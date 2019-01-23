Dha İstanbul- Canlı Yayın Duyurusu

Sanatçı Ayşen Gruda'nın ölümüyle ilgili doktorlar açıklama yapacak.

Sanatçı Ayşen Gruda'nın ölümüyle ilgili doktorlar açıklama yapacak. Birazdan başlayacak açıklamayı canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız

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