Dha İstanbul Bülteni - 5

PROF. DR.BERİL DEDEOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İstanbul'da geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede iki gün önce hayatını kaybeden Eski Avrupa Birliği Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu...

İstanbul'da geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede iki gün önce hayatını kaybeden Eski Avrupa Birliği Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da aralarında bulunduğu, akademi ve siyaset dünyasından birçok isim ve yakınları katıldı.



Cenaze töreninde Dedeoğlu'nun eşi Basri Dedeoğlu, kızı İlayda, oğlu Efe ve kardeşi Ali Gümüş taziyeleri kabul etti. Cenaze törenini İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı.



OKTAY'DAN YENİ ZELANDA'DAKİ TERÖR SALDIRILARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, cenaze töreninin ardından, bir açıklama yaparak, "Beril Dedeoğlu'na Allah rahmet eylesin. Çok değerli bir isim. Hem akademik hayatı hem de Türkiye Cumhuriyeti devletine verdiği hizmetlerinden dolayı çok değerli bir insanı kaybettik. Allah rahmet eylesin" dedi.



Yeni Zelanda'daki terör saldırısı hakkında açıklama yapan Oktay, "Bugün Yeni Zelanda'da hiçbir şeyle ifade edemeyeceğimiz vahşeti gördük, yaşadık. Tüm dünya bu vahşeti yaşadı. Bu kendiliğinden olan bir şey değil. Yıllardır süre gelen bir İslamofobya deyin adına. Olmayan bir korkuyu körüklemenin sonucunda bütün dünyada yaşanılan bir sonuç. Ümit ediyoruz ki bütün dünya tekrar aklını başına alır. Tekrardan sakin düşünmeye başlar. İslamofobya diye olmayan bir korkunun sonucunda tekrar kendileri onun altında kalıp ezilmezler. Yeni Zelanda'da hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Şu anda elimizdeki bilgilere göre henüz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bize gelen bilgiler içinde yok. Bu arada çalışmalar devam ediyor. Kaybettiklerimizin hepsi Müslüman. Bütün Müslümanların başı sağ olsun. Özellikle Sovyetlerin yıkılmasından sonra kendisine olmayan bir tehdidi oluşturmaya çalışanlar inşallah tekrar akıllarını başına alırlar" diye konuştu.



KURTULMUŞ: TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BEYİNDİ



Cenaze namazı öncesi gazetecilere konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Beril Dedeoğlu ile birlikte İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde beraber asistanlık yaptığını hatırlatarak, "Değerli bir akademisyendi. Yıllar sonra Allah nasip etti aynı bakanlar kurulunda yer aldık. Son derece iyi bir hanımefendi, iyi bir insan, iyi bir akademisyen ve Türkiye için önemli beyindi. Allah rahmet eylesin. Çok genç yaşta kaybettik, mekanı cennet olsun" dedi.



