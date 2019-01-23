Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul- Canlı Yayın Duyurusu

Dha İstanbul- Canlı Yayın Duyurusu

1 saat önce

Sanatçı Ayşen Gruda'nın ölümüyle ilgili doktorlar açıklama yapacak.

Dha İstanbul- Canlı Yayın Duyurusu, System.String[]
Sanatçı Ayşen Gruda'nın ölümüyle ilgili doktorlar açıklama yapacak. Birazdan başlayacak açıklamayı canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:17 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ayşen Gruda'nın Doktorundan İlk Açıklama: Vicdanımız Rahat Fatma Girik'in, Ayşen Gruda'nın Ölümü Üzerine Yaptığı Açıklama, Sosyal Medyada Gündem Oldu

Palandöken ve Koçal'dan Market Enflasyonuna Çözüm Önerileri 2018 Yılında Köprü ve Otoyol Gelirleri Yüzde 23,3 Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 16:43:39. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul- Canlı Yayın Duyurusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]