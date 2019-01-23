Dha İstanbul Bülteni - 6

Beylikdüzü
D-100 yan yol Ankara
istikametinde meydana gelen trafik kazasında bir vinç devrildi. Vincin bir bölümü D-100 Karayolu
tarafında kalırken, trafikte aksamalar yaşandı. Bir minibüsün de karıştığı kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza D-100 Karayolu Beylikdüzü Güzelyurt
Mevkii Ankara istikametinde saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Yan yolda ilerleyen vincin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince vinç yan yola devrildi. Yan yoldaki minibüse de zarar veren vincin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen polis, itfaiye ekipleri devrilen vincin kaldırılması için çalışmalara başladı. Devrilen vinç için olay yerine başka bir vinç çağrıldı. Vincin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
EK GÖRÜNTÜ
//////////////////
-Vincin kaldırılması
-Trafikten detaylar
Görüntü dökümü:
-------------------
-Olay yeri
-Vincin görüntüsü
-Trafikten detaylar
- Polis
ekipleri
-Genel ve detaylar
========================
4 - BİNALİ YILDIRIM CENAZEYE TÖRENİNE KATILDI
Haber: Gülseli KENARLI/ İstanbul
DHA
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım Sultanbeyli
'deki taksi durağı ziyaretinin ardında cenaze törenine katıldı.
Yıldırım, eniştesi Mecit Dertli'nin annesi Sultan Dertli'nin, Ümraniye
Hz. Ali Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına katıldı. Yıldırım'a eski bakan Ahmet Arslan
eşlik etti. Cenaze namazının ardından Yıldırım tabuta omuz verdi.
Cami çıkışında Yıldırım burada bulunanlarla tek tek tokalaştı.
Görüntü Dökümü:
-------------------
Cenaze töreninden görüntüler
Tabutun taşınması
Detaylar - İstanbul