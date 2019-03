Dha İstanbul Bülteni-5

1- BAKAN KURUM TOKİ'NİN 50 BİN KONUTUYLA İLGİLİ KONUŞTU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,"(TOKİ'nin 50 bin konutu) Arkadaşlardan aldığım bilgiye göre başvuru şu ana kadar 5 bini geçti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,



"(TOKİ'nin 50 bin konutu) Arkadaşlardan aldığım bilgiye göre başvuru şu ana kadar 5 bini geçti. Önemli bir kampanya. İstanbulumuzda 6 bin 300 konutun talebini toplayacağız. Her bütçeye, her kesime hitap edebilecek önemli bir proje bu. İlçeler de belli. Başakşehir, Kayabaşı, Hoşdere ve Ayazma mevkileri ile Tuzla ve Silivri'de 6 bin 300 konut, 5 farklı projeyle yapılacak"



"(Kartal'da yıkılan binalar) Mart ayında oranın temelini atacağız"



Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İstanbul DHA



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin 50 bin konut projesiyle ilgili "Arkadaşlardan aldığım bilgiye göre başvuru şu ana kadar 5 bini geçti. Önemli bir kampanya. İstanbulumuzda 6 bin 300 konutun talebini toplayacağız"



Bakan Kurum, AK Parti Kadın Kolları tarafından Üsküdar'da düzenlenen "Kadınlar Şehri Konuşuyor" etkinliğine katıldı.



Kartal'da bina yıkılmasının ardından bölgede yaptıkları çalışmaları anlatan Kurum, "Tespit yaptığımızda o bölgede sadece yıkılan apartman değil, etrafındaki 8 apartman da aynı durumda, riskli. TOKİ eliyle Mart ayında 8 binayı da yıktık. Mart ayında da oranın temelini atacağız. O vatandaşlarımızın taşınmalarını sağlardık, evlerine kira taşınma yardımı verdik. Mart ayında temelini atacağız, inşallah 12 ayda o evleri de bitirip vatandaşlarımıza konutlarını teslim edeceğiz."



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yeni sosyal konut projesine ilişkin soru üzerine de, 50 bin konut yapılacağını anımsattı.



Kurum, "Arkadaşlardan aldığım bilgiye göre başvuru şu ana kadar 5 bini geçti. Önemli bir kampanya. İstanbulumuzda 6 bin 300 konutun talebini toplayacağız. Her bütçeye, her kesime hitap edebilecek önemli bir proje bu. İlçeler de belli. Başakşehir, Kayabaşı, Hoşdere ve Ayazma mevkileri ile Tuzla ve Silivri'de 6 bin 300 konut, 5 farklı projeyle yapılacak" dedi.



2- YILDIRIM SEÇİM ÇALIŞMALARINI ATAŞEHİR'DE SÜRDÜRÜYOR



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/İstanbul DHA



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Ataşehir ve Kadıköy'de sürdürüyor.



Yıldırım ilk olarak Ataşehir'de bir otelde Ekonomi Kulübü'nün düzenlediği öğlen yemeğine katıldı.



Yıldırım programda yaptığı konuşmada, "Yarın malum dünya kadınlar günü. Bir gün kadını hatırlamak, bir gün ön plana çıkarmak çok dürüst bir davranış değil. Kadınların yükü daha fazla. Kadınların esasında yükü daha fazla, kadınlar erkeklere göre 2 kat daha fazla bir yüke katlanıyorlar. Çocuk yetişiyor, evi çekip çeviriyor ve iş hayatında büyük bir mücadele veriyorlar. Bazıları kadınlarla ilgili lütuf, kota, onlara ayrıcalıktan bahsediyor. Ben buna karşıyım, nüfusun yarısı kadın, yarısı erkek. Bütün bunlar yerine kadınlara fırsat eşitliği verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onların kendi akıl teriyle, alın teriyle mücadelesi için önlerinden kısıtlamaları, engelleri kaldırmamız yeter. Onun dışında bir lütfa, bir ayrıcalığa gerek olmadığını düşünüyorum. Easy come, easy goes (kolay gelen kolay gider) diye bir laf var İngilizce'de. Bir şey mücadele ederek, yırtarak elde edilirse bir kıymeti olur" dedi.



