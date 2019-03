Dha İstanbul Bülteni - 5

51-FATİH'TE OTEL ÇATISINDA YANGIN -1Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHAFatih Küçük Ayasofya Mahallesi'nde bulunan bir otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 5



1-FATİH'TE OTEL ÇATISINDA YANGIN -1



Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL DHA



Fatih Küçük Ayasofya Mahallesi'nde bulunan bir otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor.



Görüntü Dökümü:



------------



-Yangından görüntüler



18.03.2019 - 17.56 Haber Kodu : 190318235



18.03.2019 - 18.03 Haber Kodu : 190318236



18.03.2019 -18.10 Haber Kodu : 190318238



================================================



2- (GENİŞ HABER)



HADIMKÖY'DE KİMYASAL FABRİKASINDAKİ YANGIN DEVAM EDİYOR



Haber-Kamera: Ersan SAN-Taylan ERGÜN-Alper KORKMAZ-Ali AKSOYER-Güven USTA İstanbul DHA



Hadımköy'de yapı kimyasalları üreten bir fabrikada yangın çıktı. 73 itfaiye aracıyla 173 itfaiyecinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları halen devam ediyor.



Arnavutköy, Hadımköy'de yapı kimyasalları üreten 3 katlı, 10 bin metrekare üzerine kurulu bir fabrikada saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki yangına müdahale için birçok ilçeden itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yanan fabrikada zaman zaman patlamalar meydana gelirken, itfaiyenin 73 araç, 173 personelle yangına müdahalesi sürüyor.



"BURASI BİZİM EKMEK TEKNEMİZ UMARIM BİR AN ÖNCE YANGINI SÖNDÜRÜRLER"



Yangının başladığı sırada içeride olduklarını belirten fabrika çalışanı Aykut Demirci, "İçeride çalışıyorduk. Yangın çıktı dediler. Dışarıya kaçtık. Bir arkadaşımız yüzünden hafif yaralandı" derken, bir başka çalışan Ayhan Civan ise, "Saat 09.00'da çaydan geldik. Üretime başlamak için aşağıya indik. 2-3 dakika sonra yangın var dediler. O an yangının olduğu yere müdahale etmeye gittik. Müdahalemiz yetersiz kaldı. Patlamalar ve duman yoğunluğundan dolayı dışarıya çıkmak zorunda kaldık. Yangın sırasında 300'e yakın işçi vardı içeride. Burası bizim ekmek teknemiz. Umarım bir an önce yangını söndürürler" diye konuştu.



İBB'DEN AÇIKLAMA



İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yangınla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Arnavutköy Yeşilbayır Mahallesi Şimşir Sokağı üzerinde bulunan 3 katlı yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerine kurulu bir kimyasal fabrikasında meydana gelen yangına İBB itfaiye ekipleri (Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy, Çatalca, Mimarsinan, Bahçeşehir, Sultangazi, Fatih, Şişli, Sultangazi, Bakırköy, Kıraç, Kartal, Tuzla, Kadıköy, Seyrantepe) 73 araç, 173 personelle müdahale etmektedir. Fabrika içerisinde yangından dolayı patlamalar meydana geldiği için itfaiye ekiplerinin dışarıdan robot araçlar ve köpük su kuleleri ile yangına müdahaleleri devam etmektedir. Yaralı veya can kaybı yoktur." ifadeleri yer aldı.



FABRİKADAN AÇIKLAMA



Akkim Yapı Kimyasalları AŞ, bugün Hadımköy fabrikasında çıkan yangının olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındığını duyurdu. Akkim Yapı Kimyasalları AŞ'den yapılan açıklamada, Hadımköy fabrikasında bugün saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı bir yangın çıktığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alınmıştır. En büyük tesellimiz, olay sırasında herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Yangının çıkış sebebine yönelik yetkili ve görevli kurum ve kuruluşların gerekli araştırmaları devam etmektedir.



Öte yandan, çalışanlarımızın güvenlik ve sağlığı, şirketimizde büyük önem verdiğimiz bir konudur. Bu hususta yetkili ve görevli kuruluşların sevk ettiği ekipler ile koordine içerisinde çalışılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.



Görüntü Dökümü:



-----------



-Olay yerinden görüntü



-Havadan görüntü



18.03.2019 -17.32 Haber Kodu : 190318224



=====================================



3- ATAŞEHİR BELEDİYESİ'NE HACİZ İÇİN SÜRE VERİLDİ



Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-Can EROK/İSTANBUL DHA



Ataşehir Belediyesi'ne araç kiralayan şirketin avukatları, alacaklarının tahsil edilemediğini belirterek, icra yoluyla haciz işlemi için bugün belediyeye geldi. Görüşmelerin ardından belediyeye ek süre verildiği öğrenildi.



