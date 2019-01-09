Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul- Doktor Skandalında Genç Kadının İfadesi Ortaya Çıktı

Dha İstanbul- Doktor Skandalında Genç Kadının İfadesi Ortaya Çıktı

34 dakika önce

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir doktorun çektiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından başlatılan soruşturma genişletildi.

Dha İstanbul- Doktor Skandalında Genç Kadının İfadesi Ortaya Çıktı, System.String[]


İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir doktorun çektiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından başlatılan soruşturma genişletildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevkedilen doktor E.B.Ç.'nin savcılık sorgusu sürüyor. E.B.Ç.'nin ev, işyeri ve aracında yapılan aramalarda 2 telefon ve 3 hardiske incelenmek üzere el konuldu.

Kendisine ait videonun internet sitesinde yayınlandığını duyması üzerine polise başvuran genç kadının, "Videoyu izlediğimde Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Göğüs Guatr polikliniğinde 04 Ocak'ta muayene edildiğim sırada çekildiğini fark ettim. Muayene ederken kapıyı kilitlemişti. İçerde de başka biri bulunmuyordu. Bu nedenle başka birinin bu videoyu çekmesi imkansız. Muhtemelen yaka kamerası kullanmış. Kendisinden şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

Görüntü dökümü

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-Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nden görüntüler

-Muhabir anonsları

-Sosyal medya sitesinde paylaşılan gizli kamera görüntüleri

-Doktorun fotoğrafı

-Doktorun sağlık kontrolünden geçirilmesi - Meriç

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:32 Kaynak: DHA

İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güncel
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