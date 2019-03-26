Dha İstanbul Bülteni - 6

Kadıköy Çarşı Durağında, elektrik telinin kopmasıyla Kadıköy-Moda tramvay seferleri yapılamadı.





Kadıköy Çarşı Durağında, elektrik telinin kopmasıyla Kadıköy-Moda tramvay seferleri yapılamadı. 2 saatlik çalışmanın ardından seferler normale döndü. Aynı yerde dün de tel kopmuş ekiplerin, elektrik tellerini onarmasının ardından seferler normale dönmüştü.



Kadıköy-Moda seferini tramvay, saat 14.30 sıralarında Kadıköy Çarşı Durağına geldiği sırasında, bilinmeyen nedenle tramvay aracına güç veren elektrik teli koptu. Seferler durdurulurken, ekipler onarım çalışması başlatıldı. Ekiplerin 2 saat süren çalışmalarını tamamlamasının ardından seferler normale döndü. Dün de 14.45 sıralarında aynı yerde tel kopmuş, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından seferler normale dönmüştü.



Görüntü Dökümü:



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-Onarım çalışmalarından görüntü



-Tramvaydan görüntü



-Kopan telin görüntüsü



-Tramvayın görüntüsü



-Genel ve detay



26.03.2019 - 15.28 Haber Kodu : 190326152 - İstanbul

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