"İSTANBUL TÜRKİYE'Yİ SIRTINDA TAŞIYAN ŞEHİRDİR"



Yıldırım, İstanbul'un önemine değinerek, "Lütfen bu seçimde genel siyaseti bir kenara bırakın, İstanbul'un geleceğine odaklanın. Çünkü biz İstanbul'uz Türkiye'nin olmayacağına inanıyoruz. İstanbul Türkiye'yi sırtında taşıyan şehirdir. Bunu ben değil rakamlar söylüyor. İstanbul'un milli gelire katkısı yüzde 31" diye konuştu.







"ATAŞEHİR'İN DE BİR AKM'Sİ OLACAK"



Yıldırım, Ataşehir'e bir kültür merkezi yapacaklarını belirterek, "Ataşehir, finans merkezi olarak planlanan bir yer. Sadece finans merkezi değil aslında Ataşehir Anadolu Yakası'nın bir cazibe merkezi olacak. Bugün yaşadığımız trafiğin kaynağı nedir biliyor musunuz? Burada oturan insanların 3'te 2'sinin Avrupa Yakası'na gitme ihtiyacı. Halbuki ki biz iki yakayı kendi içinde zenginlik noktaları oluşturarak tutabilirsek trafik doğal olarak rahatlayacak. Onun için Ataşehir'in de bir AKM'si olacak. Atatürk Kültür Merkezi gibi Anadolu Kültür Merkezi'ni de aynı kapsamda büyük merkezi de buraya yapacağız" dedi.



"HERKES 'İSTANBULLUYUM' DİYECEK"



Yıldırım, "Benim görevim, belediye başkanı seçerseniz, bu şehirde yaşayan herkes 'İstanbulluyum' diyecek. Bu şehir kimliğinin, şehir aidiyetini geliştirmek için çalışacağız. Eğer şehre sahip olursak şehir kalkınır" şeklinde konuştu.



3- AHMET KURAL'DAN DAVA SONRASI AÇIKLAMA: BEN ASLA KİMSEYE ŞİDDET UYGULAMADIM



Haber: Serpil KIRKESER - Kamera: Harun UYANIK/ İSTANBUL DHA



Oyuncu Ahmet Kural davanın ardından adliye önünde yaptığı açıklamada kimseye şiddet uygulamadığını, Türk adaletine güvendiğini belirterek "Davamın sonuna kadar arkasındayım. Haklılığımı da ispatlayacağım" dedi. Ahmet Kural, "Sevdiğiniz kadınla aynı duruşma salonda bulunmak nasıl bir duygu?" şeklindeki soruya Kural, "Eskiden sevdiğim kadındı, hiçbir şey hissetmedim " diye cevap verdi.



"ŞİDDET UYGULAMADIM"



Oyuncu Ahmet Kural davanın ardından adliye önünde açıklama yaptı. Kural, özel hayatıyla gündeme gelmekten ve meşgul etmekten



aşırı derecede rahatsız olduğunu belirterek, "Üzerime zorla yapıştırılmak istenen bu kadına şiddet uygulayan adam yaftasını kesinlikle reddediyorum. Ben asla kimseye şiddet uygulamadım. Bunu mahkemede söyledim. Bekleyip göreceğiz" dedi.



