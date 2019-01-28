Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya Programını İptal Etti

Dha İstanbul - Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya Programını İptal Etti

1 saat önce

İstanbul DHA- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da katılacağı programı iptal etti.

Dha İstanbul - Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya Programını İptal Etti, System.String[]
İstanbul DHA- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da katılacağı programı iptal etti.

Erdoğan resmi programına göre saat 14.00'da Sakarya'da "Yeni Toyota Corolla Hattan Çıkış Töreni" ne katılacaktı. Ancak Erdoğan, İstanbul'da katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı Bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısı'nın ardından Sakarya'ya gitmedi. Programını iptal eden Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:16 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Sakarya, Güncel
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