Dha İstanbul - Çin Büyükelçisi: Çin'den Türkiye'ye Yatırım Hacminin 6 Milyar Dolar Seviyesine...

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK) ve DEİK / Türkiye-Çin İş Konseyi tarafından "Türkiye-Çin Ticaret ve Yatırım Semineri" düzenlendi.

Beyoğlu'nda bir otelde düzenlenen seminere, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı T.Murat Kolbaşı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Proje Direktörü Ahmet Sami Yavuz ve Council for Promotion South-South Cooperation Başkanı Lyu Xinhua'nın katıldı.



Türkiye ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin geleceğinin konuşulduğu seminerde, DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı T. Murat Kolbaşı, 34 yıldır çalışmalarını gönüllülük esasıyla sürdürdüklerini belirterek, 'Ülkeler arası yatırım ve ticareti artırmak için ticari diplomasi anlayışıyla, faaliyetlerimizi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'ın destek ve koordinasyonuyla sürdürüyoruz" dedi.



ULUSLAR ARASI İTHALAT FUARI



2019'un Kasım ayında Çin'in Şanghay kentinde düzenlenecek olan 'Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na da katılacaklarını belirten Kolbaşı, 'O bölgede olmak, orada ihracatı artırmak önemli. Biz de DEİK olarak, geçen seneki fuarın hemen başlangıcında 40'tan fazla toplam cirosu 1 milyar doların üzerinde olan Çinli firmalarla Türk firmalarını Sayın Bakan Yardımcımızla bir araya getirdik. Etkili akılda kalıcı bir toplantı yaptık" diye konuştu.



'TÜRKİYE'DEKİ TURİST SAYISINI İKİ KATINA ÇIKARMAYI HEDEFLİORUZ"



Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li, Türkiye ile yakın temasta bulunarak ticaretteki ortak hedeflere ilerlediklerini kaydederek, 'Çin olarak en kıymetli ticaret partnerlerimizden biri olan Türkiye ile mevcut potansiyelimizi geliştirmek için çalışıyoruz. İki ülkenin de devlet liderleri, ekonomik ilişkilerin artması adına belirlenen ortak hedeflere ulaşılması için büyük katkı sunuyorlar. Önümüzdeki dönemde dünya ekonomisi çok büyük bir değişim yaşayacak. Bu açıdan Kuşak ve Yol Projesi de eşi benzeri olmayan büyük bir fırsat sunuyor. Çin olarak Türkiye ile özellikle son yıllarda enerji, altyapı ve finans alanlarında büyük başarılara imza attık. Çin olarak ekonomi ve ticarette Türkiye ile olan ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız. Bu hedef doğrultusunda gönülden çaba harcıyoruz. Her yıl yeni somut adımlar atıyor ve diplomatik görüşmelerde de bunu pekiştiriyoruz. 2021 yılına kadar Çin'den Türkiye'ye gelen turist sayısını da iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yüzden Çinli turistlerin Türkiye'de rahatça seyahat edebilmesi için Çince tabelalarla birlikte bilgi noktaları kurulmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.



'TÜRKİYE İLE ÇİN ÖZELİNDE ORTAK HEDEF"



Seminerde konuşan İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İstanbul ve Türkiye olarak iki ülke arasındaki ilişkileri daha ileriye taşımaya kararlı oluklarını vurguladı. Gültekin, 'Türkiye-Çin ilişkilerini geliştirme konusuna kararlıyız. Çünkü her iki ülkenin lideri bir strateji ve bir hedef ortaya koydu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bir kuşak bir yol ve çeşitli ziyaretler vesilesiyle, iki ülkenin hedeflerini oluşturdular. Bizlere düşen bu hedefler doğrultusunda kapasiteleri doğru kullanarak, işbirliğini geliştirmek. İstanbul Valiliği olarak bizim dünyada 4 kardeş şehrimiz var. Bunlardan bir tanesi Çin'in Huandong eyaleti. Dolayısıyla biz Çin'i ve Çin'in tüm bölgelerini çok önemsiyoruz. Tüm bölgeleriyle ilişki kurmaya hazırız ve istekliyiz. İki Çin Havayolu şirketinin doğrudan uçuşa başlıyor olması, bir tanesinin başlamış, diğerinin de önümüzdeki ay itibariyle başlamış olmasından çok memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isterim. Bu hem turizm hem de ulaşımdaki kolaylık nedeniyle ticari ve yatırım ilişkilerimizi geliştirecektir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



