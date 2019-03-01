Dha İstanbul Bülteni - 6

6(ek bilgilerle geniş haber)1-AMBULANSA YOL VERMEYEN SÜRÜCÜ: PİŞMANIMHaber: Serpil KIRKESER - ALİ AKSOYER / İSTANBUL DHAD-100 Karayolunda ambulansa yol vermeme çabası görüntülenen sürücü M.E.Y.'nin mahkemedeki sorgusunda "Pişmanım" dediği öğrenildi.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 6



(ek bilgilerle geniş haber)



1-AMBULANSA YOL VERMEYEN SÜRÜCÜ: PİŞMANIM



Haber: Serpil KIRKESER - ALİ AKSOYER/ İSTANBUL DHA



D-100 Karayolunda ambulansa yol vermeme çabası görüntülenen sürücü M.E.Y.'nin mahkemedeki sorgusunda "Pişmanım" dediği öğrenildi.



TOPLAM 1326 LİRA CEZA KESİLDİ



D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde lüks araç, ambulansın ilerlemesini engellemeye çalışırken görüntülenen 23 yaşındaki M.E.Y. kısa sürede Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmıştı. Sürücüye, "Saygısızca araç kullanmak" suçundan 108 TL, "Geçilen aracın geçilme kurallarına uymaması" suçundan 108 TL ve "Şerit izleme değiştirme kurallarına uymamak" suçundan 108 TL ve "Aksi bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde birden fazla şerit değiştirmeleri" suçundan 1002 lira olmak üzere toplam olmak üzere toplam 1326 lira para cezası kesildi. Sürücü adli işlemlerin tamamlanması için Bahçelievler Polis merkezine teslim edildi.



"SADECE ŞOFÖR OLDUĞUNU GÖRDÜM"



M.E.Y emniyet ifadesinde saat 09.00 sıralarında patronunun aracıyla D-100 transit yoldan Avcılar istikametine seyir halinde olduğunu belirterek, "Seyir halindeyken D-100'de Merter'e gelmeden önceki rampada orta şeritteyken bu sırada gidişime göre sol şeritte olan ambulans sirenleri yaktı. Önünde seyir halinde olan aracı sıkıştırınca araç bir anda benim önüme kırdı ve kaza yapacaktım. Akabinde ambulans sirenlerini kapatarak yoluna devam etti. Sonrasında sinirlendim. Ambulansın içini gözle kontrol ettim ve sadece şoför olduğunu gördüm. Camı açarak 'ne yapıyorsun' diye bağırdım. Ambulans şoförü de bana el kol hareketi yapınca ben de daha çok sinirlendim ve ambulansın önünde geçtim yol verdim. Kısa bir süre böyle devam ettikten sonra hızlı bir şekilde ambulanstan uzaklaştım. Kısa bir süre sonra polisler aradı. Bana durumu anlattılar, ben de yanlarına geldim. Olayın nasıl gerçekleştiğini anlattım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.



"PİŞMANIM"



M.E.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. M.E.Y.'nin savcılıktaki ifadesini ardından adli kontrol kararı istemiyle Bakırköy 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.



M.E.Y.'nin hakimlik ifadesinde ise "Evden çıktım, işe gitmek için D-100 yoluna bağlandım. Araç patronuma ait. Bakım yaptırdığım için araç bendeydi. Merter'e gelmeden ambulans sirenleri öttürdü. Önümdeki gri renkli araç korktu ve benim üstüme kırdı. Ben daha sonra gaza bastım. Ambulans arkama geldiğinde sirenlerini söndürmüştü. Daha sonra yanıma geldi. Ben de sirenlerini kapatınca içinde hasta olmadığını düşündüm ve ambulansa dönerek bağırdım. 'Neden beni tehlikeye atıyorsun?' şeklinde el kol işareti yaptım. Daha sonra kızdım ve içinde biri olmadığını düşündüğüm ambulansa yol vermedim. Olay nedeniyle pişmanım, yapmamam gereken bir hareketi yaptım. Serbest bırakılmamı talep ederim" dediği öğrenildi.



