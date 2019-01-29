Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul -  Ege ve Akdeniz'de Fırtına Bekleniyor

Dha İstanbul -  Ege ve Akdeniz'de Fırtına Bekleniyor

36 dakika önce

İstanbul DHAMeteoroloji, Ege ve Akdeniz'de fırtına beklendiğini açıkladı.

Dha İstanbul -  Ege ve Akdeniz'de Fırtına Bekleniyor, System.String[]
İstanbul DHA

Meteoroloji, Ege ve Akdeniz'de fırtına beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " Ege Denizi'nde rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Akdeniz'de rüzgarın Çarşamba günü sabah saatleri ile akşam saatleri arasında doğu ve güneydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına, Doğu Akdeniz'in doğusunda zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:02 Kaynak: DHA

Ege, İstanbul, Akdeniz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tuzla'da, Tersanedeki Bir Gemide Yangın Çıktı! 8 Kişi Yaralandı 4 Vergi Müfettişi ve 1 Mali Müşavirin Gözaltına Alındığı Rüşvet Operasyonu, Saniye Saniye Kaydedildi

İstanbul Valiliği, Tuzla'daki Gemi Yangınının Acı Bilançosunu Açıkladı Suudiler, BM Özel Raportörünü Kaşıkçı'nın Öldürüldüğü Konsolosluğa Sokmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 13:38:45. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul -  Ege ve Akdeniz'de Fırtına Bekleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]