassar M.'yi (33) hasta bakıcı olarak işe aldı. Bir hafta sonra 2 milyon TL değerindeki altın ve parayı alan bakıcının sevgilisi Sherzad H.'nin evine götürdüğü, sonra ülkeden ayrılmak için kaçış planı yaptığı ortaya çıktı. Atatürk Havalimanı'na arkadaşları Zhavlonbek H. ile birlikte giden Muyasser ile sevgilisi Sherzad H., yakalanma ihtimali üzerine ticari taksi ile Ankara'ya gitti.



Ankara'da polis tarafından yakalanan 3 şüpheli İstanbul'da çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Yakalandıklarında para ve altın ile ziynet eşyalarının bir kısmı üzerilerinde çıkan şüphelilerden Muyasser M., poşeti kendisine Faika Arık'ın akrabasının verdiğini ileri sürdü.



TUTUKLU YARGILANACAKLAR



İstanbul Cumhuriyet Savcılığı 3 Türkmenistanlı şüpheli hakkında 'Bina içerisindeki muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 7,5'ar yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.



13.02.2019