İMZA ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI



Bakırköy 5. Sulh Ceza Hakimliği de M.E.Y.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. M.E.Y. cuma günleri evine en yakın polis merkezine giderek imza verecek.



Görüntü Dökümü:



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-Olay anı



-Sürücünün emniyete getirilmesi



-Ambulans sürücüsü ile röp.



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(aktüel görüntülerle)



2-BİNALİ YILDIRIM GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul DHA



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "İttifakla seçimlere gidildiği için Ankara'da biraz daha genel siyaset hakim. Ama biz kampanya sonuna kadar ısrarla, İstanbul'u konuşacağız, İstanbul'un geleceğini konuşacağız" dedi.



Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını kapsamında Şişli'de bir otelde STK temsilcileri ile bir araya geldi. Binali Yıldırım, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



"İSTANBULLULARIN SORUNLARINI DİNLEYECEĞİZ, DAHA ÇOK DİNLEYECEĞİZ, DAHA AZ KONUŞACAĞIZ"



Yerel seçimlerde daha çok yerel yönetimlerin konuşulması konusundaki açıklamalarından sonra mevcut tablonun bu konuda nasıl olduğunu sorulması üzerine Yıldırım, "İyi gidiyor, genellikle ilçelere ziyaret yapıyoruz, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geliyoruz. İlçelerin projelerini, sorunlarını konuşuyoruz. Biz mümkün mertebe kampanyayı yerelde tutmaya gayret ediyoruz. Tabi ittifakla seçimlere gidildiği için Ankara'da biraz daha genel siyaset hakim. Ama biz kampanya sonuna kadar ısrarla, İstanbul'u konuşacağız, İstanbul'un geleceğini konuşacağız, İstanbul'un projelerini anlatacağız. ve İstanbulluların sorunlarını dinleyeceğiz, daha çok dinleyeceğiz, daha az konuşacağız" dedi.



"İSTANBUL ÇÖKECEK BİR ŞEHİR DEĞİL"



Yıldırım, bir gazetecinin "Son dönemde İstanbul'da binalar yıkılıyor, İstanbul bir anlamda çöküyor" şeklindeki sorusu üzerine, "O kadar işi abartmayın. İstanbul çökecek bir şehir değil. İstanbul çöktü mü Türkiye çöker. İstanbul Türkiye'yi taşıyan şehir. Bütün şehirlerinde olduğu gibi İstanbul'da da imarla ilgili sorunlar var. İmar barışını benim başbakanlığım döneminde çıkardık. Bugüne kadar 10 milyon müracaat oldu. Bunların tamamı İstanbul'da değil. 81 vilayetimizde bu şekilde yapılarımız var. İstanbul'daki sorunların başında deprem dönüşümü geliyor. Depremle ilgili çalışmalara çok daha hız vereceğiz. Çünkü deprem mutlak bir tehdit, ne zaman olacağını bilemediğimiz için öncelikle bir envanter çalışmasını tam olarak bitireceğiz. Bazı araştırmalar acil olarak dönüştürülmesi gereken 30 bin yapı var diyor. Bazı kaynaklar 50 bin diyor. Gerçek sayıyı önce tespit edeceğiz ve yerinde gönüllü dönüşümle bu işi halletmiş olacağız. Bir yandan yapılıyor, yapılanları söylemiyorum ben, yapılacakları söylüyorum. 1994'den bu yana zaten yapılıyor. Bundan sonra yapacaklarımızla bu süreç tamamlamış olacağız" şeklinde konuştu.



