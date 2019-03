Dha İstanbul Bülteni - 5

*-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,



"Yenikapı ruhu İstanbul'u fethedip bize emanet eden ruhun devamıdır. Bugün Sayın Bahçeli'yle, AK Parti'ye ve MHP'ye gönül vermiş kardeşlerimle Cumhur İttifakı'na inanan, güvenen tüm kardeşlerimle İstanbul için bir kez daha Yenikapı'dayız. Şu anda aldığım resmi rakam 1 milyon 600 bin. Demek ki 1 milyon 600 bin tek yürek olduk."



"İstanbul'a 22 yeni müze, 12 gençlik merkezi kuracağız. Sarayburnu'nda yolu yerin altına alarak şehrimize Gülhane Parkı ile denizi birleştireceğiz. Artık orada yol Gülhane Parkı ile denizi bölmeyecek. Şehrimize yeni bir meydan kazandırmış olacağız."



"Dövizi tırmandırmaya çalışıyorlar. Ey finans sektörünün içinde olanlar, kalkıp da piyasadan dövizleri toplayıp, döviz yükselecek, şöyle olacak, böyle olacak bu tür provokatif eylemlerin içerisine giriyorsanız bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz."



"Seçimin arifesinde bu tür eylemlerin içerisine girenleri sesleniyorum. Hepinizin kimliğini biliyoruz, neler yaptığınızı biliyoruz. BDDK bazı adımlar attı. Ama şunu bilin ki, seçim sonrası bunun faturasını size ağır keseceğiz. Bu milleti sömüremeyeceksiniz. Biz paramıza sahip çıkacağız."



Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Güven USTA - idris TİFTİKCİ - Harun UYANIK -/İSTANBUL DHA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yenikapı'da düzenlenen Cumhur İttifakı mitinginde konuştu.



Erdoğan mitinge, eşi Emine Erdoğan'la birlikte katıldı. Mitingde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eski Başbakanlardan Tansu Çiller, eski bakanlardan Mehmet Ağar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim yer aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine, "Sevda nedir bilmezsek sevdalandığım şehir; kubbeler arasında nakış gibi işlenen şehir, ey şehadetlerle şahlanan şehir; alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimizin İslam Alemine işaret ettiği şehir, Asr-ı Saadet'ten gelen misafirleriyle şereflenen şehir… Fetih Fatih Sultan Mehmet Han'a nasip olan şehir; adaletin huzurun hakikatin hakim olduğu şehir… Her inançtan, her kesimden insanın güvenle yaşadığı şehir; herkesin gözü olduğu gözdesi olduğu İslam şehri… Seni yürekten selamlıyorum İstanbul. Ayasofya'sı ile Sultan Ahmet Camisi'yle en son Büyük Çamlıca Camii ile… Kıtaları birleştiren İstanbul. Sizleri aşk ile selamlıyorum İstanbul. Yenikapı bugün bir başka güzel. İşte böylesi yürekler fethetmişti İstanbul'u. İşte böylesi bir iman, aşılmaz denilen surları yerle yeksan etmişti. İşte böylesi bir azim asırlarca İstanbul'a dünyayı yönettirmişti" " diyerek başladı.



"1 MİLYON 600 BİN TEK YÜREK OLDUK"



Erdoğan, "15 Temmuz'un hemen ardından 7 Ağustos'ta yine bu meydanda bir araya gelip dosta düşmana birliğimizi, kardeşliğimizi göstermiştik. Yenikapı ruhu İstanbul'u fethedip bize emanet eden ruhun devamıdır. Bugün Sayın Bahçeli'yle, AK Parti'ye ve MHP'ye gönül vermiş kardeşlerimle Cumhur İttifakı'na inanan, güvenen tüm kardeşlerimle İstanbul için bir kez daha Yenikapı'dayız. Şu anda aldığım resmi rakam 1 milyon 600 bin. Demek ki 1 milyon 600 bin tek yürek olduk. Bir olduk, beraber olduk. Hep birlikte Türkiye olduk. Cumhur İttifakı sadece 2 partinin değil, tüm Türkiye'nin, milletin ittifakıdır" dedi.



"İSTANBUL HİZMETKARI OLMAKTAN ŞEREF DUYDUĞUMUZ SEVDAMIZ, DUAMIZ, HER ŞEYİMİZDİR"



Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:



"Böyle olduğu için de Türkiye'yi hedef alan herkes Cumhur İttifakı'na saldırıyor, içeriden ve dışarıdan. Ne yaparlarsa yapsınlar, boş. Biz milletimizle birlikte bir çağın kapanıp, bir çağın açıldığı bu şehri kıyamete kadar bir İslam şehri bir Türk şehri olarak korumaya devam edeceğiz. Bu şehir ki, Fatih Sultan Mehmet'in emanetidir. Yavuz Sultan Selim'in göz bebeğidir. Sultan Abdülhamid'in namusudur. Bu şehir ki Gazi Mustafa Kemal'in son nefesidir. Şehit Başbakan Adnan Menderes'in hayalidir. Merhum Necmettin Erbakan hocamızın duasıdır. Merhum Alparslan Türkeş'in sevdasıdır. Bu şehir bizim de hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz davamız, aşkımız, sevdamız, duamız, her şeyimizdir. İstanbul halkıyla bir olup 25 sene de… CHP ne demektir? Çöp, çukur, çamur… Bunlardan kurtarmakla kalmadık. Bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı haline getirdik. Asırlara sonra İstanbul'u yeniden dünyanın merkezi şehirlerinden biri yaptık. Şimdi öyle bir ses verelim ki, İstanbul'un tüm ilçelerinden, tüm hanelerinden duyulsun. Ama dünya da duysun."



