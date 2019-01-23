Dha İstanbul- Canlı Yayın Duyurusu

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1 saat önce
Sanatçı Ayşen Gruda'nın ölümüyle ilgili hastane başhekimi Ergün Kasapoğlu, kızı Elvan Gruda ve torunu Emre Gruda açıklama yapıyor.
Sanatçı Ayşen Gruda'nın ölümüyle ilgili hastane başhekimi Ergün Kasapoğlu, kızı Elvan Gruda ve torunu Emre Gruda açıklama yapıyor.Canlı yayındayız
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:31 Kaynak: DHA
Hayatını Kaybeden Ayşen Gruda, Sitem Etmişti: Telif Haklarını Alamıyoruz
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