"ÖNÜMÜZE NE GELİYORSA YİYORUZ"



Binali Yıldırım, yüksek seçim temposuyla nasıl başa çıktığının, özel olarak tükettiği bir şeyin olup olmadığının sorulması üzerine, "Bana insanlar enerji veriyor. Yenilenebilir enerji diye bir şey var. Son zamanlarda benim enerjimi yenileyen de insanların heyecanı, mutluluğu ve insanların ilgisidir. İnsanları, insan sevgisini gördüğümde bütün yorgunluğum kayboluyor. Herkes gibi ne bulursam yiyoruz. Önümüze ne geliyorsa yiyoruz. Bazen de kontrol edemiyoruz, fazla kaçırıyoruz. Sonra arkadaşlar uyarıyorlar zaman zaman. Yemek seçicilik huyum yok" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü:



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Yıldırım'ın açıklamaları



Detaylar



-01.03.2019 -17.21 Haber Kodu : 190301179



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3-İMAMOĞLU'NDA HALİÇ İÇİN ERDOĞAN, DALAN VE SÖZEN'E TEŞEKKÜR



Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ/İSTANBUL,



CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan'da yaptığı açıklamada, "Eyüpsultan denince aklıma, dünya güzeli Haliç gelir. Uluslararası literatürde Altınboynuz'dur adı. Sağolsun, buradan minnet ile anıyorum Bedrettin Dalan, Nurettin Sözen, Recep Tayyip Erdoğan 3'ü de Haliç'e hizmet etmişlerdir. Hepsine teşekkür ediyorum. Ama bitiremediler. Yapamadılar. Haliç cıvıl cıvıl olmalı. Bana nasip olacak, bana" dedi.



İMAMOĞLU'NU BÖREKÇİYE DAVET ETTİ



Seçim programı kapsamında Eyüpsultan'da çalışmalarını sürdüren Ekrem İmamoğlu, sabah kanaat önderleri ile yaptığı toplantının ardından Alibeyköy'de esnaf ziyareti yaptı. Esnaf ile sohbet eden İmamoğlu'nun yolu, Cemil Yurdakul tarafından kesildi. Yurdakul, "Dün, size sosyal medya üzerinden mesaj yolladım, şimdi karşıma çıktınız" diyerek İmamoğlu'nu, yolun karşısındaki börekçiyedavet etti. Daveti kırmayan İmamoğlu, börekçide çay içti ve masa etrafında toplanan gençlerle sohbet etti.



Ardından Alibeyköy'de bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi'ne geçen İmamoğlu, burada salonda bulunan seçmenlere hitap etti. 31 Mart seçimlerinin önemine dikkat çeken Ekrem İmamoğlu, "31 Mart seçimini hepimizin derinden hissetmesi ve çalışması lazım. Kötü dil kullanacaklar, biz ne yapacağız sabırlı olacağız. Vatandaşa adaylarımızı ve projelerimizi anlatacağız. Herkesi nasıl kucaklayacağımızı ve iyiliklerimizi anlatacağız. Biz hep iyi şeyler düşünüyoruz. Aklımızda hiç kötü bir şey yok" dedi.



"CAMİ NEYSE CEMEVİ DE O"



Cemevlerinin statüleri ile ilgili de konuşan İmamoğlu, "Cemevlerimiz ibadethanedir. Bu şehirde ibadethanelere hangi sorumlulukla bakılıyorsa, 1 Nisan'dan sonra da biz aynı sorumlulukla bakacağız. Cami neyse cemevi de o. Alevi vatandaşlarımızın ibadetlerini yaptığı cemevlerinde hiçbir zaman en küçük bir eksiklik hissetmelerini onlara yaşatmayacağım" diye konuştu.



"HALİÇ CIVIL CIVIL OLMALI"



Öğle saatlerinde Eyüpsultan Camii'ne gelen Ekrem İmamoğlu, Cuma namazının ardından Eüpsultan Meydanı'nda CHP'nin Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Emel Bilenoğlu ile birlikte "Eyüp Halkası" dağıttı. Ardından Fahri Korutürk caddesinde esnaf ziyareti yapan İmamoğlu, ayaküstü vatandaşların sorunlarını dinledi. Ziyaretlerin ardından Eyüpsultan merkezde Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında seçmenlere hitap eden İmamoğlu, "Eyüpsultan denince aklıma, dünya güzeli Haliç gelir. Uluslararası literatürde Altınboynuz'dur adı. Sağ olsun, buradan minnet ile anıyorum Bedrettin Dalan, Nurettin Sözen, Recep Tayyip Erdoğan 3'ü de Haliç'e hizmet etmişlerdir. Hepsine teşekkür ediyorum. Ama bitiremediler. Yapamadılar. Haliç cıvıl cıvıl olmalı. Bana nasip olacak, bana. Ben bitireceğim, ben. Onları da davet edip, gelin birlikte açalım diyeceğim" dedi.



