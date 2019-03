Dha İstanbul Bülteni - 5

"Biz bu dünyada yeniden bir Haçlı-Hilal mücadelesi istemiyoruz. Çok merak ediyorsanız gereği de olur. Bunu da açıkça söylüyorum."



"Tüm dünyanın gözbebeği olan İstanbul'a 'Konstantinapol' ifadesini kullanan ey Netanyahu oğlunun kulağını çek. Eğer bu konuda biraz daha ileri giderseniz terbiye metotlarımız farklıdır. Sizleri o tür de terbiye etmesini biliriz. Artık burası İslambol'dur. "



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziosmanpaşa'da düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan'a mitingde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.



"BU ÜLKEYİ BİR DAHA ASLA İŞGAL EDEMEYECEKSİNİZ"



Burada konuşan Erdoğan, Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırılarına değinerek, "Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada adaletin, barışın, özgüvenin timsali olmayı sürdüreceğiz. Azgın azınlığın şımarıklıkları karşısında sessiz çoğunluğun dili olacak, hislerine tercüman olacak, haykıran gür sadası olacağız. Buradan, bize saldıran Haçlı bozuntularına sesleniyorum. Fatih'in emaneti bu güzel şehirden bizi hedef alan katillere, o katillerin sırtını sıvazlayan odaklara sesleniyorum. Başaramayacaksınız. Bizi susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Türkiye'nin yükselişini engelleyemeyeceksiniz. Türk milletinin maziden atiye giden kutlu yolculuğunun önünü kesemeyeceksiniz. Ne siz ne de piyonlarınız. Bu ülkeyi bir daha asla işgal edemeyeceksiniz. Bağımsızlığımızın timsali ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bayrağımızın gönderde gururla dalgalanmasına engel olamayacaksınız. Siz istemeseniz de zalime zalim, katile katil, darbeciye darbeci, teröriste terörist demeyi cesaretle sürdüreceğiz. Siz istemeseniz de biz Kudüs'ün hakkını savunacağız. Yemenli çocukların, Suriyeli muhtaçların Afrikalı açların çığlığı olmaya devam edeceğiz" dedi.



"SEN KİMDEN YANASIN?"



Mitinge katılanlara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını dinleten Erdoğan, "Terörün İslam ülkelerinden kaynaklandığını söyleyecek kadar seviyesiz bir adam. Bu ifadenin aynısını Avustralyalı senatör de söylüyor. Sen kimden yanasın? Domuzdan yana mısın? Bu milletten yana mısın? Ben buradan CHP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Dikkat edin. Bu adam bir projedir. Bu adam nerede, ne söyleyeceğinin farkında değil. Yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede ana muhalefetin başındaki bir zat bu ifadeyi nasıl kullanır?" diye konuştu.



"NETANYAHU OĞLUNUN KULAĞINI ÇEK"



Erdoğan, dünyada yeniden bir Haçlı-Hilal mücadelesi istemediklerini belirterek, "49 kardeşimizi şehit eden o alçak 'Anadolu Yakasında kalabilirsiniz' diyor. 'Avrupa yakasına geçmeyeceksiniz' diyor. Kimsin sen? O şimdi kendine göre hesap yapıyor. Tüfeklerin üzerine yazmışsın. Onlar geçmişte kaldı. Şimdi artık başka bir dünya var. Biz bu dünyada yeniden bir Haçlı-Hilal mücadelesi istemiyoruz. Çok merak ediyorsanız gereği de olur. Bunu da açıkça söylüyorum. Tüm dünyanın gözbebeği olan İstanbul'a Konstantinapol ifadesini kullanan ey Netanyahu oğlunun kulağını çek. Eğer bu konuda biraz daha ileri giderseniz terbiye metotlarımız farklıdır. Sizleri o tür de terbiye etmesini biliriz. Artık burası İslambol'dur. Minareleri yıkacakmış, sana Gaziosmanpaşa'dan sesleniyorum. Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız müminler asker. Bir şey bizi sindiremez. Gökler, yerler açılsa, üzerimize tufanlar yanardağlar saçılsa. Biz oyuz ki imanıyla övündüğümüz ecdadımız titretici şeylere hiçbir gün diz çökmemiş. Zaferlerin kapısı, Anadolu'nun tapusu Malazgirt'ten Çanakkale'ye imanın geçilmez kalesine kadar ecdadımızı zaferden zafere koşturan işte şu anda içinde bulunduğumuz inanç birliğidir" diye konuştu.



Erdoğan'ın açıklamaları



Genel ve detaylar



2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİR MÜSLÜMAN BUNU KENDİSİ İÇİN NASIL SÖYLER?



