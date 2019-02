Dha İstanbul Bülteni - 5

D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde amsulansın geçişine engel olan lüks araçlı sürücü yakalandı.



D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii İncirli istikametinde bu sabah bir sürücünün kamerasına yansıyan görüntülerde lüks araçlı bir kişi, özel ambulansın yolunu keserek geçişine engel oluyordu.



Ambulansa yol vermeyen yaptığı manevralarla geçişini kasıtlı engelleyen sürücü M.E.Y. sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. M.E.Y.'ye "saygısızca araç kullanmak" suçundan 108 TL, "Geçilen aracın geçilme kurallarına uymaması" suçundan 108 TL, "Şerit izleme değiştirme kurallarına uymamak" suçundan ise 108TL olmak üzere toplam 324 lira idari para cezası kesildi. M.E.Y. daha sonra Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.



2-BERAT ALBAYRAK: SON 6 AYDA YAŞANAN SÜREÇ 2008'DE BİLE YAŞANMADI (1)



Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,



AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisinde gerçekleştirildi. Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AB'nin Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulc, Avrupa Komisyonu Kabine Başkanı Matej Zakonjsek katıldı.



Bakan Albayrak toplantının ardından Katainen ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Albayrak, "Hem Türkiye hem Avrupa tarafından en üst düzey kuruluşların başkanlarının temsil ettiği çerçevede birçok önemli konuyu ele aldık. Özellikle iş dünyasının gündeme getirdiği noktaları. Türkiye-Avrupa Birliği ticaret hacmi bugün itibarıyla 165 milyar Dolar'a yaklaştı. 2018 yılı itibarıyla ticaret hacminin 165 milyar Dolar'a yaklaştığı, gayet dengeli bir işbirliği. Son 15 yılda bunun yaklaşık 3-4 kat arttığı resim içerisinde artık korumacılık politikalarını, küresel anlamda içe kapanıp, çoğulculuğun yerini serbest ticaretin yerini çok farklı ve tek taraflı politikaların aldığı bir dünyada Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik işbirliğinin ne kadar büyük bir önem arz ettiğinin, eskisinden çok daha fazla hassa bir şeklide geliştirilmesi gerektiğinin altını çizmiş olduk. Bu çerçevede özellikle son dönemde gündeme gelen Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusu başta olmak üzere sıkça dile getirildi. Bunun yanında Vize serbestliği konusu özellikle ticaret hacminin gelişmesi noktasında gerek küçük ve orta ölçekli işletmeler gerek dijitalleşme gerek karşılıklı yatırımlar noktasında atılan adımların daha da geliştirilmesiyle ilgili birçok konuyu ele aldık" " dedi.



"ENFLASYONUN HEDEFLEDİĞİMİZ YÖNDE GİTTİĞİNE DAİR NET SİNYALLER ALIYORUZ"



Bakan Albayrak, "2019 yılı için hedef enflasyonu 15,9 açıklamıştık. Bu noktada baktığımızda sahadan aldığımız hem para politikaları hem mali politikaların uyumuna bağlı olarak aldığımız bilgiler ışığında hedeflediğimiz düzeyde gittiği yönünde çok net sinyaller alıyoruz. Bu tabi ekonomideki yavaşlamayla da ilişkili. Para ve maliye politikalarının güçlü, son 6 aylık sürçe verdiği refleksle de ilişkili. En önemlisi psikolojik algının kırılmasıyla da ilişkili. Ekonomide algı konusu çok önemli. Türkiye son 6 ayda reel olmayan, reelin ötesinde bir kırılganlıkla karşı karşıya kalmıştı. Yeni ekonomi programında biz buna çok güçlü bir şekilde cevap verdik. Türkiye artık potansiyel kırılganlıklarının tamamını elemine edecek güçlü bir mimari oluşturmak zorunda. Bu üç kırılganlığın ilki cari açık konusu. Diğeri bütçe disiplini konusu. Üçüncüsü de fiyat istikrarı, enflasyonla mücadele konusu. Bugün geldiğimiz noktada 6 aylık geçen süreç içinde bu üç alanın tamamında yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin de güçlü refleks gösterme kapasitesiyle birlikte 2008'de bil yüzde 4 buçuk bütçe açığı ortaya koyan Türkiye bilançosu 2018 gibi çok zor bir yılda… Son 6 ayda yaşanan süreç 2008'de bile yaşanmadı. Çünkü kur, faiz ve enflasyona dayalı bir operasyonla karşı karşıya olduğu bir noktada Türkiye'nin yılbaşında koyduğu hedef yüzde 2'nin altında kapayarak çok başarılı bir performans ortaya koydu" ifadelerini kullandı.



