Dha İstanbul Bülteni - 5

51- İMAMOĞLU: KEŞKE BİR ARAYA GELSEYDİK EL ELE, KOL KOLA MESAJ VERSEYDİKHaber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA, İSTANBUL CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Halkalı'daki Nevruz programı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Halkalı'daki Nevruz programı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, bir gazetecinin "Sayın Binali Yıldırım'ın da bugün burada bir programı vardı. Beklemeyecek misiniz" şeklindeki sorusuna, "Saat 17.00'de benim bir programım var. Şu ana kadar gelmeyen Binali Yıldırım, şayet benim çıkışımı bekliyorsa, ben çıkıyorum gelsin o zaman. Ben vazifemi yaptım. Nevruzu kutladım. Keşke nevruzda bir araya gelseydik" şeklinde cevap verdi.



İmamoğlu, "Keşke bir araya gelseydik, el ele kol kola mesaj verseydik. Fırsattı bu. Nevruz birleşme günüdür, barış günüdür. Barıştan korkmayalım. Barış ve güzel dil bu ülkenin kurtuluşudur. Başka hiçbir kurtuluş vesilesi ve vasfı bulunamaz. Kucaklaşmak ve kol kola durmak, tatlı yarış öyle olur. Tatlı yarış bir birinden ayrılarak olmaz. Keşke gelseydi. Ama yine de Sayın Yıldırım'ın nevruzunu kutluyorum" diye konuştu.



AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun resmi programlarında saat 14.30'da Yahya Kemal Kültür Merkezi'ndeki nevruz kutlamalarına katılacakları belirtiliyordu.



2- ABD'Lİ SARAİ SİERRA'YI ÖLDÜREN SANIĞIN CİNSEL SALDIRI CEZASI 11 YIL 8 AYA ÇIKTI







Özden ATİK/ İSTANBUL,



Fotoğraf çekmek için geldiği İstanbul surlarında cesedi bulunan ABD'li Sarai Sierra'nın öldürülmesine ilişkin "Kasten adam öldürmek" suçundan ömür boyu hapis cezası onanan ancak "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Hırsızlık" suçlarından verilen 8 yıl 4 aylık hapis cezası Yargıtay'da bozulan sanık Ziya Tasalı'nın yeniden yapılan yargılaması karara bağlandı. Mahkeme heyeti, sanık Tasalı'yı "Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" ve "Hırsızlık" suçlarından toplam 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.



İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ziya Tasalı getirildi. Duruşmaya, müşteki Bexiada Jimenez ve Aile Bakanlığı avukatları katıldı. Müşteki Bexiada Jimenez'in avukatı, sanığın tamamlanmamış suçtan dolayı cezalandırılmasını talep etti.



"ÖLDÜRDÜM AMA TECAVÜZ ETMEDİM"



Sanık Ziya Tasalı son savunmasında, "Maktüleyi öldürdüğüm doğrudur. Ancak tecavüz etmedim. Böyle bir niyetim yoktu. Beraatimi talep ederim" dedi.



TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ



Mahkeme heyeti, sanık Ziya Tasalı hakkında "Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanık Tasalı'yı "Hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.



CİNAYET 6 YIL ÖNCE İŞLENMİŞTİ



ABD'li Sarai Sierra'nın cesedi polisin güvenlik kameralarından günlerce süren takibi sonunda 2 Şubat 2013'te bulunmuştu. Genç kadının sanık Ziya Tasalı tarafından cinsel saldırıya uğradıktan sonra öldürüldüğü belirlenmişti. Sanık Tasalı, 24 Haziran 2014'te yargılandığı İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Sarai Sierra'yı "Kasten öldürmek" suçundan ömür boyu hapis cezasına, "Cinsel saldırı" ve "Hırsızlık" suçundan ise toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.



3-EKMEK ALMAYA GİDERKEN OTOMOBİL ÇARPTI



Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, KARTAL'da bir sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşlarında bir kişiye çarparak ağır yaraladı. Yaralı kişi hastaneye kaldırılırken aracın sürücüsü gözaltına alındı.