Belediyeye girmeden önce, bina önünde gazetecilere açıklama yapan şirketin avukatı Yavuz Selim Aydın, birikmiş alacakları nedeniyle yaklaşık bir seneden beri belediyeye açmış oldukları icra takibinin devam ettiğini, yaklaşık 15 milyon lira birikmiş alacak olduğunu söyledi.



"Bu alacaklar karşılığında icra takibine geçtik. Tahsil yoluna gitmeye çalışıyoruz ancak, yapmış olduğumuz icra takibinde de herhangi bir sonuç elde edemedik" diyen Avukat Aydın, şöyle konuştu:



"Çok bir yol kat edemedik açıkçası. Kısmi olarak ödemeye çalışıyorlardı, belli başlı ufak tefek ödemeler yapıldı ama hizmet devam ettiği için bunlar aylık hak edişleri dahi karşılayamıyor. Bu şekilde borç birikmeye devam ediyor. Makam araçlarından tut cenaze hizmeti sunan araçlar, belediyenin halkın hizmetine sunmuş olduğu araçların çoğunluğu, minibüs, otobüs vesaire hepsi firmaya ait. Firma bunları ihale sonucunda belediyeye kiralıyor. Aylık hak edişleri karşılığında da bedelini alıyor.. Ödeme yapılacak diye bizden süre istendi. Süreyi de verdik kendilerine. Bu süre sonunda da herhangi bir sonuç elde edemedik. Tekrardan geldik, belediyede haciz işlemleri yapıp muhafaza yapacağız. Son görüşmemizde de daha önceki görüşmelerimizde de 'bankalardan vesaire ödeme alacağız biz, bunlar karşılığında ödeme yapacağız' dendi ama mesela belediye kredi çekiyordu, kendi kredi borçlarını dahi ödeyemiyordu. Bankaların kendi hacizleri de var, o yüzden bize herhangi bir ödeme yapamadılar. Ödeme yapılmadığı takdirde mecburen malzemeleri alacağız. Çünkü başka çaremiz kalmadı. Biz belediyenin bütün hesaplarına zaten haciz işlemlerini gönderdik, tabii belediye olduğu için tahsil yönünden de bankaların kendi hacizleri olduğu için pek bir şey elde edemedik."



BELEDİYENİN ARAÇLARINI BULAMADIK



"Belediyenin kendine ait araçlar da vardı, bunlara haciz işlemi uyguladık ama 2-3 hafta önce tekrar bunların muhafazası için işlem yapmaya geldik ve belediyenin bütün otoparklarını dolaştık ancak araçların hiçbirini bulamadık" diyen Aydın, "Kiraladığımız araçlar hala belediyenin hizmetinde kalmaya devam ediyor. Bu yüzden de aylık hak edişlerimiz gitgide artıyor, yani olan borç daha da yükselmeye devam ediyor." dedi. Görüşmelerin ardından belediyeye ek süre verildiği öğrenildi.



Görüntü Dökümü:



-----------------



-Avukat Yavuz Selim Aydın'ın açıklamaları



-Genel ve detaylar



18.03.2019 -16.48 Haber Kodu : 190318210



===================================



4- SİLİVRİ'DE KAZDIKLARI TÜNELDE MAHSUR KALAN 2 KİŞİNİN ARANMASI SÜRÜYOR



Haber - Kamera: Eren ERMİŞ/ İSTANBUL,



Silivri'de define ararken kazdıkları tünelde mahsur kalarak zehirlendikleri iddia edilen 2 kişinin arama kurtarma çalışmalarında 18 saat geride kaldı.



Silivri'de, tarihi eser bulmak için kiraladıkları villanın bahçesini kazan 5 kişiden 2'sinin karbondioksit gazından zehirlediği ihbarı üzerine olay yerine gelen Jandarma, AFAD ve İtfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına 2'nci günde de devam edildi. Dün sabah 10.00'da başlayan çalışmalara akşam 19.00'da ara verilirken, bugün sabah saat 08.00 itibariyle işlemlere kaldığı yerden devam edildi.



3 kişinin gözaltına alındığı olaya ilişkin geniş çaplı araştırma başlatılırken, gözaltında tutulan kişiler zaman zaman kazı bölgesine getirilerek sorgulama yapılıyor.



