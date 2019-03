Dha İstanbul Bülteni - 6

Sultanbeyli'de ormanlık alanda 3 farklı noktada yangın çıktı.



Sultanbeyli Aydos Ormanı'nda saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle 3 farklı yakın noktada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangını söndürmek için itfaiyenin çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı belirtilirken polis, şüpheli bir kişiyi yakalamak için çalışma başlattı



(Geniş haber)



2-D-100'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 1 YARALI



Haber-Kamera: Özgür EREN/İstanbul DHA



D-100 Karayolu Darülaceze mevkiinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılırken, Avcılar istikametinde yoğunluk oluştu. Kazada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.



D-100 Karayolu Darülaceze mevkii, Topkapı istikametinde saat 17.00 sıralarında meydana gelen kazada iddiaya göre 34 SRG 80 plakalı otomobilin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle yavaşlayınca arkasından gelen araçlar zincirleme kaza yaptı. 5 aracın karıştığı kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada bir kişi yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza nedeniyle 1 şerit trafiğe kapanırken, Topkapı istikametinde yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle kapalı olan şerit trafiğe açıldı.



3-VALİ YERLİKAYA: GEREK GÜVENLİK GEREKSE TRAFİKLE İLGİLİ BÜTÜN TEDBİRLERİMİZİ ALDIK



Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ/İSTANBUL, İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Cumhur İttifakı'nın miting yapacağı Yenikapı Miting Alanı'nda incelemelerde bulundu. Yerlikaya, "Vatandaşlarımızın evlerinden çıktıkları gibi tekrar evlerine rahat dönmeleriyle ilgili gerek güvenlik gerekse trafikle ilgili bütün tedbirlerimizi aldık" dedi.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, mitingi organize şirket yetkililerinden bilgi alarak, çalışanlara kolaylıklar diledi. Vali Yerlikaya inceleme sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı. Vali Yerlikaya, "Yarın saat 14.00'de Yenikapı'daki alanda iki partinin mitingi var. Bununla ilgili emniyetimizin hazırladığı hem trafikle ilgili hem de güvenlik önlemleri ile ilgili yerinde gezme değerlendirme fırsatı bulduk. Emniyetimiz hem burada yapılacak olan mitingle ilgili hem de yarın hemen hemen aynı vakitlerde nevruzla ilgili bir gösteri var. Bakırköy Pazar alanında kutlanacak olan Nevruz Bayramı ve Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi' programları nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü son hazırlıklarını tamladı" dedi.



"14 BİN 433 POLİSİMİZ GÖREV ALACAK"



Yerlikaya, "İl Emniyet Müdürlüğümüz 14 bin 433 tane polisimize görev verdi. Bu çok büyük bir sayı. Aynı zamanda Yenikapı'da Sahil Güvenlik 1 firkateyn, 3 güvenlik botu, Kıyı Emniyeti'nden sahil güvenlik botu, deniz tarafının güvenliği ile ilgili tedbirlerini aldı. Yarın her iki mekanda yapılacak olan programa vatandaşlarımızım gelip gitmesiyle ilgili bazı yolların trafiğe kapatılması bazı alternatif yolların da trafiğe açılması çalışması var. Biz hazırız. Temennimiz, huzur ortamında vatandaşlarımızın evlerinden çıktıkları gibi tekrar evlerine rahat dönmeleriyle ilgili gerek güvenlik gerekse trafikle ilgili bütün tedbirlerimizi aldık" dedi.



4- BAKAN SOYLU EYÜPSULTAN'DA KONUŞTU



Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Güven USTA/İSTANBUL



Eyüpsultan'da düzenlenen mitingde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Binali Beyle destansı bir 5 yıla imza atılacak. Göreceksiniz 5 yıl sonra iyi ki bu kararı vermişiz diyeceksiniz" dedi.



Küçükçekmece programının adından Eyüpsultan'a geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yeşilpınar Mahallesi Yağlıdere Parkı'nda vatandaşlara hitap etti. Soylu, "10 yıllardır bir oyuna getirmeye çalışıyorlar. İlk kez Türkiye yüzdü yüzdü sonuna geldi. Terörün sonuna geldik. Daha çok yapacak şeyimiz var. Bilesiniz ki, millet olarak daha yeni başladık" dedi.



"316 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ"



Soylu, "Biz batı değiliz. Biz Amerika değiliz. Biz başka ülkelere gittiğimiz zaman sömürü düzeni kurmuyoruz. Biz Afrin'deyiz, biz Cerablus, Azez'deyiz. Biz oraya huzur ve kardeşlik getirdik. 316 bin Suriyeli ülkesine geri döndü. Oralarda bizim kaymakamımız, savcımız, hakimimiz, vali yardımcımız, polisimiz, jandarmamız var. Orada Allahu Ekber diyen 5 vakit ezan okuyan imamız var. Biz büyük ve asil bir milletiz. Biz huzur getiririz" diye konuştu.



"AYAĞA KALKAN BİR TÜRKİYE'Yİ ÖNÜMÜZDEKİ 4 BUÇUK YILDA GERİ DÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR"



Terör ve uyuşturucu alanlarında ciddi çalışmalar yaptıklarını ve bu sürede Türkiye'yi ayağa kaldırdıklarını söyleyen Soylu, "Ayağa kalkan bir Türkiye'yi önümüzdeki 4 buçuk yılda geri döndürmeye çalışıyorlar. Neden, çünkü önümüzdeki 4 buçuk yıl seçim yok. Tekrar 4 buçuk yıl bir fitne tohumu ekerek, 'Acaba Türkiye'nin 4 buçuk yıl iyi yönetilmesinin engelleyebilir miyim?' diye arayış içindeler." şeklinde konuştu.