Olay saat 14.30 sıralarında Atalar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, marketten ekmek aldıktan sonra eve gitmek üzere yolun karşısına geçmekte olan 70 yaşlarındaki Mehmet Yıldız'a, Osman A., yönetimindeki 17 UH 291 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Mehmet Yıldız'ın yardımına çevre sakinleri yetişti. Kazada ağır yaralanan Yıldız, ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız'ın tedavisi sürüyor.



Görgü tanıklarından Mustafa İtibar, "Arkadaş buradan geçerken marketin önünde amcaya vuruyor. Yukarıya doğru çıkarken kamyon ile arka arkayayız zaten. Kamyonu geçeyim, derken bana denk geliyor ve duruyor. O arka'daşı yakalıyoruz. Dükkana teslim ediyoruz. Çarptıktan sonra kaçmaya çalışıyor ve yakalıyoruz." dedi.



Sürücü Osman A., gözaltına alınırken kullandığı araç çekici yardımı ile otoparka götürüldü.



4-ESENYURT'TA YANGIN ÇIKAN DAİREDE 3 KİŞİ MAHSUR KALDI



Haber: Cemil ÖZDEMİR/İstanbul DHA



Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın birinci katında yangın çıkan yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri merdivenle kurtardı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.



Talatpaşa Mahallesi 1000 sokak üzerinde 4 katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangında içeride bulunan 3 kişi mahsur kaldı. İtfaiye, içeride mahsur kalan 3 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı. Yangın, itfaiyenin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.



5- İMAMOĞLU HALKALI'DA NEVRUZ ATEŞİNİN ÜZERİNDEN ATLADI



Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - Güven USTA, İSTANBUL,



CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Halkalı'da düzenlenen Nevruz programında ateşin üzerinden atladı, demir dövdü.



31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Küçükçekmece'de bulunan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Nevruz programına katıldı. Program öncesi gösteri merkezinin otopark alanında yakılan Nevruz ateşinin üzerinden atlayan İmamoğlu, daha sonra demir dövdü. Ardından beraberindekilerle birliklerle programın düzenlediği salona girdi. İmamoğlu'nu Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz karşıladı.



6- DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR KALASİK OTOMOBİLLE TUR ATTI



İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,



Dünya Down Sendromu Günü nedeniyle Avcılar'daki çocuklar, en eskisi 1960 model olan 30 Volkswagen otomobille dolaştırılırken, farklı bir gün yaşamaları ve toplumsal farkındalık yaratılması amaçlandı.



Birleşmiş Milletler'in 2011 yılında aldığı kararla ilan edilen 'Dünya Down Sendromu Günü' nedeniyle Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü, özel bir üniversite ve Volkswagen Kaplumbağa Otomobil Derneği işbirliği yaparak, Borusan Oto Zehra-Nurhan Kocabıyık Ortaokulu'nda farklı bir etkinlik düzenledi. İl Milli Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Ömer Avcı'nın da katıldığı etkinlikte 2'si minibüs olmak üzere 30 Volkswagen araç okul bahçesinde toplanırken, üniversite öğrencileri bunları balon ve kurdela ile süsledi. Volkswagen Kaplumbağa Otomobil Derneği Başkanı Cenk Hızdil, bu etkinliğe katılmayı bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüklerini çağrı alınca seve seve geldiklerini söyledi. Hızdil, "Araçlarımızı çocuklar çok seviyor. Yolda bile görünce durup el sallıyorlar. Bu yavrularımızı dolaştırarak, farklı bir gün yaşatmak istedikö dedi. Avcılar Milli Eğitim Müdürü Emin Engin ile İstanbul İl Milli Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Ömer Avcı, her biri birer melek olan Down Sendromlu öğrencilerin karşılıksız sevdiğini, sadece sevilmeyi hak ettiklerini anlattı.



Süslenen araçlarla Avcılar'da polis eskortluğunda tur atan Down Sendromlu çocuklara birer mini otomobil hediye edilirken, konvoyu gören çok sayıda kişi el sallayarak ve fotoğraf çekerek 'Özel çocuklara' sevgi gösterdi. Down sendromlu çocuklar için okulda konserin de yer aldığı gösteriler düzenlendi.