7 metre derinlik 120 metre uzunluk olacak şekilde tünel kazıldığı iddia edilirken, tünelin villa tipi evlerin altında bulunması ekiplerin müdahalesini yavaşlatıyor. Bu arada tüneldeki 2 kişinin yakınları da olay yerinde yetkililerden gelecek haberleri bekliyor.



Görüntü Dökümü:



-----------------



-Olay yeri



-Gözaltına alınan şahsın olay yerine getirilmesi



-Aile yakınlarının bekleyişleri



18.03.2019 -16.15 Haber Kodu : 190318183



===========================================



5-EMİNE ERDOĞAN'DAN ÇEVRE BİLİNCİ VE GERİ DÖNÜŞÜM KAMPANYASINA DESTEK



İSTANBUL,- Emine Erdoğan Başakşehir'de 'Çevre Bilinci ve Geri Dönüşüm' kampanyası tanıtım programına katıldı. Erdoğan, "Hedefimiz sıfır atığı teknik bir proje olmaktan çıkarıp bir yaşam kültürüne dönüştürmektir" dedi.



Emin Saraç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Çevre Bilinci ve Geri Dönüşüm' kampanyası tanıtım programına Başakşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu'nun yanı sıra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ünlü sanatçılar Özge Ulusoy, Kadir Çöpdemir, Hakan Akkaya, İvana Sert katıldı. Vatandaşlara çevre bilinci ve geri dönüşümün öneminin anlatıldığı programın sunuculuğunu ise ünlü televizyoncu Güven İslamoğlu üstlendi.



"HEDEFİMİZ SIFIR ATIĞI YAŞAM KÜLTÜRÜNE DÖNÜŞTÜRMEK"



Çevreye karşı her zaman duyarlı ve hassas davranılması gerektiğinin altını çizen Emine Erdoğan, "Hedefimiz sıfır atığı teknik bir proje olmaktan çıkarıp bir yaşam kültürüne dönüştürmektir. Çevreyi koruma duygusunun alt yapısını oluşturmaktır. Başakşehir Belediyemizin bunu başardığını gördüm. Gönül belediyeciliğinin somut hali işte budur. Slogandan öte insanımızın yaşam kültürünü şekillendiren duygusal ve fiziki alt yapıyı birlikte hazırlamaktır. Bu girişimin diğer belediyelere de örnek olmasını diliyorum" dedi.



"BİLİNCLİ İNSANLARIN YAPACAĞI ŞEY PLASTİK KULLLANIMINI GÖZDEN GEÇİRMEK"



Erdoğan konuşmasını şu sözlerle devam etti:



"Kimse bilmediği şeyin sorumlusu değildir. Mesela ortalama 15 dakika kullandığımız bir plastik poşetin doğada çözülmesinin yüzyılları aldığını biliyor musunuz? İnanıyorum ki bu bilgiyi aldıktan sonra bilinçli insanların yapacağı şey plastik kullanımını gözden geçirmek olacaktır. Çocuklara bu bilincin aşılanmasını çok önemli buluyorum. Çocuklarımız sürdürülebilirlik bu denen bayrak yarışında hemen arkamızda bulunuyorlar. Emaneti bizden onlar devralacak. Okullarımızda başlatılan geri dönüşüm saati bu nedenle son derece önemli bir girişimdir. Başakşehir gibi sitelerin bol olduğu bir ilçede komşuluk ilişkilerini de güçlendirmek olgunlaşmanın bir parçasıdır."



"AMACIMIZ ÇOCUKLARIMIZA GÜZEL BİR DÜNYA BIRAKABİLMEK"



Programda konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da, "Amacımız geleceğimiz yani çocuklarımıza güzel bir dünya bırakabilmek ve onlar için her şeyi yapabilmek. Bu fikirle yola çıkmış olan bu kampanya özellikle de bize ilham olan Avrupa'nın ki gibi geri dönüşüm değil ama inşallah onun gibi olacaktır. Eğer çöpün içerisinde cam veya dönüştürülebilir ürünü çocuklar yanlışlıkla çöpe atmışsa bile ben kendi elimle alıp ve dönüştürmatiğe atıyorum çünkü vicdanen rahatsız oluyorum. Bu işte özellikle sitelerimizde bu işi kampanyaya dönüştürüyoruz. Ben Başakşehrimizin her köşesini hatta daha sonrasında da yapılabiliyorsa ülkemizin katma değer problemini de çevre bilincini oluşturarak çözmek" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



---------------------



-Emine Erdoğan'ın açıklamaları



-Genel ve detaylar



18.03.2019 - 17.36 Haber Kodu : 190318228



=====================================



6-İMAMOĞLU: ADALAR'DA OTURANLARA YÜZDE 40 İNDİRİMLİ YAPACAĞIZ



Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Adalar'da oturanlara ulaşımın yüzde 40 indirimli olacağını söyledi.



