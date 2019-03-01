Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul- Ceset Parçalarını Çöp Konteynerlerine Atma Anları Kamerada (1)

Dha İstanbul- Ceset Parçalarını Çöp Konteynerlerine Atma Anları Kamerada (1)

35 dakika önce

Kadıköy'de önceki gün çöp konteynerinde bacakları bulunduktan sonra vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan kişiye ait ceset parçalarının çöp konteynerlerine atılması güvenlik kameralarına yansıdı.

Dha İstanbul- Ceset Parçalarını Çöp Konteynerlerine Atma Anları Kamerada (1), System.String[]


Kadıköy'de önceki gün çöp konteynerinde bacakları bulunduktan sonra vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan kişiye ait ceset parçalarının çöp konteynerlerine atılması güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera kayıtlarında şüphelilerin bir araçla getirdikleri çuvalları ayrı konteynerlere atma anları görülülyor. 

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kmaerası görüntüleri

-Aktüel

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:33 Kaynak: DHA

İstanbul, Kadıköy, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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