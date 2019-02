Dha İstanbul Bülteni - 5

1- BÜYÜKÇEKMECE'DE PATLAMA VE ALEVLER BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİHaber-Kamer: Alper KORKMAZ - İstanbul DHABüyükçekmece'de 4 katlı binanın ikinci katında meydana gelen patlama ve yangın sonrası bir kişi öldü.

1- BÜYÜKÇEKMECE'DE PATLAMA VE ALEVLER BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ



Haber-Kamer: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA



Büyükçekmece'de 4 katlı binanın ikinci katında meydana gelen patlama ve yangın sonrası bir kişi öldü.



İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Büyükçekmece Hürriyet mahallesi, Güvercin sokak, 7 numaralı binada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Söz konusu patlamada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam etmektedir" denildi. Görgü tanıkları patlama sesi duyduklarını ardından alevlerin yükseldiğini ifade ettiler.



Bu arada yangın anı ve yaşanan patlama çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.



(HAVADAN GÖRÜNTÜYLE)



3- KARTAL'DA İKİNCİ BİNANIN YIKIMINA BAŞLANDI (2)



Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA



Kartal'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan birinin daha yıkımına başlandı,



Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan 10 katlı Yunus apartmanı da riskli bulunarak yıkılmıştı. Aynı caddede bulunan ve kısa süre önce boşaltılan binalardan 6 katlı Uzunlar apartmanın da yıkımına başlandı.



Görüntü Dökümü:



--------------------



-Yıkımdan görüntüler



-Yıkımın havadan görüntüleri



==================================



4- BİNALİ YILDIRIM: YEŞİL ALANIMIZ, DEPREMDE TOPLANMA ALANLARIMIZ BİLE YETERSİZ



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım,



"Allah korusun bir deprem olacak, bunu hepimiz biliyoruz. Ama o depreme hazır olmamız lazım. Yeşil alanımız, depremde toplanma alanlarımız bile yetersiz. Depreme, deprem riskine karşı behemehal yenilenmesi gereken binalarımız var. İnsan hayatından daha önemli bir şey var mı?"



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul DHA



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını bugün Maltepe'de sürdürdü.



Binali Yıldırım ilk olarak Maltepe Zümrütevler'de bulunan bir taksi durağını ziyaret etti. Yıldırım daha sonra Bitlisliler Derneği'ni ve Maltepe Medine Cami'ni ziyaret etti. Yıldırım öğle namazında sonra Maltepe Merkez Cami'nde partisinin kadın kolları kurucu mensuplarında Fatma Yılmaz'ın cenaze namazına katıldıktan sonra, cami önünde bulunan MHP seçim çadırını ziyaret etti.



Binali Yıldırım daha sonra AK Parti Maltepe İlçe binasına geçerek buranın önünde toplananlara seslendi.



Binali Yıldırım, "İdeolojiyle, ayrımcılıkla, boş laflarla bu ülkeye hizmet olmaz. Bunun en güzel örneğini sizler biliyorsunuz. 16 yıldır, reisimizle, Cumhurbaşkanımızla, Recep Tayyip Erdoğan'la, Türkiye'nin her köşesini imar ettik, kalkındırdık, yolları böldük, hayatları, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin" dedi.



"KÜRT'ÜZ, TÜRK'ÜZ AMA TÜRK MİLLETİYİZ. HİRA DAĞI KADAR MÜSLÜMAN, TANRI DAĞI KADAR TÜRK'ÜZ"



Yıldırım, "Kürt'üz, Türk'üz ama Türk milletiyiz. Hira Dağı kadar Müslüman, Tanrı Dağı kadar Türk'üz. Bu ülkenin bayrağıyla, bu ülkenin toprağıyla sorunu olmayan herkesin başımızın üstünde yeri var. Ama ülkeyi bölmeye çalışanlarla, terörle iş birliği yapanlarla bizim işimiz olmaz. Bunu da bu şekilde herkesin bilmesi lazım" diye konuştu.



"YEŞİL ALANIMIZ, DEPREMDE TOPLANMA ALANLARIMIZ BİLE YETERSİZ"



Binali Yıldırım, Maltepe'ye eli boş gelmediklerini, Maltepe'nin kayıp yıllarını telafi etmeleri gerektiğini belirterek, "Uzun zamandır, burada neler yapılabilir, ne ihtiyaçlar arkadaşlarımızla çalıştık. Maltepe'nin imarla ilgili sorunları devam ediyor mu? Deprem dönüşümü ile ilgili sorunları devam ediyor mu? Allah korusun bir deprem olacak, bunu hepimiz biliyoruz. Ama o depreme hazır olmamız lazım. Yeşil alanımız, depremde toplanma alanlarımız bile yetersiz. Depreme, deprem riskine karşı behemehal yenilenmesi gereken binalarımız var. İnsan hayatından daha önemli bir şey var mı? Sevgili Maltepeliler o halde ne yapacağız? Deprem dönüşümünü hiç geciktirmeden tamamlayacağızö şeklinde konuştu.