"İSTANBUL'A AŞKLA HİZMET ETTİK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart'ta İstanbul'u daha da yükseltmek için Cumhur İttifakı'nın yanında yer almaya var mısınız? İstanbul 31 Mart'ta gözleri hala sende olanlara cevaplarını vermeye hazır mısın? İstanbul 31 Mart'ta hala senin camilerinden, minarelerinden dalga dalga yayılan ezanlarına, göklerinde nazlı nazlı dalgalanan bayrağına tahammül edemeyenlere mesajını vermeye hazır mısın? İstanbul 31 Mart'ta İstanbul'un yönetimini değil ülkemizin ve milletimizin kazanımlarını hedefleyenlere derslerini vermeye hazır mısın? İstanbul 31 Mart'ta seni aşkla sevip hizmet edenlerle seni çarpık ittifaklarının manivelası yapmak isteyenlerin tefrikini yapmaya var mısın? İşte fethin İstanbul'u bu. İşte 3 kıta 7 iklime hükmeden İstanbul bu. İşte demokrasinin, milli iradenin kalesi İstanbul bu. Şurada seçime 1 hafta kaldı. Gece gündüz çalışmaya var mıyız? İnşallah 1 Nisan'dan sonra bu zaferle beraber burada bir de zaferin şenliğini yaparız. Biz İstanbul'u sadece aşkla sevmekle kalmadık. Aynı zamanda ona aşkla hizmet ettik. 1994 yılında bu kardeşinizi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yaptığınız andan itibaren, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dönemimde de İstanbul'a yapılan her hizmetin bizzat takipçisi oldum. Her alanda şehrimizi tarihinde görülmedik hizmetlerle hedeflerimize hazırlamanın gayreti içinde olduk" ifadelerini kullandı.







"İSTANBUL GİBİ BİR YERE RASTGELE BİR İSİM YAKIŞMAZDI"



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında CHP adaylarını eleştirerek, "Getirdiğin kişi İstanbul'un bir ilçesinin belediye başkanı. Bizim şu anda Belediye Başkan adayımız, yıllarca ülkemizde ulaştırma bakanlığı yapmış, İDO'nun Genel Müdürü, ondan sonra Başbakanlık, ondan sonra Meclis Başkanlığı. Dolayısıyla İstanbul gibi bir yere rastgele bir isim yakışmazdı. Onun için İstanbul'a biz Binali Yıldırım kardeşimizi aday gösterdik. Bizim adayımız Kayseri gibi bir büyükşehrin belediye başkanı olan, daha sonra Çevre Şehircilik Bakanlığı yapmış olan ve akabinde yeni yönetim sistemi sebebiyle onu genel başkan yardımcısı yaptığım Mehmet Özhaseki kardeşimizi de Ankara'ya Büyükşehir Belediye Başkan adayı yaptım. Resmi rakamla Ankara'daki mitingimizde de 450 bin kişi var. ve İzmir'de oraya rastgele, kenar köşe oradan bir tane ilçe belediye başkan adayını getirdi, aday yaptı. Hakkındaki spekülasyonlar çok ileri. Öyle mi? Terör örgütüyle el ele iç içe geçmişi itibariyle ne yazık ki kirli. Böyle birisini İzmir'e layık gördüler. Denizli'de büyükşehir belediye başkanlığı yapmış, milletvekilimiz, daha sonra Ekonomi Bakanımız olmuş Nihat Zeybekci'yi getirdik. Sıradan isimler olmaz. Ama Bay Kemal'in böyle bir yönetim kabiliyeti yok" dedi.







"İSTANBUL'UN YEŞİL ALANLARINI 10 MİLYON METREKAREDEN 60 MİLYON METREKAREYE ÇIKARDIK"



Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:



"İstanbul'da vahşi çöp depolama merkezleri vardı. Aman yarabbi… İşte Ümraniye'de çöp depolama merkezinin o zamanki başkanı da CHP'liydi, İstanbul'da da CHP'li belediye başkanı vardı. Patladı, patlayınca 39 vatandaşımız rahmetli oldu. O gün bugündür hesabını veren yok. Sizin geçmişiniz işte. Modern bir depolama yapamadınız. Ama biz süratle modern depolamalara geçtik. ve 18 atık yönetim tesisiyle modern, temiz ve sağlıklı bir metropole İstanbul'u çevirdik. Yılda 420 bin ton ambalaj atığını kaynağında ayrıştırarak, geri dönüştürüyor, günde 19 bin ton çöpü işliyoruz. Organik atıktan her yıl ortalama 20 bin ton kompost üretip tabiattan geleni tabiata döndürüyoruz. Bir zamanlar çöplerin bile toplanmadığı İstanbul üç gazından aynı şekilde elektrik enerjisi üretim tesisine sahiptir. Avrupa'nın en büyük tesislerinden biri olacak Kemerburgaz Katı Atık Yakma ve Enerji Üretimi tesisinin yapımına başladık. Bir yılda 300 bin hanenin yıllık ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik üretiyoruz. İstanbul'un yeşil alanlarının toplamını 10 milyon metrekareden 6 kat artışla 60 milyon metrekareye çıkardık. Bugüne kadar 485 adet semt, bölge ve park ile mesire alanları yaptık. Biz geldiğimizde İstanbul'da sadece 4 spor salonu vardı. İstanbul'a 47 spor salonu kazandırarak herkes spor yapabilsin diye, park ve bahçeleri de spor aletleriyle donattık. 17 spor salonunun yapımı devam ediyor. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak ve sporla buluşturmak için 223 okula kapalı spor salonu yaptık. İstanbul'a daha önce hiç olmayan 6 gençlik merkezi inşa ettik. İSMEK, 39 ilçedeki 242 kurs merkezinde 307 branşta 752 programla meslek ve sanat eğitimi veriyor. Bugüne kadar 3 milyon kişiye yakın mezun verdi."