DAVUTOĞLU: GERÇEKTEN ÇOK ÜZÜNTÜ VERİCİ



Tören öncesi Yeni Zelanda'daki terör saldırısı hakkında konuşan Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Bu aslında dipten dibe yayılan son derece vahim olan bir psikolojinin yansımasıdır. Son yıllarda bütün uluslararası platformlarda dile getirdiğimiz gibi, yükselen ırkçılık ve hiçbir farklılığa izin vermeyen, ötekileştiren İslamofobik yaklaşımlar Yeni Zelanda gibi genellikle göçmen toplumlardan oluşan bir ülkede bile kendisini gösterdi. Öylesine bir üslup ki, 'yabancıları topraklarımızda istemiyoruz' gibi bir husus. Herkes kendisinden sonra gelen unsurlara böyle dışlayıcı davrandığı zaman dünyada barış içinde olacak hiçbir yer kalmaz. Gerçekten çok üzüntü verici. Bütün sorumlu devlet adamlarına, aydınlarına, kanaat önderlerini düşünmeye sevk etmesi gereken bir gelişme. Müslümanlara karşı son dönemde artan bu saldırılar karşısında İslam dünyasının dayanışma içinde olması ve bütün bir insanlığa aynı mesajı vermesi çok önemli. Ayrıca başta Sayın Yeni Zelanda başbakanı olmak üzere bütün dünyadaki siyasi liderlerin, özelliklede ırkçı-sağcılığın yükseldiği İslamofobik trendlerin artış gösterdiği ülkelerdeki siyasi liderlerin tek bir sesle çağrıda bulunması lazım. Bunlar birbirinden ayrışmayan şeyler. Tarihi tek taraflı okuyanlar İslam'a, Türklere, Osmanlıya karşı özel bir husumet içerisine giriyorlar. Bunlar tahrik ediyor. 'Yeni Zelanda dünyanın bir köşesidir, diğerleri etkilemez' diye düşünmemek lazım. Aslında dünyadaki genel bir trendin, popülizmin, hoyratlığın ve farklı olan hiçbir kültüre, dile, dine, mezhebe tolerans göstermeyen anlayışın yeni bir yansımasıdır. Bu sadece Yeni Zelanda da değil dünyanın en büyük küresel gücü olan ABD'de Müslümanlara yönelik yasaklamalar aslında bu tür sorumsuz toplulukları teşvik eden yaklaşımlardır" dedi.



EDİRNEKAPI MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ



Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, cenaze töreninin ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.



YENİ ZELANDA'DA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI



Dedeoğlu'nun cenaze namazının ardından, Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazı İstanbul İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı.



FATİH CAMİ'NDE YENİ ZELANDA'DAKİ TERÖR SALDIRILARI PROTESTO EDİLDİ



Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırıları Fatih Camii'nde protesto edildi.



Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırıları Fatih Camii'nde protesto edildi. İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın kıldırdığı gıyabi cenaze namazının ardından, cami avlusunda toplanan aralarında Mazlum-Der, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve HÜDAPAR üyelerinin de olduğu gruplar Yeni Zelanda'daki terör saldırıları için protesto eylemi düzenledi.



İlk olarak Mazlum-Der Başkanı Ramazan Beyhan, Yeni Zelanda'daki saldırılarda hayatını kaybeden Müslümanlar için dua okudu. Beyhan'ın ardından konuşan HÜDAPAR İstanbul İl Başkan Yardımcısı Seyfullah Sevi, dünyanın dört bir yanında Müslümanlara yönelik saldırıların olduğu bir dönemde Yeni Zelanda'dan gelen haberle Müslümanların kahrolduğunu söyledi. Yeni Zelanda'daki terör saldırısının Christchurch kentinde ve Cuma namazı sırasında gerçekleştiğini hatırlatan Sevi, "Saldırılarda, onlarca kardeşimiz şehit edildi ve onlarcası da yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren caniler bu katliamı bütün dünyanın gözü önünde sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın ile gerçekleştirdi. Geçmişten günümüze değin İslami değerleri hiçe sayan, İslam'a ve onun kutsallarına her türlü saldırıyı gerçekleştirenler bugün yine aynı küstahlıkla Müslümanlara saldırmıştır. Dünyanın neresinde olursa olsun bu tür saldırıların gerçekleşmesinin en temel sebeplerinden biri idarecilerin İslamafobi çalışmalarına göz yummalarıdır. İslam'a ve onun kutsallarına yapılan saldırılar 'özgürlük' çerçevesinde değerlendirildiği müddetçe bu tür saldırılar devam edecektir." dedi. Gruplar yapılan açıklamaların ardından buradan ayrıldı.



YILDIRIM SEÇİM ÇALIŞMALARINI KAĞITHANE'DE SÜRDÜRÜYOR



Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İstanbul DHA



AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Kağıthane'de sürdürdü. Yıldırım, Seyrantepe'de STK temsilcileriyle bir araya geldi.



