Dha İstanbul - Büyükçekmece'de "Sahte Seçmen" İncelemesi (2)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Müslim SARIYAR - Onur MERİÇ- İstanbul DHABüyükçekmece'ye seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polis bu sabah inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Müslim SARIYAR - Onur MERİÇ- İstanbul DHA



Büyükçekmece'ye seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polis bu sabah inceleme başlattı. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde toplanan polis ekiplerinin, seçim öncesi ilçeye adres kaydı yaptırdığı iddia edilen kişilerin belirtilen adreslerde oturup oturmadığı kontrol ediliyor. Emniyet kaynakları herhangi bir yakalama yada gözaltına alma işleminin olmadığını kaydetti.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükçekmece'ye il ve ilçe dışından taşınan kişilerin ikamet adresi olarak anaokulu, TIR garajı, boş arsalar, inşaatların gösterildiğini söylemişti.



Görüntü Dökümü:



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-Polislerin görüntüsü



-Polislerin adreslerdeki incelemesi

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