"TRAFİK ÇİLESİNİ, ÇİLEDEN ZEVKE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"



Yıldırım, "Maltepe'de belediyecilik faaliyetleri uzun zamandır tatil edildi. Her tarafta, çamur, çukur, kirlilik almış başını gitmiş. Ne yapacağız? Cumhur ittifakı adayı Ahmet Bey ile beraber hızlı şekilde el ele vererek yılların kayıplarını telafi edeceğiz. Biz bunu Türkiye'de yaptık, Maltepe'de mi yapamayacağız. Daha alasını yaparız. Bir yandan projelere başlayacağız, bir yandan da Maltepe'nin kaderini değiştirecek hizmetleri sizlerin ayağına getireceğiz. Maltepe'nin diğer ilçelerde olduğu gibi en önemli sorunu trafiktir. Trafik çilesini, çileden zevke dönüştüreceğiz. Trafik problemini asgari düzeye indirecek çalışmaları bir bir planladık. Bunun için 10 kilometrelik Bostancı-Göztepe arasındaki tünel buranın trafik yükünü alacak. Bunun çalışmalarını başlatıyoruz. Maltepe'de 9 tane trafiğin kilitlendiği nokta var, kavşaklar var. Bunların hepsi çalışıldı, bunları tek tek alt ve üst geçitlerle, kavşaklarla trafiğin adeta tıkanan damarlarını açmış olacağız" dedi. Yıldırım, 6 bin 500 aracı sokaklardan çekeceklerini ve 28 tane otopark yapacaklarını ifade etti.



(geniş haber)



5- TÜSİAD YENİ BAŞKANINI SEÇTİ



Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA



TÜSİAD'ın yeni başkanı Simone Kaslowski oldu.



Beşiktaş'taki Four Seasons Otel'de gerçekleştirilen TÜSİAD 49. genel kurul toplantısı Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın konuşmasıyla başladı. Özilhan'ın konuşmasının ardından TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik konuşmasını gerçekleştirdi. Açılış konuşmalarının ardından TÜSİAD'ın 2018 faaliyet raporları okunarak, 2019 yılı bütçe tasarısı onaylandı.



TÜSİAD'IN YENİ BAŞKANI SİMONE KASLOWSKİ OLDU



Genel Kurul toplantısında TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Divanı asıl ve yedek üye oylaması yapıldı. Oylama sonucunda TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Divanı Başkanı yine Tuncay Özilhan olurken, Ömer Koç (başkan yardımcısı), Arzuhan Doğan Yalçındağ (başkan yardımcısı), Ümit Boyner (başkan yardımcısı), Ömer Aras (başkan yardımcısı), Agah Uğur ve Tayfun Bayazıt başkanlık divanına seçildi.



Yüksek İstişare Divanı oylamasının ardından TÜSİAD'ın yeni yönetim kurulunun oylamasına geçildi. Genel kurulda yapılan oylamada TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Simone Kaslowski, yeni yönetim kurulu başkanı olarak seçildi



"ÖNÜMÜZDE ZORLU, HEYECAN VERİCİ BİR DÖNEM VAR"



Simone Kaslowski kürsüye çıkarak teşekkür konuşması yaptı. Kaslowski " Önümüzdeki iki yıl TÜSİAD'ı yönetme sorumluluğunu bana layık gördüğünüz ve görev verdiğiniz yeni yönetim kurulu adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yıl TÜSİAD yönetim kurulu üyesi olarak 6'ncı yılımı doldurdum. Bugün bu görevi bana kabul etmekten sadece mutluluk değil aynı zamanda büyük bir onur da duydum. Bu desteğe layık olmak Türk iş dünyasının fikir,istişare eylem ve paylaşım merkezi TÜSİAD'ı daha da iyiye götürmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" dedi. Avrupa Birliğinin kırılmalara rağmen önemli bir denge merkezi olduğunu belirten Simone Kaslowski, "Çağımızın en başarılı özgürlük, barış, kalkınma ve irfan projesi olan Avrupa Birliği kırılmalar yaşasa da küresel düzeyde en önemli denge merkezi olmaya devam ediyor. Türkiye'nin AB üyeliği her iki tarafın da etki alanının genişlemesi anlamına gelen kazan kazan formülüdür. AB entegrasyon sürecinde gümrük birliği anlaşmasının modernizasyonu iş birliği ve karşılıklı objektif bakışın sağlanması ülkemiz ve AB'yi küresel rekabet düzeyine hızla yükseltecektir" dedi. Kaslowski "Önümüzde zorlu, heyecan verici bir dönem var" diye konuştu. Konuşmaların ardından TÜSİAD'ın yeni yönetim kurulu üyeleri topluca fotoğraf çektirdi.



