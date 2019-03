Dha İstanbul Bülteni - 5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"31 Mart itibarıyla Beylikdüzü'nde 5 yıllık fetret dönemine artık bir son vereceğinize inanıyorum.

1- ERDOĞAN BEYLİKDÜZÜ'NDE KONUŞTU



-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,



"31 Mart itibarıyla Beylikdüzü'nde 5 yıllık fetret dönemine artık bir son vereceğinize inanıyorum. Maalesef son 5 senede ilçemiz her ne kadar kamu yatırımları, büyükşehir noktasında gereken hizmeti alsa da ilçe belediyesinde sınıfta kaldı."



"31 Mart seçimleri için Türkiye genelinde yeni bir oyun oynanıyor. 14-24 Haziran seçimleri birçok oyun denediler. Başarılı olamadılar. Şimdi yeni figüranlar ekleyerek, tekrar sahneye çıktılar."



"HDP'nin eş başkanları Türkiye'nin toprak bütünlüğünü alenen yok sayıyor. Ama ne tavşan ortak ne de CHP bunlara gıkını çıkaramıyor. CHP'nin başındaki zat 'YPG bize saldırmaz' diyor. İttifakın tavşan -ortağından tek bir ses yükselmiyor."



Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İstanbul DHA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylikdüzü'nde düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.



"BEYLİKDÜZÜ'NDE 5 YILLIK FETRET DÖNEMİNE ARTIK BİR SON VERECEĞİNİZE İNANIYORUM"



Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Karşımdaki şu coşku bize gerçekten büyük umut veriyor. Aramızdaki muhabbet ve dayanışma şimdiden birlerinin dizlerini titretiyor. Beylikdüzü gördüğüm kadarıyla 31 Martta yeni bir sayfa açmaya, yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. 31 Mart itibarıyla Beylikdüzü'nde 5 yıllık fetret dönemine artık bir son vereceğinize inanıyorum. Maalesef son 5 senede ilçemiz her ne kadar kamu yatırımları, büyükşehir noktasında gereken hizmeti alsa da ilçe belediyesinde sınıfta kaldı. İstanbul'un diğer ilçeleri birbiriyle yarışırken Beylikdüzü ne yazık ki irtifa kaybetti. 31 Mart bu açıdan ilçemiz için, sizin için önemli bir imkan. 31 Mart Beylikdüzü için tarihi bir fırsat penceresidir" dedi.



"31 MART SEÇİMLERİ İÇİN TÜRKİYE GENELİNDE YENİ BİR OYUN OYNANIYOR"



"31 Mart seçimleri için Türkiye genelinde yeni bir oyun oynanıyor" diyen Erdoğan, "14-24 Haziran seçimleri birçok oyun denediler. Başarılı olamadılar. Şimdi yeni figüranlar ekleyerek, tekrar sahneye çıktılar. 24 Haziran öncesinde milletvekili borsalarıyla kurulan yıkım ittifakını bu seçimde biraz daha genişlettiler. Baktılar üç kafadar AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın bileğini bükemiyor. 31 Mart'ın arifesinde ittifaka yeni ortaklar, üyeler buldular. Bu ittifakta kimler yok ki? Bölücü örgütün güdümündeki parti var. 'Devletiniz teröristtir' diyen il başkanları var. İmralı'daki bebek katilinin heykelini dikmeye niyetlenen gafiller var. PKK paçavraları önünde poz veren parti başkanları var. Bay Kemal Almanya'da hangi kadınla poz verdi? Alman Parlamentosu'nda terör örgütünün paçavrasıyla poz veren kadınla o da geldi orada poz verdi. Cumhuriyet Mitinglerinde darbe çağrısı yapan cuntacılar var. Bu şehrin duvarlarına 'Zulüm 1453'te başladı' yazan çapulcular var. İstanbul'un göbeğinde Ezan-ı Muhammediye'yi ıslıklayan edepsizler var" ifadelerini kullandı.