*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,



"Bay Kemal eğer sen bir Müslümansan terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu nasıl söylersin? Önce sen kendini bir test et, test. Ben CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum; adamın söylediği ortada, 'İslam dünyası kendine bir bakmalı, terör de kendisini göden geçirmeli' diyor. Bir Müslüman bunu kendisi için nasıl söyler? Nasıl böyle bir şeyi Müslümanlara yakıştırır?"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca-Yassıören arası ile Habipler-Başakşehir kavşağı bölümünü açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çatalca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılış törenine Erdoğan'ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal da konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmasında, "Şimdi Ankara'da yine yolsuzluklar içerisinde olan bir aday buluşmuşlar. Adamda her türlü yolsuzluk var. Bir senet, hesabını veremiyor şu anda. Hadi ver hesabını. Bay Kemal çık adayının bu affedersin bu karşılıksız senediyle ortada dolaştığını sen izah et. Hepsi ortalıktan kaçıyorlar, kayıplar. Şimdi arkadaşlarımız da onları kovalıyor." dedi.



"BU ÜLKEDE, BU ŞEHİRDE KİMİN İNANCINA KARIŞTIK? KİMİN MEŞREBİNİ SORGULADIK?"



Erdoğan, "Biz bugüne kadar İstanbul ve Türkiye'ye eser kazandırmaktan, hizmet etmekten, proje gerçekleştirmekten başka bir şey yaptık mı? Bu ülkede, bu şehirde kimin kökeni ile uğraştık? Bu ülkede, bu şehirde kimin inancına karıştık? Kimin meşrebini sorguladık? Kimin giyimine kuşamına karıştık? Bizim böyle bir derdimiz var mı? Ülkemiz tarihinin en büyük demokrasi reformlarını, hak ve özgürlük açılımlarını biz hayat geçirdik" diye konuştu.



"İSTANBUL BUGÜNE KADAR GİRDİĞİM HER MÜCADELEMDE YANIMDA OLDU"



Erdoğan, "İstanbul bugüne kadar girdiğim her mücadelemde yanımda oldu. İnşallah 31 Mart'ta da İstanbul ile birlikte yol yürümeyi sürdüreceğiz. Bu süreçte Çatalca'nın da bizimle beraber olmasını istiyoruz. Bugün burada gördüğüm manzara Çatalca'nın da aynı hissiyata sahip olduğuna işaret ediyor. İnşallah 31 Mart akşamı bu güzel manzarayı sandık zaferiyle taçlandıracağız" dedi.



"EĞER SEN BİR MÜSLÜMANSAN TERÖRÜN KAYNAĞININ İSLAM DÜNYASI OLDUĞUNU NASIL SÖYLERSİN?"



Erdoğan, "Yeni Zelanda'da yaşananları gördünüz değil mi? Maalesef Avusturalyalı bir senatör bir edepsizlik yaptı. Ne yazık ki o edepsizliğin bir benzerini de Türkiye'de ana muhalefetin başındaki zat yaptıö diyerek video izletti. Video da Yeni Zelanda'da ki katliama anları ve Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili açıklamaları yer aldı.



Erdoğan daha sonra, "Avusturalya'daki dinsiz midir? Nedir bilmem. Avusturalyalı senatör bu ifadeleri kullanabilir. Bay Kemal eğer sen bir Müslümansan terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu nasıl söylersin? Önce sen kendini bir test et, test. Ben CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum; adamın söylediği ortada, 'İslam dünyası kendine bir bakmalı, terör de kendisini göden geçirmeli' diyor. Bir Müslüman bunu kendisi için nasıl söyler? Nasıl böyle bir şeyi Müslümanlara yakıştırır? Müslümanların birbirilerini kırıp geçirdiği yerlerle ilgili bizim derdimiz başka. Ama buradaki olay bambaşka. Cuma namazında olan benim Müslüman kardeşlerime, Müslüman olmayan, başka hangi dinden olursa olsun, İslam düşmanı bir namussuz bu. Sen bunun üzerinde yorum yap. Ama bunu söyleyemezsin. Bunu söylediğin zaman biz burada gürleriz. Burada bana da fatura kesemezsin, bana faturayı o namussuz kesiyor, onu biliyoruz. O keser. Ama Bay Kemal sen nasıl kesersin? Senin bir defa vatanseverliğin, milliyet perverliği diye bir şey yok. Seni biz iyi tanıyoruz. Sen bu ülkede şu anda kimlerle berabersin? Kim var senin kolunda Teröristlerle berabersin. Kim var senin kolunda? HDP var, sözde İYİ parti var, işte birde söz de maalesef Saadet var. Dörtlü bir çete şimdi beraber yürüyorlar" şeklinde konuştu.