3-EKREM İMAMOĞLU PROJELERİNİ AÇIKLADI



Haber-Kamera: Güven USTA-İSTANBUL DHA



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Şişli'de bulunan bir otelde gerçekleştirilen 'İstanbul Çözümleri Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. İmamoğlu'nun konuşması, tercüman tarafından işaret diline çevrildi. İmamoğlu, yaklaşık bin kişinin katıldığı toplantıda 31 Mart yerel seçimlerinin önemine vurguladı. İmamoğlu, "İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracak ve insanlara hayatı kolaylaştıracak çözümlerimiz var. İstanbul adil, yeşil, yaratıcı, kadın dostu, girişimci, engelli ve çocuk dostu bir kent olacak. Öncelikli işimiz ve derdimiz hayat pahalılığı. Bu koşullarda İstanbul'da çocuk okutmak, karın doyurmak, yaşlıya bakmak zor. Biz, İstanbullunun cebinden çıkan parayı mümkün olduğunca azaltacağız. İstanbullulara verilen sosyal yardımları mümkün olduğunca artıracağız" dedi.



İmamoğlu, "Çok önemli 4 harcama kaleminde İstanbullunun cebinden çıkan parayı azaltacağız. Gıdaya, ulaşıma, eğitime ve suya harcadığı parayı azaltacağız. Bunlar, İstanbulluya rahat nefes aldıracak. Bunlara ek olarak '+1' diyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardım bütçesini 3 katına çıkaracağız ve bu kaynağı vatandaşa sunacağız. Sofrada yenen yemeği, ucuz ve sağlıklı hale getireceğiz" dedi.



"TAŞIMA SUYLA DEĞİRMEN DÖNMEZ"



İmamoğlu, "Seçim öncesi, kış ortasında devreye sokulan Gıda Tanzim Noktalarında vatandaşı saatlerce kuyrukta bekletmek, sınırlı kiloda alışverişe müsaade etmek bir çözümmüş gibi görünse de bu, 2019 Türkiye'sinin utanç manzarasıdır. Esnafı ezen, pazarcıyla rekabet eden bir yöntemle yapacaksınız bunu. Taşıma suyla değirmen dönmez. Bu sürdürülebilir bir yöntem değildir. Sadece bir seçim manevrasıdır. İktidar, her zamanki gibi krize girdiği bir konuda, 'Acaba sosyal demokratlar bu konuda daha önce ne demişler, ne yapmışlar' diye bakıyor. Yıllar önce ortaya koymuş olduğumuz çözümleri taklit ediyor. Ama projelerin içini boşaltıp sadece seçim için kullanıyorlar. Krizi iyiden iyiye derinleştiriyorlar. Bırakın mazotu, elektriği, gübreyi, domates tarladan sofraya gelene kadar oluşan fiyattan devlet, yüzde 15 vergi alıyor. Yani devlete payını vermeden tencereyi kaynatma şansımız yok. Siz şeker fabrikalarını daha dün satmışken, bugün tanzim satışlardan, kooperatiflerden bahsediyorsunuz. Kim inanır Allah aşkına? Sebze-meyvedeki yüzde 65 enflasyondan siz sorumlusunuz. Ama çözüm yine bizde. Bu devasa şehir kendi yakın çevresinden, kendi kırsalından beslenemiyor. Biz bu gidişatı tersine çevireceğiz. İstanbul yakın çevresi olan Trakya ve Marmara Bölgesi için 'Bölgesel Ölçekte Tarımsal Koruma ve Üretim Planı' hazırlayacağız. İstanbul çevresinde yapılan tarımsal üretimi verimli hale getirip, artıracağız. Tarıma elverişli topraklarımızı kesinlikle koruyacağız. İBB'nin gücüyle bölgedeki üretici birliklerini ve kooperatifleri destekleyeceğiz. Böylelikle esnafı, pazarı, manavı, kooperatifleri ve belediyeyi kapsayan 'Üreticiden Tüketiciye Gıda Zinciri' oluşturacağız."



