Dha İstanbul - Ege ve Akdeniz'de Fırtına Bekleniyor
36 dakika önce
İstanbul DHAMeteoroloji, Ege ve Akdeniz'de fırtına beklendiğini açıkladı.
İstanbul
DHA
Meteoroloji, Ege
ve Akdeniz
'de fırtına beklendiğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamada, " Ege Denizi
'nde rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Akdeniz'de rüzgarın Çarşamba
günü sabah saatleri ile akşam saatleri arasında doğu ve güneydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz
'de doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına, Doğu Akdeniz'in doğusunda zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:02 Kaynak: DHA
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