Dha İstanbul - Deniz Çakır Hakkında Takipsizlik Kararı (1)
11 dakika önce
Haber: Özden ATİK / İSTANBUL DHAOyuncu Deniz Çakır hakkında yürütülen soruşturmada "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından takipsizlik kararı verildi.
Haber: Özden ATİK/ İSTANBUL DHA
Oyuncu Deniz Çakır hakkında yürütülen soruşturmada "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından takipsizlik kararı verildi. "Hakaret" suçundan ise soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:14 Kaynak: DHA
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