"İSTANBULLU, NE YEDİĞİNİ BİLECEK"



İmamoğlu, "İstanbullu, ne yediğini bilecek. 'Yediklerim beni kanser mi ediyor' şüphesini aklına getirmeyecek. Kent Gıda Konseyi, afet durumları için gıda stoklarının oluşmasını sağlayacak ve israfı engelleyecek. Bunların yanı sıra, 'Halk Süt' ve 'Kent Lokantaları' gibi projelerimizle İstanbullunun ucuz ve güvenli gıdaya erişimini sağlayacağız. Halk-Süt'ü ihtiyacı olan bölgelerde çocuklarımıza ücretsiz dağıtacağız. Etin sofralarımıza güvenli, sağlıklı ve ucuz gelmesi için öncelikle Türkiye'de 'Tarımsal Alt Bölgeler' belirleyeceğiz. Buralardan temin edilen hayvansal ürünlerin işlenmesi, denetlenmesi, paketlenmesi, korunması ve pazarlanması için 'Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri' kuracağız. Yani hem sebze, meyve, et ve süt sürdürebilir şekilde ucuzlayacak. Hem de tüm bu projeler doğrultusunda açılacak tesislerle istihdam sağlayacağız" dedi



"ULAŞIM UCUZLAYACAK"



"İstanbullunun ulaşıma harcadığı parayı azaltacağız" diyen İmamoğlu,"Yeni bebeği olan bir anne, çocuğu 4 yaşına gelene kadar ulaşımdan ücretsiz yararlanacak. Çocuklar 12 yaşına kadar toplu taşıma araçlarına ücretsiz binecek. Öğrencilerin aylık 85 TL olan kartını 50 TL'ye düşüreceğiz. 25 yaşın altındaki tüm gençler toplu taşıtlardan yüzde 40 indirimli faydalanacak. Toplu taşımada ilk aktarmalar ücretsiz olacak. Yapacağımız tüm bu projelerde gönüllü emek koyan, katkı sunan yurttaşlarımız da ulaşımdan ücretsiz faydalanacak. Resmi ve dini bayramlarda da toplu taşıma tüm halkımıza ücretsiz olacak."



"EĞİTİM HARCAMASI AZALACAK"



İmamoğlu, "500 bin öğrencinin kırtasiye ve üniforma masraflarını karşılayacağız. Yemekhanesi olmayan okullarda kumanya dağıtımı yapacağız. Hiçbir anne, okula çocuğunu yollarken, 'Bu çocuk gününü aç mı, açıkta mı geçirecek' sıkıntısı çekmeyecek. 'Mahalle Evleri'nde ücretsiz etüt merkezleri oluşturacağız" dedi. "İstanbullunun suya harcadığı parayı azaltacağız" diyen İmamoğlu, suda hanelere yüzde 40 indirim yapacaklarını vurguladı. İmamoğlu, "5 yılın sonunda altyapı çalışmalarını tamamladığımızda, İstanbullu musluktan temiz su içebilecek" diye konuştu. İmamoğlu, "Bazıları çılgın fikirler peşinde koşuyor olabilir. Ama onlara hatırlatmak isterim ki, bugün bu şehirdeki her 4 gençten biri işsiz" dedi.



"METRO ÖNCELİĞİMİZ"



İmamoğlu, "Yürünebilir bir İstanbul'dan... Ulaşılabilir, erişilebilir, konforlu ve güvenli bir İstanbul'a geçmek istiyorum. 630 kilometre metro hattı ile 10 yıl içinde İstanbul, entegre bir raylı sistemi altyapısına kavuşmuş olacak. Yeşil alanlarla bütünleşik 500 kilometre uzunluğunda bisiklet yollarımız olacak. İstanbullular için hem yürüyerek hem de bisikletli bir şekilde bir yerden bir yere güvenli bir şekilde erişebilecekleri doğal parkurlar olacak. Son çeyrek yüzyılda betonlaşmanın sınır tanımaz şekilde ne kadar tahrip ettiği malumunuz İnsanlarımız gençlerimiz çocuklarımız nefes alabilecekleri 1 metrekare yeşile muhtaç" şeklinde konuştu.



