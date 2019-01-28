Dha İstanbul - Deniz Çakır Hakkında Takipsizlik Kararı (1)

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL DHAOyuncu Deniz Çakır hakkında yürütülen soruşturmada "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından takipsizlik kararı verildi.

Haber: Özden ATİK/ İSTANBUL DHA



Oyuncu Deniz Çakır hakkında yürütülen soruşturmada "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından takipsizlik kararı verildi. "Hakaret" suçundan ise soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.



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