Ekrem İmamoğlu, Büyükada'dan Heybeliada'ya geçmek için bindiği teknenin kaptan köşkünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, gazetecilerin rakibi Binali Yıldırım'ın, "Adalar'da oturanlara ulaşımı bedava yapacağız" hatırlatmasına, "Bizimki gerçekçi aslında, vaatlerde tabi herkesin bakış açısı var. Her ne kadar biz çocuklara kadınlara zaten ücretsiz diyoruz. Büyük bir kesimi kapsayan annelere, mesela 6 yaştan 12 yaşa çıkartıyoruz, bu geçerli. Artı olarak sunduğumuz şeyde Adalar'da oturanlara yüzde 40 indirimli yapacağız, gerçekçi davranıyoruz, gerçek ihtiyaçlar üzerinden gidiyoruz. O yönüyle baktığımızda bizim değerlendirmemiz daha doğru diye düşünüyorum." Şeklinde cevap verdi.



"ADALAR'DA ATLARIN SAĞLIĞIYLE İLGİLİ VETERİNERİ OLAN MERKEZ KURACAĞIZ"



Ardından Heybeliada'ya geçen İmamoğlu, burada da vatandaşları selamlayarak Heybeliada Faytoncular Lokali'ne geçti. Burada bulunan faytoncuların sorunlarını dinleyen İmamoğlu, "Özellikle sağlığıyla ilgili sizlerle oturalım kararlar alalım diyoruz. Özellikle atların, sağlığı, bakımı hatta gerekiyorsa tedavisiyle ilgili merkez kuralım istiyoruz. Böyle bir adımımız olacak. Büyükşehir olarak bu sürecin dışında kalmayacak ve içine gireceğiz. Atların sağlığı hatta gerekirse tedavileri ile ilgili merkezler kuracağız. Bu konu ile ilgili en çağdaş en gerekli neyse yapmamız lazım. Neticede canlıdır, o canları korumak lazım. Hep birlikte iş birliği yapacağız onların sağlığını gözetecek işlere imza atacağız. Alınması gereken kurallar neyse birlikte kullanacağız. Adalar'da atların sağlığıyla ilgili veterineri olan bir merkez kuracağız. Adalar bizim göz bebeğimiz ve çok önemsiyoruz. Burayla özdeşleşen fayton meselesini de sağlıklı hale getirme zorunluluğumuz var." dedi.



Görüntü dökümü



------------------------------



-İmamoğlu'nun kaptan köşkünde gazetecilerin sorularını yanıtlaması



-İmamoğlu'nun Heybeliada'da karşılanması



-İmamoğolu'nun faytoncular lokalini ziyaret etmesi



-İmamoğlu'nun konuşması



==============================================



7-YENİ ZELANDA'YA GİDECEK CHP HEYETİNDEN AÇIKLAMA



Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA



CHP, Yeni Zelanda'da camilerde ibadet eden Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen terör saldırılarıyla ilgili taziye ve incelemelerde bulunmak üzere Yeni Zelanda'ya 3 kişilik heyet gönderiyor. Bu akşam İstanbul'dan hareket edecek heyette CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ve Konya Milletvekili Abdüllatif Şener yer alırken, heyet üyeleri CHP İstanbul İl Başkanlığında ziyaretle ilgili basın toplantısı düzenlendi.



"OLAYIN YAŞANMIŞ OLDUĞU CAMİLERİ ZİYARET EDECEĞİZ"



Heyet adına açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz "Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde malesef elim bir terör saldırısı sonucunda 50 müslüman din kardeşimiz hayatını kaybetti. 49 civarında da yaralı olduğunu öğrendik. 3 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının da hastanede yaralı olduğunu öğrendik. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir heyet oluşturduk. Bu akşam 3 kişilik bir heyet ile grup başkan vekilimiz Engin Altay ve Konya Milletvekilimiz Abdüllatif Şener'in de olduğu benimle birlikte 3 kişilik bir heyet Yeni Zelanda'ya hareket ediyoruz. Oraya gittiğimizde Yeni Zelanda Dış İşleri Bakanlığı Yetkilileri ve Büyükelçiliğimizin yetkilileri tarafından karşılanacağımızı öğrendik. Gider gitmez bize orada bir brifing verilecek. Ondan sonrada iki olayın yaşanmış olduğu camileri ziyaret edeceğiz. Eğer imkan bulabilirsek ki bunun biraz zor olduğu söyleniyor. Biz hastanedeki yaralı vatandaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Oradaki Müslüman cemaatlerin temsilcileriyle bir araya geleceğiz. Taziyelerimizi ilettikten sonra ertesi gün tekrar dönüş yoluna geçerek, Cuma sabahı yeniden Türkiye'ye geleceğiz" dedi.