Konuşmanın adından AK Parti'nin seçim standına uğrayan İmamoğlu, burada bulunanlara başarı diledi.



Görüntü dökümü



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-İmamoğlu'nun Alibeyköy'de esnaf ziyareti



-İmamoğlu'nun Pir Sultan Kültür Merkezi ziyareti



-İmamoğlu'nun konuşması



-İmamoğlu'nun camiye girmesi



-İmamoğlu'nun Eyüp Halkası dağıtımı



-İmamoğlu'nun esnaf ziyaretleri



-Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışından detaylar



-İmamoğlu'nun seçmenlere hitabı



-İmamoğlu'nun Ak Parti standına uğraması



01.03.2019 -17.07 Haber Kodu : 190301173



01.03.2019 -17.14 Haber Kodu : 190301176



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4-AKSARAY'DA İNTİHAR GİRİŞİMİ KARMAŞASI



Haber-Kamera: Ersan SAN/İstanbul DHA



Aksaray'da intihar girişimi nedeniyle trafik felç oldu. Polis tarafından ikna edilen kişi çıktığı korkuluklardan indirilirken, trafik akışı normal seyrine döndü.



Fatih, Aksaray Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan geçidin korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle trafik felç oldu. Tramvay seferleri de aksarken intihar girişimini izleyen çok sayıda kişiyi, polis uzaklaştırmak için çaba sarf etti. Bu sırada bekleyenler ile polis arasında arbede yaşandı. Polis, intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna ederek, çıktığı korkuluklardan indirdi. İntihar girişimi nedeniyle aksayan trafik akışı normal seyrine döndü.



Görüntü Dökümü:



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Ek Görüntü//



-İntihar girişiminde bulunan kişinin ikna edilmesi



-Trafiğin açılması



-Detaylar



Geçilen görüntü//



-Olay yerinden görüntüler



-İntihar etmek isteyen kişi



-Duran trafik



-Kalabalıktan görüntü



-Arbede



01.03.2019 -17.23 Haber Kodu : 190301181



01.03.2019 - 17.46Haber Kodu : 190301191



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(Ek görüntüyle)



5-ESENYURT'TA İŞ YERİNDE PATLAMA: 1 İŞÇİ AĞIR YARALANDI



Haber-Kamera: Ersan SAN-Cemil ÖZDEMİR/İstanbul DHA



Esenyurt'ta iş yerinde patlayan kurutma makinasının fırlayan kapağı bir işçinin yaralanmasına neden oldu.



Talatpaşa Mahallesi, Pazar Yolu Caddesi'nde kot yıkama yapılan işyerinde bulunan kurutma makinasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Makinanın kapağı o sırada çalışmakta olan bir işçinin başına çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Başından ağır yaralanan işçi, ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Türkmenistan uyruklu olduğu belirtilen işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Patlamanın olduğu işyerine gelen itfaiye ve polis ekipleri incelemelerde bulundu.



Görüntü Dökümü:



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Ek Görüntü//



-Olay yeri inceleme ekiplerinden detay



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-İşyerinde ekiplerin incelemeleri



-Polisin çalışması



-Kurutma makinaları



-İşyerinin dışarıdan görüntüsü



-Genel ve detaylar



01.03.2019 - 15.58 Haber Kodu : 190301141_



01.03.2019 - 16.33 Haber Kodu : 190301154



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6-FATİH'TE KUDÜSLÜ KADINLARA DESTEK EYLEMİ



Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İstanbul DHA



Fatih'te Filistinli kadınlara destek olmak için 'Kudüs için Hepimiz Meryem'iz' yürüyüşü düzenlendi.



