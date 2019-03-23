Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - D-100 Karayolunu Kilitleyen Kaza: 3 Yaralı

Dha İstanbul - D-100 Karayolunu Kilitleyen Kaza: 3 Yaralı

1 saat önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAD-100 Karayolu bağlanmak isteyen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince önce yolcu minibüsüne ardından da park halindeki 2 araca çarptı.

Dha İstanbul - D-100 Karayolunu Kilitleyen Kaza: 3 Yaralı, System.String[]
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

D-100 Karayolu bağlanmak isteyen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince önce yolcu minibüsüne ardından da park halindeki 2 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken D-100'de yoğunluk oluştu.

Kaza Kartal Cevizli D-100 Karayolu Harem istikametinde meydana geldi. Ramazan Atalar yönetimindeki araç, yan yoldan D-100'e katılmak isterken Bora Tellioğlu yönetimindeki minibüsle çarpıştı. Atalar yol kenarında park halindeki 2 araca da çarptıktan sonra durabildi. Minibüs de bir servis aracına çarptı. Kazada Ramazan Atalar ve minibüsteki iki yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100'de trafik durma noktasına geldi. 

Görüntü Dökümü

---------------

-Ambulans içindeki yaralı

-Kaza yapan araç

-Kaza yapan hatlı minibüs

-Minibüsün çarptığı servis aracı

-Trafik polislerinin çalışması

-Servis şoförü röp

-Genel ve detay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:56 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Senegalli Turiste "Terörist" Diyen Taksici, Meslektaşları Tarafından Darbedildi İlhan Şeşen'e Uykudayken Dehşeti Yaşatan Hırsızlar Yakalandı Sosyetik Kasap Nusret Gökçe, "Hayalim Gerçek Oldu" Diyerek İstanbul'da Otel Aldı! Atatürk Havalimanı'ndan Son Kez Yapılacak Tarihi Uçuşa Yoğun İlgi Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 13:57:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - D-100 Karayolunu Kilitleyen Kaza: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]