4- İMAMOĞLU: İSTANBUL EN AZ YÜZDE 50 ARTABİLECEK BİR BÜTÇE POTANSİYELİNE SAHİP



Haber-Kamera: Güven USTA/İSTANBUL, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Şişli'deki bir otelde düzenlenen 'İstanbul Çözümleri' tanıtım toplantısıyla projelerini anlattı. Tanıtım toplantısının ardından İmamoğlu, projelerin detaylarına ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Açıkladığı projelere kaynağın nerede bulunacağının sorulması üzerine İmamoğlu, "Şu anda mevcut bütçesinin çok hızlıca birkaç yıl içerisinde en az yüzde 50 artabilecek bir bütçe potansiyeline sahiptir İstanbul. Özellikle iştirakleri üzerinden birtakım görülmez birtakım yatırımlara servis edilmiş ya da yanlış yatırımlarla İstanbul'un parası çarçur edilmiş bir düzen içerisindedir İstanbul'un bütçe yönetimi. İstanbul'un bütçesini iyi yöneteceğiz ve yeni kaynaklar yaratacağız. İstanbul adına, yanlışlar yapmayacağız. Önceliği olmayan bahsettiğim konuların dışındaki yatırımlara girmeyeceğiz. Bütün bunlar sizi artı bir kaynağa kavuşturmuş olacak" dedi.



SOKAK HAYVANLARINA ÖZEL ZABITA



Sokak hayvanlarıyla ilgili özel bir çalışma hayata geçirmeyi planladıklarını kaydeden İmamoğlu,şunları söyledi:



Sokak hayvanları ve canlılar bizim için çok değerli. Çevreyi ve yeşil alanlar sokak hayvanlarının kurtuluşu. Artık sokak hayanı değil de ormanda yaşasın ya da parkında yaşasın. Bir başka şey tabii ki duyarlılığı artırmak. Çünkü şu an mevcutta sokak hayvanı nedir, onunla nasıl bir yaşam birliği sağlanabilir bir kent yaşamımız yok. Yeni göçle şehirliliği öğrenen bir kitleye sahibiz. Bu bir eğitim meselesidir. Anlatabilirliği öğrenme meselesidir. Kaldı ki bu eğitim yanı sıra örneğin daha önce yapılan çalışmalarda alınan kararları hemen devreye sokacağız. Sadece sokak hayvanlarıyla ilgilenen bir zabıta birliği kuracağız. Bu çok önemli. Hem sokak hayvanlara olan şiddeti gözetleyecek, hem gerektiğinde anında müdahale edecek. Aynı zamanda mahalle meclisleri bu konuda çok aktif roller üstlenecek.



İmamoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:



Beylikdüzü belediye başkanı olarak 20 küsur belediyeyi ziyaret ettim. Ben hiç ziyaret edilmedim, bir sonraki beyefendi de hiç ziyaret etmedi. Partizan bir süreç Türkiye'yi tehdit ediyor. Partizanlığın belediyenin damarlarına kadar girdiğini, kılcal damarlarına kadar işlediğini yaşamış bir belediye başkanıyım, utanıyorum. Partizanlığı bulunduğum kurumun bırakın damarlarına kapısından içeriye sokmayacak bir belediye başkanıyım. Bir şekilde makamlar koltuklar geliyor, geçiyor, ben görüyorum partizanlığı yaşayan ve yaşatanlar yüzüme bakamayacak durumdalar, başını eğip sağa sola dağılıyorlar. Özellikle şunu belirtmek istiyorum, biz bu süreci de tersine döndürmek istiyoruz. Bu kadar derin partizanlığa son verecek bir süreci başlatacağız.



"HANELERDEKİ SU FİYATLARINDA YÜZDE 50'YE VARAN İNDİRİM"



Suyun ucuzlatılmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan İmamoğlu, "10 metreküpe kadar yüzde 50 indirimli yapacağız, daha sonra bu artan dilimlere göre yüzde 40 ve yüzde 30 olacak. Burada yüzde 40 dememin sebebi ortalamasını söyledim. Yoksa yüzde 50 de, yüzde 40 da, yüzde 30 da var. Bu arada şunu söyleyeyim, hanelere bunu söylüyoruz. Hanelere verilen bu hizmet çok gerekli ve ihtiyaç. İSKİ'nin anlamlı olmayan çok büyük kar ettiklerini belirtmek isterim. İstatistiklerinde ve bilançolarında bunu görebilirsiniz."



