Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul Bülteni - 6

Dha İstanbul Bülteni - 6

1 saat önce

Kadıköy Çarşı Durağında, elektrik telinin kopmasıyla Kadıköy-Moda tramvay seferleri yapılamadı.

Dha İstanbul Bülteni - 6, System.String[]


Kadıköy Çarşı Durağında, elektrik telinin kopmasıyla Kadıköy-Moda tramvay seferleri yapılamadı. 2 saatlik çalışmanın ardından seferler normale döndü. Aynı yerde dün de tel kopmuş ekiplerin, elektrik tellerini onarmasının ardından seferler normale dönmüştü.

Kadıköy-Moda seferini tramvay, saat 14.30 sıralarında Kadıköy Çarşı Durağına geldiği sırasında, bilinmeyen nedenle tramvay aracına güç veren elektrik teli koptu. Seferler durdurulurken, ekipler onarım çalışması başlatıldı. Ekiplerin 2 saat süren çalışmalarını tamamlamasının ardından seferler normale döndü. Dün de 14.45 sıralarında aynı yerde tel kopmuş, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından seferler normale dönmüştü. 

Görüntü Dökümü:

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-Onarım çalışmalarından görüntü

-Tramvaydan görüntü

-Kopan telin görüntüsü

-Tramvayın görüntüsü

-Genel ve detay 

26.03.2019 - 15.28 Haber Kodu : 190326152 - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:08 Kaynak: DHA

İstanbul, Moda, Kadıköy, Güncel
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