"TUZLA BİYOTEKNOLOJİ VADİSİNİ KURUYORUZ"



Erdoğan konuşmasının devamında Tuzla'ya biyoteknoloji vadisini kuracaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim kurduğumuz Beyaz Masa 7 gün 24 saat İstanbulluların hizmetinde. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Binali Yıldırım kardeşim. Bugüne kadar elde ettiği tecrübesiyle bir defa İstanbul'a tecrübede bir abide olarak bütün deneyimlerini koyacak. Bütün bunlarla beraber çok ciddi çalışma noktasında da hırsı olan bir arkadaşımız. 8 saat mesai falan anlamaz. Gece geç saatlere kadar çalışır. Öyle yürüdük bu yolda. Şimdi bu gayretini bu tecrübesini tamamıyla İstanbul'a teksif etmeye hazırlanıyor. Dünyanın pek çok ülkesinde elde ettiği tecrübesi var. Onları da İstanbul'a taşıyacak. İstanbul'un bütün bu potansiyeline değer katmak için şimdi bir şey daha yapıyoruz. Yaklaşık 6 katrilyon lira maliyeti olan Tuzla biyo teknoloji vadisini kuruyoruz. Bu teknoloji vadisi Tuzla'ya ve İstanbul'umuza ayrı bir güç katacak. Burada antikordan aşıya, lensten kemoterapi ilacına kadar pek çok katma değerli ürün üretilecek. 20 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanacak. Bayrampaşa'da üniversitelerin araştırma merkezleri kurabilecekleri şirketlerin, merkez ve yerel yönetimlerin iş birliği halinde çalışabilecekleri1 buçuk katrilyon lira maliyeti olan bir teknoloji merkezi kuruyoruz. Bu merkez tam kapasiteye eriştiğinde aynı anda 6 bin 500 kişinin çalışacağı bir alan haline gelecek. Pendik'te girişimci gençlerimize ve şirketlerimize yardımcı olmak için 3 buçuk katrilyon lira maliyetle teknoloji geliştirme merkezi kuruyoruz. Böylece girişimcilerimizin altyapı sorunlarını çözerek tüm imkanlarını makine, ekipman, insan kaynağı ve ar-ge faaliyetleri için ayırabilmelerini temin edeceğiz. Şehrin her iki yakasında birer tane sebze, meyve, kuru gıda, su ürünleri gibi perakende noktalarının ihtiyaç duyduğu malları karşılayacak haller kuracağız." şeklinde konuştu.



"RESTORASYON SEFERİ BAŞLATACAĞIZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki dönemde İstanbul'a yapılacak projelerden bahsederek, "Silivri bölgesinde termal ve günü birlik tesis yatırımları yapacağız. Sağlık turizminde İstanbul değerine değer katacak. Termal alandaki sıcak su, sera sulamasında kullanılarak tarım yatırımlarına da destek olacak. Turizmde Yenikapı Kruvazör Limanı ve Galataport Limanı da İstanbul'un gelirlerini artıracak projelerden biri. Buraya bu yanaştığı zaman bu ne demek biliyor musunuz? Galataport'u az önce söyledim Karaköy'deki tarihi eserler de yenilenerek modern bir yapıya dönüştürülmesiyle ortaya çıkacak. Restorasyon seferi başlatacağız. Buradaki Millet Bahçesi içinde dev bir fuar merkezi oluşturuyoruz. Pendik'te de fuar ve kongre merkezini hayata geçireceğiz. Hedefimiz Avrupa'nın 50 milyon ziyaretçiye sahip fuar pazarından yüzde 10 pay alarak, İstanbul'a 5 milyon ilave ziyaretçi getirmektir. Turizmde çekim alanı bir numara İstanbul, iki numara Antalya'dır. Bu ne demektir? Şehir ekonomisine fazladan 3 milyar dolar turizm geliri girecek demektir. Yeni fuar alanlarımızın gelecek 5 yılda, yıllık 5 milyar dolar, şehir ekonomisine 9,5 milyar dolar, ihracata 50 milyar dolar katkı sağlamasını bekliyoruz" diye konuştu.



"SARAYBURNU'NDA YOLU YERİN ALTINA ALARAK ŞEHRİMİZE GÜLHANE PARKI İLE DENİZİ BİRLEŞTİRECEĞİZ"



"İstanbul'a dev bir film platosu kuracağız" diyen Erdoğan, "Oyuncu köyü, dalga üretim sistemi, görsel sanatlar müzesi olacak. Harem'den Haydarpaşa Garı'na kadar olan bölgeye tasarım merkezini yapıyoruz. Evet burada kültür ve sanat merkezleri, konferans salonu sergi alanı gibi alanları şehrimize kazandıracağız. İstanbul'da 20 koridor planladık. Yeşil koridorlar kesintisiz bisiklet ve yaya akslarını da içinde barındırarak, afet anlarında toplanma alanı da olacak. Toplamda 18 alanda seyir terasları oluşturacağız. Denize kıyısı olan 22 ilçemizdeki kıyı şeridini düzenleyerek İstanbul halkının hizmetine sunacağız. İstanbul'a 22 yeni müze, 12 gençlik merkezi kuracağız. Sarayburnu'nda yolu yerin altına alarak şehrimize Gülhane Parkı ile denizi birleştireceğiz. Artık orada yol Gülhane Parkı ile denizi bölmeyecek. Şehrimize yeni bir meydan kazandırmış olacağız. Sirkeci-Yedikule arasındaki 8,5 km kıyı boyunca da sanat hattı oluşturacağız. Metro hatlarımızda kullanılan 1050 metro aracını yerli üretimden temin ederek bakım maliyetlerini azaltacağız.



Ağır vasıta araçlarının şehir merkezine girmesini engelleyeceğiz. Londra'da normal araçlar bile belli saatler dışında şehir merkezine giremez. Belli bir bedeli vardır. Bu şehir merkezindeki trafiği rahatlatacak. Kuracağımız üç otogar ile şehirler arası otobüslerin merkeze girmeden ulaşım hizmeti vermesini sağlayacağız. Aktarma merkezlerinin farklı ulaşım sistemlerinin kesiştiği noktaları belirliyoruz. Raylı sistem hatları ve diğer toplu ulaşım araçlarındaki entegrasyona tabii olacaktır. 241 noktasında kavşakları yeniden planlıyoruz. Tali yollardan ana yola girişimlerde akıllı kavşak sisteme geçeceğiz. 1000 km üzerinde bisiklet yolu yapacağız. Park etme problemlerini, kiralama ve paylaşma sistemiyle çözeceğiz." ifadelerini kullandı.