ÇATALCA-YASSIÖREN



Toplamı 398 kilometre uzunluğunda bulunan Kuzey Marmara Otoyolu'nun bugün Kınalı-Odayeri arasında yer alan Çatalca-Yassıören ile Habibler Kavşağı-Başakşehir Kavşağı arası hizmete açıldı. Çatalca-Yassıören kesiminin trafiğe açılmasıyla Çatalca'dan İstanbul Yeni Havalimanı'na 26 kilometrelik otoyolla 13 dakikada ulaşılabilecek. Projenin 7. kesiminin başlangıcını oluşturan ve yatırım tutarı yaklaşık 15 milyon dolar olan Habibler Kavşağı-Başakşehir Kavşağı arasında 1,1 kilometre uzunluğundaki otoyol kesiminin trafiğe açılmasıyla Sultangazi ve Gaziosmanpaşa ilçelerinden otoyolun 2016'da trafiğe açılan Odayeri-Paşaköy kesimine ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne doğrudan erişim imkanı olacak. Projede sürdürülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar projenin en önemli geçiş noktası Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de dahil olduğu Odayeri-Kurtköy arası trafiğe açılmıştı. Çatalca-Yassıören ile Habibler Kavşağı-Başakşehir Kavşağı kesimleri de tamamlanarak, bugün itibarıyla yol kullanıcılarının hizmetine sunulacak. Yatırım tutarı yaklaşık 180 milyon dolar olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun 15,3 kilometre uzunluğundaki Çatalca-Yassıören kesimi, 29 Ekim 2018'de trafiğe açılan 25,3 kilometrelik Yassıören-Odayeri kesiminin devamında yer alıyor.



Erdoğan'ın açıklamaları



Detaylar



3- BİNALİ YILDIRIM ÜSKÜDAR'DA KONUŞTU



Binali Yıldırım,



"İmar Barışı'nı çıkardık. İmar Barışı işin birinci adımı. İkinci adım artık yapı kullanım ruhsatı. Mülkiyetle ilgili konular çözülecek, herkes rahatça evinin sahibi olacak"



Seçim çalışmalarını Üsküdar'da sürdüren AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Yavuztürk Mahallesi'nde bir diş hastanesinin açılış törenine katıldı. Yıldırım'a, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ak Parti Üsküdar Belediye Başkan adayı Hilmi Türkmen eşlik etti. Yıldırım, evini yapan vatandaşların mülkiyet ile ilgili problemleri çözüleceğini belirterek, "Herkes rahatça evinin sahibi olacak" dedi.



AKAR: BİZİM HEDEFİMİZDE SADECE VE SADECE TERÖRİSTLER VAR



Açılış töreninde ilk olarak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konuştu. Akar, "Hepinizin bildiği gibi başlangıçta Doğuda, Güneydoğuda var olan teröristlerin üstesinden gelindi. Şimdi de Irak'ın Kuzeyinde, Suriye'nin Kuzeyindeki teröristlerle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Bizim hedefimizde sadece ve sadece teröristler var. Bazı hainler, bazı alçaklar bizim bu sözlerimizi çarpıtıyorlar. Sanki bizim hedefimizde Kürt kardeşlerimiz, sanki Arap kardeşlerimiz varmış gibi sözlerimizi çarpıtıyorlar. Tek amacımız en son teröristi etkisiz hale getirmek suretiyle ülkemizin, milletimizin rahatını, huzurunu, güvenliğini sağlamaktır. Kürtler bizim kardeşimizdir" dedi. Akar, yeni askerlik sistemi ile ilgili çalışmaların tamamlandığını ve Cumhurbaşkanlığı'na sunulacağını belirterek, "Önümüzdeki dönemde de kanunlaşacak" dedi.







'8 ŞEHİR HASTANEMİZ HİZMETE GİRDİ'



Törende konuşan Binali Yıldırım, sağlığın insan için yapılan en önemli yatırım olduğuna değinerek, "7'den 70'e her insan için lazımdır. Sağlıkta yaptığımız her yatırım sadece bugüne değil, geleceğe de yapılan bir yatırımdır. Sağlıkta öyle bir değişim yaşadık ki 8 şehir hastanemiz hizmete girdi. Toplam 8 bin 358 yatakla hizmet veriyor. İstanbul'da İkitelli Şehir Hastanesi de gelecek yıl hizmete girecek. Biliyorsunuz, Türkiye'nin en büyük hastanesini de İstanbul Anadolu Yakası'na, Sancaktepe'ye yapacağız. 4 bin 200 yataklı bir şehir hastanesi. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.



