Dha istanbul bülteni- 5

Beyoğlu 'nda bir bina duvarına kadın cinayetlerini dikkat çekmek için asılan ayakkabılardan birini çökmeye çalışan kişi, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Kabataş Meclis-i Mebusan Caddesi'nde sanat platformu olarak kullanılan bina duvarına kadın cinayetlerine dikkat çekmek için kadın ayakkabıları yerleştirildi. Grafik tasarımcı, müzisyen ve sanatçı Vahit Tuna tarafından tasarlanan proje ile 2018 yılında öldürülen 440 kadını temsilen 440 çift kadın ayakkabısı asıldı. 5 gün önce duvara yerleştirilen 440 çift ayakkabıdan birini dün gece yerinden söken kişi yan taraftaki binanın güvenlikleri tarafından yakalandı. Bu kişi uzaklaştırılırken, kişi tarafından sökülen ayakkabı, projeyi hazırlayan yetkililere teslim edildi. Vahit Tuna "Geçtiğimiz yıl öldürülen 440 kadını temsilen 440 çift ayakkabı koyduk. Buna kadın cinayetlerine farkındalık oluşturmak diyebiliriz. Toplumda bir çok insanın bilmediği, duymadığı ve buradan öğrendiği bir şey bu o yüzden de bu farkındalığın iyi olacağını düşünüyorum. Ayakkabının çalınma olayıyla ilgili çok bir bilgim yok, aslında ulaşılması zor bir yer ama niyeti varsa ona da yapacak bir şey yok. Sonuçta bir sanat yapısı, öyle bakmak gerekiyor ama bunun önüne geçmek zor. Ayakkabıyı tekrardan yerine asacağız" diye konuştu.

Görüntü dökümü

-------------

-Yerinden sökülen ayakkabının yeri

-Diğer ayakkabılar

-Vahit Tuna ile röportaj

-Drone ile çekilen görü ntüler

-Genel ve detay görüntüler



================================

8 - EMİNE ERDOĞAN, ESENLER'DE ÖĞRENCİLERE ATIKTAN ÜRETİLEN DEFTER DAĞITTI

Haber-Kamera: İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Esenler'de geri dönüşüm tesislerinde atıktan elde edilen defterleri

öğrencilere dağıttı. Hasip Dinçsoy İlkokulu'nda düzenlenen Defter Dağıtım Töreni'ne katılan Emine Erdoğan, belediyenin geri dönüşümle ilgili yaptığı çalışmaların sergilendiği okul bahçesini gezerek atıktan elde edilen ürünleri inceledi. Emine Erdoğan, geri dönüşüm kumbarası, atık yağdan elde edilen deterjan, atık pil değerlendirme kutusu ve Mavi Kapak Projesi'ne ilişkin Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan bilgi aldı. Esenler'deki bütün okullarda atıktan elde edilen defterlerin öğrencilere ücretsiz dağıtıldığını öğrenen Erdoğan, Göksu'yu tebrik etti Emine Erdoğan, öğrencilerden sıfır atık projesine destek olmaları için evde anne ve babalarını çöpleri ayrıştırmaları konusunda uyarmalarını istedi. Erdoğan, geri dönüşüm tesislerinde atıktan elde edilen defterleri öğrencilere dağıttı, defterlerini alan öğrencilerle toplu fotoğraf çekildi. Proje kapsamında, atıktan elde edilen 500 bin defter, ilçedeki tüm okullarda eğitim gören 90 bin öğrenciye ücretsiz dağıtılacak.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Programdan görüntüler

==========================

9 - ESENYURT'TA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Yılmaz OKUR/ İSTANBUL DHA

Esenyurt-Haramidere TEM bağlantı yolunda, 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Araçlarda hasarın oluştuğu kazada, ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Kaza, Esenyurt-Haramidere TEM Bağlantı yolunda Ankara yönünde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halinde olan bir otomobilin, ani durması nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 araç birbirine girdi. Araçlarda hasar oluşurken kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle Ankara yönünde trafik durma noktasına geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin araçları olay yerinden kaldırmasının ardından trafik normal akışına döndü.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Kaza yapan araçlar

-Trafikten görüntü

-Kazaya karışan bir sürücü ile röp.





- İstanbul