"İTTİFAKIN ASIL PATRONLARINI GİZLEMEYE ÇALIŞIYORLARDI ARTIK ONU DA BECEREMİYORLAR"



Erdoğan konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:



HDP'nin eş başkanları Türkiye'nin toprak bütünlüğünü alenen yok sayıyor. Ama ne tavşan ortak ne de CHP bunlara gıkını çıkaramıyor. CHP'nin başındaki zat 'YPG bize saldırmaz' diyor. İttifakın tavşan -ortağından tek bir ses yükselmiyor. Hatay'ın CHP'li Belediye Başkanı 'Oy yoksa hizmette yok' diyerek seçmeni alenen tehdit ediyor. CHP'li belediye başkan adayları Kuran-ı Kerim'le, Cuma salası ile dalga geçiyor. Bize her gün iftira atan tavşan ortak yine tepki göstermiyor. Önceleri ittifakın asıl patronlarını gizlemeye çalışıyorlardı. Artık onu da beceremiyorlar. Sağ olsun CHP'liler bir taraftan HDP'liler bir taraftan Kandil'deki terör ağaları bir başka taraftan kurulan tezgahı ifşa ediyorlar.



2- ERDOĞAN: ATATÜRK MEZARDAN KALKSA İLK ÖNCE SENİN İPİNİ ÇEKER



*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,



"Ey Bay Kemal bizim bayrağımızı yakanlarla sen nasıl beraber oluyorsun? Hani sen Atatürk'ün partisiydin. Atatürk mezardan kalksa ilk önce senin ipini çeker senin"



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükçekmece'de düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan'a AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve İBB Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal eşlik etti.



Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında, "Şimdi birisi buralarda tutturmuş Albatros, Albatros. Nedir bu? Birilerine peşkeş çekiliyor. Bunlara hala oy verecek misiniz?" dedi.



"HANİ SEN ATATÜRK'ÜN PARTİSİYDİN"



Erdoğan, "Biz siyasete muhalefet gibi rant aracı, menfaat kapısı olarak değil. Millete hizmet vasıtası olarak bakıyoruz. Biz muhalefet gibi siyaseti bir vaat yarışı olarak da görmedik, görmüyoruz. Eminim sizler de itiraflarını, hezeyanlarını takip ediyorsunuz. CHP'liler her gün siyasi bir skandala imza atıyor. Geçenlerde bir CHP'li bir belediye başkanı 'seçim dönemlerinde attık tuttuk, sonrada yapamadık' diye itirafta bulunuyor. Hatay'ın CHP'li Belediye Başkanı kendinden yol isteyen hanım kardeşlerimize 'oy yoksa, yol da yok' diye tehdit ediyor. Bir başkası Balıkesir'de 'bu sefer oylarımız şuraya' diyerek bölücülerin ağzıyla konuşuyor. Bir başkası komiklik olsun diye, Kuran-ı Kerim ile, Cuma selasıyla millet karşısında alay ediyor. Bir diğeri terör örgütü ile beraber, el ele, omuz omuza. Bir diğeri bakıyorsunuz benim bayrağımı yakıyor. Bayrağımızı yakanlarla CHP beraber değil mi şu anda. Ey Bay Kemal bizim bayrağımızı yakanlarla sen nasıl beraber oluyorsun? Hani sen Atatürk'ün partisiydin. Atatürk mezardan kalksa ilk önce senin ipini çeker senin" şeklinde konuştu.



"ALBATROS PARKI VAR. BUNU KATAKULLİYLE YEMEYE KALKTILAR"



Binali Yıldırım da Büyükçekmece'de bir konuşma yaparak, "Bakın burada bir Albatros Parkı var. Bunu katakulliyle yemeye kalktılar. Büyükçekmece buna izin verir mi? Hiç heveslenmesinler. Buradan söz veriyoruz. Orası, Büyükçekmece'nin en güzel millet bahçesi olacak. Yeşil koridorlarla da Büyükçekmece'yi yemyeşil yapıyoruz. Deniz ile ormanı birleştiriyoruz. Sahilleri kesintisi pırıl pırıl yapacağız. Bunu Mevlüt Uysal kardeşimizle yapacağız" dedi.