VİZE KONUSU



İstanbul Vali Yardımcısı Gültekin, vize konusunda kolaylık istediklerinin altını çizerek, 'Bakanımız ve büyükelçimiz burada. Şunu da söylemek zorundayım. Vize konusunda daha yapı işbirliği istiyoruz. Yatırımcıların ve insanımızın Çin'e gitme konusun daha da kolaylaştırmak istiyoruz. Geçen yıllara göre daha iyiyiz ama beklentimizin daha fazla olduğunu belirtmemiz lazım. Çünkü vize alma konusunu ne kadar kolaylaştırırsak, iş konusunu o kadar hızlandırırız diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde İstanbul Valiliği olarak Çinli yatırımcıların tüm işlemlerinin tek bir ofiste çok kolay bir şeklide gerçekleşebileceğini de belirtmek istiyorum" diye konuştu.



'KUŞAK VE YOL PROJESİ TİCARİ İLİŞKİLERİNİN EN ÜST SEVİYEYE YÜKSELMESİNİ SAĞLAYACAK"



Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei ise Türkiye'de olmaktan ve iki ülkenin iş insanlarının bir arada olmasından mutluluk duyduğunu belirterek, 'Bugün çok kıymetli bir buluşmaya imza atılıyor. Türkiye ile Çin, Kuşak ve Yol projesinde 5 yıldır birlikte ilerliyor. Kuşak ve Yol Projesi ile son 5 yıldaki toplam ticaret hacmimiz 100 milyar dolara ulaştı. Çin'den Türkiye'ye gelen yatırım oranı ise yüzde 120 oranında arttı. Bugün binden fazla Çinli şirketimiz Türkiye'de faaliyet gösteriyor. 2018 yılında Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısı yüzde 60 artarak 400 bin kişiye ulaştı. Bank of China ve ICBC Türkiye gibi çok önemli bankacılık ve finans kuruluşlarımız da Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Bu gelişmelerin yanı sıra Kuşak ve Yol Projesi de ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilerin en üst seviyeye yükselmesini sağlayacak. Bugünkü semineri de ticaret ve yatırım alanlarında yeni bir başlangıç olarak değerlendiriyorum. Son 5 yıldaki başarılı dönemin, daha da ivmelenerek devam edeceğine inanıyorum" dedi.



'AMACIMIZ ÇİN'DEN TÜRKİYE'YE YATIRIM HACMİNİN 6 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE ULAŞMASI"



Seminerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li, kuşak ve Yol Projesi'nin Çin ile Türkiye arasındaki iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunduğunu belirterek, 'Çin'in şu an Türkiye'deki yatırım miktarı 2,8 milyar dolar. Türkiye'de bulunan Çinli personel sayısı 8 bin. Yatırım yapmak için ilgi gösterdiğimiz sektörler genişliyor. Mesela Jiangsu eyaletimizden gelen bir şirket, çok yakın zamanda Türkiye'de tekstil fabrikası için yatırım yaptı. Çin ile Türkiye arasında finans, enerji ve diğer konularda görüş alışverişi sürüyor. Kısa zamanda iki ülke arasındaki ticari ilişki daha hızlı gelişecek. Ana amaçlarımızdan biri, Çin'den Türkiye'ye yönelik yatırım hacminin 2021 senesine gelindiğinde 6 milyar dolar seviyesine ulaşması" şeklinde konuştu.



'ÇİN İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİ İLERİ SEVİYEYE TAŞINACAK"



Güney-Güney İş Birlikleri Geliştirme Komitesi Başkanı Sayın Lyu Xinhua ise, 28 şirketten 40'dan fazla Çinli iş insanıyla Türkiye'de olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, 'Çin ile Türkiye arasında birçok ticaret ve yatırımlara yönelik çift vergi alınmasını önlemek için ikili anlaşmalarımız mevcuttur. Bu anlaşma çevresinde iki ülke arasındaki ticari ilişkisi daha ileri bir seviyeye taşınacağına inanıyorum" dedi.

