Dha İstanbul - Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da Bahçeli, Çiller ve Ağar ile Biraraya Geldi
1 saat önce
İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı miting alanında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Başbakanlardan Tansu Çiller ve eski bakanlardan Mehmet Ağar ile biraraya geldiGörüntü Dökümü: -----------fotoğraflar.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:53 Kaynak: DHA
Erdoğan: 'Döviz Toplayın' Diyenler Seçimden Sonra Bedelini Ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul İçin Yapılacakları Tek Tek Sıraladı
İmamoğlu, Yenikapı Mitingi Düzenlendiği Esnada Elindeki Son Anketi Duyurdu
Yenikapı Mitinginde Konuşan Erdoğan, Alandaki Kişi Sayısını Açıkladı