'HERKES RAHATÇA EVİNİN SAHİBİ OLACAK'



12 milyon vatandaşın imarla ilgili problemi olduğunu söyleyen Yıldırım, "Mülkiyetle ilgili problemi var. Evini yapmış tapusu yok, evini yapmış gaz bağlatamıyor, evini yapmış imara aykırılık var. Peki böyle ne kadar daha devam edecek? Bu çile nasıl bitecek? 'Gelin buraya bir çizgi çekelim ve el sıkışalım' dedik. İmar Barışı'nı çıkardık. Hayırlı uğurlu olsun. İmar Barışı işin birinci adımı. İkinci adım artık yapı kullanım ruhsatı, ifraz, mülkiyetle ilgili konular çözülecek, herkes rahatça evinin sahibi olacak" dedi. Yıldırım, "Deprem dönüşümü gerekiyorsa bu daha iyi bir şekilde yapılacak. Burada da Yavuztürk'te de böyle bir sorunun olduğunu uzun süreden beri biliyoruz" diye konuştu.



Hulusi Akar'ın konuşması



Binali Yıldırım'ın konuşması



Binali Yıldırım, bakanlar Hulusi Akar ve Fahri Sönmez ile Hilmi Türkmen'in hastanenin açılış kurdelesini kesmeleri



Binali Yıldırım'ın halka karanfil atması



Binali Yıldırım'ın halkın içinden görüntüsü



Açılıştan genel ve detay görüntü



4-İMAMOĞLU: TARLADA ÜRÜNÜ YETİŞTİREBİLİRSENİZ TEZGAHTA FİYATI DÜŞER







Sibel GÜLERSÖYLER-Onur MERİÇ/İSTANBUL, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını Maltepe'de sürdürüyor.



Zümrütevler Mahallesi'nde semt pazarını ziyaret eden İmamoğlu, burada vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Bir tezgahtan yeşillik alan İmamoğlu, pazarda alışveriş eden vatandaşlara file dağıtmayı da ihmal etmedi. Burada vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu İmamoğlu, tek tek pazarcılarla konuştu, sorunlarını dinledi. 14 yaşında pazarda çalışan bir çocuğa öğütte bulunan İmamoğlu, "Meslek de öğrenecek ama okuması şart" dedi. Bir gazetecinin İstanbul'un tarım alanlarına yönelik projelerini ve nadir yetişen meyveleri sorması üzerine, İmamoğlu, "Biz istiyoruz ki İstanbul'un tarım alanlarında çok güzel ürünler yetiştirelim. Tarlada yetiştirebilirsiniz fiyatı düşer, tezgahta düşüremezsiniz biz temeline iniyoruz" ifadelerini kullandı.



PAZAR ÇIKIŞI SÜPRİZ MİTİNG



Pazar çıkışında coşkulu kalabalığı görerek seçim otobüsünün üzerine çıkan ve halka seslenen İmamoğlu, "Tüm pazarcı esnafımıza hayırlı işler diliyorum. Herkes ekmeğinin peşinde, herkes alın teri ile ekmeğini kazanmak istiyor" dedi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile konuşan İmamoğlu'nun sözleri, sık sık, "İstanbul'a başkan, Ekrem başkan" sloganları ile kesildi.



İmamoğlu, "Kentsel dönüşümde büyük çaba harcayan Ali Kılıç, sonucunu da bizimle birlikte görecek, hep beraber paylaşacağız bu güzelliği. Ulaşımı ucuzlatacağız, ekonomide sıkıntıları paylaşacağız. Göreceksiniz, sofranıza daha ucuz ürün girmesi için çok çalışacağız, öyle meydanlarda çadır kurarak bu iş olmuyor" ifadelerini kullandı.



-Ekrem İmamoğlu'nun Pazar alanına girişi



-Pazarda vatandaşlarla sohbet etmesi



-Pazar filesi dağıtması



-Seçim aracının üstünde vatandaşlara sesleniş



5- AYASOFYA ÖNÜNDE YENİ ZELANDA'DA ÖLENLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI



Yeni Zelanda'daki terör saldırısında ölenler için Ayasofya önünde gıyabi cenaze namazı kılındı



Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarına tepki gösteren gruplar Ayasofya Meydanı'nda toplandı. Meydanda toplananlar pankart ve sloganlarla saldırıyı protesto etti. Saat 14.53'te gıyabi cenaze namazı kılındı.



Daha sonra basın açıklamaları yapıldı. Alperen Ocakları ve toplanan diğer grupların temsilcileri açıklamaların ardından buradan ayrıldı.



-Toplanan gruplardan görüntü



-Kılınan gıyabi cenaze namazı



-Basın açıklaması



-Genel ve detaylar



