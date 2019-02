Dha İstanbul Bülteni - 5

1- YILDIRIM SARIYER'DE BÖREK YEDİ, MARTILARA SİMİT ATTI İstanbul DHA AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, bugün seçim çalışmaları kapsamında Sarıyer'de ziyaretlerde bulundu.

YILDIRIM SARIYER'DE BÖREK YEDİ, MARTILARA SİMİT ATTI



İstanbul DHA



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, bugün seçim çalışmaları kapsamında Sarıyer'de ziyaretlerde bulundu. Yıldırım ilk olarak, güzergah üzerinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı'na uğradı. Muhtar Nevzat Aktan ve orada bulunanlarla sohbet etti. Yıldırım, daha sonra AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı 3. kademe yönetimi ve mahalle başkanlarıyla bir araya geldi. Binali Yıldırım, MHP Sarıyer İlçe Başkanlığı'na da uğradı. Binali Yıldırım daha sonra esnaf ziyareti yaptı. Gördüğü bir börekçide börek yiyen Yıldırım, basın mensuplarına ve vatandaşlara da börek ikram etti. Esnaflarla sohbet eden Binali Yıldırım, Sarıyer'de kafelere de uğradı. Yıldırım, kafede bulunan gençler ile tek tek tokalaştı, sohbet etti. Balıkçıları da ziyaret eden Binali Yıldırım, sahilde martılara simit attı. Yıldırım ayrıca Sarıyer Spor Kulübü'nün kafeteryasına giderek, orada bulunanlarla da tokalaştı.



2- KADIKÖY'DE DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLEN TAKSİCİNİN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI



Özgür Kahraman,



"Çok güzel bir ailemiz vardı. Ekmek parası için çalışan bir insan. Sabah güneş doğmadan yola çıkan, rızkını arayan bir insandı. İstanbul'da çok zor şartlar altında taksi şoförlüğü yapılıyor"



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA



Kadıköy'de müşteri olarak aracına binen 3 kişi tarafından dövülen taksi sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olay sabah saat 07.30 sıralarında İçerenköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bostancı Meydan Taksi durağında çalışan 34 THZ 77 plakalı taksinin sürücüsü Aziz Kahraman (63) Bostancı'dan aldığı 3 kişiyle yola çıktı. Yoldayken sürücü ve 3 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle sürücü Kahraman, araçtan indirilerek feci şekilde dövüldü. Ağır yaralanan taksi sürücüsü kaldırıldığı Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 4 çocuk babası Kahraman'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



MESLEKTAŞLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU



Duraktaki arkadaşları haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Nurettin Gültekin, "Emniyetin soruşturması devam ediyor. 3 kişilermiş. Acımız büyük. 15 senedir beraber taksicilik yaptık. Bu tür olayların bir an önce son bulmasını istiyoruz" diye konuştu.



Aynı durakta çalışan başka bir meslektaşı ise "İşine saygılıydı, kimseyi üzmezdi" diye konuştu.



"İSTANBUL'DA ÇOK ZOR ŞARTLAR ALTINDA TAKSİ ŞOFÖRLÜĞÜ YAPILIYOR"



Adli Tıp Kurumu'nda babasının cenazesini bekleyen Özgür Kahraman, olayla ilgili konuştu. Kahraman, "Müşterileri alıyor, olay İçerenköy'de mezarlığın orada bir yerde gerçekleşiyor. Emniyet ifadesine göre darp ediyor ve ölümüne sebep oluyorlar. Hiçbir şekilde, hiç kimse ile bir husumetimiz yok. Çok güzel bir ailemiz vardı. Ekmek parası için çalışan bir insan. Sabah güneş doğmadan yola çıkan, rızkını arayan bir insandı" dedi.



"İstanbul'da çok zor şartlar altında taksi şoförlüğü yapılıyor, maalesef halen bazı sıkıntılar var" diyen Özgür Kahraman, "Ben de dahil bazı üniversite öğrencileri de taksi şoförlüğü yapıyor. Lütfen ön yargılarımızdan arınalım, taksi şoförleri ya da başka meslek grupları kötü veya iyi değildir. İyi veya kötü insandır, her meslekten olabilir. Lütfen ön yargılarımızı kıralım. Değerli Bakanımız Sayın Soylu'dan emniyet teşkilatımızdan ricam failleri bir an önce yakalanması ve insanların güven ortamına kavuşmasıdır. Üsküdar'a gelince bir kişi araca kusmuş, dolayısıyla bir tartışma yaşanmış. Bunun sonucunda da darp ederek babamın ölümüne sebep olmuşlar" diye konuştu.



3- TAKSİM'DE RÜZGAR VE KARLA MÜCADELE; ŞEMSİYELER KIRILDI, YÜRÜMEKTE ZORLANDILAR



Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,



Taksim Meydanı'nda kar ve rüzgarla mücadele eden vatandaşların zor anları kameraya yansıdı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da kar ve rüzgar etkisini gösterdi. Öğleden sonra iyice soğuyan hava Taksim'e çıkanları olumsuz etkiledi. Taksim Meydanı'nda kar yağışı ve rüzgarla vatandaşlar zor anlar yaşadı. Rüzgarın etkisiyle şemsiyeler kırıldı, bazı kişiler yürümekte zorlandı.



4- ŞİLE YOLUNDA YAĞIŞ KAZASI



Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA



Çekmeköy'de 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.



Kaza saat 15.00 sıralarında Şile Otoyolu Çekmeköy Taşdelen mevkii Ümraniye istikametinde meydana geldi. Yoğun yağış sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü önce önündeki iki araca sonra bariyerlere çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. Kaza sebebiyle trafik yoğunluğu oluştu.



5- TRAFOYA GİREN GENÇ FECİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ



Haber - Kamera: Ersan SAN/ İstanbul DHA



Esenyurt'ta trafo merkezine giren 25 yaşındaki genç akıma kapılarak can verdi.



Olay, Esenyurt Mehter Çeşme Mahallesi 1936 Sokak üzerinde bulunan bir trafo merkezinde patlama meydana geldi. Patlama sesini üzerine trafo merkezine bakan çevredeki vatandaşlar, bir genci hareketsiz yatarken gördü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Havanın yağışlı olması nedeniyle başka bir olaya sebebiyet vermemek için sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Olay yerine gelen BEDAŞ ekiplerinin trafodaki elektriği kesti. Sağlık ekipleri, trafo merkezinin içinde bulunan gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.







