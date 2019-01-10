Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - (Ek Bilgiyle) İranlının Ölü Bulunduğu Binada 57 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Dha İstanbul - (Ek Bilgiyle) İranlının Ölü Bulunduğu Binada 57 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

1 saat önce

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHAKüçükçekmece'de ölü bulunan İranlı'nın evinden 57 kilogram uyuşturucu madde çıktı.

Dha İstanbul - (Ek Bilgiyle) İranlının Ölü Bulunduğu Binada 57 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, System.String[]
Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA

Küçükçekmece'de ölü bulunan İranlı'nın evinden 57 kilogram uyuşturucu madde çıktı.

Küçükçekmece Cengiz Sokak'ta bir binanın merdivenlerinde fenalaşan İran uyruklu Vali Muhseni (64) için damadı sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, binanın merdivenlerinde fenalaşan Muhseni'nin öldüğünü belirledi. Durum polise bildirildi.   Polis ekipleri binada inceleme yaptı. İranlı'nın yaşadığı belirtilen eve giren polis, 57 kilogram uyuşturucu madde buldu. Polis, ölen kişinin damadını gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Polisin incelemesi

-Görgü tanıkları ile röp

-Polisin ele geçirdiği  uyuşturucu

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:32 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, 3. Sayfa
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