Dha İstanbul Bülteni - 5

Casusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davada, Topuz'un tahliye talebi reddedilerek oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar verildi.





Casusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davada, Topuz'un tahliye talebi reddedilerek oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar verildi. Üye hakimlerden birinin, Topuz'un tahliyesine ilişkin muhalefet şerhi kullandığı da öğrenildi. Davayı üç gün boyunca takip eden ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis, duruşma çıkışında yaptığı açıklamada "Bugün duruşmada herhangi bir suç işlendiğine dair, inandırıcı somut bir delil bulamadık. Bu davanın adil ve hızlı bir şekilde bir an önce sonuçlandırılmasına ilişkin hükümetimizin çağırısını yineliyoruz" dedi.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık Metin Topuz getirildi. ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis ve çoğu ABD'li yabancı gazeteciler de duruşmayı izledi.



"MASUMUM, TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM"



Tahliye talepleri sorulan sanık Metin Topuz, "Yaptığım görüşmeler Türkiye Cumhuriyeti tarafından belli makamlara getirilmiş kişilerle yaptığım görüşmelerdir. Hepsi işim gereği yasal sınırlar içinde yaptığım görüşmelerdir. Suç işlemedim" dedi. Tanık Nizamettin Çelikbilek'in ifadesinde Adil Öksüz ile telefon görüşmesi yaptığı yönündeki iddiasına karşı da söyleyecekleri olduğunu belirten Topuz, "9. Ocak 2007- 10 Ocak 2007 tarihlerinde alışveriş merkezinde görüşme yapmamız mümkün değil. İstinye Park 21 Eylül 2007'de faaliyete başlamış, resmi açılışı ise 19 Ekim 2007. Zaten hiçbir zaman olmamış yapılmamış bir toplantının o tarihte açılmamış olan İstinye Park'ta yapılması mümkün değil. Katar Caddesi, konsolosluğa açılan cadde ve bizim günlük olarak konsolosluğa giriş çıkış yaparken kullandığımız cadde. HTS kayıtlarının burada olması normal. Masumum hiçbir suç işlemedim. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.



AVUKATI DA TAHLİYE TALEP ETTİ



Sanık Metin Topuz'un avukatlarından Selman Alibaş da "Siz '1982'de konsolosluğa girdiniz, ne oldu da 1992'de Amerikan Federal Narkotik Dairesi (DEA)'ya girdiniz?' diye sordunuz. Metin beyin babası da konsolosluk çalışanı oğlu da. Metin Bey'in DEA'ya girmesinde bir FETÖ bağlantısı aranıyorsa o kapı da kapandı. Metin Topuz'un telefonundan yapılmış telefon görüşmesinde sadece FETÖ'cülerle yapılmış telefon görüşmeleri sorgulanmıştır. Tamamen algılar üzerinden yürütülmüş bir soruşturmadan bahsediyoruz. Soruşturmanın kökeninden nasıl başladığına dair bir şey yok. Soruşturma temelsiz. Tahliyesini talep ediyoruz" dedi.



BAŞKONSOLOS AÇIKLAMA YAPTI



Mahkeme heyeti ara kararında, sanık Metin Topuz'un tahliye talebi reddedilerek oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar verildi. Üye hakimlerden biri, Topuz'un tahliyesine ilişkin muhalefet şerhi kullandı. Duruşma 15 Mayıs'a ertelendi. ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis, duruşma çıkışında yaptığı basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Bugün duruşmada herhangi bir suç işlendiğine dair, inandırıcı somut bir delil bulamadık. Bu davanın adil ve hızlı bir şekilde bir an önce sonuçlandırılmasına ilişkin hükümetimizin çağırısını yineliyoruz" dedi.



4- MOTOSİKLET ÜZERİNDE PET ŞİŞELİ TEHLİKELİ OYUNA GÖZALTI



İstanbul DHA



Basın Ekspres yolunda seyir halindeyken birbirlerine pet şişe atarak trafiğe tehlikeye düşüren motosikletlilerden biri daha yakalandı. Ehliyetine el konulan sürücüye 578 lira da para cezası kesildi.



Basın Ekspres bağlantı yolunda geçtiğimiz günlerde seyir halinde olan 2 motosiklet sürücüsü birbirine pet şişe fırlattı. Trafikte yaptığı tehlikeli oyunlarla sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletliler o anları kaydettirip bir de sosyal medyada paylaştı.



O görüntülerdeki motosikletlilerden biri ve arkasında oturan kişi geçtiğimiz günlerde yakalanarak idari cezai işlem uygulanmasının ardından adli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine sevk edildi. Sivil trafik polisi, motosikletten pet şişeyi atan sürücü Kerem A. de



yakalanarak gözaltına alındı. Kerem A.'ya "Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek", "Bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme hali dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaları" ve "Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek" suçlarından 578 lira idari para cezası kesildi. Kerem A.'nın ayrıca ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.



