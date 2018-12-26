Dha İstanbul - Çamlıca Tepesinde Çocukların Kar Keyfi

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAİstanbul Anadolu yakasında etkili olan kar yağışı Çamlıca tepesini kısa sürede beyaza bürüdü.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA



İstanbul Anadolu yakasında etkili olan kar yağışı Çamlıca tepesini kısa sürede beyaza bürüdü. Çamlıca tepesindeki vatandaşlar çocukları ile karın keyfini çıkardı. Çocuklar kar topu oynamayı sevdiklerini belirterek kar yağışından duydukları mutluluğu anlattı. Kimileri ise fotoğraf çektirirken kimileri de yürüyüş yapmayı tercih etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Çamlıca tepesinden görüntü



-kar topu oynayan çocuklardan görüntü



-Fotoğraf çekemlerden görüntü



-Genel ve detay görüntüler

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