Dha İstanbul Bülteni 6

1- İSTANBUL'DA SANDIKLAR KAPANDI OYLAR SAYILIYOR
Özgür EREN - Zeki GÜNAL/ İSTANBUL, DHA İstanbul
'da oy kullanma işlemi sona erdi.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbullular, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlarını seçmek için sandık başına gitti. 10 milyon 560 bin 963 seçmenin yaşadığı kentteki 39 ilçede, 31 bin 124 sandık kuruldu.
İstanbul'da saatlerin 17.00 itibariyle oy verme işlemi sona ererken, sandıklar açılmaya ve oylar sayılmaya başlandı.
Görüntü Dökümü:
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-Sandıkların açılması
-Oy sayımı
Detaylar
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2- TARABYA KÖŞKÜ ÖNÜNDE HAZIRLIKLAR
Haber: Güven USTA/ İSTANBUL DHA
Tarabya köşkü önünde hazırlıklar yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, oy kullandıktan sonra Tarabya Köşkü'ne geçti. Erdoğan'ın ilerleyen saatlerde seçime ilişkin açıklama yapması bekleniyor. Köşkün önünde de açıklama için hazırlıklara başlandı.
Görüntü Dökümü:
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-Tarabya Köşkü önünde yapılan hazırlıklar
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3- İMAMOĞLU SANDIKLARIN KAPANMASIYLA AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL, CHP
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu
ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
oy verme işlemlerinin bitmesinin ardından CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
"ÜZÜCÜ OLAYLARI HİÇBİRİMİZİN DUYMAK İSTEMEDİĞİNİ BİLİYORUM"
Konuşmasına "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun." diyerek başlayan Ekrem İmamoğlu,"Umuyorum daha fazla üzücü bir olay duymaksızın bu süreci tamamlarız. Bu bir yerel seçim yaşayacağız, günün sonunda bir netice ortaya çıkacak. Üzücü olayları hiçbirimizin duymak istemediğini biliyorum. Dileğimiz budur. Öncelikle şunu ifade edeyim. Güzel bir seçim ortamı geçiyor" dedi
"İstanbul genelinde bu sürecin aynı şekilde devam etmesini ve sıkıntısız bir şekilde neticelenmesini diliyoruz" diye konuşan İmamoğlu, "Tabi özellikle buradan vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın bilgi almasını İstanbul'da süreç içerisinde bilgilenmesini istiyoruz. Bu yönüyle özellikle ifade edelim ki İl başkanlığımızın başta olmak üzere vatandaşlarımızın da katılımıyla kontrol altında olan süreci zaman içerisinde yine gerekli duyduğumuz anada il başkanımız ve biz de sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Güzel sıkıntısız problemsiz bir süreci hep birlikte tamamlarız. Şimdiden İstanbulumuza ve Türkiyemize hayırlı olsun. Koordinasyon merkezindeyiz. Tabi ilgi duyduğumuz yerler olabilir. Kontrol edeceğimiz alanlar olabilir. Buradayız. İl başkanımızla yan yanayız. Omuz omuzayız" ifadelerini kullandı.
"SEÇİME KATILIM ORANI OLDUKÇA YÜKSEK GÖRÜLÜYOR"
Kaftancıoğlu ise, "10 milyon 560 bin 958 seçmeni bulunan İstanbulumuzun şu anda ki sahadan aldığımız verilere göre seçime katılım oranı oldukça yüksek görülüyor. İlerleyen saatlerde netleştikçe katılımla ilgili sizlere bilgi vereceğiz. Öncelikle İstanbul'da oy veren ve seçime katılan ve sandık başlarında görev yapan bütün görevlilerimize İstanbul özelinde seçimin oldukça sakin huzurlu geçmesini sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Ama memleketin kimi bölgelerinden bir takım ölüm haberleri geldi. Bizler hiçbir seçim sonucunun ve oyun bir insan canından daha önemli olmadığının altını çizerek hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz" dedi.
Görüntü dökümü:
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-Kaftancıoğlu'nun açıklamaları
-İmamoğlu'nun açıklamaları
-genel ve detaylar
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4-
SEZEN AKSU OYUNU BEYKOZ'DA KULLANDI
Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA
Ünlü sanatçı Sezen Aksu
oyunu Beykoz
'da kullandı.
