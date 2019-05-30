DHA İSTANBUL - CANLI YAYIN DUYURUSU - VALİ AÇIKLAMA
1 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın bayram önlemleriyle ilgili açıklama yapması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:41 Kaynak: DHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın bayram önlemleriyle ilgili açıklama yapması bekleniyor. Birazdan başlayacak açıklamayı canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız
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