Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Canlı Yayın Bilgisi

Dha İstanbul - Canlı Yayın Bilgisi

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı yapacak.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı yapacak. Saat 11.00 sıralarında başlaması beklenen toplantıyı canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız.

İstanbul DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:48 Kaynak: DHA

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