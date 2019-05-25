Son Dakika Haberleri: DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINDA

DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINDA

3 saat önce

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sütlüce'deki Ak Parti İl Başkanlığı'na geldi.

DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINDA, System.String[]

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sütlüce'deki Ak Parti İl Başkanlığı'na geldi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıktı. AK Parti İl Başkanlığı'na gelen Erdoğan'ı  AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz,  AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ve AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak karşıladı.

Görüntü Dökümü;
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-Erdoğan'ın karşılanlaması
-Binaya girişi
 


Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:34 Kaynak: DHA
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