"ADALAR'DAKİ KÖTÜ GÖRÜNTÜLERİ KÖKTEN ÇÖZECEĞİZ"



Adalar'da 274 adet elektrikli faytonu devreye alarak bu konuda yaşanan kötü görüntüleri kökten çözeceğiz" diyen Erdoğan, "Ben buradan Adalar'a sesleniyorum. Diyorum ki, gelin yıllar yılı sizi yönetenler belli. Ne yaptılar? ya Adalar'a ne yaptıysak biz yaptık. Denizin altından doğal gazı biz getirdik. Ulaşımsa biz hallettik. Adalar'ın bütün görünülebilirliğini biz sağladık. Bu hafta sonu oraya gideceğim, ada halkıyla buluşacağım. Bunlar anlamaz, bunların size verebileceği bir şey yok. Adalar'daki kardeşlerim bunlara dikkat edelim.



Çıkmış Bay Kemal 17 yılda ne yaptınız diyor? Ne yapayım kalbin mühürlü. Öyle bir noktada ki, inanın bana günler yetmez bu adamı anlatsın. Şimdi buradan Türkiye için, İstanbul için, diğer şehirlerimiz için en küçük bir hizmetleri yatırımları var mı? Şu anda İzmir Haliç gibi kokuyor. Niye temizlemiyorsun temizle. 'Onların yaptıklarını biz kaldıracağız' diyor. Marmaray'ı engellemeye çalıştılar, Avrasya'yı engellemeye çalıştılar. Öyle atıp tutarak yok, kararlı olacak yapacağız" şeklinde konuştu.



"SEÇİM SONRASI BUNUN FATURASINI SİZE AĞIR KESECEĞİZ"



"Dövizi tırmandırmaya çalışıyorlar" diyen Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bakın bugün Yenikapı'dan onlara sesleniyorum. Ey finans sektörünün içinde olanlar, kalkıp da piyasadan dövizleri toplayıp, döviz yükselecek şöyle olacak böyle olacak bu tür provokatif eylemlerin içerisine giriyorsanız bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Seçimin arifesinde bu tür eylemlerin içerisine girenleri sesleniyorum. Hepinizin kimliğini biliyoruz, neler yaptığınızı biliyoruz. BDDK bazı adımlar attı. Ama şunu bilin ki seçim sonrası bunun faturasını size ağır keseceğiz. Bu milleti sömüremeyeceksiniz. Biz paramıza sahip çıkacağız. Bunların oyunlarına gelmeyeceğiz. Faturayı bunlara ödeteceğiz. Bütün çalışmalar Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından yürütülüyor. İşte faturayı ödeyecekler. Lami cimi yok. Bu milleti sindiremeyecekler, öğrenecekler bunu. Bu milletin pusulasını bunlar saptıramayacak. Bizim burada istikametimiz doğrudur. Bugüne kadar nasıl başaramadıysalar, bundan sonra da başaramayacaklar. Asla oyunlara gelmeyeceğiz. Kırgınlık, dargınlık şu bu yok. MHP'ye gönül vermiş kardeşlerim, kırgınlık dargınlık yok. Yapmamız gereken ne? Şimdi birlik zamanı. Bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. ve sandıkları da 31 Mart'ta inşallah demokratik bir şekilde patlatacağız."



2- BAHÇELİ: İSTANBUL'A CUMHUR İTTİFAKI'NIN DAMGASINI VURACAĞIMIZA İNANIYORUM



Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA - İdris TİFTİKÇİ, İSTANBUL



Cumhur İttifakı'nın İstanbul Yenikapı'da yaptığı mitingde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Son bir haftaya girdiğimiz seçim sürecinde, 31 Mart'ın öneminin şuuruyla imkanlarımızı sonuna kadar kullanarak sandığa gidip İstanbul'a Cumhur İttifakı'nın damgasını vuracağınıza inanıyorum" dedi.



Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın ardından söz alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sözlerine mitinge katılanlara teşekkür ederek başladı. Bahçeli, "Bu muazzam toplantıyı düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. İstanbul sıradan bir şehrin adı değildir. İstanbul tarihtir. Medeniyettir, kardeşliktir nitekim dünyanın en büyük Türk İslam kentidir. Beşeriyetin gözü İstanbul'un üzerindedir. Mazlumların kulağı İstanbul'a çevriktir. Masumların kalbi İstanbul için çarpmaktadır. İstanbul Kudüs'ün kardeşidir, Üsküp'ten Halep'e Adriyatik'ten Çin Seddine kadar bütün Türk ve İslam yurtlarının son siperidir. Bu siper düşerse Türkiye'miz gider. Bu siper millete teslim olursa muazzez ahlakın muhteşem anıların nice miras ve emanetleri kararır ve körelir. Hükümranlığıyla tarihin rotasını değiştiren yüksek fazilet gücünü İstanbul'dan almıştır." ifadelerini kullandı.







"TÜRK VE İSLAM DÜŞMANLARI ÇEVREMİZDE VIZIR VIZIR GEZİYOR"



Bahçeli, "İstanbul'dan atılacak bir adımın yankısı her taraftan işitilecektir" diyerek, "Cumhur İttifakı olarak bunun bilincindeyiz. Ne var ki, zalimler boş durmuyorlar. Türk ve İslam düşmanları çevremizde vızır vızır geziyorlar. 15 Mart 2019 günü Yeni Zelanda'da Cuma namazı esnasında iki camiye hunharca saldırı düzenlendi. Maalesef 51 din kardeşimiz şehit edildi, 47 din kardeşimiz de yaralandı. Alçak teröristler 630 yıl önceki Kosova Savaşı'nın kinini tutuyorlardı. 330 yıl önceki Viyana Kuşatması'nın öfkesini taşıyorlardı. Yeni Zelanda'yı kana bulayan Vandallar, Müslümanların Avrupa'da ilerleyişinin durdurulduğunu 1288 yıl önceki savaşı hafızalarına kazımışlardı" şeklinde konuştu.