Aralarında Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bulunduğu bir grup Kudüslü kadınlara destek olmak amacıyla Fatih Camii'nden Saraçhane Parkı'na yürüyüş düzenledi.



Fatih Camii'nde, öğle vakti bir araya gelen grup üyeleri tekbir getirip "Kudüs halkı yalnız değildir", "Kudüs'e selam direnişe devam" sloganları attı. Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, Saraçhane Parkı'na yürüdü. Saraçhane Parkı'nda basın açıklaması yapıldı. Açıklamada "Filistin'de Kudüs'te yaşanan acıları hepimiz az çok biliyoruz. Bu sıkıntıların bütün dünyada duyulmasını istiyoruz. Yaşanan girdaptan en fazla etkilenen çocuklar ve kadınlardır " denildi.



Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.



Görüntü Dökümü:



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-Gruptan detay



-Basın açıklaması



-Genel ve Detaylar



01.03.2019 - 17.03Haber Kodu : 190301170



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7-5 POLİSİN YARGILANDIĞI TECAVÜZ DAVASINDA 1 TAHLİYE



Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA



Fatih'te denetim yaptıkları taksideki Özbekistan uyruklu I.K. (27) adlı kadını yanında kimliği olmadığı gerekçesiyle ekip aracına aldıktan sonra tecavüz edip bin 400 TL'sini aldıkları iddiasıyla ilişkin 2'si tutuklu 5 polisin yargılanmasına başlandı.



Tutuklu sanıklardan Şeref Ş. mağdurla para karşılığında cinsel ilişki yaşadığını öne sürdü. Diğer sanık polisler ise suçlamaları reddetti. Mahkeme, tutuklu sanıklardan İsmail K'nin tahliyesine karar verdi.



İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Şeref Ş. ve İsmail K. ile tutuksuz sanıklar Enes S., Yaşar S. ve Ahmet B. katıldı. Duruşmaya mağdur I.K. sınırdışı edildiği için katılamadı. Duruşmada, şikayetçi olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.



"PARA KARŞILIĞI CİNSEL İLİŞKİYE GİREBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ"



Tutuklu sanık Şeref Ş. savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek olay günü diğer sanık İsmail K. ile birlikte gece denetimine çıktıklarını belirtti. Aracı diğer sanığın durdurduğunu, kadının kimliği olmaması nedeniyle karakola götürmek için araca aldırdığını anlatan sanık Şeref Ş. araçta mağdurla bir müddet konuştuğunu söyledi. Sanık Şeref Ş. "Gece çalıştığını bu şekilde para kazandığını, ülkesinde geçinemediğini ve çocuğuna bakmak zorunda olduğunu söyledi. Kendisinden kimlik ibraz etmesi gerektiğini söyledim. Bana bir arkadaşının telefondan göndereceğini söyledi. Yalvardı, karakola gitmek istemedi. Ben de müsamaha gösterdim. Biz kimliğin gelmesini beklerken telsizden birkaç anons geldi. Bunun üzerine mağdur da olmak üzere o olaylara bakmaya gittik. Daha sonra Yedikule'de dinlendiğimiz bir kahve vardır. İsmail K. yemek yemek için orada indi. Ben de kadın şahsı bırakıp geleceğimi söyledim. Araca bindiğimizde bana para karşılığında cinsel ilişkiye girebileceğini söyledi. Ben de gaflette bulundum, kabul ettim. Aracı caddeye 10 metre mesafede bir yere park ettim. İlişki yaşamaya başladık. Ancak etraftan tedirgin olduğum için bir şey yapamadım" dedi.