İşlemleri tamamlanan maganda Kerem A., "Kara, Deniz Hava ve demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare" suçundan adli işlem yapılmak üzere 75.Yıl Polis Merkezi Amirliğine sevk edildi.



5-YILDIRIM'DAN BAŞAKŞEHİR'DE FABRİKA ZİYARETİ



Haber-Kamera: Murat ÇİMEN/İSTANBUL DHA



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Başakşehir'deki Mutlusan Elektrik Fabrikasını ziyaret etti.



Burada konuşan Yıldırım, İstanbul'un tek başına Türkiye ekonomisine yaptığı katkıya değindi. Yıldırım, "İstanbul, hapşırsa, Türkiye nezle olur. O yüzden İstanbul'un güçlü olması lazım. İstanbul'un belediye başkanlığı, sadece kentin çöpünü toplamak değil. İstanbul'da nikah kıymak, cenazeleri kaldırmak, yol yapmak, köprü inşa etmek değil. O yüzden Türkiye'yi sırtında taşıyacak şekilde daha fazla üreten, daha fazla iş, AŞ kapısı açan bir şehir haline gelmesi lazım. İstanbul'un geleceğini böyle görüyoruz. Bunu, elbette ki, ilk önce İstanbul'un kararıyla yapacağız. Pazar günü sandığa gireceğiz. Seçim yapacağız. Yaptığımız seçim, İstanbul'un seçimidir." dedi.



Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:



"Seçilirsek, tekrar güzel işleri hem Başakşehir hem de İstanbul'a hep birlikte yapacağız. Anahtar, sizin elinizde. Işığı yakacak sizlersiniz. Bir kez aydınlatın, gerisini bize bırakın. Hepimizin amacı, daha güzel günleri hem şehrimize hem de ülkemize getirmektir. Gerginliğin, ülkemizde kimseye faydası yok. Birbirimizi daha çok kucaklayacak, daha çok seveceğiz. Ayrıştırmayacağız, buluşturacağız. Türkiye, bölgede sadece kendinden sorumlu değil. Aynı zamanda gönül coğrafyamızdaki 1,5 milyar insan, gözümüzün içine bakıyor. Türkiye, dimdik ayakta durması lazım ki, oralarda huzur olsun."



6-YILDIRIM: SİZE PARMAK SALLAYIP, TEHDİT EDEN ADAY DEĞİL SİZİ BAŞ ÜSTÜNDE TAŞIYAN BİR ADAY LAZIM



Haber-Kamera: Murat ÇİMEN/İSTANBUL DHA



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Başakşehir'deki Mutlusan Elektrik Fabrikasını ziyaret etti. Yıldırım ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu seçimler herkesi ilgilendiriyor. Gençleri, çocukları, kadınları, herkesi ilgilendiriyor. Özellikle kadınlara sesleniyorum. Size parmak sallayıp, tehdit eden aday değil sizi baş üstünde taşıyan bir aday lazım. Bir belediye başkanı lazım." dedi.



"BAŞAKŞEHİR HAKİKATEN ÇOK GÜZEL TEMSİL EDİYOR İSTANBUL'U"



Yıldırım, basın mensuplarından gelen 'Başakşehir şampiyonluğa oynuyor. Sizin gönlünüzde yatan bir şampiyon var mı?' sorsuna şu yanıtı verdi:



"Süper İstanbul'a süper takımlar yaraşır. Başakşehir hakikaten çok güzel temsil ediyor İstanbul'u. Her ne kadar bazılar Başakşehir'i görmezden geliyorsa da Başakşehir göğsümüzü kabartan… İstanbul'un ismini çok güzel tanıtıyor. Çok güzel sonuçlar alıyor. Başakşehir şampiyon olur da Başakşehir'in başkanı şampiyon olmaz mı? Bu şehrin bütün takımlarının hepsi bizim takımımız. Birini diğerinden ayırt edemeyiz. 5 tane Süper ligde takımımız var. Hepsi de bu şehrin gururu, onuru. Bazılarını 100 yıllık geçmişi var. Bazılarının 20 yıllık geçmişi var. Hangi yaşta olursa olsun bütün takımlarımız İstanbul'un marka değerini yükselten takımlar."