"KÜRDİSTAN DİYE BİR YER ASLA OLMAYACAKTIR"



Bahçeli, "Canilerden birisi Türk milletine açıkça diyor ki, 'Boğaz'ın batı yakasında herhangi bir yerde yaşamayı dener, Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz. Konstantinapolis'e gelir tüm cami ve minarelerinizi yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve tekrar Hristiyan şehri olacak' Şu anda boğazın batı yakasındayız, Avrupa kıtasındayız, işte buradayız, Yenikapı'dayız. Ey katiller, gelin de görelim. Gelin de dedeleriniz gibi sizi aynen yerin dibine indirelim. Konstantinapolis diye bir yer yoktur, bununla birlikte Kürdistan diye bir yer asla olmayacaktır." diye konuştu.



"ZALİMLERİN HEDEFİ TÜRKİYE'DİR"



"Camilerimize, minarelerimize, ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza kem gözle bakan kim varsa ya o gözü oyarız ya da o gözün bulunduğu melanet bedeni harabe bina gibi yıkarız." Diyen Bahçeli, "Zalimlerin hedefi Türkiye'dir, Türk milletidir. Hedefteki şehir ise İstanbul'dur. Dün böyleydi yalın gerçeği de budur. Zaman değişir, aktörler farklılaşsa da tehdit aynıdır. Senaryo aynıdır, oyun aynıdır. Hesap aynıdır, komplo aynıdır. PKK, PYD YPG FETÖ'nün kanlı, kahpe ve kiralık tetikçileri olarak seçilmesi vahşetin küresel elebaşlarına nüfuz etmiş, Türk ve İslam düşmanlığının yegane sebeplerinden birisidir. Türk milletini bölmek istiyorlar, böldürtmeyeceğiz." dedi.



"İHANET ÇEMBERİ VE KUŞATMA MUTLAKA KIRILACAKTIR"



Bahçeli, "Burada huzurunuzdan şer ve illete sesleniyorum. Sakın aldanmayın, hesap hatasının bedelini Malazgirt'te İstanbul'un fethinde ödediniz. Müslüman Türk'e kefen biçmenin bedelini Çanakkale'de Anafartalar'da ödediniz. O günkü ruh ölmedi. Bugün burada Yenikapı'da yaşıyor. Hevesiniz boşuna, çabanız beyhudedir. İhanet çemberi ve kuşatma mutlaka kırılacaktır. Türk milleti mutlaka selamete çıkarılacaktır. Zillet ittifakının kumpasları muhakkak çürütülecektir. Haklıyız zafere ulaşacağız" ifadelerini kullandı.



"15 TEMMUZ TÜRKİYE'NİN MİLADIYDI"



15 Temmuz'da destansı bir mücadele verildiğini kaydeden Bahçeli, "15 Temmuz'da 251 kahramanımızın şehadetiyle milletimizin topyekün direnişiyle engellemiştik. Milli bekamız neredeyse imha olacaktı. Türk milleti az kalsın birbirine düşüp, devletin bölünmez bütünlüğü tasfiye edilecekti. Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi fiilen kuruldu, 7 Ağustos 2016'da yapılan demokrasi ve şehitler mitingiyle ruhunu kazandı. Bu ruh sayesinde Türkiye'nin önü açıldı. Belirsizliklerin koyu sisi dağıtıldı. Bu ruh sayesinde Türkiye düşmanlarına karşı, müstesna bir iradeyle çok sağlam bir cephe kuruldu. Ekonomik teröre karşı aynı gemiye bindik. Beka düşmanlarına karşı aynı mevziye girdik. Bütün siyasi dürtüleri, dipsiz ve sonuçsuz problemleri geride bıraktık. 15 Temmuz Türkiye'nin miladıydı, yeniden doğumuydu, yeni bir diriliş destanıydı." dedi.



"31 MART SEÇİMLERİ KAZASIZ BELASIZ TEMİN EDİLMELİ"



Terör örgütlerine, döviz çetelerine karşı güç birliğini yapıldığı belirten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Suriye yanıyordu, Irak ağır sorunlara mahkumdu. Balkanlar bunalımdaydı. ABD etrafımızı mayınlıyor, AB içimizi karıştırıyor, bazı körfez ülkeleri sabrımızı test ediyordu. Ayrı düşemezdik, hesabi davranamazdık. Türkiye'yi heba edemezdik. Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben demeliydik. Konu vatansa, konu istiklal ve bekaysa nefsimize tutsak olamazdık. Az kazandıran, çok kaybeden çetelesi tutamazdın. İman ve irade varsa ihanet sonuç alamayacak inancıyla kenetlendik, Cumhurun İttifakına fikriyatıyla kucaklaştık. Tehditleri gördük, yeni bir hükümet sistemine acilen ihtiyaç olduğuna karar verdik. Tehlikeleri okuduk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde uzlaştık. 9 Temmuz 2018'de resmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sağlandı. Cumhur İttifakı, 24 Haziran genel seçimlerinden başarıyla çıktı. 31 Mart'ta yeni hükümet sistemiyle çatışmayacak, çelişki yaşamayacak, uyumsuzluk göstermeyecek yerel yönetimlerin tezahürü beka düzeyinde önemlidir. Türkiye'nin yaşamış olduğu karanlık günlerin tekrar etmemesi için 31 Mart seçimleri kazasız belasız temin edilmeli, Cumhur İittifakı'nın duruşuyla temellenmelidir." şeklinde konuştu.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:



Zillet şemsiyesi altında toplanıp Türkiye'nin kuyusunu kazanlara 31 Mart'ta izin ve icazet asla verilmemelidir. İstanbul'da PKK'ya geçit yoktur. FETÖ'ye müsamaha yoktur. Sözde demokrasi gücü, sözde sandık ittifakı adı altında Zilletin öne çıkmasına asla müsaade verilmemelidir. Zillet İttifakı beladır, Cumhur İttifakı bekadır. Zillet İttifakı çatışma, çürüme ve çözülmedir. Cumhur İttifakı birlik beraberliktir. HDP'nin eş genel başkanı diyor ki, "Ekrem İmamoğlu seçilmişse, bilecek ki 3 milyon Kürdün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamaz"