"TÜRKİYE VE YENİ ZELANDA'DAKİ HALKLAR BİRBİRLERİNE ÇOK SAYGI DUYARLAR"



Çeviköz, "1915'ten beri özellikle Çanakkale'de Anzakların 25 Nisan sabahı yapmış oldukları çıkartma herkesin hafızasındadır. Anzaklar derken Avusturalya ve Yeni Zelanda'nın oluşturmuş olduğu birlikler kast edilir. Her iki ulus içinde Çanakkale Savaşı aslında bir Ulusal kimlik mücadelesi olarak bilinir ve iki Ulusta bağımsız birer devlet olarak ulusal kimliklerini bu savaştan sonra edinmişlerdir. Karşılıklı olarak büyük bir saygı duyulur. Türkiye ve Yeni Zelanda'daki halklar birbirlerine çok saygı duyarlar. Onun için onların yaşadıkları bu trajediye duyarlılığımızı göstermek ve Yeni Zelanda halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermek maksadıyla CHP olarak bir heyet oluşturduk" ifadelerini kullandı.



ALTAY: ZİYARET DEĞERLİ VE ÖNEMLİDİR



Yeni Zelanda'ya gidecek heyette yer alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay "Meclis Başkanımızın çağrısıyla mecliste grubu bulunan 5 siyasi parti ortak bir deklarasyon yayınlayarak olayı kınadık. Sayın Genel Başkanımızın yüksek duyarlılığı çerçevesinde böyle bir ziyaret kararı aldık. CHP ve Türkiye'nin dayanışma duygusunu, geçmiş olsun dileklerini iletmek, insana ve İslam'a yönelik yapılan her türlü saldırıya karşı yüksek duyarlılığımızı ortaya koyulması bakımından ziyaret değerli ve önemlidir" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



------------------



-Ünal Çeviköz'ün açıklaması



-Engin Altay'ın açıklaması



-Genel ve Detaylar



===============================================



8-ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN YIL DÖNÜMÜNDE 15 ÜNLÜDEN "HEY ON BEŞLİ" TÜRKÜSÜ



Haber: Müge YARIMBATMAN/İstanbul DHA



Yapımcı Erol Koçan, '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü' için 15 ünlü sanatçı ile 'Hey On beşli' türküsünü seslendirdi. Koçan, hazırladığı projeyi "O gün cepheye giden 15 yaşındaki gönüllü küçük askerlerimizin ruhunu, tekrar 15 sanatçı dostumla hatırlatmak istedim. Bugün onlar olmasaydı bizler nefes alamazdık. Ayrıca bu eserin bir oyun havası olmadığının, bir ağıt olduğunun da herkes tarafından bilinmesi çok önemli" sözleriyle ifade etti. "Hey On Beşli" türküsünün 15 sanatçıyla seslendirildiği projede, Bülent Serttaş, Tuğba Özay, Onur Şan, Kürşat, Mustafa Üstündağ, Mustafa Arapoğlu, Metin Yıldız, Afrikalı Ali, Selahattin Alpay, Songül Karlı, Ali Nuri Türkoğlu, Nadide Sultan, Berna Tan, Ünal Zorer, Pınar Eliçe, Erhan Yazıcıoğlu, Arzu Akça ve Ahmet Selçuk İlkan yer aldı. Projenin yapımcılığını ve genel yönetmenliğini Erol Koçan üstlendi. Projede, türküyle birlikte, Türkiye Marşı'nın da söz yazarı olan İbrahim Sarıtaş'a ait bir şiir de okundu. Koçan ve projede yer alan diğer sanatçılar, "Rahmetle ve minnetle. Unutmadık, unutmayacağız" mesajını verdi.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



-Sanatçıların türküyü seslendirdiği klip

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Şarkıcı Göksel'in Yataktaki Cesur Pozu Olay Oldu

Otogar Esnafı Binali Yıldırım'a Söz Verdi! Giriş-Çıkışlar Ücretsiz Olacak

Sinan Gümüş, İtalya Ligi Ekibi Genoa ile Anlaştı

A Haberin Güzel Sunucusu, Saatinin Fiyatıyla Dudak Uçuklattı!