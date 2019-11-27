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DHA İSTANBUL BÜLTENİ-  5

6 saat önce

BÜYÜKÇEKMECE'de bir markete gelen eli silahlı soyguncu, kasadaki parayı alarak kaçtı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-  5, System.String[]
BÜYÜKÇEKMECE'de bir markete gelen eli silahlı soyguncu, kasadaki parayı alarak kaçtı.

Olay,  Muratçeşme Mahallesi Nükte Sokak üzerinde bulunan bir markette saat 13.30 sıralarında meydana geldi.  Elinde tabanca bulunan 20 yaşlarında şapkalı bir kişi, market çalışanlarını tehdit ederek etkisiz hale getirdi. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, elindeki tabancayı doğrultarak, kasadaki paraları istedi. Kasiyerden kasada bulunan 1080 TL'yi alan şüpheli Büyükçekmece yönüne yaya kaçarak izini kaybettirdi. Olayın bildirilmesi üzerine geniş güvenlik önlemi alınırken, marketteki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Sevk edilen ekip de parmak izi çalışması yaptı. Soruşturma ve operasyona devam ediliyor.

Görüntü Dökümü:

-Market çalışanı kız

Olay yerindeki polis ekipleri

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

Genel ve detay görüntüleri


- İstanbul
Büyükçekmece, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:06 Kaynak: DHA
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