İSTANBUL EHLİNE EMANET EDİLMELİDİR



Bu beyanat alçaklıktır. Bu yorum ahlaksızlıktır. Kürt kökenli kardeşlerimizi HDP'nin bindirilmiş kıtası gibi göstermek vatan hainliğidir. Diyarbakır neyse Balıkesir aynısıdır. Şırnak'ta uzatılan el İstanbul'da tutulur. Kürt kökenli kardeşlerimizin hiç kimsenin tasallutuna giremez. Hiç kimse şerefli Kürt kardeşlerimin üzerine oyun kurmasın, zillete ortak olacaklarını düşünmesin. Kürt kökenli kardeşlerimiz bu hain planları alt üst eder. PKK'nın siyasi aparatı HDP'ye şamarı indirir. İnşallah da bunu yapacaklardır. İstanbul ehline emanet edilmelidir. Bunu başaracak isim ise Cumhur İttifakı'nın başkan adayı sayın Binali Yıldırım'dır. Soyadı gibi iş yapan, tevazu sahibi, erdem sahibi, deneyim sahibi, devlet ve siyaset hayatımızda mümtaz bir yeri bulunan sayın Binali Yıldırım İstanbul'un şehremini olmaya hem namzet hem de buna ziyadesiyle layıktır. Kılıçdaroğlu varsın şehir şehir gezip dedikodu yaysın, kötürüm siyasetinden bahsetsin. O konuşacak, Cumhur İttifakı yapacaktır. CHP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum: Bu Kılıçdaroğlu'nda hayır yoktur, ümit yoktur, gelin birlikte olalım Cumhur İttifakı'nda buluşalım.



BİRLİKTE TÜRKİYE'YİZ, HEP BİRLİKTE İSTANBULUZ



İP'e oy veren kardeşlerim, gelin Cumhur İttifakı'nın yapmış olduğu ahlaklı tarihi ve mücadeleye destek verin. Kürt kardeşlerim, emin olun sizleri bizler kadar seven olmaz. Gelin Cumhur İttifakı'nın gücüne güç katın. Amerika seni benden fazla sevemez. Birlikte Türkiye'yiz, hep birlikte İstanbuluz. Niyet sahibi ayaklarını denk alsınlar. Kuru tehditlere pabuç bırakmayız. Her türlü saldırıyı da anında def ederiz. Kuşatmayı yaratacak, milleti esenliğe çıkaracak irade Cumhur İttifakıdır. Emperyalizmin biçtiği kefeni yırtacak Cumhur İttifakıdır. İstanbul'u daha da güzelleştirecek, yükseltecek sorunlarından kalıcı şekilde kurtaracak değerli şahsiyet Sayın Binali Yıldırım'dır. 39 ilçemizde İstanbullu kardeşlerimizin huzuruna çıkan Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylarıdır.



Tuzaklarla dolu engelleri aklımızla birer birer aşıp mutlaka başaracağız. Türkiye'yi Cumhuriyetin yüzüncü yılına ulaştıracağız. Biliniz ki, doğru ittifaktasınız, cumhurun da ta kendisi Cumhur İttifakı'nın nefesisiniz. Her dava arkadaşım da Cumhur İttifakı'nın ilkelerine ulaşma konusunda tam bir uzlaşma ve kararlılık vardır.



İSTANBUL'A CUMHUR İTTİFAKI'NIN DAMGASINI VURACAĞIMIZA İNANIYORUM



Son bir haftaya girdiğimiz seçim sürecinde, 31 Mart'ın öneminin şuuruyla imkanlarımızı sonuna kadar kullanarak sandığa gidip İstanbul'a Cumhur İttifakı'nın damgasını vuracağınıza inanıyorum. Başka Cumhur İttifakı'nın başkan adayı Binali Yıldırım olmak üzere, bütün ilçe belediye adaylarımıza üstün başarılar diliyorum. Sefer sizden, zafer Allah'tan diyorum. Gayret Cumhur İttifakı'ndan takdir de İstanbullu kardeşlerimden olacağını biliyor, buna gönülden inanıyorum. Beka için milli karar, cumhur için istikrar. İstanbul ehline emanet, sizlere güveniyor, İstanbul'a sonsuz muhabbet duyuyorum.



3- YILDIRIM CUMHUR İTTİFAKI İSTANBUL MİTİNGİNDE KONUŞTU



-Binali Yıldırım,



"İstanbul'u sükunetle ortak akılla, ehliyetle, gönül birliğiyle, tabi ki icraatla hem de yıldırım hızıyla herkesin mutlu olacağı İstanbul'u ve İstanbullunun hakkını alacağı bir yönetimi inşallah ortaya koyacağız."



"Cumhurbaşkanımızla yolları bölüp gönülleri birleştirdiysek hava yolunu halkın yolu yaptıysak muhteşem eserleri Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, hızlı treni, dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'a nasıl kazandırdıysak, 3'üncü Köprüyü nasıl kazandırdıysak gelecek 5 yılda da sizin desteğinizle aziz İstanbul'a aynı heyecanla aynı kararlılıkla hizmet edeceğime Yenikapı'da sizlerin huzurunda söz veriyorum"



"Sandıktan tecrübe çıkacak. Sandıktan büyüyen Türkiye çıkacak."



Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Güven USTA/İSTANBUL DHA



Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi Yenikapı Miting alanında gerçekleştiriliyor. Mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim katılıyor.



