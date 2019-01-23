Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul- Canlı Yayın Duyurusu

Dha İstanbul- Canlı Yayın Duyurusu

1 saat önce

Sanatçı Ayşen Gruda'nın ölümüyle ilgili hastane başhekimi Ergün Kasapoğlu, kızı Elvan Gruda ve torunu Emre Gruda açıklama yapıyor.

Dha İstanbul- Canlı Yayın Duyurusu, System.String[]
Sanatçı Ayşen Gruda'nın ölümüyle ilgili hastane başhekimi Ergün Kasapoğlu, kızı Elvan Gruda ve torunu Emre Gruda açıklama yapıyor.Canlı yayındayız

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:31 Kaynak: DHA

ayşen gruda, Güncel
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