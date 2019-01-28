Dha İstanbul - Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya Programını İptal Etti
1 saat önce
İstanbul DHA- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da katılacağı programı iptal etti.
İstanbul
DHA- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Sakarya
'da katılacağı programı iptal etti.
Erdoğan resmi programına göre saat 14.00'da Sakarya'da "Yeni Toyota Corolla Hattan Çıkış Töreni" ne katılacaktı. Ancak Erdoğan, İstanbul'da katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı
Bölgesindeki Kızılay
ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısı'nın ardından Sakarya'ya gitmedi. Programını iptal eden Erdoğan, Kısıklı
'daki konutuna geçti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:16 Kaynak: DHA
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