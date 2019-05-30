Son Dakika Haberleri: DHA İSTANBUL - CANLI YAYIN DUYURUSU - VALİ AÇIKLAMA
Son Dakika Güncel Haber

DHA İSTANBUL - CANLI YAYIN DUYURUSU - VALİ AÇIKLAMA

1 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın bayram önlemleriyle ilgili açıklama yapması bekleniyor.

DHA İSTANBUL - CANLI YAYIN DUYURUSU - VALİ AÇIKLAMA, System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın bayram önlemleriyle ilgili açıklama yapması bekleniyor. Birazdan başlayacak açıklamayı canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız


Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:41 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü isimler Hadise'nin çağrısının ardından makyajsız fotoğraflarını paylaştı Ozan Kabak için resmi açıklama: Elimizde tutmamız zor Diagne bombayı patlattı: Juventus ile temas halindeyim Beşiktaş'ta patronu tarafından tekme tokat dövülen kadın çalışan konuştu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 14:34:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA İSTANBUL - CANLI YAYIN DUYURUSU - VALİ AÇIKLAMA
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]