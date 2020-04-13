DHA İSTANBUL -DEV PETROL ARAMA PLATFORMU BOĞAZ'DAN GEÇİYOR - Son Dakika

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DHA İSTANBUL -DEV PETROL ARAMA PLATFORMU BOĞAZ'DAN GEÇİYOR
6 saat önce
DEV PETROL ARAMA PLATFORMU BOĞAZ'DAN GEÇİYOR (2) (Canlı yayın kaydı)
DHA İSTANBUL -DEV PETROL ARAMA PLATFORMU BOĞAZ'DAN GEÇİYOR (2) (Canlı yayın kaydı)
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 10:57 Kaynak: DHA
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