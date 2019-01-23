Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul Bülteni - 6

Dha İstanbul Bülteni - 6

1 saat önce

Beylikdüzü D-100 yan yol Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında bir vinç devrildi.

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Beylikdüzü D-100 yan yol Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında bir vinç devrildi. Vincin bir bölümü D-100 Karayolu tarafında kalırken, trafikte aksamalar yaşandı. Bir minibüsün de karıştığı kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı. 

Kaza D-100 Karayolu Beylikdüzü Güzelyurt Mevkii Ankara istikametinde saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Yan yolda ilerleyen vincin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince vinç yan yola devrildi. Yan yoldaki minibüse de zarar veren vincin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen polis, itfaiye ekipleri devrilen vincin kaldırılması için çalışmalara başladı. Devrilen vinç için olay yerine başka bir vinç çağrıldı. Vincin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. 

EK GÖRÜNTÜ

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-Vincin kaldırılması

-Trafikten detaylar

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Vincin görüntüsü

-Trafikten detaylar

- Polis ekipleri 

-Genel ve detaylar

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4 - BİNALİ YILDIRIM CENAZEYE TÖRENİNE KATILDI

Haber: Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım Sultanbeyli'deki taksi durağı ziyaretinin ardında cenaze törenine katıldı. 

Yıldırım, eniştesi Mecit Dertli'nin annesi Sultan Dertli'nin, Ümraniye Hz. Ali Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına katıldı. Yıldırım'a eski bakan Ahmet Arslan eşlik etti. Cenaze namazının ardından Yıldırım tabuta omuz verdi. 

Cami çıkışında Yıldırım burada bulunanlarla tek tek tokalaştı. 

Görüntü Dökümü:

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Cenaze töreninden görüntüler

Tabutun taşınması

Detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:00 Kaynak: DHA

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