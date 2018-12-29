Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binalı Yıldırım ile Salona Girdi

Dha İstanbul - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binalı Yıldırım ile Salona Girdi

16 dakika önce

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı için Sinan Erdem Spor Salonu'na geldi.

Dha İstanbul - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binalı Yıldırım ile Salona Girdi, System.String[]
Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı için Sinan Erdem Spor Salonu'na geldi. Erdoğan'a, Sinan Erdem Spor Salonu'na girişinde TBMM Başkanı Binali Yıldırım da eşlik etti. istiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ile ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak. 

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan ve Yıldırım'ın salona girişi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:53 Kaynak: DHA

belediye başkan adayı, İstanbul, Güncel
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