Yıldırım toplantıda yaptığı konuşmada Anadolu insanının samimiyetinin kendisine güven verdiğini ifade ederek, "Bugün birliğimizin, kardeşliğimizin fotoğrafı var burada. Bizi bölmek isteyenlere de bu fotoğraf çok güzel cevap. Bizler omuz omuza olunca hep birlikte Türkiye oluyoruz. Her ilçede, her buluşmada, geçtiğimiz bir aydan beri aynı tabloyu görüyorum. Aynı birlik ve beraberlik tablosunu görüyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Bu tablo birilerinin heveslerini kursağında bırakacak" dedi. Yıldırım, "Bilmiyorlar ki o ayırdıkları oylar, sandıktan kardeş Türkiye olarak çıkacak, kardeş İstanbul olarak çıkacak. Bizim kimsenin etnik kimliğiyle, mezhebiyle, inancıyla sorunumuz yok. Hiçbir zaman da olmaz." diye konuştu.



"KAĞITHANE'YE METRO GELİYOR"



Kağıthane'ye metro yapacaklarını belirten Yıldırım, "Burada ulaşım, otopark sorun değil mi? Ulaşımla ilgili müjdeyi veriyorum, metro geliyor buraya. Hem de yıldırım hızıyla geliyor. 3 tane geliyor, bir tane de değil. Bir tanesi Kabataş'tan Mecidiyeköy'e Mahmutbey'e. Bu epey ilerledi. Bu sene sonuna kadar açılacak. Bu Kağıthane'den geçiyor. 25 kilometre. Kabataş'tan bindikten sonra 10 dakikada buradasınız. Mecidiyeköy'e giderseniz 3 dakika. Bu sıkışıklıkta fena bir şey değil, değil mi? İnsan trafik lambasında bile yerine göre 3 dakika bekliyor. Kabataş'tan bindiğinizde İstanbul Havalimanı'na yani yeni havalimanına 40 dakikada gideceksiniz. İkincisi Kağıthane'yi ilgilendiren metro, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu. Bu da 17 istasyon olacak. Bu da yine Kağıthane'den geçiyor, bundan da yararlanacaksınız. Bir üçüncüsü de İncirli-Gayrettepe-Söğütlüçeşme metro hattı olacak. Bu yeni, boğazın altından üç katlı bir tünel. İki köprü arasından geçecek. Bu muazzam bir proje. Böylece artık köprülerdeki trafik de bitecek. Niye? Avrasya tünelini yaptık, Marmaray'ı yaptık, üçüncü köprüyü de yaptık. Bu köprüyü de yaptığımız zaman artık karşıdan karşıya geçişler çok rahatlayacak. Fatih Sultan Mehmet, ikinci köprü, birinci köprü normale dönecek. Ayrıca tüneller de var. Onların teferruatına girmiyorum. Kağıthane, Cendere, Gaziosmanpaşa, Eyüp istikametinde tüneller olacak" şeklinde konuştu.



ÇALIŞMA BAKANI SELÇUK İSTİHDAM DESTEK PAKETLERİNİ AÇIKLADI



İSTANBUL,



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferberliği ile ilgili iş insanlarına sunulan teşvik programlarını açıkladı. Selçuk, "2004 yılından bu yana işverenlerimize 149 milyar liralık destek sağladığımızı da ifade etmek isterim. Biz devlet olarak hep yanınızda olmak istiyoruz. Yeter ki siz ülkemizin kalkınması ve refahı için çalışmaya devam edin" dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Valiliği'nin ev sahipliğinde; Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı işbirliğinde Türkiye'de başlatılan "İstihdam Seferberliği 2019 İstanbul Buluşmasıö Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, çok sayıda iş insanı katıldı.



"İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYORUZ"



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2 yıl önce başlatılan istihdam seferberliğinin geldiği noktayı şu sözlerle anlattı: "Seferberliğe hız kesmeden devam ediyoruz. ve Cumhurbaşkanımıza geçen ay verilen 2,5 milyon ilave istihdam sözümüzü de yerine getireceğimize inanıyoruz. Burada başkanlarımız da bu sözün tutulmaya başlandığından bahsettiler. İşverenlerimizin Nisan ayının sonunda kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücreti de devlet olarak biz karşılayacağız. Eğer şartlar karşılanırsa 9 ayda prim ve vergileri ödemeye devam ediyoruz. Bu yeni teşvikin de ortaya koyduğu gibi devlet hem sizlerin yanında hem de vatandaşlarımızın iş bulabilme imkanlarını arttırmak için de hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. İşverenlerimizle birlikte yapmamız gereken elimizi taşın altına koymak ve sorumluluk almaktır. İstanbul'da işveren olmak bir gayretin, azmin, mücadelenin sonucudur. ve siz de bu sorumluluğu aldığınız için İstanbul'da iş insanı olarak devam ediyorsunuz."



