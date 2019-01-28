Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Deniz Çakır Hakkında Takipsizlik Kararı (1)

Dha İstanbul - Deniz Çakır Hakkında Takipsizlik Kararı (1)

11 dakika önce

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL DHAOyuncu Deniz Çakır hakkında yürütülen soruşturmada "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından takipsizlik kararı verildi.

Dha İstanbul - Deniz Çakır Hakkında Takipsizlik Kararı (1), System.String[]
Haber:  Özden ATİK/  İSTANBUL DHA

Oyuncu Deniz Çakır hakkında yürütülen soruşturmada  "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından takipsizlik kararı verildi. "Hakaret" suçundan ise soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:14 Kaynak: DHA

DHA, Deniz Çakır, Güncel
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