5-MİNİBÜSÇÜLERE SESLENEN YILDIRIM: KONUŞARAK, ANLAŞARAK HER SORUNU ÇÖZERİZ



Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İstanbul DHA



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Bahçelievler Kültür Merkezi'nde minibüsçülerle bir araya geldi. Yıldırım burada yaptığı konuşmada daha önce de servisçi ve taksicilerle bir araya geldiğini belirterek, "Şimdi sizlerle konuşuyorum. Hepsinin isteği, yerine getirilmeyecek istekler değil. Yeter ki ilgi, alaka olsun. Biz sorunlardan kaçan değil, biz sorunların üzerine gide gide bugünlere geldik." dedi.



"SORUNU OLMAYAN ÖLÜLER VE DELİLER"



Seçim çalışmalarını Bahçelievler'de sürdüren AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Bahçelievler Kültür Merkezi'nde minibüsçülerle bir araya geldi. Minibüsçüleri dinleyen Yıldırım burada yaptığı konuşmada, "Sorunu olmayan ölüler ve deliler. Herkesin sorunu var. Burada açık söylendi. Benim de istediğim bu, karnımızdan konuşmayalım, ağzımızdan konuşalım. Konuşarak, anlaşarak her sorunu çözeriz. Çünkü biz 17 yıldır dağ gibi sorunları çöze çöze geliyoruz. Sorunları çözdük fakat Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çözdük." dedi. Yıldırım şöyle devam etti:



"Hiç merak etmeyin, seçimden sonra da böyle oturacağız ve ne lazımsa yapacağız. Sizin sorununuz benim sorunum. Sizin derdiniz benim derdim. Bu kadar açık söylüyorum. Bu söz otobüsçü topal Dursun'un oğlu Binali Yıldırım'ın sözüdür. Destek sizden çözüm bizden. Servisçilerle konuştum, taksicilerle konuştum, şimdi sizle konuşuyorum. Hepsinin isteği, yerine getirilmeyecek istekler değil. Yeter ki ilgi alaka olsun. Biz sorunlardan kaçan değil, biz sorunların üzerine gide gide bugünlere geldik." dedi.



6- EKREM İMAMOĞLU AVCILAR VE BAĞCILAR'DA KONUŞTU



Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İstanbul



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmalarına Avcılar ve Bağcılar'da devam etti. Avcılar Havuz Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan İmamoğlu, "Avcıların ulaşımını, sadece metrobüs değil, metro hayalini yıllardır erteleyenlere asla inanmayın. 15 yıldır İncirli-Beylikdüzü hattını her seçimde size vaat ettiler mi? Yaptılar mı? Bu kadar basit. Yine söylüyorlar. Sakın inanmayın. Dostlarınıza da anlatın. Bunlar söz verirler yapmazlar. Seçim gelir tekrar söz verirler. Açık söyleyeyim, benim yüzüm kızarır. Ben veremem bu sözü. Onun için bize güvenin. Biz gelir gelmez Avcılar'ın hem metrosunu hem de yıllardır unutulan deniz ulaşımını başlatacağız. Göreceksiniz" dedi.



"BENİM MİLLİ DUYGULARIMI YARGILAYACAK BİR İNSAN DAHA DOĞMADI"



İmamoğlu, "Benim milliyetçiliğimi doğduğum şehir üzerinden sorgulayanlara sesleniyorum. Bak seçim oldu Haziran'da, millet size bir hak verdi. Bu hakla 2023'ün Haziran ayına kadar bu ülkeyi yönetme hakkını verdi. İyi yönetin kardeşim, gidin işinize bakın. Devlet adamlığı başkadır. Bakanlara sesleniyorum. Sağda solda konuşup benim milliyetçiliğimi doğduğum şehir üzerinden sorgulayanlara sesleniyorum. Benim inancımı ve milli duygularımı yargılayacak, konuşacak daha bir insan henüz doğmadı. Haftaya Pazar günü seçim yapacağız. Bakanların görevi var, gidin görevinizi yapın" şeklinde konuştu.



EMNİYET TEŞKİLATINA TEŞEKKÜR



Emniyet teşkilatına teşekkürlerini ileten İmamoğlu, "Seçim güvenliği ile ilgili tedbir alın. Buradan emniyetimize teşekkür ediyorum. Bizimle her gün yolumuza yoldaşlık yapıyorlar. Emniyet mensuplarına polislerimize teşekkür ediyorum" dedi.



Seçimi kazanmaları durumunda seçmene uyarılarda bulunan İmamoğlu, "Ne yapacağız biliyor musunuz? Burada anlaşalım. Zafer şarkıları söylemek yok. Bu bir zafer değil. Bu İstanbul'un kendine gelme seçimi. Dolayısıyla kimseyi kızdırmayacağız. Çünkü o gece yapacağınız sevinç kutlamaları vesaireler yaparda, bir komşumun, bir kardeşimin kalbi kırılırsa üzülürüm. Çünkü yarın yüz yüze bakacağız. Kimseyi incitmeyeceğiz. Anlaştık mı?" ifadelerini kullandı.



"BANA ÖDÜNÇ OY VERSİNLER"



Daha sonra Bağcılar ilçesine geçen Ekrem İmamoğlu, Güneşli Meydanı'nda seçim otobüsü üzerinden vatandaşa seslendi. İmamoğlu, "Bana ödünç oy versinler. 5 yıllığına ödünç oy versinler. Memnun edersem oylarını devam ettirsinler. Memnun etmezsem desinler ki seni sevmedik güle güle. Kardeşim, gelin buluşalım. Bak ben ayırt ediyor muyum? Yok. O da benim bu da benim. Bu kadar basit. Dolayısıyla herkesin oyunu istiyorum" diye konuştu.