TEŞVİK PAKETLERİNDE NELER VAR?



"Devletim tüm imkanlarını seferber ederek oluşturduğunuz teşvik paketleri karşısında da işverenlerimiz istihdamı en üst düzeyde göstererek bizlere milli ve yerli duruşlarını bir işareti olacağını gösteriyor" diyen Selçuk, teşvik paketlerinin içeriğini şu sözlerle açıkladı:



"Mevcut çalışanlara ilave olarak işe alınan her bir sigortalının asgari ücret düzeyinde tüm prim ve vergilerinin de 12 ay boyunca karşılamakta devam ediyoruz. 2016'da başladığımız asgari ücret desteği bu sene de devam ediyor. Bu sene bir artı sağladık bu uygulamaya. Geçen sene 9 ay olarak uygulanmıştı, bu sene 12 ay olarak uygulanacak. Ek olarak 500 ve üzeri çalışanlara 101 lira fakat daha küçük işletmelere asgari ücret desteğimiz arttırarak 150 lira asgari ücret desteği veriyoruz. Prim esas kazancı üzerinden 5 puan prim indirimimiz, çalışan başına 128-960 lira arasında işverenlerimizin yükünü hafifletiyor. Bu 5 puana ilaveten 51 ilimizde ve 2 ilçede faaliyet gösteren işverenlere prim esas kazanç alt tutarı üzerinden 6 puan indirim daha yapmaktayız. Kısa çalışma bedeli ile işverenlerimizin geçici süreli çalışmaları azaltma durumunda da başvurmalarına imkan tanıdık."



"İŞKUR OLARAK DA SİZLERE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



Nitelikli iş gücü ihtiyacı anlamında İŞKUR olarak iş insanlarına destek olmaya devam ettiklerini söyleyen Selçuk, "Mesleki eğitim ve beceri geliştirme işbirliği projesi kapsamında nitelikli iş gücü yetiştirmek için de mesleki eğitim kursları düzenliyoruz. 8 ay boyunca da buradaki kursiyerlerin tüm ücretlerini ve primlerini karşılıyoruz. İşsizlik ödeneği alanlar ile kadın, genç, engelli ve mesleki yeterlilik belgelerini veya iş başı eğitimini bitirenlerin istihdamı durumunda da çok daha fazla sigorta, prim indirimimiz bulunmaktadır" diye konuştu.



"2004 YILINDAN BU YANA İŞVERENLERİMİZE 149 MİLYAR LİRALIK DESTEK SAĞLADIK"



İş insanlarının her zaman yanında olacaklarını kaydeden Selçuk, şu sözlerle konuşmasını tamamladı: "Teşvik belgesi olan işverenlerimizin 1-5 bölgede 525 lira tutan sigorta primlerinin işveren listesinin tamamını, yine 6'ncı bölgeyse 883 lira tutan sigorta primlerini işçi ve işveren listesinin tamamını karşılamaktayız. Yurt dışına işçi götürenlere Genel sağlık sigortası primlerinde 5 puan indirim, AR-GE faaliyetleri yürüten işletmelere, kültür, yatırım, gelişim belgesi olanlara sigorta priminden yarıya kadar indirim gibi birçok bakanlığımızla da işbirliği ile sürdürdüğümüz teşviklerimiz de devam etmektedir. Tüm bu teşviklerden yararlanan işletme ve çalışan sayımız da gün geçtikçe artacağına inanıyoruz. 18 ayrı teşvik uygulamamız mevcut. 1,7'ye yakın işverenimiz ve 11 milyondan fazla sigortalımız hali hazırda destek alıyor. 2004 yılından bu yana işverenlerimize 149 milyar liralık destek sağladığımızı da ifade etmek isterim. Biz devlet olarak hep yanınızda olmak istiyoruz. Yeter ki siz ülkemizin kalkınması ve refahı için çalışmaya devam edin."



