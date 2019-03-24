Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da Bahçeli, Çiller ve Ağar ile Biraraya Geldi

Dha İstanbul - Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da Bahçeli, Çiller ve Ağar ile Biraraya Geldi

1 saat önce

İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı miting alanında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Başbakanlardan Tansu Çiller ve eski bakanlardan Mehmet Ağar ile biraraya geldiGörüntü Dökümü: -----------fotoğraflar.

Dha İstanbul - Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da Bahçeli, Çiller ve Ağar ile Biraraya Geldi, System.String[]
İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı miting alanında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Başbakanlardan Tansu Çiller ve eski bakanlardan Mehmet Ağar ile biraraya geldi

Görüntü Dökümü:

----------

-fotoğraflar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:53 Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: 'Döviz Toplayın' Diyenler Seçimden Sonra Bedelini Ödeyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul İçin Yapılacakları Tek Tek Sıraladı İmamoğlu, Yenikapı Mitingi Düzenlendiği Esnada Elindeki Son Anketi Duyurdu Yenikapı Mitinginde Konuşan Erdoğan, Alandaki Kişi Sayısını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 17:33:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da Bahçeli, Çiller ve Ağar ile Biraraya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]