DHA İSTANBUL BÜLTENİ-  5

- (ÖZEL)

1- İKİNCİ KATTAN DÜŞEN BEBEĞİ HAVADA YAKALADI

- Fatih'te 2 yaşındaki kız çocuğu pencereden aşağıya düştü.

- Küçük çocuk yere çakılmak üzereyken 17 yaşındaki genç tarafından havada yakalandı.

- O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL, - FATİH'te ikinci kattaki dairenin penceresinden düşen 2 yaşındaki bebeği, 17 yaşındaki genç havada yakaladı.

Olay Fatih'te geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde meydana geldi. Suriyeli Doha Muhammed, annesi Leyla Abdullah mutfakta yemek yaparken ikinci kattaki dairelerinin açık bırakılan penceresine yaklaştı. Bu sırada aynı sokakta bulunan çerçeve atölyesinde çalışan Cezayir uyruklu 17 yaşındaki Feuzi Zabaat, çocuğun düşeceğini fark ederek pencere altına gitti. Zabaat aşağıya düşen küçük kız, yere çakılmak üzereyken havada yakaladı. 2 yaşındaki Suriye uyruklu Doha olayı burnu bile kanamadan atlattı. Küçük çocuğun ölümden döndüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyük korku yaşayan Dora'nın annesi aşağıya inerek, çocuğu aldı. Haber verilmesi üzerine Dora'nın babası Yusuf Muhammed eve geldi. Baba Muhammed kızının hayatını kurtardığı için Feuzi Zabaat'a 200 lira ödül verdi. Baba Yusuf Muhammed ertesi gün de kurban kesti.

"TAM DÜŞERKEN, TUTTUM"

Küçük Dora'yı havada yakalayan Feuzi Zabaat, "Çocuk tam düşerken, tuttum. Allah rızası için gerekeni yaptım" derken Dora'nın babası ise çocuğunu kurtaran Feuzi Zabaat'a teşekkür etti. Görgü tanığı İzzet Bayır, "Yukarıdan aşağı doğru iniyordum. Arkadaşın yukarı doğru baktığını gördüm. Kız aşağıya düşecekti. Arkadaşımız çocuğu havada yakalayarak, ailesine geri kavuşturdu" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan Feuzi Zabaat'ın pencereden düşen Dora Muhammed'i havada tutma anları sokakta bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Feuzi Zabaat çocuğu düşmek üzereyken son anda yakaladığı görülüyor. Olayı gören mahalle sakinleri de çocuğun yanına koşuyor. Feuzi Zabaat ağlayan çocuğu sakinleştirmeye çalışıyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Sokakta bekleyenler

-Feuzi Zabaat'ın sokağa gelmesi

-Feuzi Zabaat'ın yukarıya doğru bakması

-Küçük çocuğun düşmesi

-Feuzi Zabaat'ın çocuğu havada yakalaması

-Feuzi Zabaat'ın çocuğu sakinleştirmeye çalışması

-Sokakta toplanan kalabalık

(AKTÜEL)

-Feuzi Zabaat'ın çocukla parkta oynaması

-Feuzi Zabaat ile röportaj

-Çocuğun babası ile röportaj

-Çocuğun düştüğü ev ve sokağın görüntüleri

-Görgü tanığı ile röportaj

-Genel ve detaylar

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2 - MARMARAY ARIZA YAPTI, VATANDAŞLAR RAYLARDA YÜRÜDÜ



Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, KADIKÖY'de Marmaray'da çıkan arıza nedeniyle seferler durdu, yolcular raylarda yürüdü. Vagonlar bir süre açılmayınca panikleyen 1 kişi bayılırken vagondan inmeye çalışan bir kişi de kolundan yaralandı.

Olay 12.00 sıralarında Suadiye ile Erenköy arasındaki Marmaray hattında meydana geldi. İddialara göre elektrik arızası nedeniyle seferler durdu. Tren uzun süre hareket etmeyince yolcular kapılara yöneldi. Kapılar açılmayınca panikleyen bir yolcu fenalık geçirerek bayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Trenlerin kapıları açıldı. Vagondan inmeye çalışan bir kişi de kolundan yaralandı. Baygınlık geçiren ve yaralanan kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kapılar açıldıktan sonra vatandaşlar trenden inerek raylar üzerinde yürüdü. Arızanın giderilmesinin ardından Kadıköy istikametine seferler normale döndüğü öğrenildi.



Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu

-Trenden inen vatandaşlar

-Raylarda yürüyenler

-Aktüel görüntüler

-Yaralıların ambulansa alınması

-İstasyondan detaylar

-Vatandaşlarla röp

26.06.2019 - 13.22 - Haber Kodu : 190626122

26.06.2019 - 13.25 - Haber Kodu : 190626124

26.06.2019 - 13.32 - Haber Kodu : 190626127



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3- UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE GÜNÜNDE UYUŞTURUCU TACİRLERİ ETA'YA YAKALANDI

Çağatay KENARLI - Ozan URAL- Ertan KILIÇ/İSTANBUL, İSTANBUL'da düzenlenen narkotik operasyonunda bir otomobilin bagajında yaklaşık 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında uyuşturucu operasyonu düzenledi.