"EKONOMİDE YAŞANAN SIKINTIYA KARŞI MEYDAN OKUMAK GÖREVİMİZDİR"



İstihdam seferberliği için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal, "Ekonomide yaşanan sıkıntıya karşı meydan okumak, mücadele seferberliği yapmak görevimizdir. Bu mücadeleyi yaparken de İstanbullu işverenler olarak burada ki fonksiyonumuz görevimiz bellidir. Bu seferberliğin; ülke genelinde yaygınlaşmasına ve sahiplenilmesine önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.



"İSTİHDAM TEŞVİĞİYLE İLGİLİ CAZİP PAKETLER AÇIKLANDI"



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız yeni bir yatırım ve istihdam seferberliğiyle ilgili 2019 da güzel hayırlı bir başlangıç yapacağız diye hedefi belirledi. Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız yani hükümet olarak kıymetli bakanımız ve Odalar ve Borsalar Birliğimizle beraber, sektörle ilgili cazip paketler açıkladılar" diye konuştu.



"YENİ TEŞVİKLER İŞ VERENİN ELİNİ DAHA DA KOLAYLAŞTIRACAK"



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, teşviklerle ilgili, "Bugün yeni teşvikler iş verenin elini daha da kolaylaştıracak ve yeni istihdam kapıları açacaktır. Şimdi artık bizlere düşen yeni yatırımlar yapmak daha fazla insana iş kapısı olmak. İş insanları olarak bizlere daha fazla gayret etmek adına görevler düşüyor" diye konuştu.



"BU TEŞVİKLER DAHA ÖNCE HİÇ ALMADIĞIMIZ TEŞVİKLERDİR"



TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ise, "Bakanlarımızın icracı ve vizyoner yaklaşımları sayesinde, yeni, kapsamlı ve cesur bir teşvik paketi hazırlandı. Yeni istihdam yapacaklar için daha önce, bugüne kadar hiç olmayan, maaş desteği ve sonrasında da vergi ve prim indirimi geldi. Kardeşlerim bu, bugüne kadar almadığımız, daha önce bize verilmeyen bir teşvikti. Yeni işe başlayan bir kardeşimizin üç ay boyunca aldığı maaşların her türlü yükümlülüğü devlete. Üç aydan sonra da dokuz az boyunca sadece net ücret ödüyoruz" diyerek verilen teşvikin önemine dikkat çekti.



5- ÜSKÜDAR'DA AHMET ÇETİNSAYA CAMİİ İBADETE AÇILDI



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR -İstanbul DHA - ÜSKÜDAR'da yapılan Ahmet Çetinsaya Camii cuma namazıyla ibadete açıldı.



Üsküdar Küplüce Mahallesi'nde Artaş İnşaat ve Avrupa Konutları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetinsaya tarafından yaptırılan Ahmet Çetinsaya Camii ibadete açıldı. Açılış törenine Çetinsaya ailesinin yanısıra, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, eski bakanlar Mehmet Müezzinoğlu ve Lütfullah Kayalar da katıldı.



"YAPILAN SALDIRIYI NEFRETLE KINIYORUM"



Eminönü Belediye Başkanlığı da yapan Ahmet Çetinsaya, "Öncelikle yüce yaradana şükrediyorum. Bu 3 aylarda böyle bir camiyi yapıp halkımızın hizmetine sunmak beni çok mutlu ediyor. Bu camiye vesile olanlardan, yapımında emek sarf edenlerden Allah razı olsun, halkımıza hayırlı olsun" dedi. Çetinsaya, "Böyle bir eseri halkımıza bırakmaktan çok mutluyum. Cami açılışı yaptığımız bu gün maalesef Yeni Zelanda'da çok sayıda kişi katledildi. Hayatını kaybedenler nur içinde yatsın. Yapılan saldırıyı nefretle kınıyorum" diye konuştu. Avrupa yakasında camiler yaptıklarını belirten Çetinsaya, "Kısmet bu defa Asya yakasına adım atmış olduk. Allah devamının gelmesini nasip etsin" diye konuştu.