"ŞİŞLİ'DEKİ SORUNUN ÇÖZÜLMESİ BENİ MUTLU ETTİ"



Şişli'deki temizlik işçilerinin greviyle ilgili soruyu yanıtlayan İmamoğlu, şöyle konuştu:



İstanbul'da mali sorun yaşamayan belediye yok. İnsanları maaş ödeme konusunda sıkıntı yaşayan yüzlerce belediye olduğunu biliyorum. Ama Şişli Belediyesi'nin bu konudaki savunmasını yapacak durumda değilim. Her şeye rağmen çalışanlarla ilgili tedbiri almak zorundasınız. Benim orada söylediğim; emekçinin grev hakkının çok doğru olduğunu ve bunu ortaya koymasının asla karşısında değiliz. Grev hakkı mesaj verir, bir noktadan sonra devam eden iş gücü ortamı varsa vatandaş mağdur edilmemelidir. Bunun dünyada da ulusal anlamda da örnekleri vardır. İşten çıkartma başka bir şeydir. İş yürürken yapılan grev haklarında bu gözetilmelidir. Bu düşüncemi sendika başkanlarına ilettim. Eğer bu olmazsa vatandaş tedbirini almak istiyor, bu konuda tedbirini almak isteyen İstanbul gönüllüsü bir sürü insan var. Ben bu insanlara sokaklara çıkıp bu temizliği yapmasını doğru bulmam. O hareketi ben emekçi dostlarıma hakaret olarak görürüm, lütfen bu işi çözüme kavuşturun. Biz de belediye başkanı arkadaşımızla bu konuyu görüşelim. Nerede sorun yaşanıyor çözümü bulma konusunda bir eylem planı yapalım, demiştim. Benim dışımda da siyasi görüşmeler yapıldığını biliyorum. O gün içerisinde çözüm bulundu ve bu durum beni mutlu etti.



5-THY PAKİSTAN'DAKİ BAZI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ



Haber: Enver ALAS -İSTANBUL/ DHA



Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan gerilimin ardından Pakistan hava sahasının kapatılması nedeniyle THY'nin bugün ve yarın yapacağı bazı seferler yine iptal oldu. THY'nin bugün ve yarın Pakistan'ın Karaçi, İslamabad ve Lahor şehirlerine yapacağı 6 seferi karşılıklı olarak iptal edildi.



TK-708 İstanbul-Karaçi( 28 Şubat gidiş)



TK-709 Karaçi-İstanbul (1 Mart dönüş)



TK- 710 İstanbul -İslamabad( 28 Şubat gidiş )



TK 711 Islamabad-İstanbul( 1 Mart dönüş)



TK - 714 İstanbul-Lahor (28 şubat gidiş)



TK - 715 Lahor-İstanbul ( 1 Mart dönüş) seferleri iptal edildi.



6-ESENYURT'TA İŞ MAKİNESİNİN ÜZERİNE YIKIMINI YAPTIĞI BİNA ÇÖKTÜ



Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA



Esenyurt'ta iş makinesinin üzerine yıkımını yaptığı 3 katlı bir bina çöktü. İş makinesinin operatörü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.



Sultaniye Mahallesi, 834 sokaktaki bulunan ve yenisinin yapımı için müteahhit tarafından yıkım çalışmaları devam eden 3 katlı bir bina, Hamdi Yalçın'ın kullandığı iş makinasının üzerine çöktü. Enkazın altında kalan iş makinasının operatörü Yalçın kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif yaralanan Yalçın'ın ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Yalçın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çöken binanın olduğu sokak tedbir amacıyla kapatıldı.



-Çöken bina



-Göçük altında kalan iş makinası



-Polis ve sağlık ekiplerinden detay



-Çevrede toplananlar



-Çevrede röportaj



-Genel ve detaylar



28.02.2019 -15.46 Haber Kodu : 190228182