Aksu saat 16.30 sıralarında Sedat Simavi
Ortaokuluna geldi. Aksu oy kullanmak için bir süre sırada bekledi. Aksu'nun beklediği sırada oy kullanmaya gelen bazı kişiler ünlü sanatçı ile fotoğraf çektirdi. Sezen Aksu daha sonra burada oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Aksu, "Vatandaşlık görevini yaptım. Hayırlı, uğurlu olsun. Herkes gibi görevimi yaptım. Sade vatandaşız hepimiz." dedi.
Görüntü Dökümü:
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-Aksu'nun okula gelmesi
-Aksu'nun sırada beklemesi
-Aksu'nun oyunu kullanması
-Aksu'nun açıklamaları
-Genel ve detaylar
31.03.2019 -16.45 Haber Kodu : 190331287
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(ek bilgilerle)
5- SANCAKTEPE'DE TAŞLI SOPALI KAVGA
Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL, Sancaktepe
'de iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle taşlı sopalı kavga
çıktı. Polisin biber gazı kullandığı, bazı kişilerin gözaltına alındığı kavgada yaralananlara ambulansta müdahale edildi.
Olay saat 1400 sıralarında Kemal Türker Mahallesi Maçka
Caddesi Kamer Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan taşlı ve sopalı kavga, akrabaların da katılmasıyla büyüdü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgayı ayırmakta güçlük çeken ekiplere, Çevik Kuvvet ekipleri destek verdi. Biber gazı ile müdahale sonrası ayrılan taraflar mahalle aralarına dağıldı, kavgaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı.
Kavgada yaralanan vatandaşlara olay yerine gelen ambulansta müdahale edilirken çevrede bulunan bazı dükkanların camları kırıldı. Polis mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.
Görüntü dökümü:
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-Polis ekiplerinden görüntü
-Ambulanstan görüntü
-Zırhlı araçtan görüntü
-Çevik kuvvetten görüntü
-Kırılan dükkan camından görüntü
-Genel ve detay görüntüler
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6 - BEŞİKTAŞ'TA CADDE ORTASINDA TABANCAYLA İNTİHARA KALKIŞTI
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,
Levent'te, henüz belirlenemeyen bir nedenle havaya iki el ateş eden bir kişi, şakağına dayadığı tabancayla intihar girişiminde bulundu. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatırken, araçlar içindeki çocuk ve kadınları da tahliye ettirdi. Bir süre sonra ikna edilen ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen E.G., gözaltına alındı. Büyükdere Caddesi
Levent Işıklar mevkiinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, araçların arasına dalarak caddeye çıkan E.G. adlı kişi, belinden çıkardığı tabancayla havaya iki el ateş etti. Açılan ateşin ardından paniğe kapılan vatandaşlar, metro istasyonu ve bina girişlerine sığındı. E.G. tabancayı şakağına dayayarak intihar edeceğini söyledi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Maslak
yönüne doğru Büyükdere Caddesi'ne çıkan cadde ve sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Polis, olay yerinin yakınında bulunan araçlardaki çocuk ve kadınları da tahliye ettirdi.
Cadde ortasında, şakağına tabanca dayalı şekilde tur atarak, intihar etmek istediğini söyleyen E.G., polisler tarafından ikna edilmek istendi. Yaklaşık 30 dakika süren çabaların ardından ikna edilen E.G., tabancasını polise teslim ettikten sonra gözaltına alındı. E.G.'nin psikolojik sorunları olduğu belirtildi. İkna çalışmaları sırasında, her ihtimale karşı özel harekat polisi de hazır bulunduruldu.
Görüntü Dökümü
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-İntihar girişiminde bulunan kişiden detay görüntü
-Kafasına silah dayaması
-Polisin ikna etmeye çalışması
-Yolun çift yönlü kapatılması
-Bekleyen araçlardan detay görüntü
-Polisin araç içerisinde bekleyenleri araçtan çıkartıp uzaklaştırması
-İntihar teşebbüsünde bulunan kişinin ikna edilmesi
-Kişinin polis otosuna bindirilmesi
-Olay yerinden genel ve yakın detaylar