(Geniş haber)



3-İMAMOĞLU, SEÇİM ÇALIŞMALARINI KAPALIÇARŞI'DA SÜRDÜRDÜ



Sibel GÜLERSÖYLER-Onur MERİÇ-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,



CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Kapalıçarşı, Sultanhamam ve Mısır Çarşısı'nda esnaf ziyaretlerinde bulundu, kanaat önderleri ile bir araya geldi. İmamoğlu, "Miras şeklinde bize kalan inanılmaz kıymetli ve değerli bir alan. Bir sokağı bile Avrupa'da olsa ya da bir caddesi diyelim, biraz daha işi büyütelim, tahmin ediyorum dünyanın vitrininde dururdu." dedi.



İmamoğlu, ilk olarak Kapalıçarşı'daki bir restoranda esnaf ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Fatih Belediye Başkan Adayı Soner Özimer'in de eşlik ettiği ziyarette İmamoğlu, esnafla sohbet etti, sorunlarını dinledi..



"AVRUPALI TURİST İSTANBUL'U TERCİH ETMİYOR"



Dünyanın en eski çarşılarından birisi olan Kapalıçarşı'da programına başladığını ifade eden İmamoğlu, "Dünyanın en eski ve bütünlükçü bir çarşısı Kapalıçarşı. Tarihsel süreçte birçok yangın, deprem geçirmesine rağmen kendini korumuş ve bugünlere kadar gelmiş. Dolayısıyla, Osmanlı Dönemi'nde Fatih Sultan Mehmet döneminde başlatılan bu adım gerçekten çok yenilikçi ve uzun vadeli ve geleceği gören, miras şeklinde bize kalan inanılmaz kıymetli ve değerli bir alan. Bir sokağı bile Avrupa'da olsa ya da bir caddesi diyelim, biraz daha işi büyütelim, tahmin ediyorum dünyanın vitrininde dururdu. Tarih kokan ama aynı zamanda turizm merkezi, 500 binin üzerinde ziyaretçisi olan bir merkez ama bugünlerde neredeyse 4'te birine kadar düşme eğilimi de gösteren bir merkez. Tabii bu düşüş, sadece ziyaretçi sayısı ile değil, aynı zamanda para harcayan turistin de gelmemesi ile paralel, aslında sayıdan daha kötü para harcayan Avrupalı turistin Türkiye'yi tercih etmemesi, daha doğrusu İstanbul'u tercih etmemesi daha da acı. Tarihi yarımadaya baktığımızda sadece Kapalıçarşı değil, diğer tarihi çarşılar ile beraber çevresinde konumlanmış ve buraya çok önemli beklentiler ile gelmiş girişimci insanlarımız da var." dedi.



"KAPALIÇARŞI DÜNYANIN ÇEKİM MERKEZİ OLABİLİR"



"Bu alanın dünyanın çekim merkezi olması sağlanabilirdi çünkü bütüncül bir yönetim anlayışına sahipsiniz ve de bu bir nimet" diyen İmamoğlu, "İnanın bu şehirdeki adil bir yönetim kavramının İstanbul turizmine katkısı vardır. İstanbul'daki eşitliğin, İstanbul'daki huzurun, İstanbul'daki sorunların çözümünün oluşması buradaki kent huzurunun turizme de katkısı vardır." ifadelerini kullandı.



"BU ŞEHRİ TEK BAŞIMA YÖNETECEK KADAR AKLI EVVEL DEĞİLİM"



Bu şehrin iyi yönetildiği takdirde Türkiye'nin yaşadığı zorlukları ve sıkıntıları hafifletme imkanı olduğunu belirten İmamoğlu, "Ben size bana 'destek verin' demeye gelmedim, şunun için geldim. İşbirliği yapmak istediğim bir heyet ile birinci toplantıyı yapmaya geldim. Şunu duyurmak istiyorum. Sizlerle ortak masamız olacak. Bu ortak masalarımız, bu daimi masalarımız bu şehrin her konusunda, kendi uzmanlık alanlarında etkili ve yetkili olmalarını sağlayacak. Her ne kadar görev istemeseler de herkese görev düşüyor, bu şehir hepimizin. Bu şehri tek başıma yönetecek kadar çok özür dilerim ama aklı evvel bir adam değilim. Ben zeki bir adamım. Sizinle yük paylaşmaya geliyorum" dedi.



