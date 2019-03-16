Dha İstanbul - Canlı Yayın Bilgisi

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2 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı yapacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı yapacak. Saat 11.00 sıralarında başlaması beklenen toplantıyı canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız.
İstanbul DHA
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:48 Kaynak: DHA
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