BEN BİR KADINI SEVDİM, AŞIK OLDUM"



"Ben bir kadını sevdim, aşık oldum" diyen Kural, "Onu önemsedim ve ona saygı duymaktan başka bir şey yapmadım. Bu dediğimi unutmayın kesinlikle. Bir planın, projenin parçası olduğunu hiçbir zaman kalbime açıklayamadım, bunu şimdi görüyoruz. Ne diyeyim Allah herkese gönül rahatlığı versin. İnsan geçmişe baktığında mutlu olmak istiyor. Benim vicdanım çok rahat" diye konuştu. Bir gazetecinin "Sevdiğiniz kadınla aynı duruşma salonunda bulunmak nasıl bir duygu?" şeklindeki sorusuna Ahmet Kural, "Eskiden sevdiğim kadındı, hiçbir şey hissetmedim " dedi.



"ŞİDDETİN 45 DAKİKASI, BİR DAKİKASI OLMAZ. ŞİDDET ŞİDDETTİR"



"Kadınlar sizi çok yoğun bir şekilde eleştiriyorlar ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Kural, "Haklılar yani onlar haklı oldukları davayı savunuyorlar. Ama bizimde elimizde bilimsel raporlar var tek tek çürüttüğümüz. Mahkemeye sunduğumuz. Kadınları seviyoruz, baş tacıdır" diye konuştu. Davanın 22 Nisan'a ertelendiğini söyleyen Kural, "Davamın sonuna kadar arkasındayım. Haklılığımı da ispatlayacağım. Türk adaletine güveniyorum" dedi. "Dinlenip dinlenip dövdü" iddialarına ilişkin soru üzerine Kural, "İlk başta 45 dakika sistematik şekilde hunharca dövdüğüm söylendi. Az önce de 15 dakika arayla boks maçımıymış gibi sanki dinlenip dinlenip dövdüğüm söylendi. Şiddetin 45 dakikası, bir dakikası olmaz. Şiddet şiddettir ama nasıl anlatıldığına bağlı" ifadelerini kullandı. Ahmet Kural, gazetecilerin sorularını yanıtladıktan sonra adliyeden ayrıldı.



4- ÜMRANİYE'DE OĞLU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KADIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Ümraniye'de oğlu tarafından öldürülen Arzu Özkan son yolculuğuna uğurlandı.



Ümraniye'de oğlu tarafından öldürülen Arzu Özkan son yolculuğuna uğurlandı.



Ümraniye'de yaşayan Arzu Özkan dün 17 yaşındaki oğlu tarafından başına beyzbol sopasıyla vurularak öldürülmüştü. Otopsi işlemleri tamamlanan Özkan için bugün cenaze töreni düzenlendi. Özkan'ın cenazesi öğle saatlerinde Kartal'da bulunan Soğanlık Safa Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Özkan'ın akrabaları ve komşuları katıldı. Arzu Özkan'ın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Tuzla,Tepeören Mezarlığı'na defnedildi. Öte yandan cenazeye katılmayan Özkan'ın eşi Serdar Özkan'ın adliyede oğlunun yanında olduğu öğrenildi.



5- SULTANGAZİ'DE KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONETİN 2 EVE ÇARPMASI KAMERADA



Haber-Kamera: Emin YEŞİL- Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,



Sultangazi'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet 2 ayrı eve çarptı. Kazada yaralanan olmazken kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı



Kaza dün sabah saatlerinde Zübeyde Hanım Mahallesi'nde meydana geldi. Edilinilen bilgiye göre Ersin Abay kullandığı kamyonetle mesai arkadaşını evden almaya gidiyordu. Abay'ın iddiasına göre kullandığı kamyonetin gaz pedalı takılı kaldı. Abay kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon önce bir eve sürttü. Ardından bir başka evin duvarına çarparak durabildi. Evin duvarı yıkılırken, kamyonette de hasar meydana geldi. Yaşanan olayı anlatan ev sahibi Gülperi Topak Taş, "Biz uyuyorduk. Güm diye bir ses geldi yataktan kalktık. eşimle mutfağa baktık duman içinde. Çok korktuk. Deprem oluyor sandık" diye konuştu. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.