Görüntü Dökümü:



6- ETKİNLİK VE KONGRE FUARI "6. ACE OF M.I.C.E. EXHİBİTİON" BAŞLADI



Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL, KONGRE, toplantı ve etkinlik sektörünün buluşma noktası "ACE of M.I.C.E. Exhibition" İstanbul Kongre Merkezi'nde bu yıl 6'ıncı kez kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılışta konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "THY ile birlikte farklı destinasyonlar arayışı ve roadshowlar sonrasında ülkemizde turizmdeki kalitenin hak ettiği noktaya ulaşmasını sağlamak için çalışma sürdüreceğiz." dedi.



Türk Hava Yolları'nın (THY) isim ve ana medya sponsorluğunu Demirören Medya Grubu'nun yaptığı fuar 6'ıncı kez düzenleniyor. Açılış törenine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun yanı sıra fuarı düzenleyen Turizm Medya Grubu'nun Başkanı Volkan Ataman, İstanbul Kongre Merkezi İşletmecisi Fettah Tamince, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Yaşık. THY Yurtiçi Satış Başkanı Emre Menevşe, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtım Genel Başkan Vekili Onur Gözet ve çok sayıda yerli ve yabancı sektör temsilcisi katıldı.



ATAOĞLU: ESAS İHTİYACIMIZ VE AÇIĞIMIZ KIŞ DÖNEMLERİNDE



Açılışta konuşan KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "THY ile birlikte farklı destinasyonlar arayışı ve roadshowlar sonrasında ülkemizde turizmdeki kalitenin hak ettiği noktaya ulaşmasını sağlamak için çalışma sürdüreceğiz." dedi.



"Yaz dönemleri ile ilgili yapılan çalışmaların ne boyutta olduğu ortada." diyen Ataoğlu, " Esas ihtiyacımız ve açığımız kış dönemlerinde. Bu dönemle ilgili yapılması gereken çalışma tam da bugün içinde olduğumuz bir çalışmanın göstergesi. Bizler, KKTC olarak geriye dönüp bugüne baktığımızda ülkemizde var olan tesislerimize göz attığımızda da modern, dünyaya medyan okurcasına tesislerimizin olduğunu her platformda söyledik. MİCE segmentine de yine her şekilde uygun otellerimizin olduğunu da biliyoruz. Bunun için eğer bir şirketin harcamış olduğu rakam az önce bahsedilen 20 milyar lira civarında ise o pastanın içinde de KKTC olarak da yerimizi almak istiyoruz. Az önce sunucu arkadaşımın bahsettiği gibi yeşeren bir ağacın olduğundan bahsedildi. Biz de bu yeşeren ağacın gölgesinden yararlanmak isteriz. Biz de yeşeren ağacın öncesinde bir aşı yaparak KKTC'nin bir dal olması çabası içerisindeyiz.ö şeklinde konuştu.



VOLKAN ATAMAN: 41 ÜLKEDEN 245 MİCE ACENTESİNİ AĞIRLIYORUZ



Fuarın ev sahibi Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman, "Bizler büyük bir emek ve çaba ile her yıl Türkiye'de global MİCE endüstrisini bir araya getiriyoruz. Bu yıl da hazırlanırken ülkemize ve Türkiye MİCE sektörüne büyük bir katkı vermek için geceli gündüzlü çalıştık. 6 yılda 224 konu işledik ve toplam ulusal ve global arenadan 304 önemli kurumların üst düzey yöneticilerini ülkemizde ağırlama bu vizyonları sektöre aktarma fırsatlarını ACE of MİCE üzerinden yakaladık. Bu yıl 41 ülkeden 254 tane MİCE acentesini burada ağırlıyoruz.ö dedi.



Ardından konuşan İstanbul Kongre Merkezi işletmecisi Fettah Tamince de "Konaklama şirketlerin sigortası MİCE organizasyonlarıdır. Onlar ne kadar başarılı olursa, konaklama sektörü o derece başarılı olur. Bunların organizasyon sayısı ne kadar çok artarsa, biz hem fiyatlarımızı hem de doluluğumuzu o derece arttırırız. Biz İstanbul'da nitelikli odalarımızı saydığımızda 5 ya da 6 bin ya var, ya yok. Dünyada ses getiren entegre tesis anlamında İstanbul'da almamız erken daha çok yol var.ö İfadelerini kullandı.