ELEŞTİRİLERİ YANITLADI, DESTEK SÖZLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ



İmamoğlu, "HDP ile aynı paralelde bulundunuzö diyen bir vatandaşa, "En son Andımız'da tam tersi oldu. AK Parti ile aynı kararı verdi nasıl olacak? Sen aynı kanalları izleme, kafan karışıyorö dedi. Vatandaşların yanı sıra, kendisinin İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkan adayı olduğunu öğrenen yabancı turistlerin de fotoğraf çektirme isteğini kırmayan İmamoğlu, seçimlerde kendisine başarılar dileyen turistlere İngilizce teşekkür etti, selfie çektirdi.



Bir vatandaşın "CHP'de olduğunuz için sizin şanslı olduğunuzu düşünmüyorum. CHP'ye vatan teslim edilmez, bu kadar söylüyorum" sözleri üzerine İmamoğlu, "Öyle mi? Yanlış düşünüyorsun" yanıtı verdi. "Gülen yüzünüze kurban olayım", "Hayırlı olsun" diyenlere teşekkür eden İmamoğlu, bir hemşehrisine de "Ailene selam söyle" diyerek kendisiyle fotoğraf çektirdi. Girdiği bir dükkanda turistlere ve basın mensuplarına tatlı ikram eden İmamoğlu, vatandaşlarla sohbet etti, destek istedi.



Bir kuyumcu esnafı İmamoğlu'na "Bizim genç dinamik insanlara ihtiyacımız var başkanım. Artık hizmet almamız gerekiyor, değişime gidilmesi gerekiyor" dedi. İstanbul Üniversitesi'nde öğretmenlik okuduğunu söyleyen bir öğrencinin de "Ben tercih yaparken Beyazıt'ı seçtim ama şimdi üniversitemizi Hadımköy'e taşıyorlar. Bana bu konuda bilgilendirme gelmedi, sizden destek istiyorum" sözlerine İmamoğlu, "Göreve geldiğimiz zaman bu konu ile ilgileneceğiz, yetkimiz yok ama bir üniversiteyi alıp oradan oraya taşımak öğrencileri çok üzüyor, biliyorum" yanıtını verdi.



4- KAYGANLAŞAN YOLDA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI



Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ/ İSTANUL,



Küçükçekmece Basın Ekspres yolu havalimanı istikametinde yağışla birlikte kayganlaşan yolda İETT otobüsü ve bir midibüsün karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.



Kaza, 15.00 sıralarında Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Uzun yönetimindeki 34 TP 2133 plakalı İETT Otobüsü, seyir halindeyken öndeki araçların duraklaması sonucu ani firen yaptı. O sırada arkasında bulunan Aziz Yiğit yönetimindeki 34 NNC 60 plakalı midibüs otobüse çarptı. Kazada midibüste bulunan 2 kişi hafifi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiple hafif yaralı 2 kişiyi ayakta tedavi etti. Kaza nedeniyle Basın Ekspres yolu havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.



(ek görüntüyle)



5-İSTANBUL'DA YAĞMUR BAŞLADI



Taksim'de şemsiyeler ters döndü



Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da yağmur başladı.



Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da yağmur başladı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinde başlayacak yağmurun yarın akşam saatlerine kadar süreceğini açıklamıştı. Yağmur öğle saatlerinde başladı. Yer yer kuvvetli yağan yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmur nedeniyle trafikte aksamalar da yaşandı. Taksim Meydanı'nda rüzgarın da etkisiyle şemsiyeler ters döndü.



6-İDO VE BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ



İSTANBUL'da etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.



İDO'nun iptal edilen seferleri şöyle,



-18.05 Kadıköy-Bursa/Yenikapı



-19.15 Bostancı-Bandırma/ Yenikapı-Bandırma



-19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy



-19.50 Kadıköy-Bursa



-20.05 Yenikapı-Bursa



-21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy



*13.03.2019



-07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı



-07.50 Kadıköy-Bursa



-08.05 Yenikapı-Bursa



-09.50 Kadıköy-Bursa



-10.05 Yenikapı-Bursa



-08.30 Bursa 09.05 Armutlu/ 09.20 Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy



BUDO'nun iptal edilen seferleri ise şöyle,



-16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



-16.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



-19.00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



-19.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