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, mitinge katılanlara hitaben bir konuşma yaptı. Yıldırım, "1994'ten beri gönül coğrafyamızın lideri, mazlumların kardeşi suskun dünyanın sesi Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak İstanbul'a hizmet etme fırsatı bulduğum için rabbime şükrediyorum. İnşallah şehremini olur isem bu hizmetlerin daha fazlasını yapmak için sizlerle beraber olacağım. Siz isterseniz olur mu? Siz isterseniz bu iş tamam mı? Sevgili İstanbullular 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetiyle liderliğiyle hainlere o gece hak ettiği cevabı verdiğinde cumhurbaşkanımızdan sonra ilk görüştüğüm lider Sayın Devlet Bahçeli oldu. Yenikapı'ya ruh veren 15 Temmuz ittifakı, Cumhur ittifakı esasında o gece kuruldu. Şimdi de beka için 'Milli karar Cumhur İstikrar' diyen MHP Devlet Bahçeli ve Cumhurun Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a, bu ittifakı Cumhurun geleceği için İstanbul'un geleceği için devam ettiklerinden dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum" dedi.



"İSTANBULLUNUN HAKKINI ALACAĞI BİR YÖNETİMİ ORTAYA KOYACAĞIZ"



Yıldırım, "1994'te bu mübarek şehri nasıl diriltip canlandırdıysak cumhuriyetimizin 100'üncü yılında da İstanbul'u dünyanın yıldızı yapacağız. 31 Mart evet diyor muyuz? İstanbul'u sükunetle ortak akılla, ehliyetle, gönül birliğiyle, tabi ki icraatla hem de yıldırım hızıyla herkesin mutlu olacağı İstanbul'u ve İstanbullunun hakkını alacağı bir yönetimi inşallah ortaya koyacağız. Bu muhteşem tablonun önünde saygı ile eğiliyorum. Bu muhteşem tablo bize bir şey diyor. İstanbul 1 Nisan'ı karşılamaya hazır diyor. Yine bizi mahcup etmediniz. Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.



"O PARTİDEN BU PARTİDEN DİYE AYIRMADAN HERKES İÇİN HİZMET GÖTÜRECEĞİZ"



Yıldırım konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:



"Bu meydan da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ışığı parlıyor. Ak Partinin ışığı parlıyor. MHP'nin üç hilali dalgalanıyor. Bu meydan da cumhuriyet ittifakının gür sesi yankılanıyor. Hepinize minnettarım. Sergilediğiniz bu muhteşem tablodan gurur duyuyoruz güç alıyoruz. Şu ana kadar azimle gayretle nasıl çalıştıysam nasıl liderimizle, Cumhurbaşkanımızla yolları bölüp gönülleri birleştirdiysek hava yolunu halkın yolu yaptıysak muhteşem eserleri Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, hızlı treni, dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'a nasıl kazandırdıysak, 3'üncü Köprüyü nasıl kazandırdıysak gelecek 5 yılda da sizin desteğinizle aziz İstanbul'a aynı heyecanla aynı kararlılıkla hizmet edeceğime Yenikapı'da sizlerin huzurunda söz veriyorum. Bizden sizden o partiden bu partiden diye ayırmadan herkes için hizmet götüreceğiz. Herkes için çalışacağız. Çünkü bize yakışan çalışmak ve İstanbulluya hizmet etmektir. Siz mutlu olursanız daha çok mutlu olacağım. Kayırmak yok. Ötekileştirmek yok. Bizim inancımızda birlik var beraberlik var. Kardeşlik var. Birlikte Türkiye olmak var. Türkiye'yi cennet yapan bu güzel duygulardır. İstanbul'u da cennetten bir köşeye dönüştürmek işte bu anlayışla mümkün olacak. Birbirimizi daha çok seveceğiz. Daha çok kaynaşacağız."



"SANDIKTAN BÜYÜYEN TÜRKİYE ÇIKACAK"



Yıldırım, "Bu milletin iyiliğin ve güzelliğin ta kendisidir. Sizler mütevazi samimi çalışkan Anadolu insanlarısınız. Türkiye insanlığın merhametin son kalesidir. Bir hafta sonra sandığa gidiyoruz. Nasıl bir İstanbul'da yaşamak istediğimizi cümle aleme göstermeye hazır mısınız? Vereceğiniz her oy İstanbul'un aydınlık yarınları demek. Daha çok iş daha çok AŞ bereket daha çok öğretim demek. Daha rahat daha kolay bir ulaşım demek. Daha konforlu bir yaşam demek. Mühür sizde sandıktan kardeş İstanbul çıkacak buna var mısınız? Sandıktan güçlü üreten İstanbul çıkacak buna var mısınız? Sandıktan tecrübe çıkacak. Sandıktan büyüyen Türkiye çıkacak. Bana güvendiğinizi biliyorum. Size daha mutlu daha huzurlu daha güvenli bir şehir bir İstanbul sözü veriyorum. İşte bu söz Yıldırım sözüdür." diye konuştu.



(görüntüyle)



4- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİKAPI'DA BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ



İstanbul DHA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı miting alanında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Başbakanlardan Tansu Çiller ve eski bakanlardan Mehmet Ağar ile biraraya geldi



5- KILIÇDAROĞLU KARTAL'DA MİTİNGDE KONUŞTU



Haber-Kamera: Özden ATİK - Onur MERİÇ/ İstanbul, DHA



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal'da CHP Karlıktepe Mahalle Birimi önünde toplananlara seslendi. Kılıçdaroğlu, "2 trilyon dolar vergi topladın, 70 milyar dolarlık özelleştirme yaptın, 500 milyar dolar borçlandın. Soru şu, beni niye soğan kuyruğuna mahkum ettin? Bunu herkesin sorması lazım" dedi.



Kartal'daki halk buluşmasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP Kartal Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'ye katılan eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan da yer aldı. Seçim otobüsü üzerinden konuşan Kartal Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel, Kartal'da yapacağı projelerinden bahsetti.



"SORUN VARSA, SORUMLUSU O SORUNU ÇÖZMEYEN ADAMDIR"



Daha sonra halka seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kavgasız bir dünya istiyoruz. Birlikte yaşayacağımız bir dünya, bir Türkiye, bir İstanbul ve bir Kartal istiyoruz. O nedenle Kartallıların bu görevi yaparken, yani sandığa gidip oy verirken bütün bu gerçekleri düşünmelerini istiyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de beka sorunu" söylemlerine değinerek " 'Efendim Türkiye'nin beka sorunu var. Türkiye'nin beka sorunu varsa, 17 yıldır bu memleketi kim yönetti? Fransızlar, Kanadalılar mı yönetti? 17 yıldır yönetiyorsan ve Türkiye'nin beka sorunu çıkıyorsa, bunun sorumlusu her halde sensin. Esnaf, çiftçi, emekli, işsiz, sanatçı değil. Kim sorumlu? Dünyanın her tarafında bir sorun varsa, o işin sorumlusu, o sorunu çözmeyen adamdır" diye konuştu.