DETEKTÖR KÖPEK 'ETA' MARİHUNAYI BULDU

Narkotik polisleri bir otomobilin Beyoğlu'nda bir otoparkta uzun süredir beklediğini belirleyerek otomobilde uyuşturucu madde bulunabileceği şüphesiyle operasyon düzenledi. Narkotik detektör köpeği Eta'nın katılımıyla otoparkta yapılan operasyona çok sayıda polis ekibi katıldı. Detektör köpek Eta, park halindeki otomobilin çevresinde uyuşturucu madde arama çalışması yaptı. Hassas burunlu Eta'nın otomobilin bagaj kısmına vurarak tepki vermesi üzerine polis ekipleri otomobilin sürücü kapısını açarak içine girdi. Otomobilin bagajını açan Narkotik ekipleri 21 paket halinde 12 kilo marihuana ele geçirildi.

POLİSTEN KAÇMAK İÇİN DUA KİTABI

Narkotik polisleri otomobilde yaptığı aramalarda otomobilin arka camının oraya uzun zaman önce bırakıldığı değerlendirilen sayfaları birbirine yapışmış dua kitabı buldu. Polis, dua kitabının yol uygulamalarında ve çeşitli çevirmelerde şüphelilerin ekiplere kendilerini farklı göstermek için kullandıklarını düşünüyor. Polis ekipleri, uyuşturucu yüklü otomobili otoparka bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

OPERASYON DHA KAMERALARINDA

Narkotik polislerinin yaptığı operasyon DHA kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Operasyonda narkotik detektör köpeği Eta'nın otomobile tepki vermesi sonrasında polis ekiplerinin otomobilde arama yapması ve uyuşturucu maddei bulması görüntülendi.

Görüntü Dökümü;

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-ETA'nın otomobilde yaptığı arama

-Ekiplerin otomobili araması

-Uyuşturucu maddelerin bulunması

-Uyuşturucu maddelerin sayılması

-Arabadan dua kitabı çıkması

-Genel ve detay görüntüler

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5- HADIMKÖY'DE FABRİKADA YANGIN (2)

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - HADIMKÖY'de bir fabrikada yangın çıktı.

Hadımköy'de bulunan plastik fabrikasının bahçesinde yangın çıktı. Yangın fabrikanın içine de sıçradı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntü

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5- AMREYEV: TÜRK YATIRIM FONU KURMAK İÇİN ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Ümit UZUN-Harun UYANIK-İbrahim MAŞE/İSTANBUL, TÜRK Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, "Türk Yatırım Fonu'nu kurmak için gerekli çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Fon, kısa süre içinde faaliyete geçecek. Başlangıçta 600-700 milyon dolarlık bir fon olacak" dedi.

Amreyev, basın mensuplarıyla tanışma amacıyla Taksim'deki bir otelde toplantı düzenledi. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye tarafından 2009 yılında devletlerarası bir örgüt olarak kurulan Türk Konseyi'nin temel amacı, dış politika, ekonomi, ulaşım, gümrükler, turizm, eğitim, medya, gençlik ve spor dahil değişik alanlarda üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirmek. Türk Konseyi, dış politikasında ise çalışmalarını bölgede barış ve istikrarın güçlendirilmesinde, işbirliğinin arttırılmasına ve ortak kalkınma potansiyelinin ortaya çıkarılmasını hedefliyor. Bugüne kadar 6 zirve, 13 dışişleri bakanları toplantısı ve faaliyet alanlarında 50 bakan toplantısı gerçekleştiren Türk Konseyi, 130'un üstünde farklı alanlarda çalışma grubu ve uzmanlar toplantısı, uluslararası düzeyde olmak üzere 25 konferans, forum, mesleki eğitim programı ile gençlik kampları festivalleri hayata geçirdi.

"600-700 MİLYON DOLARLIK BİR FON OLACAK"

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, "Tarihte ilk kez Türk Konseyi Ortak Sanayi ve Ticaret Odasını kurduk. Türk Yatırım Fonu'nu kurmak için gerekli çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Fon, kısa süre içinde faaliyete geçecek. Başlangıçta 600-700 milyon dolarlık bir fon olacak" dedi. Amreyev, "7.Türk konseyi zirvesini 15 Ekim 2019 tarihinde Bakü'de gerçekleştirme kararı aldık. 7.zirvenin teması 'Ülkelerimizin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerinin (KOBİ) Geliştirilmesi' olacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Amreyev'in konuşması

-Detaylar