"OYUMU AYDINLI BÖLGESİNDE KULLANACAĞIM"



Yıldırım, "Oyunuzu nerede kullanacaksınız?' sorusunu ise şöyle yanıtladı:



"Tuzla'da oturuyorum. Oyumu da Aydınlı bölgesinde kullanacağım. Eşim Semiha hanımla beraber sandığa gideceğiz. Oyumuzu kullanıp, sonuçları bekleyeceğiz. Seçimlere katılımın yüksek olacağı kanaatindeyim. Bu vesile ile İstanbullulara önemli bir çağrı yapmak isterim. İstanbul'un geleceği bu şehirde yaşayan herkesi ilgilendiriyor. İstanbul'da 10 buçuk milyon seçmen var. Bütün hemşerilerimizin İstanbul'un geleceği için 'bende varım' diyerek mutlaka seçime katılmalarını arzu ediyorum. Bunu çok önemsiyorum. Çünkü İstanbulluların vereceği karar çok önemli olacak."



"BU SEÇİMLER HERKESİ İLGİLENDİRİYOR"



Yıldırım, "Belediyelerin görevleri bellidir. Hükümetin konumu bellidir. Bütün belediyeler bütçelerinin büyük bir kısmını toplanan vergilerden alır ve Ankara'dan gelir. Dolayısıyla Ankara bir belediyenin bir sıkıntısı varsa mutlaka çözer. Cumhurbaşkanımızın uyarısı şudur, 'Harcamalarınızı dikkatli yapın. Tasarrufa dikkat edin. Şeffalığa dikkat edin. Yapacağınız projelerde yönettiğiniz ilçenin, ilin öncelikli ihtiyaçlarını esas alın, İsraftan kaçının.' Verilen mesaj budur. Bu seçimler herkesi ilgilendiriyor. Gençleri, çocukları, kadınları, herkesi ilgilendiriyor. Özellikle kadınlara sesleniyorum. Size parmak sallayıp, tehdit eden aday değil sizi baş üstünde taşıyan bir aday lazım. Bir belediye başkanı lazım." diye konuştu.



7-İMAMOĞLU: İSTANBUL'A SEVGİYİ, SAYGIYI, HAK HUKUK ADALETİ GETİRMEYE GELDİK



Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Güngören'in ardından Esenler'e geçti. İmamoğlu Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen mitingde katıldı. İmamoğlu'na İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile İYİ Parti Esenler Belediye başkan adayı Mustafa Yılmaz eşlik etti.



Burada konuşan İmamoğlu, "Hakkınızı helal edin. Birbirine buzlaşan kalpleri eriteceğim. Birbirine kötü bakan o gözleri tedavi edeceğiz. Birbirine güzel bakacaklar. Hiç kimsenin kimseyle bir sıkıntısı yok. Hiç kimsenin aslında birbirine yanlış bakma için sebebi yok. Bu topraklar, çok derinliği olan binlerce yıllık tarihinden gelen, hem İstanbul, hem Anadolu da hem Trakya ve Balkanlar'dan çok güzel insanların yetiştiği o yüreklerin genetik dönüşümüyle bir araya gelmiştir. Bu ülkenin idarecisi olurken, dikkat etmemiz gereken şeyler var. Bu güzel topraklarda hayatını sürmüş, bize felsefelerini emanet etmiş, Mevlana'yı, Hacı Bektaş-ı Veli'yi temsil ediyoruz. Kıymetli dostlar, devlet yönetimi önemlidir. Devlet adamı olmak çok önemli bir konu. Topluma hizmet ederken, gözünün içine baka baka konuşurken, ahlaklı cümle kurmak zorunda olduğumuz bilirken, tevazu içinde bu cennet vatanın bayrağımıza, bu millete layık olmayı biz Mustafa Kemal Atatürk'ten öğrendik" dedi.



Toplumun her kesimden oy istediğini ifade eden İmamoğlu, şunları söyledi:



"Ben İstanbul'un tamamının oyuna talibim demiştim. Ben herkesin oyunu istedim. Allah şahit kulda şahit benim gözlerim görüyor. Bana ciddi bir kesim oy verecek biliyorum. Oy vermeyenlerinde vallahi billahi kalbini de saygısını da kazandım. Gözlerinden hissediyorum. Alışkanlıklarım var belki sana oy vermeyeceğim ama bir dahaki sefere sana oy verebilirim diyor. Dolayısıyla kimsenin kalbini kırmayacağız, hep güler yüzlü, samimi olacağız. Siyasal süreçten dolayı sizin canınızın sıkıldığı veya canınız sıkılmış olabilir. Size tavsiyem lütfen gidin ona selam verin, onlarla aranızdaki buzları eritin. Barışma zamanı, kucaklaşma zamanı, biz İstanbul'a huzur getirmeye geldik. Biz İstanbul'a sevgiyi, saygıyı, hak hukuk adaleti getirmeye geldik. Adil bir yönetim getirmeye geldik."