"SARAYDA OTURANLAR VATANDAŞA HİZMET EDEMEZ"



Vatandaşın yetki verip iktidar koltuğuna oturttuğu kişi sorunu çözmüyorsa, sorunu çözme görevinin oy kullananlara düştüğünü söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Yarın gideceksiniz, diyeceksiniz ki '17 yıldır tek başına yönetiyorsun, ne istediysen aldın, istediğin kanunu çıkardın, istediğin kararnameyi çıkardın, istediğin valiyi tayin ettin, ne istediysen yaptın. 2 trilyon dolar vergi topladın, 70 milyar dolarlık özelleştirme yaptın, 500 milyar dolar borçlandın. Soru şu, beni niye soğan kuyruğuna mahkum ettin? Ne istediysen ben sana verdim. Her türlü parayı, imkanı verdim, saray dedin sarayı da verdim, niye beni soğan kuyruğuna soktun?' Bunu herkesin sorması lazım. Bu kuyruklar varlık kuyruğuymuş. Ben bilmez miyim o düşünceyi? Varlık kuyruğu olsa en başta sen yer alırdın, ben bunu bilmez miyim? Sarayda oturanlar vatandaşa hizmet edemez, sarayda oturanlar vatandaştan kopmuş insanlardır" şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu, sözlerinin sonunda vatandaşlardan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP Kartal Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel'e destek vermelerini istedi.



6- DSP GENEL BAŞKANI AKSAKAL'DAN İMAMOĞLU'NA TEPKİ







İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun DSP Belediye Başkan adayı Handan Toprak ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi



Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da cumartesi günü düzenlenen mitingde CHP'den belediye başkanı seçilen ancak yeniden aday gösterilmediği için DSP'den aday olan Handan Toprak Benli'ye çekilme çağrısı yaptı. Bu sözler üzerine DSP Genel Başkanı Aksakal, Handan Toprak ile birlikte Avcılar Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. Aksakal, seçime 1 haftalık süre kaldığını hatırlatırken, "DSP'nin önleyemeyen yükselişi altında ana muhalefet partisi saldırılarını pervasızca sürdürmeye devam ediyorö dedi. Aksakal, Avcılar Belediye Başkanı'na DSP adaylığından çekilme çağrısı yapılmasına sert tepki göstererek şunları söyledi:



"Bu demokrasi adına en saygısızlık, büyük ayıptır, faşizan düşüncedir. Ayrıca, 'Bu son ihtarımdır' diyerek tehdit etmektedir. Buradan açıkça meydan okuyorum. Adam gibi gelirsin Avcılar Belediyesi'nin önüne, ne yapacaksan Önder Aksakal'a sorarsın. Bunun hesabı sandıkta sorulacaktır. Handan Toprak Benli'yi çekilmeye, Atatürk'ün partisi diye partisine oy vermeye çağıran şahıs önce kayınbiraderinin AK Parti'den adaylığını bu milletle paylaşmaya çalışsın. Kendi ailesi dahi oy vermeyecek kimseye Atatürkçüler ve Cumhuriyet yanlıları asla destek vermeyecektir. DSP iktidar yürüyüşünü önleyemeyecektir."



Aksakal, "DSP'nin hiçbir adayı bir adım geri çekilmeyecek 1 Nisan'da ana muhalefet partisi olarak çalışmalarına başlayacaktırö dedi.



Belediye Başkanı Toprak Benli de, kalabalığa adını anmaksızın kendisini yuhalattığını söylediği Ekrem İmamoğlu'nu eleştirirken, "Bu cinsiyetçiliktir ve talihsizliktir. Bu konuşma tüm kadınlara yöneliktir. Nasıl bir kadına çekil denilir? İstanbul'un, Marmara Bölgesi'nin tek kadın belediye başkanına adaylık konusunda ket vuranlar şimdi de çekil demektedir. Kadın bir belediye başkanının adaylığı anayasal demokratik bir haktır. Kadına adaylıktan çekil demek, anayasaya demokrasiye, insan haklarına kadının insan haklarına aykırıdırö diye konuştu.



7- BAKIRKÖY'DE NEVRUZ KUTLAMASINDA GÖZALTILAR



Haber-Kamera: Murat ÇİMEN - Çağatay KENARLI - Murat SOLAK - Yüksel KOÇ- İSTANBUL DHA



Bakırköy Pazar alanında nevruz kutlaması yapıldı.



HDP'nin organize ettiği nevruz kutlaması için toplanmalar sabah saatlerinde başladı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.



Polis ekipleri, gelenleri üst aramasından sonra içeriye aldı. Kutlamalara gelenlerden bazıları yasadışı pankart taşıdıkları ve terör örgütü lehine sloganlar attıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.



Nevruz etkinliği saat 12.00 sıralarında başladı. Etkinlikte HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da konuştu.



8 - ÜSKÜDAR'DA İŞÇİLER ONARIM YAPARKEN ÇATIDA YANGIN ÇIKTI



Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA



Üsküdar'da 3 katlı bir binanın çatısında işçiler onarım yaparken izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Yangın, saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Gündoğdu Sokak üzerindeki 3 katlı bir binanın çatısında çıktı. İddiaya göre, işçilerin çatıda onarım yaptığı sırada izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla çıkan yangının bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binadakiler tahliye edilirken itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Dumandan etkilenenlere de sağlık ekipleri ambulansta müdahalede bulundu. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmazken binanın çatısında hasar oluştu.



Ekiplerin yangına ilişkin incelemesi sürüyor.