"BERAATİMİ VE TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM"



Daha sonra mağdurun kendisinden bin 500 TL para istediğini söyleyen Şeref Ş., "Bu parayı veremeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine beni şikayet edeceğini söyledi. Bir taksiye bindirerek evine götürmesini söyledim" dedi. Daha sonra mağdurun bir arkadaşıyla karakola gelip şikayetçi olduklarını öğrendiğini söyleyen Şeref Ş., "Bin 400 TL verirsem kadının şikayetçi olmayacağını söylediler. Ailemi, mesleğimi düşündüm. Sonra bu parayı verdim. Ancak benden ikinci gün şikayetçi oldular. Aldıkları parayı beğenmedikleri için beni şikayet etti. Herhangi bir darp ve cebir yoktur. Zorlama yoktur. Delil yoktur. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.



"OLAYI GÖZALTINDA ÖĞRENDİM"



Diğer sanık İsmail K. ise savunmasında, "Kadın, arabadan inmek istediğini söylemedi. Hatta ben arabada Şeref yokken, 'Bak bacım, biz sabaha kadar böyle çalışıyoruz. Sen burada in. Ev arkadaşım saat 12.00'dan sonra beni eve almaz diye söyle şefe. Karnım ağrıyor. Midem bulanıyor diye söyle. İn git arabadan' dedim. Şefe kaç kez kadını karakola götürelim' dedim. Rahatsız oldum kadının arabada bizimle dolaştırılmasından ve şefle muhabbet etmelerinden. Daha sonra yemek yemek için ben kahvehanede indim. Daha sonra şef bana, 'Kadını aldığımız yere bırakıp döneceğim' dedi. Gitti. Yarım saat geçti gelmedi. Aradım. Sıkıntı yok, geliyorum dedi. Olayı gözaltına alınınca öğrendim. Suçsuzum" dedi.



DİĞER SANIKLAR DA SUÇLAMALARI REDDETTİLER



Suçluyu kayırmakla suçlanan tutuksuz sanık Enes S. de suçlamaları kabul etmediğini belirterek olayla ilgili kimsenin kendisine bilgi vermediğini söyledi. Diğer sanıklar da mağdura, erkek arkadaşının tecavüz ettiğini bildiklerini bu nedenle kadına şiddet bürosuna yönlendirdiklerini belirterek suçlamaları reddettiler.



MAĞDURUN ARKADAŞI TANIK OLARAK DİNLENDİ



Mağdur I.K'nın tanık olarak dinlenen arkadaşı ise "Arkadaşım para karşılığı ilişkiye girmedi. Fuhuş yapmıyor" dedi. Olay günü mağduru taksisine alıp evine götüren taksi şoförü de tanık olarak dinlendi. Taksi şoförü ifadesinde, "Mağdur benim aracıma bindiğinde ağlıyordu. Tecavüze uğradığını söyledi. Hamile kalmamak için ilaç almak zorunda olduğunu ancak parası olmadığını söyledi. Eczaneye girmeye çok utandığını söyleyerek benden onun için ilaç almamı istedi. Ben de eczaneye girip hamilelik önleyici ilaç istedim. Daha sonra evine bıraktım" dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan İsmail K'nın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.



İDDİANAME



İddianamede, tutuklu polis Şeref Ş. hakkında "Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlamak", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "Cinsel saldırı" suçlarından toplam 46 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Diğer tutuklu polis İsmail K. hakkında "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna yardım etme" suçundan, tutuksuz üç sanığın ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "Suçluyu kayırma" ve "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlarından değişik hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor.



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8-ARANAN TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ ÜSKÜDAR'DA YAKALANDI



Haber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA



'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranan bir kişi Ümraniye'de yakalandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT'ten gelen istihbarat doğrultusunda terör örgütü TİKKO adına faaliyet gösteren bir kişinin İstanbul'da yaşadığını bildirdi. TEM ekipleri şüpheli C.A.'nın Ümraniye'de yaşadığını belirleyerek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda C.A. sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı. C.A.'nın yapılan sorgulamasında 3 arşiv kaydı bulundu ve UYAP sorgulamasında Tunceli Sulh Ceza Hakimliğince 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan hakkında arama kararı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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