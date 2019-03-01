Dha İstanbul- Ceset Parçalarını Çöp Konteynerlerine Atma Anları Kamerada (1)
35 dakika önce
Kadıköy'de önceki gün çöp konteynerinde bacakları bulunduktan sonra vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan kişiye ait ceset parçalarının çöp konteynerlerine atılması güvenlik kameralarına yansıdı.
Kadıköy'de önceki gün çöp konteynerinde bacakları bulunduktan sonra vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan kişiye ait ceset parçalarının çöp konteynerlerine atılması güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera kayıtlarında şüphelilerin bir araçla getirdikleri çuvalları ayrı konteynerlere atma anları görülülyor.
Görüntü Dökümü:
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-Güvenlik kmaerası görüntüleri
-Aktüel
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:33 Kaynak: DHA
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