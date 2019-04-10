Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul Bülteni- 5

Dha İstanbul Bülteni- 5

37 dakika önce

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Başakşehir Belediye Başkanı olan Yasin Kartoğlu mazbatasını aldı.

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31 Mart Yerel Seçimleri'nde Başakşehir Belediye Başkanı olan Yasin Kartoğlu mazbatasını aldı. Kartoğlu, "Başakşehir için hiçbir ayrım gözetmeksizin her vatandaşımıza yapılması gereken ne ise elimizden geldiğince biz yapmaya çalışacağızö dedi.

1,5 yıl önce Mevlüt Uysal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından Başakşehir Belediye Başkanlığı görevini devralan Yasin Kartoğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Başakşehir'de yüzde 54,75 oy alarak Başakşehir Belediye Başkanı oldu. Seçilerek başkan olduğu ilk döneme başlayan Kartoğlu'na bugün mazbatası Başakşehir İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatası teslim edildi.

Başkan Kartoğlu, seçim sürecinde birlikte yaptıkları çalışmaların sonuçlarını aldıklarını dile getirerek, yeni dönemin Başakşehir'e hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

"HİZMETLERİMİZİ HEP BİRLİKTE YAPACAĞIZ"

Başkan Kartoğlu, "Başakşehir için hiçbir ayrım gözetmeksizin her vatandaşımıza yapılması gereken ne ise elimizden geldiğince biz yapmaya çalışacağız. Sizlerin desteği ile de her kişiye ulaşmaya çalışacağız. Yola çıkarken 'mutluluğun şehri Başakşehir' demiştik. Biz nasıl şimdiye kadar mutluluğun şehri Başakşehir'i oluşturmuşsak inşallah ilçemizin içerisinde yaşayan her kişinin mutlu olabileceği şekilde hem dizayn edip hem de onların sosyal ihtiyaçlarını inşallah karşılayacağız. Bunu hep birlikte yapacağız" açıklamalarında bulundu.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti Başakşehir Belediye Başkan adayı Yasin Kartoğlu yüzde 54,75 oy alarak başkan seçilmişti. Yasin Kartoğlu'nu CHP Adayı Abdulhadi Akmugan yüzde 36,75'lik oy ile takip etmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Mazbata töreninden görüntüler

-Kartoğlu'nun açıklaşamaları

-Genel ve detaylar

10.04.2019 - 16.16 Haber Kodu : 190410174 - İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:59 Kaynak: DHA
İstanbul, Yasin Kartoğlu, Başakşehir, Güncel
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