6- 'METE PROJESİ'NDE BAŞARILI OLAN 314 POLİSE ÖDÜLLERİ VERİLDİ



İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 42 bin personel içerisinde, başarı gösteren amir ve polisler Mobil Emniyet Teknolojileri (METE) projesiyle belirlendi. Çeşitli ilçelerde görev yapan 314 başarılı amir ve polisi temsilen 25 kişi törende İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'dan ödül aldı.



Zeytinburnu'nda bulunan Polis Eğitim ve Kongre Merkezi (PEKOM)'da düzenlenen Mete Projesi 6. dönemde başarılı olan polislere ödül töreni düzenlendi. Ödül törenine İlçe Emniyet Müdürleri ve yardımcıları, Şube Müdürleri ile 122 karakol amiri yanı sıra ödül alanları temsilen bulunan 25 kişi katıldı. Ödül alan polislere yarım ve çeyrek altın hediye edildi.



YILIN İLK 2 AYINDA, GEÇEN YIL YAKALANAN UYUŞTURUCUNUN YARISI ELE GEÇİRİLDİ



İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan yaptığı konuşmada ülkemizin ve dünyanın en önemli sorunlarının başında uyuşturucu olduğunu belirterek, "Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2018 yılında 9 ton 155 kilo madde ele geçirdik. 2018 yılı ve 2017 yıllarında yakalanan şüpheli sayısında yapılan değerlendirmede yüzde 39'luk bir artış sağladık. 2019 yılı Ocak ve Şubat aylarında yaptığımız operasyonlarda 4 buçuk ton uyuşturucu madde yakaladık. Bu geçtiğimiz yıl yakalanan uyuşturucu miktarının yarısı nispetinde uyuşturucu yakalaması yaptık" dedi.



BAŞARILI POLİSLERİ SİSTEM TEK TEK TESPİT EDİYOR



Emniyet Müdürü Çalışkan, Mobil Emniyet Teknolojileri (METE) projesiyle ilgili olarak, "Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz, merkezine denetimi alan performans ölçüm projesidir. Bu projeyle teşkilatımızda bu zamana kadar görülmemiş bir nesnel performans ölçümü gerçekleştirildi. Sahada oluşan bütün eksikliklerin ve bütün bürokratik engelleri ortadan kaldırmak suretiyle en kısa sürede aksaklıkların giderilmesi imkanı sağlanmıştır. Yapılan faaliyetlerle ilgili sistem üzerinden alınan anlık rapor, analiz ve istatistikler sayesinde personelimize İstanbul'un huzur ve güvenliği için ihtiyaç olarak görülen alanlarda daha yoğun çalışmaya sevk etme imkanı elde edildi. Geçtiğimiz yıl ilk defa düzenlenen Teknoloji Kaptanları ödüllerinde birinci seçilen METE projesiyle geçtiğimiz yıllara göre, 11 kat daha fazla denetim kayıt altına alınarak, personelimizin çalışmalarını ve gayretini kimseye ihtiyaç duymadan gösterme imkanı sağlandı" diye konuştu.



2016 YILINDAKİ 10 BİN DENETİM, METE PROJESİYLE 150 BİNE YÜKSELDİ



Çalışkan, 2018 yılında 118 binin üzerinde denetim yapıldığını ifade ederek, "2016 yılında yapılan bütün denetim sayımız 10 bin civarındaydı. Bu sayıya günümüzde 150 binin üzerine çıkarttık. Bunu mümkün olduğu kadar personelimizi rahatsız etmeden yaptık. Amacımız personelin eksiği ve yanlışını yakalamak değil, eksik ve problem varsa bu hepimizin sorunu bunu tamamlamak için yaptık. Denetlemeye giden personelimiz bir eksiklik tespit ettiği zaman bu eksikliği ilgili birimler anında görerek en kısa sürede giderilmesi için çalışma başlatılıyor. Bu büyük oranda otokontrolü gösteriyor ve eksiklikler kısa sürede gideriliyor. 6. dönem ödül kazananları tek tek tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.