"ÇETİNSAYA AİLESİNE ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ"



Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de, "Bugün güzel bir caminin ibadete açılışı dolayısıyla bir aradayız. Caminin yapılmasına verdiği destekten dolayı Çetinsaya ailesine minnetle şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu. Törende konuşan Mehmet Müezzinoğlu ve Lütfullah Kayalar da caminin hayırlara vesile olmasını diledi. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek cami ibadete açıldı.



BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI ÇAĞIRICI: PROJELERİN YÜZDE 80'İ GENÇLERE DÖNÜK OLACAK



Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ/ İSTANBUL,



Cumhur İttifakının Bağcılar Belediye Başkan adayı olan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı "Proje Tanıtım" toplantısında yeni dönemde yapılacak plan ve projelerini anlattı. Çağırıcı, Bağcılar'a yapılacak meydan için "İstanbul'un en büyük şehir meydanı diyebiliriz" dedi.



"PROJELERİN YÜZDE 80'İ GENÇLERE DÖNÜK OLACAK"



Bağcılar Halk Sarayı'nda yapılan toplantıda konuşan Başkan Çağırıcı, projelerin yüzde 80'inin gençlere dönük olacağını söyledi. Başkan Çağırıcı, "Çağımızda gençlerimizin özellikle sokaktaki zararlı hareketlere karşı ve elektronik ve bilgisayar bağımlılığından kurtulmaları sadece polisiye tedbirlerle olmuyor. Onları meşgul edecek, heyecanlandıracak ve vatanına ve milletine faydalı bir nesil olarak yetiştirecek projeleri önemsediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum." dedi



İSTANBUL'UN EN BÜYÜK ŞEHİR MEYDANI



Çağırıcı, Bağcılar Meydanı ile ilgili olarak da "Projemizin ilk etabı bitmek üzere inşallah önümüzdeki dönem kentsel dönüşüm çerçevesindeki ilavelerimiz ile beraber 55 bin metrekareye Bağcılar Meydanımızı çıkaracağız." dedi.



Çağırıcı şöyle devam etti: "Aynı zamanda Bağcılar meydanımızın bir özelliği de etrafındaki 2 ada ile beraber kentsel dönüşümü yenilenmiş, aynı yükseklikte ve aynı cephede binalar oluşacak. Meydanımızın bir başka özelliği de altında 1200'e yakın araçlı otoparkıyla, üzerinde millet kıraathanesi ve kadın aile kültür sanat merkezimiz şu anda var. Bir de 5 katlı kütüphane ve altında tiyatro salonuyla yine meydan üzerinde aktivitelerin yapılacağı sosyal ve yeşil alanların da bulunduğu bir meydan olarak Bağcılarımıza ustalık döneminde kazandırmış olacağız. İstanbul'un en büyük şehir meydanı diyebiliriz. Bir de kentsel dönüşümüyle beraber 2 ada etrafıyla tamamen yapılaşması bitmiş bir meydanın kentsel dönüşüme uğramasıyla beraber Türkiye'de ilk defa böyle komple bir dönüşüme uğrayan ve altında metrosu ve kapalı otoparkı bulunan tek meydan diyebiliriz."



Başkan Çağırıcı ayrıca, Bağcılar Belediyesinin üçüncü dönem belediye başkanlığı için hazırlanan plan ve projelerde Yeni Gençlik Merkezi, Şehir Kütüphanesi, Yaşlı Bakım Merkezi, Millet Bahçesi, Amfi Tiyatro, Kültür merkezleri, Çocuk Kulübü Merkezi, Spor Kompleksleri ile Tenis Kortu, Futbol, Basketbol, Voleybol Sahaları, Buz Pistlerinin yanı sıra çok sayıda projelerin olduğu belirtti.



