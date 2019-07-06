DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MİLLETVEKİLLERİ İLE BİR ARAYA GELİYOR
16 dakika önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geliyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:59 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geliyor.
AK Parti'nin Beyoğlu Sütlüce'de bulunan il binasındaki programa sabah saatlerinden itibaren çok sayıda milletvekili gelmeye başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kısıklı'daki konutundan çıkarak saat 10.30 sıralarında il binasına geldi. Erdoğan'ı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak ve çok sayıda milletvekili ile il yöneticisi kapıda karşıladı. Basına kapalı olarak devam eden programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.00'te de İstanbul'daki belediye başkanları ile bir araya gelecek.
Görüntü dökümü
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-Milletvekillerinin il binasına gelmesi
-Cumurbaşkanı Erdoğan'ın il binasına gelmesi
-Genel ve detay görüntüler
- Tiftikci
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