EMRE MENEVŞE: DÜNYANIN EN ÇOK NOKTASINA UÇAN HAVA YOLUYUZ



Türk Hava Yolları Yurtiçi Satış Başkanı Emre Menevşe ise açılış konuşmasında, "Dünyanın en çok noktasına uçan hava yoluyuz. Yeni hat açımıza ve planlamalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ile açılan İstanbul Yeni Havalimanı ile birlikte Türk havacılığında ve turizm sektöründe yeni bir dönem başladı. İnşallah bayrak taşıyıcı hava yolu olarak çok daha iyi başarılara imza atacağız ve 2023 vizyonumuz kapsamında yer alan yılda 450 uçaklı bir filo ile yılda 120 milyon yolcu hedeflerimizi gerçekleştireceğizö şeklinde konuştu.



İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Yaşık da "Bu yıl 6'ıncısı düzenlenen fuar, şehrimizin tanıtımı, sektörün ileri taşınması ve yeni iş bağlantılarının kurulması anlamında bir fırsattır. Küresel rekabette bir adım öne geçmek ve uluslararası ekonomide fark oluşturmak hiç kuşkusuz başarının anahtarıdır. Bu anahtar da iyi bir tanıtım ve sağlam bir iş ağı gerektirir. " dedi.



HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK, TURİZM GELİRLERİNİ ARTTIRMAYI HEDEFLİYORUZ



Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtım Genel Başkan Vekili Onur Gözet de, fuarda emeği geçenleri tebrik ederek, "2018 yılında ülkemizi 39,5 milyon turist ziyaret etmiş ve bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 22 artış kaydedilmiştir. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı da bu sayıya katınca ziyaretçi sayımız 46 milyonu aşmaktadır. Türk turizminde 2018 yılında yakaladığımız büyümeyi ve gelişmeyi de 2019 yılında sürdürmeyi hedefliyoruz. Bakanlık olarak turizm pazarından aldığımız payın yetersiz olduğu yönündeki inancımız ile temelde sürdürülebilir bir turizm anlayışı ile ürün çeşitliliğimizi ve hizmet kalitemizi daha da yükselterek turizm gelirlerini artırmayı hedefliyoruz.ö dedi.



Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya da, "MİCE sektörü turizm gelirlerinin arttırılmasında kilit öneme sahip. Yapılan araştırmalar mevsim ile ilgili bir sıkıntısı olmayanların, kış aylarında da seyahat gerçekleştirenlerin kitle turizmin neredeyse 3 katı harcama yaptığını gösteriyor. Tarihi kültürel ve doğal güzelliği, otelleri, kongre merkezleri ve uzman sektör temsilcileri ile her türlü etkinliğe ev sahipliği yapan bir potansiyele sahip ülkemiz. MİCE sektörünün istediğimiz yere gelmesini sağlamak için uluslararası ses getirecek organizasyonları ülkemize kazandırmamız gerekiyor." diye konuştu.



"HER YOL İSTANBUL'A ÇIKAR" MOTTOSUNU YAYGINLAŞTIRMAMIZ LAZIMö



İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta ise, "Valilik olarak, özellikle eğitim, yatırım teşvikleri, tanıtım, ulaşım ve alt yapı alanlarında siz sektör temsilcilerinin taleplerine açık olduğumuzu, görev ve yetkilerimiz çerçevesinde sorunlar takip ve çözüm ortağı olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Ümidim ve arzum o dur ki, 'Her yol İstanbul'a çıkar' mottosunu dünyaya yaygınlaştırmamız lazım. Napolyon'un dediği gibi, 'Dünya tek bir ülke olsaydı, İstanbul başkent olurdu' sözü de bizim bu hedefimizin bir boş hedef olmadığını bize ifade ediyor." dedi.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kurdele keserek fuarın resmi açılışını yaptı. Açılışın ardından, Demirören Medya standına da uğrayan protokolü, Kanal D Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Didem Koçak ve Milliyet Gazetesi Kurumsal İletişim Direktörü Rozli Mazon karşıladı.



Dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerini İstanbul'da buluşturan fuara, Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Rusya gibi çok sayıda destinasyon katılıyor. Türkiye'nin kongre, toplantı ve etkinlik sektöründe iş hacmini artıran fuar, firmalara daha fazla alıcıya ulaşarak ağlarını genişletme imkanı sağlıyor. Türkiye'de kongre turizminin gelişim ivmesine de önemli katkıları olan sektör buluşması dünya genelinde kaliteyi artırarak, farkındalık oluşturuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise "The ACE of MICE Exhibition" fuarına 40 metrekarelik bir stant ile katılıyor. 22 Şubat'a kadar İstanbul Kongre Merkezi'nde açık olacak fuarın ardından 3 Nisan'da "7. ACE of M.I.C.E. Awards Etkinlik ve Toplantı Ödülleri"nin ödül töreni gerçekleştirilecek.



